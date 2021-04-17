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Новини Коронавірус і карантин
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Померлий після вакцинації на Львівщині чоловік мав низку серцевих захворювань, - голова ОДА Козицький

Померлий після вакцинації на Львівщині чоловік мав низку серцевих захворювань, - голова ОДА Козицький

Померлий напередодні 63-річний чоловік мав низку серцевих захворювань.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" голова Львівської ОДА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо вчорашньої смерті чоловіка 63 років. За попередньою інформацією, згідно з лікарським свідоцтвом про смерть, у померлого була атеросклеротична хвороба серця, cтенозуючий кардіосклероз та гостра серцево-судинна недостатність", – написал Козицький.

Як повідомлялося, 16 квітня у Львівській області помер чоловік, вакцинований напередодні препаратом проти COVID-19 AstraZeneca / Covishield.

Також читайте: В Україні почали вакцинувати проти коронавірусу співробітників системи МВС, - Аваков

вакцина (4419) карантин (18172) смерть (6779) Козицький Максим (126) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Он сам и виноват ? Ну вы и твари.Закупили шмурдяк по цене Модерны и Пфайзера. Твари.
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17.04.2021 12:45 Відповісти
+7
Тобто,звичайне Вбивство!
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17.04.2021 12:45 Відповісти
+5
по за перерахованими болячками йому вакцинація протипоказана!
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17.04.2021 12:58 Відповісти
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Тобто,звичайне Вбивство!
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17.04.2021 12:45 Відповісти
по за перерахованими болячками йому вакцинація протипоказана!
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17.04.2021 12:58 Відповісти
Ви праві, але зробили
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17.04.2021 12:59 Відповісти
Помер з переляку, якшо сам на це пішов.
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17.04.2021 13:09 Відповісти
запугали.... сейчас столкнулся с ситуацией парень 35 лет вроде как да а вроде как нет Ковид пропало обоняние на работе 2 придурка ходили и молчали а шо такое а у них не было обоняния.. потом оно восстановилось температуры так была не сильно большая и все сейчас дома бабке 82 года нюх пропал сделали ПРЦ ждут результата короче я как понимаю Ковид настолько разный а самое ЗАПАДЛО что люди в легкой форме его переносящие потенциально опасны окружающим по части заразности и последствий для иных людей...
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17.04.2021 13:27 Відповісти
Потеря нюха не является специфическим симптомом "ковида". Любая травма или воспаление слизистой может привести к потере нюха.
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17.04.2021 13:51 Відповісти
Сколько раз за всю жизнь,у вас пропадал нюх и вкус? У меня ни разу за семь десятков лет (почти). Это несмотря на то,что я занимался многими видами спорта,а также активными видами отдыха были травмы и всякое такое...
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17.04.2021 14:17 Відповісти
В мене було при грипі років 10 назад, без закладеності і шмарклів, одразу, як температура спала.
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17.04.2021 14:52 Відповісти
А вот один из нашей команды в ноябре потерял вкус и запах (легкая форма ковида была) а в середине февраля уже заболел повторно,но уже серьезно.
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17.04.2021 14:19 Відповісти
Ну, раз так, то давайте всеремося й не будемо жити. Сьогодні, до речі, ховали одного знайомого, який хворів на серце (робили шунтування) і - колись - на туберкульоз. Іще позавчора бачив його на базарі. Кажуть, що причиною записали ковЫд.
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17.04.2021 14:06 Відповісти
Дали б штуку баксів - не було б ковіду.
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17.04.2021 14:58 Відповісти
Якшо тест безкоштовний, буде позитивний, бабка, знов таки, з переліку, шо лікарів не дозветься в разі чого, викличе швидку, запхнуть її в лікарню, як групу ризику, і протокольним дексаметазоном від британських вчених або чимось ще, не менш дієвим, намагатимуться доконати. Якшо бабка сильна - вичухається, а ні - там в іструкціях до препаратів все можна прочитати.
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17.04.2021 15:07 Відповісти
Це звичайна евтаназія- самогубство з допомогою укольчика!
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17.04.2021 15:46 Відповісти
Це Вбивство!!! Звісно,що,звичайне
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17.04.2021 16:02 Відповісти
https://kku.com.ua/st-442 Групою осіб за попередньою змовою, причому масове!
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18.04.2021 09:23 Відповісти
якщо маєте чи відчуваєте сердечні болі, то не вакцинуйтесь - рекомендують лікарі?
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17.04.2021 12:57 Відповісти
якби ж то

