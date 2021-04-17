Єрмак поставив Джемілєву умову: як тільки він вийде з партії Порошенка - питання кримських татар почнуть вирішуватися швидше, - Муждабаєв

Глава Офісу президента Андрій Єрмак поставив лідеру кримських татар, народному депутату від "Європейської Солідарності" Мустафі Джемілєву умову - як тільки він вийде з партії Порошенка - питання кримських татар почнуть вирішуватися швидше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук" пише журналіст, заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв.

"Гордість України - лідер кримського народу, легендарний борець за права людини в СРСР дисидент Мустафа Джемілєв в ефірі телеканалу ATR розповів про те, що Андрій Єрмак поставив йому умову. Як тільки Мустафа-ага вийде з партії Порошенка - питання кримських татар почнуть вирішуватися швидше" , - зазначив Муждабаєв.

Про це Джемілєв розповів в ефірі телеканалу ATR.

"Тут не треба бути комісаром Мегре, щоб провести конспірологічний ланцюжок на тему "Хто віддав негласний наказ не давати ATR закладені йому в бюджеті України мінімально необхідні для продовження вішання на Крим гроші?"

Чиновники, які так ставляться до корінного народу Криму і України, повинні назавжди піти з усіх гілок нашої державної влади. Адже фактично - це не тільки аморальна поведінка, а й діяльність в інтересах ворога на державній службі. Люди, здатні на таке, здатні на все. Не дарма глава Меджлісу Рефат Чубаров, який був на тій зустрічі з Єрмаком, порівняв його слова зі словами Льовочкіна, який свого часу ставив аналогічні неприйнятні умови для Мустафи Джемілєва.

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Киримли - не зрадник. Наш лідер - історична особистість, що пройшла не коридори ОП, а радянські табори. Ми - ВСІ - на принизливі умови ні перед окупантами, ні перед колаборантами, ні перед ким НІКОЛИ не йшли, не йдемо і не підемо. Радимо тим, хто намагається говорити з нами як з "нижчими": по собі про нас не судіть", - написав Муждабаєв.

"На цьому моєму фото весни 2014 року - Мустафа-ага в номері готелю "Україна" в Москві через пів години після телефонної розмови з Путіним. У відповідь на питання: "Що я можу зробити для кримських татар?" Джемілєв сказав російському фюреру: "Все, що ви можете для нас зробити, - прибрати з Криму ваші війська ". А тут якийсь Єрмак з якимись своїми "умовами"..." - резюмував журналіст.