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Новини Агресія Росії проти України
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Черговий винахід у вигляді кластерів до мінських угод може виявитися кластерною бомбою, - Яценюк

Черговий винахід у вигляді кластерів до мінських угод може виявитися кластерною бомбою, - Яценюк

Російські війська повинні покинути територію України. Контроль над окупованими територіями і кордоном з РФ має бути відновлений без вигаданих ворожих умов.

Про це прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк написав у фейсбуці після зустрічі президентів України і Франції, інформує Цензор.НЕТ.

"Із брифінгу Президента України в Парижі (не дуже розумію, чому без французького колеги) країна дізналася про "кластери" у процесі мирного врегулювання. На жаль, глава держави не роз’яснює країні, які саме "кластери" він узгоджує. За новими словами може критися чергова "мінська домовленість" без надії на рішення.

Я б також не хотів, щоб черговий винахід у вигляді "кластерів" став забороненою кластерною (касетною) бомбою. Там теж одне летить, а прилітає десяток інших.

Російські війська - геть із України. Повернути нам нашу територію.

Відновити контроль за кордоном без вигаданих ворожих умов.

Ось весь наш кластер.

Пане Президенте, Ви саме це погодили в Парижі? - додав Арсеній Яценюк.

Також читайте: Зеленський про переговори в Парижі: Ми з Макроном - на одній хвилі, у нас спільне бачення

Зеленський Володимир (24374) перемовини (3011) Яценюк Арсеній (2575) мінські угоди (2231) Макрон Емманюель (1516)