справа в першу чергу в тому, що жодна вакцина від ковіду не пройшла 3 фазу клінічних випробувань
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17.04.2021 13:02 Відповісти
ізраїль провакцинувався...на відео з нагоди дня незалежності майже всі без масок, окрім поодиноких
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17.04.2021 13:13 Відповісти
Если бы не пр вивка,жизнь бы была !
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17.04.2021 13:49 Відповісти
А почему тогда умерших в 2020 в Украине на 6,1% больше, чем в 2019?
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17.04.2021 12:57 Відповісти
Тому шо не мали можливості свої букети лікувати, або лікувались по телефону, дякуючи таким істеричкам, як ти.
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17.04.2021 13:04 Відповісти
Не бреши. В плані лікування була відміна планових операцій півтора місяці 2019 (з середини березня до початку травня). Але в той період смертність була НИЖЧА ніж в 2019. Придумуй нову брехню, ця не пройшла.
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17.04.2021 13:13 Відповісти
А це і не я, це лікарі кажуть. І це тіки початок, далі буде гірше.
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17.04.2021 13:19 Відповісти
Це ти брешеш. Мою маму оперували в березні 2019го. Нічого не відміняли.

А взагалі 6,1% - це з точки зору випадкової флуктуації не показове значення.
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17.04.2021 13:54 Відповісти
Не гони хвилю, не подумавши. Якого числа оперували і з яким діагнозом? Ургентні операції не відміняли.
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17.04.2021 13:57 Відповісти
чому у Флориді без карантину померлих від ковіду менше, ніж в Каліфорнії з карантином?
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17.04.2021 13:04 Відповісти
Тому що у Флориді населення вдвічі менше, ніж в Каліфорнії.
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17.04.2021 13:17 Відповісти
Населення
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02Qyt6YzEyVuYo3csuX2vQihPT-Ug:1618654893185&q=%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82+%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MMwzL9QyTEm20s9JTU9MrrTKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SChgvyC0hywbBejLRdYv1FFUaUQBfpB9pOl346LE2x_vJGFGRkGLGI1uNhxsenChotNChd2XdhwYffFaRdbLuy72HBhL5DVr3BhL1Cu8cLWC7uBeC9QsB8A7921izMBAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiAqa-vh4XwAhVnxIsKHX1cCN8Qth8wAXoECAsQAg Штат Каліфорнія https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02Qyt6YzEyVuYo3csuX2vQihPT-Ug:1618654893185&q=%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82+%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MMwzL9QyTEm20s9JTU9MrrTKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SChgvyC0hywbBejLRdYv1FFUaUQBfpB9pOl346LE2x_vJGFGRkGLGI1uNhxsenChotNChd2XdhwYffFaRdbLuy72HBhL5DVr3BhL1Cu8cLWC7uBeC9QsB8A7921izMBAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiAqa-vh4XwAhVnxIsKHX1cCN8Qth8wAXoECAsQAg 39,51 мільйона
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02Qyt6YzEyVuYo3csuX2vQihPT-Ug:1618654893185&q=%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82+%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MMwzL9QyTEm20s9JTU9MrrTKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SChgvyC0hywbBejLRdYv1FFUaUQBfpB9pOl346LE2x_vJGFGRkGLGI1uNhxsenChotNChd2XdhwYffFaRdbLuy72HBhL5DVr3BhL1Cu8cLWC7uBeC9QsB8A7921izMBAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiAqa-vh4XwAhVnxIsKHX1cCN8Qth8wAXoECAsQAg https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02Qyt6YzEyVuYo3csuX2vQihPT-Ug:1618654893185&q=%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MKooqtQyTEm20s9JTU9MrrTKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SChgvyC0hywbBejLRdcvxAF-g3zzAvJ0m_HxQm2P97IwowMAxaxKl5subD7wr6LDRd2XNhyYYPChb0XNlxsvLAVKLgVyN57sR8Ad5DdqyQBAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiAqa-vh4XwAhVnxIsKHX1cCN8Qth8wAXoECAsQAw Флорида https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02Qyt6YzEyVuYo3csuX2vQihPT-Ug:1618654893185&q=%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MKooqtQyTEm20s9JTU9MrrTKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SChgvyC0hywbBejLRdcvxAF-g3zzAvJ0m_HxQm2P97IwowMAxaxKl5subD7wr6LDRd2XNhyYYPChb0XNlxsvLAVKLgVyN57sR8Ad5DdqyQBAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiAqa-vh4XwAhVnxIsKHX1cCN8Qth8wAXoECAsQAw 21,48 мільйона
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02Qyt6YzEyVuYo3csuX2vQihPT-Ug:1618654893185&q=%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MKooqtQyTEm20s9JTU9MrrTKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SChgvyC0hywbBejLRdcvxAF-g3zzAvJ0m_HxQm2P97IwowMAxaxKl5subD7wr6LDRd2XNhyYYPChb0XNlxsvLAVKLgVyN57sR8Ad5DdqyQBAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiAqa-vh4XwAhVnxIsKHX1cCN8Qth8wAXoECAsQAw


