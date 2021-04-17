19.01.14, коли багато політиків засц#ли, Яворівський повів колону Автомайдану на Грушевського. Він був готовий проміняти своє життя на нашу свободу, - Хаджинов

Під час Революції Гідності письменник Володимир Яворівський активно підтримував Автомайдан і брав безпосередню участь у багатьох поїздках активістів у Межигір'я і до представників тодішньої влади.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" член Ради громадського контролю при НАБУ, активіст Автомайдану Сергій Хаджинов, інформує Цензор.НЕТ.

"Не стало Володимира Яворівського ... До Революції Гіднсоті він бачився мені паркетним політиком з телевізора, а в житті виявився суперкрутим чуваком! Не боявся нічого. Був з АвтоМайдану на всіх п# здорізах. Нічні чергування, патрулювання, доставка шин, поїздки до Медведчука, Пшонки, Захарченка ну і в Межигір'я звичайно. Часто їздив в моєму Туарезі і, коли нас зупиняли даішники, швидко пересідав за кермо і смачно, витончено перетворював даішника в клоуна", - підкреслює він.

"19.01.14, коли деякі політики засц#ли, Яворівський сів за кермо своєї Volvo і повів колону Автомайдану на Грушевського. І пох йому були крики, що в нас обов'язково будуть стріляти. Він був спокійний і впевнений і був готовий проміняти своє життя на нашу свободу. Вічна пам'ять і земля пухом ... " - додав він.

Також читайте: Помер письменник Володимир Яворівський

Як повідомлялося, на 79-му році життя помер український письменник і громадський діяч Володимир Яворівський