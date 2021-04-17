Підсанкційний депутат Держдуми РФ Бабаков подсилює готельну імперію в Києві для відкриття гральних закладів, - Загребельська

Підсанкційний депутат Держдуми РФ, який голосував за анексію Криму, Олександр Бабаков посилює свою готельну імперію в Києві. Робить це з метою подальшого відкриття в готелях казино та ігрових автоматів, оскільки куратором процесу видачі ліцензій на відкриття гральних закладів є його екстоп-менеджер Борис Баум.

Про це на своїй сторінці в мережі "Фейбук" повідомила ексдержуповноважена АМКУ Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.

"Підсанкційний депутат держдуми РФ, який голосував за анексію Криму, Олександр Бабаков посилює свою готельну імперію. Отримав дозвіл від АМКУ на + 2 готелі за цей тиждень.Як думаєте, для чого підсанкційному депутату держдуми РФ готелі 4* та 5*? Розвивати туризм в Україні?:) Все просто. Саме в готелях 4* та 5* можна відкривати казино та гральні автомати. А куратором процесу видачі ліцензій є його екстоп-менеджер Борис Баум. Чому небезпечно віддавати контроль за обігом цього "наркотику" агентам Кремля, думаю, зрозуміло. Ось такий у нас вийшов легалайз", - зазначила Загребельська.

Як повідомлялося раніше, АМКУ дозволив компанії росіян купити два готелі в Києві. Відповідне рішення було прийнято 15 квітня.

На початку 2017 року росіяни як бенефіціари бізнесу VS Energy замінили невідомі громадяни Німеччини, Латвії та Словаччини, які і раніше були пов'язані з бізнесом Бабакова і Гінера. Ці ж особи зараз вказані в держреєстрі як бенефіціари ТОВ "Східно-європейська готельна компанія".

Нагадаємо, в червні 2017 року США запровадили санкції проти Олександра Бабакова, який є членом Ради федерації Федеральних зборів РФ, а також спецпредставником президента РФ по взаємодії з організаціями співвітчизників за кордоном.