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Топ коментарі
+31
Для єтого надо біло избрать гетьмана а не клоуна-наркомана!
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17.04.2021 12:32 Відповісти
+19
Яценюк здесь прав на 100%
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17.04.2021 12:36 Відповісти
+15
Кластеры у него простые - освобождать украинские города только от украинской армии и украинцев, как Станица Луганская например.
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17.04.2021 12:32 Відповісти
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Для єтого надо біло избрать гетьмана а не клоуна-наркомана!
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17.04.2021 12:32 Відповісти
как любят идиоты свой идиотизм прятать за еврейскими словечками и терминами не понимая о чем они говорят или что обозначают... когда Зеленский научится разговаривать ПРОСТЫМ ПОНЯТНЫМ ЯЗЫКОМ СЛВОАМИ ТЕРМИНАМИ а не писинюарить языком по губам...
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17.04.2021 12:37 Відповісти
"Чем кумушек считать трудиться, не лучше на себя кума оборотиться?"
Чем писинюаривание отличается от кластерования?
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17.04.2021 13:53 Відповісти
Оно уже в Минске подписало... кацапов очень устраивает, они вцепились в них как клещ
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17.04.2021 12:41 Відповісти
Мінськ -це площадка для перемовин, котра стримала пряму агресію Росії, курва.
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17.04.2021 12:44 Відповісти
Він зебіл. Я спершу і не зрозумів.
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17.04.2021 12:47 Відповісти
Він проплачений троль із подоляцькоі ботоферми.
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17.04.2021 12:48 Відповісти
Може бути. Але якщо тиснеш на спам то яка різниця.
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17.04.2021 12:50 Відповісти
Те, кто за 7 лет этого не понял, сейчас тем более не поймет, что кацапы мечтают, чтобы эти Соглашения исчезли и о них бы никто больше не вспоминал.
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17.04.2021 13:36 Відповісти
Оно в Минске ничего не подписывало. Оно в Париже что то подписало, типа формулы Штайнмаера. Что сейчас мы не знаем, но скоро узнаем.
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17.04.2021 12:45 Відповісти
Для чего-для этого?
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17.04.2021 13:10 Відповісти
Кому-то лучше жевать, чем говорить.
Сеню и его творчество уже проходили!
Очередное изобретение в виде кластеров к минским соглашениям может оказаться кластерной бомбой, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2731
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17.04.2021 12:32 Відповісти
зебил, засунь себе сам знаешь куда...
проходящийпля...
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17.04.2021 12:36 Відповісти
Ну да, все зебилы, кто не любит звездную гройсман-яйценюк команду )))
100%
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17.04.2021 12:40 Відповісти
зебил, тебе напомнить что Сеня ответил дурневу в той ситуации? а тот сглотнул и слисля как обосранный
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17.04.2021 13:03 Відповісти
естественно вас 73% от проголосовавших .
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17.04.2021 13:12 Відповісти
Кластеры у него простые - освобождать украинские города только от украинской армии и украинцев, как Станица Луганская например.
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17.04.2021 12:32 Відповісти
не мытьем, так кластером...
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17.04.2021 12:32 Відповісти
дебилам фсё папередники винаваты...
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17.04.2021 12:37 Відповісти
затям придурок собі, наступна влада це підсумок діяльності попередній
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17.04.2021 13:06 Відповісти
Попередики,це минуле ,яке слід пам"ятати ,як власний досвід і робити з помилок минулого висновки,а жити слід сьогоденням та майбутнім !!!)))
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17.04.2021 13:13 Відповісти
як показує вся наша ******* історія досвід просто відсутній
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17.04.2021 13:15 Відповісти
Цього не може бути,добрий чи поганий ,ганебний ,але якісь досвід є !!!)))
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17.04.2021 13:26 Відповісти
неа...наступна влада-это плод коллективного разума лохтората.вернее недоразума.
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17.04.2021 13:14 Відповісти
скоріше ТБ і це олігархат. У нас ЗМІ кому належать??? Тож не певен, що наступні вибори щось змінять кардинально....
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17.04.2021 13:16 Відповісти
разумные люди проверяют информацию.стадные-верят телявизеру...
и менять кардинально ничего не надо.надо просто откатить назад,как было при порохе.
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17.04.2021 13:20 Відповісти
А ще точніш - телевізора.
Кому належать 99.99% каналів,і на кого працюють, над цим не замислюються.
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17.04.2021 21:15 Відповісти
Депутатам зарплаты оно повышало, а людям - цены!
А теперь из засады гавкает, чтоб не забыли совсем!
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17.04.2021 12:37 Відповісти
статья не про зеленского...твой высер неуместен.
погугли зарплаты депутатов при кроле и при шмыгале.
и доложи форумному сообществу
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17.04.2021 13:15 Відповісти
Я прекрасно помню, как Яйценюк последними своими указами поднял в 3 раза зарплаты депутатам. И при этом всем рассказывал что, МВФ требует поднять в 2 раза цену на газ населению. Так что ты мимо ))
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17.04.2021 13:53 Відповісти
так где результаты твоих поисков по гуглу?где цифры?
иди,осваивай сёрфинг по нету.
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17.04.2021 13:56 Відповісти
Какие цифры тебе? Когда Кролик бил себя в грудь что за народ болеет, а сам в тихую повышал в 3 раза зарплаты депутатам??
Какие еще тебе цифры нужны??
Если сегодняшние себе в карман колядуют, то Яйценюху было тоже можно? Такая у тебя логика? Я ворую потому что все вокруг воры? Ты про такую логику?
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17.04.2021 14:24 Відповісти
ты чо,совсем бесталанный,не можешь даже гуглить?или рушится твоя система брехни,а ты не можешь этого допустить .
где цыфры,словоблуд?
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17.04.2021 15:06 Відповісти
Яценюк не повышал практически в 3 раза з/п депутатам, во время своего керування??? Забиваемся на словоблуда, я нахожу цифры, а ты тут отписываешься что словоблуд ты? Забились?
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17.04.2021 16:03 Відповісти
вот мой пост...по существу можешь ченить прочленоразделить,словоблуд?

