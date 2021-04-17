Єрмак поставив Джемілєву умову: як тільки він вийде з партії Порошенка - питання кримських татар почнуть вирішуватися швидше, - Муждабаєв
Глава Офісу президента Андрій Єрмак поставив лідеру кримських татар, народному депутату від "Європейської Солідарності" Мустафі Джемілєву умову - як тільки він вийде з партії Порошенка - питання кримських татар почнуть вирішуватися швидше.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук" пише журналіст, заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв.
"Гордість України - лідер кримського народу, легендарний борець за права людини в СРСР дисидент Мустафа Джемілєв в ефірі телеканалу ATR розповів про те, що Андрій Єрмак поставив йому умову. Як тільки Мустафа-ага вийде з партії Порошенка - питання кримських татар почнуть вирішуватися швидше" , - зазначив Муждабаєв.
Про це Джемілєв розповів в ефірі телеканалу ATR.
"Тут не треба бути комісаром Мегре, щоб провести конспірологічний ланцюжок на тему "Хто віддав негласний наказ не давати ATR закладені йому в бюджеті України мінімально необхідні для продовження вішання на Крим гроші?"
Чиновники, які так ставляться до корінного народу Криму і України, повинні назавжди піти з усіх гілок нашої державної влади. Адже фактично - це не тільки аморальна поведінка, а й діяльність в інтересах ворога на державній службі. Люди, здатні на таке, здатні на все. Не дарма глава Меджлісу Рефат Чубаров, який був на тій зустрічі з Єрмаком, порівняв його слова зі словами Льовочкіна, який свого часу ставив аналогічні неприйнятні умови для Мустафи Джемілєва.
Киримли - не зрадник. Наш лідер - історична особистість, що пройшла не коридори ОП, а радянські табори. Ми - ВСІ - на принизливі умови ні перед окупантами, ні перед колаборантами, ні перед ким НІКОЛИ не йшли, не йдемо і не підемо. Радимо тим, хто намагається говорити з нами як з "нижчими": по собі про нас не судіть", - написав Муждабаєв.
"На цьому моєму фото весни 2014 року - Мустафа-ага в номері готелю "Україна" в Москві через пів години після телефонної розмови з Путіним. У відповідь на питання: "Що я можу зробити для кримських татар?" Джемілєв сказав російському фюреру: "Все, що ви можете для нас зробити, - прибрати з Криму ваші війська ". А тут якийсь Єрмак з якимись своїми "умовами"..." - резюмував журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
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Але коли комусь "поставити умову"="дати пораду" - тоді звичайно питань нема.
Але радила б скористатись порадою покійного Жванецького: "Тщательней надо, ребята"...
так будет и в этот раз.
надеюсь ктому времени,максимальная маржа составит-расстрел.
начиная с дела Стуса, когда он требовал для своего подзащитного более тяжелый приговор чем предлагали прокурор и судья
А тут якийсь дерьмак лізе до нього зі своїми порадами. Отаке воно зелене дерьмо.
Джемілєв розповів, що таке питання обговорювалося як пропозиція, а не ультиматум, на зустрічі з главою офісу президента України Андрієм Єрмаком, на якій були присутні й інші депутати, кримські татари. Джемілєв уточнив, що ця зустріч відбулася торік.
«Це в порядку обговорення було: а чи не краще було б, якби всі кримські татари, які в різних фракціях - «Голос», «Європейська солідарність», може, ще хтось приєднається, - створили окрему парламентську групу, яка б називалася «Крим» або «деокупація Криму», і тоді б, мовляв, питання, пов'язані з Кримом, швидше проходили у Верховній Раді», - зазначив Джемілєв.
17.04.2021, 20:37 • 1132 • https://uainfo.org/blognews/1618680658--libo-vladimir-zelenskiy-primet-reshenie-po-ermaku-libo.html#mc-container 7
Вы понимаете, что это животное, Ермак, которое кроме денег абсолютно ничем не мотивировано, решило шантажировать такого человека, как Джемилев, который прошёл испытание советскими тюрьмами, был диссидентом и которого не смог купить даже Путин. И Ермак пошёл по тому же пути
Об этом в "Фейсбуке" https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6048994571793265 написал политик Борислав Береза, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Ну, что за мразь Ермак? Ведь такую субботу испортил, подонок!
Для меня в украинской политике есть лишь несколько моральных авторитетов. И одним из них является Мустафа Джемилев. Сегодня стало известно, глава Офиса президента Андрей Ермак поставил лидеру крымских татар, народному депутату от "Европейской Солидарности" Мустафе Джемилеву условие - как только он выйдет из партии Порошенко - вопросы крымских татар начнут решаться быстрее. Эта мразь, которая волею случая из ларечников и барыг перешедшая в ранг регента Зеленского, посмел шантажировать целый народ во имя своих меркантильных целей. Сообщил об этом сам Джемилев. И такого позора, с шантажом целого народа, Украина ранее не видела.
