Підсанкційний депутат Держдуми РФ Бабаков подсилює готельну імперію в Києві для відкриття гральних закладів, - Загребельська
Підсанкційний депутат Держдуми РФ, який голосував за анексію Криму, Олександр Бабаков посилює свою готельну імперію в Києві. Робить це з метою подальшого відкриття в готелях казино та ігрових автоматів, оскільки куратором процесу видачі ліцензій на відкриття гральних закладів є його екстоп-менеджер Борис Баум.
Про це на своїй сторінці в мережі "Фейбук" повідомила ексдержуповноважена АМКУ Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.
"Підсанкційний депутат держдуми РФ, який голосував за анексію Криму, Олександр Бабаков посилює свою готельну імперію. Отримав дозвіл від АМКУ на + 2 готелі за цей тиждень.Як думаєте, для чого підсанкційному депутату держдуми РФ готелі 4* та 5*? Розвивати туризм в Україні?:) Все просто. Саме в готелях 4* та 5* можна відкривати казино та гральні автомати. А куратором процесу видачі ліцензій є його екстоп-менеджер Борис Баум. Чому небезпечно віддавати контроль за обігом цього "наркотику" агентам Кремля, думаю, зрозуміло. Ось такий у нас вийшов легалайз", - зазначила Загребельська.
Як повідомлялося раніше, АМКУ дозволив компанії росіян купити два готелі в Києві. Відповідне рішення було прийнято 15 квітня.
На початку 2017 року росіяни як бенефіціари бізнесу VS Energy замінили невідомі громадяни Німеччини, Латвії та Словаччини, які і раніше були пов'язані з бізнесом Бабакова і Гінера. Ці ж особи зараз вказані в держреєстрі як бенефіціари ТОВ "Східно-європейська готельна компанія".
Нагадаємо, в червні 2017 року США запровадили санкції проти Олександра Бабакова, який є членом Ради федерації Федеральних зборів РФ, а також спецпредставником президента РФ по взаємодії з організаціями співвітчизників за кордоном.
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"Ураїнська" влада не проти співпраці з ворогом.
Голова АМКУ- Ольга Піщанська.
Ольга є https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-perepysav-svoiu-italiisku-firmu-na-sponsorku-sluhy-narodu-zmi-217121.html рідною сестрою Світлани Піщанської , "сусідки" Володимира Зеленського з Кривого Рогу, директорки його італійської компанії та за сумісництвом спонсорки "Слуги народу".
https://mobile.twitter.com/gafiykino Gafiyka https://mobile.twitter.com/gafiykino @gafiykino https://mobile.twitter.com/gafiykino/status/1382974088143114241 16 апр.
історія така - адовий тред.
конкурсна комісія з обрання гендиректора Довженко-Центру: проводить кристально чистий конкурс.
Мінкульт: незадоволений результатом конкурсу.
Олексій Душутін, непонятний жулік з канадським паспортом: жаліється на "дискримінацію", бо був у зумі.
пише лист на міністра, мовляв, рятуйте, мене дискримінували, бо я не можу зайти в мінкульт. (бо треба справку від СБУ для іноземних громадян)
Міністр - комісії: тут таке діло, скасовуйте конкурс, слухайте Душутіна заново і голосуйте знову. комісія: wtf
подивіться виступ цього Душутіна на конкурсі - тут з п'ятої хвилини. хоче привезти в ЦД цирк-баню-карусель. нагадує мені Хржановського аж до нєрвного тіка. https://www.youtube.com/watch?v=Ii3f30jr_Oo&ab_channel=%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
Ось такI ми хлопцI, славнI запорожцI...
В рот Єрмаку?
Данилов фізично не може розглядати всі випадки порушень указів. На то є прокуратура із відомою харківсько-портновською "суперпатріоткою".
https://mobile.twitter.com/Porohobot_owl
https://mobile.twitter.com/Porohobot_owl 25% СheZter https://mobile.twitter.com/Porohobot_owl @Porohobot_owl https://mobile.twitter.com/Porohobot_owl/status/1383339913282605056 3 ч
У меня вон пол класса там бизнес в машкуе пооткрывали.
Все рассказывали, что только в рашке нам будет хорошо.
Вот хочу посмотреть теперь, как их оттуда выдворят, ну или как они откупаться будут.
Так все равно ж нифига не поймут и им майдан будет виноват и ПП
фільтрація знадобиться і обмеження пересувань
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова @luiza4kaLova_
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_
Раша к июню депортируют в Украину 150 тыс нелегалов. И это очень плохая новость.
Целая армия любящих рашу и обозленных на Украину чумоходов, среди которых каждый второй, если не каждый первый, завербованный.
https://mobile.twitter.com/jaroslav031969 Ярослав М https://mobile.twitter.com/jaroslav031969 @jaroslav031969 https://mobile.twitter.com/jaroslav031969/status/1383373623776268291 55 мин
Нічого нового.
Сто років тому тисячі солдатіків і матросіків повернулись додому з пачками лістовок, "правд" та заражені соціалізмом-комунізмом(
Депутат рф, голосовавший за аннексию делает бизнес в Киеве???!!! Не верю написанному, уровень ********** зашкаливает! Слов нет.
Деньги не имеют отечества...
ps: ані за кондитера, ані за блазня я не глосував...
"ані за кондитера, ані за блазня я не глосував"...--проти всiх? ну-ну.
В случае чего, там титушня поселится с оружием, да и черный нал никто не отменял!
ГЕТЬ КАЦАПІВ З БІЗНЕСУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ КАЦАПСЬКОГО МАЙНА.