Черговий винахід у вигляді кластерів до мінських угод може виявитися кластерною бомбою, - Яценюк

Російські війська повинні покинути територію України. Контроль над окупованими територіями і кордоном з РФ має бути відновлений без вигаданих ворожих умов.

Про це прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк написав у фейсбуці після зустрічі президентів України і Франції, інформує Цензор.НЕТ.

"Із брифінгу Президента України в Парижі (не дуже розумію, чому без французького колеги) країна дізналася про "кластери" у процесі мирного врегулювання. На жаль, глава держави не роз’яснює країні, які саме "кластери" він узгоджує. За новими словами може критися чергова "мінська домовленість" без надії на рішення.

Я б також не хотів, щоб черговий винахід у вигляді "кластерів" став забороненою кластерною (касетною) бомбою. Там теж одне летить, а прилітає десяток інших.

Російські війська - геть із України. Повернути нам нашу територію.

Відновити контроль за кордоном без вигаданих ворожих умов.

Ось весь наш кластер.

Пане Президенте, Ви саме це погодили в Парижі? - додав Арсеній Яценюк.

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