https://censor.net/ru/user/40719

статья не про зеленского...твой высер неуместен.
погугли зарплаты депутатов при кроле и при шмыгале.
и доложи форумному сообществу
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17.04.2021 16:08 Відповісти
У нищих слуг нет, поэтому иди гугли про повышения депутатам зарплат своим Яйценюком самостоятельно.
Тебе говорят что Яйценюк ничем не отличается от сегодняшних колядныкив, а ты дурочку включаешь! Точно словоблуд!
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17.04.2021 16:14 Відповісти
нет цифр-значит ты брехло.
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17.04.2021 17:18 Відповісти
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17.04.2021 19:53 Відповісти
Это ты раасейское бррехло! Пернул,а вы доказывайте,что ты брехло!
Расеяне хорошо выучили одесский юмор!
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17.04.2021 21:23 Відповісти
Ты расеянин? Кто поддал в КС на Яценюка за ограничение зарпплаты депуутатов?
А за поднятие заарплат чиновникам и ддепутатаам в 3-5. РАЗ скажи сппасибо Ю.В.Т.!
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17.04.2021 21:19 Відповісти
Зебільний графоман https://censor.net/ru/user/407788 ще не має тої майстерності в дебільних висерах, як це досягли ванька за юдьку, або ж ігор за гриця.
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17.04.2021 13:33 Відповісти
Яценюк здесь прав на 100%
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17.04.2021 12:36 Відповісти
Проєкт Українського навчально-бойового літака від ДП "Антонов" https://uprom.info/news/avia/proyekt-************-uchbovo-bojovogo-litaka-vid-dp-antonov/
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17.04.2021 12:37 Відповісти
Кла́стер (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. cluster) - група однакових або подібних елементів, зібраних разом або близько один до одного; в'я́зка, пучо́к, жмуто́к, па́чка (чогось однорідного)Дієслово - асоціюватися, збиратися групами, рости ґронами, товпитися.Іменник - гроно, купа, скупчення, група, пучок, жмуток, рій.
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17.04.2021 12:38 Відповісти
фашина, - фашизм
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17.04.2021 12:39 Відповісти
Фашизм =рашизм(параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма ) !!!))
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17.04.2021 12:44 Відповісти
малась семантика,асоціації-право мислячих
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17.04.2021 12:52 Відповісти
це - патріотизм
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17.04.2021 12:40 Відповісти
Іди геть, кацапка. What part UK are you from?
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17.04.2021 12:40 Відповісти
Саме ,втюхати Даунбас,з особливим статусом(автономією),в Україну і є мета Росіі !!!))))
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17.04.2021 12:41 Відповісти
I screw your mama-piglet a few times and dumped her int the pile of sheet, you Russian cock sucking piece of sh! Go away, you dirty stinking russian pig!
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17.04.2021 12:51 Відповісти
Вперше чую ,що звільнення власних територій називали популізмом !!!)))
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17.04.2021 12:42 Відповісти
А кто подписал угоду в Мінську?
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17.04.2021 12:44 Відповісти
Мінськ-це площадка для перемовин, котра стримала пряму агресію Росії.
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17.04.2021 12:45 Відповісти
а чем тебе минск 2014 не угодил?тем шо раха никак от него избавиться не может?
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17.04.2021 13:18 Відповісти
ну судя по телодвижениям ********* и Украины, как раз ********* все и устраивает... а вот нашим надо новый документ делать, об этом уже несколько лет говорят
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17.04.2021 13:25 Відповісти
твою ********* влаштовує Мінськ у випадку, якщо вони не сторона конфлікту, а лише посередники. Хоча саме мінські документи так і говорять: вони сторона; а посередники - ОБСЄ. І, як сторона-окупант, мусять виконувати свою частину зобов'язань. Читай і втямлюй.
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17.04.2021 13:38 Відповісти
ну раз все устраивает-к чему ваш вой от полезных санкций?
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17.04.2021 13:58 Відповісти
ты дебил или прикидываешься? ты поклонник куйла? тогда нам в разные стороны! ты мразь, ВРАГ У ВОРОТ!!! му дак ты редкий!!!! в ад тебе дорога, кацап кон ченый!!!
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17.04.2021 17:25 Відповісти
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17.04.2021 18:20 Відповісти
Зелена пліснява ,це імітація державної влади ,жалюгідна пародія !!!))))