Смертність від ковіду
https://www.worldometers.info/coronavirus/usa/california/ California 60,922
https://www.worldometers.info/coronavirus/usa/florida/ Florida 34,338

Підкреслю, що Флорида весь час була відкрита для туристів, на відміну від Каліфорнії. То де я можу побачити ефективність карантинних заходів?
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17.04.2021 13:24 Відповісти
По смертям на мільйон Флорида помітно випереджала Каліфорнію і зараз випереджає. А на початку пандемії показники були однакові
Померлий після вакцинації на Львівщині чоловік мав низку серцевих захворювань, - голова ОДА Козицький - Цензор.НЕТ 6465
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17.04.2021 13:55 Відповісти
Я тобі дав загальні показники на сьогодні. Вони вірні чи ні?
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17.04.2021 13:56 Відповісти
Так, і згідно них, по кількості смертей на мільйон Флорида випереджає Каліфорнію. Але ти забув, що у Флориді масочний режим і карантин крім влади штату визначають ще і влада округів та населених пунктів. Крім того, люди можуть носити маски не тому що закон вимагає, а щоб зберегти своє здоров"я та здоров"я оточуючих.
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17.04.2021 14:02 Відповісти
І в 2019 році не було в північній півкулі важких штамів грипу. Спробуй порівняти з 2017м чи з 2018м.
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17.04.2021 13:55 Відповісти
Спробуй.
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17.04.2021 14:02 Відповісти
А, дійсно, чому, га? Чи не тому, бува, що почали статистикою маніпулювати?
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17.04.2021 14:08 Відповісти
Так, рептилоїди з планети Нубіру захопили весь світ і почали маніпулювати зі статистикою і віх країнах...
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17.04.2021 14:21 Відповісти
Згідно статистичних даних,цілком офіційних, смертність у 2019-2020 менша за деякі попередні роки! Ось і все "почему"!
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17.04.2021 15:09 Відповісти
Що на це скажеш, брехуняка?
Україна
Рік Усього померлих

