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Яворівський доклав багато зусиль для зміцнення нашої Незалежності. Його смерть - велика втрата, - Яценюк
Смерть Володимира Яворівського - велика втрата для всієї України.
Про це написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Не стало Володимира Яворівського, українського письменника, активного політичного і громадського діяча. Мені випала честь знати Володимира Олександровича, працювати з ним у парламенті. Він був щирим українцем, який доклав багато зусиль для зміцнення нашої Незалежності. Велика втрата України. Співчуття рідним і всім, хто сьогодні переживає біль втрати. Вічна пам'ять..." - зазначив Яценюк.
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