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17.04.2021 12:39 Відповісти
В світі останніх подій, Цензору пора задуматись над проблемою російських і про-владних проплачених тролів на сайті.
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17.04.2021 12:43 Відповісти
Це ти про себе? Тобі хто башляє за висери?
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17.04.2021 12:45 Відповісти
Це я про тебе, проплачена подоляцька курва. Я тут вже вісім років під своїм ім'ям і прапором країни. Іди геть, проплачений патц.
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17.04.2021 12:46 Відповісти
Не дискутуй з ним.Тицяй на спам та і все.
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17.04.2021 13:05 Відповісти
добре. Ти правий, це - безнадійно.
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17.04.2021 13:39 Відповісти
Да не будет там , в Минском процессе, никакого прогресса. Будет одна демагогия со стороны наших союзников Особенно со стороны Франции Меркель понять можно она уходит Не хочет ничего брать на себя чтобы не создавать проблемы тому кто придет вместо неё. А Макрон....демагог. Вообще все эти контактные группы, с участием Франции , обречены только на одно - тянуть резину. Азербайджан это понял быстрее всех))))
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17.04.2021 12:54 Відповісти
З якого це часу Франція наш союзник??? Вони Грузію з потрохами ***** віддали. теж мені союзник. А потім розумники пишуть про досвід. Ідіоти, Ви навіть історію 2008 року не знаєте мать Вашу!!!
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17.04.2021 15:02 Відповісти
Не я президент України Саме президент говорить что Франція наш союзник))) З таким союзником нічого путьного не вийде в України В світі панує закон джунглів Виживає сильніший Кожен сам за себе А всі ці об*єднання, блоки ..все це для підтримки штанів Придають собі значимість .А по прстому - понти. Там щоб щось прийняти дієве потрібно місяці І то не факт що приймуть в первинній редакції)))) ******** світ це говорильня
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17.04.2021 15:10 Відповісти
щось Британія пішла з одного союзу. Правда, то Британія в них руках вся світова торгівля, флот та страхування...
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17.04.2021 15:15 Відповісти
А кто это?
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17.04.2021 13:00 Відповісти
Куля в лоб!!! Але **** живий на відміну від хлопців на Майдані та на Сході...
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17.04.2021 15:00 Відповісти
такой кластерной, как твой рюкзакян, который тебя похоронил?
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17.04.2021 13:16 Відповісти
Есть такая банальная мизансцена: простофилю каким-то образов заманивают в некую компанию и после некоторой вступительной части, имеющей все признаки знакомства, приязни и доброго расположения, - мы все здесь одна семья, будьте как дома! - предлагают поиграть в карты. Финал такой пьесы всегда один и тот же. Вот и Украине отведена такая роль, в которой все учасники играют на стороне агрессора, имея соответствующие амплуа...
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17.04.2021 13:24 Відповісти
***********, братухи а и шо ж так хочется вас задушить?
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17.04.2021 13:29 Відповісти
Як тільки тема про Сєню, так зебіли починають срач.
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17.04.2021 13:54 Відповісти
На Пороха ,ще буремніша реакція !!!)))
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17.04.2021 14:11 Відповісти
Выучил новое красивое слово. Диджитализация, кластеризация, - может уже претендовать на ученную степень. Что там они означают и зачем нужны - "какая разница". Главное, чтобы красиво было.
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17.04.2021 14:26 Відповісти
Не берут никуда , а так хочется " попилить " бюджет или построить очередной забор на границе . Из кожи лезет Кролик , имидж поменял , умные речи толкает ,а толку нет . Осталось по примеру известного героя нанять армию ботов для пиара , хоть это и недешево обходится " отцу нации " .
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17.04.2021 16:33 Відповісти
Не уверен что Шмаркля сам понял что наговорил на брифинге. Ему просто само слово "кластер" понравилось - такое очень даже еврейское.
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17.04.2021 16:57 Відповісти
Что написали - то и прочитал. С выражением. Камеры!
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17.04.2021 21:27 Відповісти
Эй вы, за поребриком, очень советую прислушаться - ваши солдаты нашего кролика до сих пор с ужасом вспоминают. Не доводите, чтобы он для всех вас стал ночным кошмаром.
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18.04.2021 01:46 Відповісти
 
 