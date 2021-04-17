Черговий винахід у вигляді кластерів до мінських угод може виявитися кластерною бомбою, - Яценюк
Російські війська повинні покинути територію України. Контроль над окупованими територіями і кордоном з РФ має бути відновлений без вигаданих ворожих умов.
Про це прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк написав у фейсбуці після зустрічі президентів України і Франції, інформує Цензор.НЕТ.
"Із брифінгу Президента України в Парижі (не дуже розумію, чому без французького колеги) країна дізналася про "кластери" у процесі мирного врегулювання. На жаль, глава держави не роз’яснює країні, які саме "кластери" він узгоджує. За новими словами може критися чергова "мінська домовленість" без надії на рішення.
Я б також не хотів, щоб черговий винахід у вигляді "кластерів" став забороненою кластерною (касетною) бомбою. Там теж одне летить, а прилітає десяток інших.
Російські війська - геть із України. Повернути нам нашу територію.
Відновити контроль за кордоном без вигаданих ворожих умов.
Ось весь наш кластер.
Пане Президенте, Ви саме це погодили в Парижі? - додав Арсеній Яценюк.
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Чем писинюаривание отличается от кластерования?
Сеню и его творчество уже проходили!
проходящийпля...
100%
и менять кардинально ничего не надо.надо просто откатить назад,как было при порохе.
Кому належать 99.99% каналів,і на кого працюють, над цим не замислюються.
А теперь из засады гавкает, чтоб не забыли совсем!
погугли зарплаты депутатов при кроле и при шмыгале.
и доложи форумному сообществу
иди,осваивай сёрфинг по нету.
Какие еще тебе цифры нужны??
Если сегодняшние себе в карман колядуют, то Яйценюху было тоже можно? Такая у тебя логика? Я ворую потому что все вокруг воры? Ты про такую логику?
где цыфры,словоблуд?
https://censor.net/ru/user/40719
статья не про зеленского...твой высер неуместен.
погугли зарплаты депутатов при кроле и при шмыгале.
и доложи форумному сообществу
Тебе говорят что Яйценюк ничем не отличается от сегодняшних колядныкив, а ты дурочку включаешь! Точно словоблуд!
Расеяне хорошо выучили одесский юмор!
А за поднятие заарплат чиновникам и ддепутатаам в 3-5. РАЗ скажи сппасибо Ю.В.Т.!