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 2015 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 [7] 594 795
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 2016[7] 583 631
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 2017[7] 574 123
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 2018[7] 587 665
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 2019[7] 581 114
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 2020[12] 616 835
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17.04.2021 15:43 Відповісти
а где тьі видело фашистов? тьі с сайтов парашки сюда потерялось как русские солдатьі в 2014?
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17.04.2021 12:59 Відповісти
Дивлячись, кого вважати,якщо,мова про обрану Богом шоблу то,вона збіговиськои нациків ,напротязі тисячоліть
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17.04.2021 13:02 Відповісти
То,ви,його Вбили ковішушвальдтю
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17.04.2021 12:44 Відповісти
скоріш усього його б убила будь-яа вакцина. бо з тим букетом болячок йому вакцина будь-яка протипоказана.
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17.04.2021 13:00 Відповісти
певно,але вбивали степановським шмурдлом
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17.04.2021 13:05 Відповісти
так сіновак теж степанівський, і пфайзер.
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17.04.2021 13:13 Відповісти
пфайзер по коваксу
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17.04.2021 13:44 Відповісти
Он сам и виноват ? Ну вы и твари.Закупили шмурдяк по цене Модерны и Пфайзера. Твари.
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17.04.2021 12:45 Відповісти
Нацики єврейські
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17.04.2021 12:47 Відповісти
вірус діє агресиво саме з перерахованими болячками, так що не факт, що він би від іншої вакцини не загувся б.
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17.04.2021 13:02 Відповісти
Ковишилд ниразу не шмурдяк и спас тысячи , если не сотни тысяч жизней. Его используют во всем мире и он эффективен. При этом приблизительно один-два на миллион имеют проблему с тромбозом. Такая же процентовка и по J&J.
Пфайзер имеет так же редкую, но очень серьезную побочку, правда к смертельным случаям не приводил.
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17.04.2021 14:18 Відповісти
А цену отчего не комментируешь?.
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17.04.2021 15:28 Відповісти
а должен? я что-то про цену и накрутку от Степанова говорил? Я написал о самой вакцине.
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17.04.2021 15:59 Відповісти
я написал про шмурдяк по завышенной цене. и ты меня комментировал, а не я тебя. Так все комментируй и цену тоже. И про весь мир не лги.
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17.04.2021 18:47 Відповісти
Германия, Британия, Франция, Испания, Италия, все балтийские страны, Индия, Чехия и Румыния и это не полный список.
Северная Америка использует Пфайзер.
Так, что да, можно сказать, что весь цивилизованный мир использует. Может тебя интересует, что используют африканские страны, но меня нет.
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18.04.2021 12:23 Відповісти
Я проверю. Это во-первых. Во- вторых, если до тебя не доходит, я не про АстраЗенеку. Я про Ковишилд. ЧТО НЕ ОДНО И ТОЖЕ. Ковишилд - это реплика АстраЗенеки. Что такое реплика почитай сам.
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18.04.2021 12:27 Відповісти
Не позорься, если ты вообще не в теме.
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18.04.2021 14:19 Відповісти
Методичка закончилась зеленая?? Это ты лучше рот закрой свой.
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18.04.2021 18:56 Відповісти
ну ты и клоун. Британцы несколько раз официально подтверждали, что Ковишилд 100% тот же препарат. Но, всегда найдется буквенно-циферный бот, который будет набрасывать на вентелятор.
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19.04.2021 00:16 Відповісти
CoviShield поставляют в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшелы. Также Индия планирует отправлять вакцины в Шри-Ланку, Афганистан, Маврикий и Бразилию. Эту вакцину для использования уже https://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75063a-eng.php одобрила Канада - и заказала у Индии 2 миллиона доз. Ну да "весь цивилизованный мир". На счет Канады считаю историю о закупках отдельной историей. Думаю это из-за цены и куплена она была для тех, кто нищий. Ибо Ковишилд - это вакцина для третьих стран, которые не могут себе позволить нормальные вакцины.
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18.04.2021 12:51 Відповісти
Маємо справу з геноцидом по віковому принципу
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17.04.2021 12:46 Відповісти
маємо справу з тим, що йому вакцинація була протипоказана з такими болячками.
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17.04.2021 13:07 Відповісти
Коцтабір Україна! Гестарівці = маланці
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17.04.2021 12:50 Відповісти
Такі да.
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17.04.2021 14:08 Відповісти
любая вакцина имеет свой процент осложнений и летальных исходов...
НО... но разве от это легче тому, кто попал в этот процент???
НО...циничная статистика добавляет - остальным 99 % это может спасти жизнь (или облегчить течение болезни)
от така х**ня малята !
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17.04.2021 12:51 Відповісти
Нагадаю О.Генрі... До,того,ж,віслюча сеча вакцина
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17.04.2021 12:54 Відповісти
Так, будь-яка, особливо якщо врахувати, що вакцини нашвидкоруч робили в умовах цейтноту. АЛЕ у деяких вакцин все ж менше побічних ефектів - у Пфайзера чи там Модерни їх майже немає!
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17.04.2021 12:54 Відповісти
Та ти що. Тобі б поцікавитися статистикою з VAERS.
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17.04.2021 13:05 Відповісти
ще у 2020 казали, у парі з якими хворобами вірус призводить до леталу. вони як раз у дядька були. йому вакцинування було явно протипоказане.
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17.04.2021 13:03 Відповісти
Смерть внаслідок кваліфікованого втручання в процеси життєдіяльності
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17.04.2021 13:48 Відповісти
некваліфікваного.
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17.04.2021 14:39 Відповісти
Умерший после вакцинации на Львовщине мужчина имел ряд сердечных заболеваний, - глава ОГА Козицкий - Цензор.НЕТ 2121https://classic.newsru.com/world/16apr2021/amerkel.html Ангеле Меркель сделали прививку вакциной от AstraZeneca
https://classic.newsru.com/world/16apr2021/amerkel.html Вакцинация прошла в порядке общей очереди и без шумихи. Препаратом от AstraZeneca в Германии прививают лишь граждан старше 60 лет. Для остальных групп населения применение этой вакцины станет возможно только после окончания исследований касательно влияния препарата на появление тромбов..
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17.04.2021 12:55 Відповісти
реклама,й,'бізнес'
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17.04.2021 12:56 Відповісти
так Меркель відпустили без догляду додому? з її то тряскою минулим літом.
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17.04.2021 13:05 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Garry51302808

