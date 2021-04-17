51 людина померла в Києві за добу, зафіксовано 1 112 нових випадків зараження, - Кличко

У столиці за минулу добу госпіталізували 142 пацієнти з коронавірусом, а також 409 з підозрою на COVID-19 і пневмонії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у Телеграмі.

За його інформацією, зафіксовано 1 112 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (всього 184 412)

654 жінки, у віці від 18 до 94 років, 421 чоловік, у віці від 18 до 89 років, 21 дівчинка від 1 місяця до 17 років і 16 хлопчиків від 9 днів до 17 років

51 летальний випадок від вірусу (всього 4 172).

142 госпіталізованих хворих на коронавірус.

409 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 і пневмонії

533 подолали коронавірус (всього 114 929)

Найбільший кількість випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (201), Дніпровському (181) і в Деснянському (172).

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