Внесок Яворівського в розвиток державності назавжди залишиться в історії України, - Разумков

Володимир Яворівський докладав значних зусиль для розвитку демократичної і сильної України.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні пішов із життя видатний український письменник і громадсько-політичний діяч Володимир Олександрович Яворівський. Народний депутат багатьох скликань Верховної Ради, один із авторів Акту проголошення незалежності України і великий патріот нашої держави.

Володимир Олександрович доклав великих зусиль для розбудови демократичної та сильної України. Його державотворчий внесок назавжди залишиться в історії нашої країни.

Світла пам’ять. Співчуття рідним та близьким!! - зазначив Разумков.

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Як повідомлялося, на 79-му році життя помер український письменник і громадський діяч Володимир Яворівський