https://mobile.twitter.com/Garry51302808 Garry https://mobile.twitter.com/Garry51302808 @Garry51302808 https://mobile.twitter.com/Garry51302808/status/1383352586506412044 48 мин

Тварі відібрали вакцини у медиків.
Хто не в курсі - мусора мали вакцинуватись третіми.

https://mobile.twitter.com/AvakovArsen

https://mobile.twitter.com/AvakovArsen Arsen Avakov @AvakovArsen

https://mobile.twitter.com/AvakovArsen https://mobile.twitter.com/AvakovArsen



МВС розпочало щеплення від COVID19!
Перші - гарнізони аеропортів Бориспіль і Жуляни.
Далі гром.безпека, підрозділи НГУ у зоні ООС, патр. поліція й уся система МВС.
Наступний етап - члени родин співпрацівників.
Вакцинація - єдиний шлях до подолання пандемії!
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17.04.2021 13:23 Відповісти
Очередной пейстеж,курткка ближе к телу,не за горами...
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17.04.2021 12:55 Відповісти
Кровь сгустилась, и сердце не выдержало. Аминь
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17.04.2021 13:14 Відповісти
Накуй этот ВСЕБ .. Еще напишите после укола пошел в гендель пива пить,, и там остался до утра.. Факт тот как бы не было мужик прожил с проблемами своими до возраста 63. Но увы после сего пришла костлявая и обняла его....
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17.04.2021 13:17 Відповісти
а нах ему кололи?
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17.04.2021 13:18 Відповісти
И с таким анамнезом он решил прививаться? Мне такое странно.
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17.04.2021 13:18 Відповісти
Це він повинен вирішувати чи дохтура наші?
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17.04.2021 13:27 Відповісти
йому мізки замилили
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17.04.2021 13:45 Відповісти
Скоро скажуть, що він вже вбитий прийшов.
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17.04.2021 13:25 Відповісти
Вот такую хрень, будут говорить всем родственникам. Быстрее бегите за уколом. Это же так полезно!
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17.04.2021 14:15 Відповісти
Якe відношeння вакцинація має до смeрті сeрйозно хворого чоловіка？ За час вакцинаціі в Украіні помeрло майжe 100 тис. людeй. Порядка сотні з них були вакциновані. Майжe всі 100 тис. помeрлих нe були вакциновані.
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17.04.2021 14:18 Відповісти
Не, ну зачем уже эти уточнения? Все это ерунда, умер от вакцины, ни от чего больше люди умирать сейчас не могут-только от ковида или вакцины от него . Фэйсбук все стерпит.
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17.04.2021 14:36 Відповісти
типа ни в счет
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17.04.2021 17:47 Відповісти
Тобто коли помирає хтось з ковід 19, при цьому маючи купу хронічних захворювань, то акцент робиться саме на ковід, а тут на супутні хвороби. Типові подвійні стандарти.
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17.04.2021 20:30 Відповісти
Львівські медики вбили чоловіка.
Я боюсь приватних медиків львівщини.Це насоси по викачуванні грошей з хворих людей.
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17.04.2021 22:32 Відповісти
я же говорил, что "после" не значит "вследствие".
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18.04.2021 08:16 Відповісти
К сожалению от вакцинации умирают люди не только в Украине, а по всему миру. И таких не десятки, а сотни уже набралось. Вакцинация это игра в "русскую рулетку" Повезет-не повезхет! Всё на собственный риск
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18.04.2021 10:05 Відповісти
 
 