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Вы понимаете, что это животное, Ермак, которое кроме денег абсолютно ничем не мотивировано, решило шантажировать такого человека, как Джемилев, который прошёл испытание советскими тюрьмами, был диссидентом и которого не смог купить даже Путин, державший в заложниках его сына. И Ермак пошёл по тому же пути, что и комуняки с Путиным - фактически через шантаж предложил предательство в обмен на решение вопросов крымскотатарского народа. Я так понимаю, что и деньги на АТR сразу найдут в ОП. В общем продажные дешевки из ОП о других судят по себе.
И теперь мне очень интересна реакция Зеленского. Я понимаю, что Ермак играет свою игру и фактически правит Украиной, используя комплексы и страхи Зеленского. Но сейчас ситуация вышла даже за рамки привычного пробивания дна. И важно знал об этом Зеленский и согласился на такие переговоры с Джемилевым или Ермак это провернул самостоятельно? По реакции Зеленского будет все понятно. Если он промолчит или начнёт оправдывать эту ларечную мразь, то он не просто в курсе происходящего, а является соучастником этой низости. Если же он не в курсе того, что озвучил Ермак, то он обязан теперь вышвырнуть его из ОП и инициировать уголовное дело. Других вариантов нет. И если Зеленский думал погреться на рейтингах патриотического электорат, то теперь он может обжечься на этой истории, в случае затянувшегося молчания или попытки оправдания Ермака.
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Авторитет Мустафы Джемилева в Украине и за рубежом так велик, что только идиот попытается поставить под сомнения слова лидера крымских татар. Для меня тут все ясно. И либо Владимир Зеленский примет решение по Ермаку, либо он такая же аморальная мразь, как и его глава ОП.
А времени на озвучивание своей позиции у президента все меньше и меньше" - пишет Борислав Береза.
"вопросы крымских татар начнут решаться быстрее".
И в каком месте эта мразь собирается решать вопросы крымских татар?
В ФСБ РФ?
И самое главное, что он всеравно предаст, даже если бы Мустафа на такое бы пошел.
Но Мустафа очень мудрый человек. Он все понимает. Он за свою страдальческую жизнь видел много гнид разного вида и не сдался
Мустафа, дай Вам Бог сил и здоровья и долгих лет жизни. Преклоняюсь перед Вами
Что не так сказал Муждабаев
Дэк нехай он сам этот палец сосёт. Или сбегает к Медведчуку, может там отсыпят.
Или вот тут букварь почитай - https://prousa.info/ethnic_groups
А потом расскажешь почему американцы не имея ни какой "титульной нации" так "херово" живут, что у них 7 флотов, базы по всему миру и все к баксу равняются ...
Я так думаю, это потому, что у них % таких как ты, НэБэ, тот который после запятой
Але національність - це САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ людини. Людина сама визначає свою національність.
Прошу це врахувати та пам'ятати, що українець не той хто родився в Україні,а той у кого діти - українці.
Припустимо, у сім'ї алкоголиків ростуть 2 дитини.
Чи успадковують вони модель поведінки батьків?
Чи стануть вони п'яницями у дорослому житті?
Або чи відмовляться СВІДОМО вони наслідувати поведінку батьків?
Чи скажуть вони:" Я так можу жити, але я так жити НЕ ХОЧУ!"
І це буде зовсім інша людина, яка буде мати силу волі РОБИТИ З СЕБЕ ЛЮДИНУ.
Вона буде себе СВІДОМО контролювати та будувати ВЛАСНЕ життя, яке відрізнятиметься від минулого негативного досвіду.
Я говорю саме про такий (подібний) випадок у самоідентифікації себе як САМОСТІ, ОСОБИСТОСТІ та усвідомлення себе як представника іншої НАЦІЇ.
А так - суцільний паноптикум виродків ... починаючи з Литвина, особливо Мертветчука, але ... і Балога, а й Льовочкін з Клюєвим, а й Ложкін ...
Але ось Богдан і Єрмак як вишенька на торті !
Єрмак лише до Мертветчука по мерзотності не дотягує -- ***** його в куми не запрошував йще , але динаміка деградації ...
Взагалом , такий паноптикум лише додатковий доказ , що посада презідента в українских реаліях це данина середньовіччя .
Единственная проблема украинской оппозиции , что когда она приходит к власти она быстро преобретает привычки и замашки чиновничей мерзоты . Особенно ярко это видно по СН .
Уж какое оне были быдло до того , как стали властью . У некоторых это первое или второе "место работы" ... а то собачку продать советуют , то "велюры" работают в карантин , то дети у них не того сорта . И опять же -- маниакальная жажда наживаться на "великом крадивництви" ...