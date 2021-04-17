Померлий після вакцинації на Львівщині чоловік мав низку серцевих захворювань, - голова ОДА Козицький

Померлий напередодні 63-річний чоловік мав низку серцевих захворювань.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" голова Львівської ОДА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо вчорашньої смерті чоловіка 63 років. За попередньою інформацією, згідно з лікарським свідоцтвом про смерть, у померлого була атеросклеротична хвороба серця, cтенозуючий кардіосклероз та гостра серцево-судинна недостатність", – написал Козицький.

Як повідомлялося, 16 квітня у Львівській області помер чоловік, вакцинований напередодні препаратом проти COVID-19 AstraZeneca / Covishield.

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