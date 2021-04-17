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Новини Коронавірус і карантин
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Уряд має не погрожувати мерам міст, а допомагати подолати пандемію, - Кличко про заяву Шмигаля щодо його звільнення

Уряд має не погрожувати мерам міст, а допомагати подолати пандемію, - Кличко про заяву Шмигаля щодо його звільнення

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що уряд має не загрожувати мерам міст, а допомагати подолати пандемію COVID-19 в Україні.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова", коментуючи відповідь прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на його пропозицію ввести загальнонаціональний локдаун в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На жаль, у відповідь на заклик ввести загальнонаціональний локдаун я отримав відповідь із погрозою: якщо ні, будемо вас звільняти. Так от, хочу нагадати: мене можуть звільнити кияни, які обрали мене мером, відповідно до закону Про місцеве самоврядування. Якщо таким чином ми будемо лікувати і боротися з пандемією, це сумно", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що локдаун у всій країні - єдиний спосіб зменшити кількість хворих у нинішній ситуації.

"От у Києві десять районів. Уявіть: у нас половина районів на локдауні, тому що там велика захворюваність, а друга половина відпочиває. Воно не працює так. Доки у нас немає масової вакцинації, єдиний спосіб зменшити захворюваність - загальнонаціональний локдаун. І це не тільки моя думка, а й фахівців. Така сама ситуація в інших країнах", - підсумував Кличко.

Як повідомлялося, раніше Кличко звернувся до Кабінету міністрів з вимогою розглянути питання про введення загальнонаціонального локдауну, із забороною пересування між регіонами.

"Україна сьогодні - в трійці європейських країн за кількістю хворих на добу і кількості смертей від COVID-19. Тільки від початку цього місяця, з 1 квітня, в країні померли 3556 осіб. У Києві померли 392 хворих. Це за 9 днів! Скільки ще людей повинні захворіти, скільки померти, щоб уряд, центральна влада зрозуміли, що потрібні негайні заходи на державному рівні?! Інакше, ще й в умовах відсутності масового вакцинації, країну чекає катастрофа", - заявив Кличко.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зі свого боку запропонував Віталію Кличку разом звернутися до президента за призначенням нового голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).

карантин (18172) Київ (19683) Кличко Віталій (3527) Шмигаль Денис (4648) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+25
Вы наверное тоже после курсов в Трускавце. Иначе бы знали, что должности главы Киевской городской администрации и городского головы (мэра) объединены согласно постановлению Конституционного суда Украины. Шмыгалю простительно - они все в зеленой команде тупые, уже давно не удивляет.
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17.04.2021 14:04 Відповісти
+15
Кто такой шмыгаль чтобы увольнять мэра Киева? Это назначенная ахметовым тушка, помагающая обогащатся рыжей скотине. А "херового" Кличко уже дважды избирают киевляне. Так что Виталя абсолютно прав. зе-бараны пускай валят в свой засраный кривой рог там и руководят
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17.04.2021 14:07 Відповісти
+14
Ідіотам закони не писані, та й у них не вийде звільнити Кличка. Хоча, хай спробують.
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17.04.2021 13:53 Відповісти
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Це нестосується Чмиржгалів...
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17.04.2021 13:50 Відповісти
А Пидалика с мэрства ни кто и не предлагал уволить, должность то выборная. А вот вторая ему явно в "тягость". но денежная.
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17.04.2021 13:52 Відповісти
Вы наверное тоже после курсов в Трускавце. Иначе бы знали, что должности главы Киевской городской администрации и городского головы (мэра) объединены согласно постановлению Конституционного суда Украины. Шмыгалю простительно - они все в зеленой команде тупые, уже давно не удивляет.
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17.04.2021 14:04 Відповісти
у відповіді Шмигаля відчувається українська школа - точно так вчителів залякують, а вони потім дітей і батьків.
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17.04.2021 14:48 Відповісти
Ідіотам закони не писані, та й у них не вийде звільнити Кличка. Хоча, хай спробують.
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17.04.2021 13:53 Відповісти
Нещасне, що сказати планувало?
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17.04.2021 14:08 Відповісти
їм ніколи, вони пфайзер по кишенях тирять...

https://twitter.com/Hlopak_
https://twitter.com/Hlopak_
https://twitter.com/Hlopak_


https://twitter.com/Hlopak_

https://twitter.com/Hlopak_ Зãступ бараболі https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1383372417360224267 18 мин

Щось не розумію. Яке відношення "члени сімєй" мають до позачоргової вакцинаціїї?
Коли лікарів та медперсонал з "зони ризику" вакцинували, ніхто їхнім сім'ям вакцину не пропонував.
А мєнти що, якісь особливі? Це при тому, що більшість з них з хворими на ковід не стикається...

Правительство должно не угрожать мэрам городов, а помогать преодолеть пандемию, - Кличко о заявлении Шмыгаля о его увольнении - Цензор.НЕТ 9824

https://twitter.com/Hlopak_/status/1383372417360224267/photo/1
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17.04.2021 14:09 Відповісти
тут звичайні класичні Шмигаль-панти.
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17.04.2021 14:49 Відповісти
"Если нет, будем вас увольнять". Если нет что? Кличко, как обычно, изъясняется по своему, на кличковском языке.
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17.04.2021 13:55 Відповісти
Малайський міжсобойчик...
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17.04.2021 13:58 Відповісти
Это не правительство. Это бюро ритуальных услуг! Экономику похоронили! Армию разоружают и не кормят! Во время эпидемии продают средства защиты из гос резерва и не закупают вакцины, отказавшись от собственных разработок. Ублюдки! Шо вы выбрали?!
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17.04.2021 14:00 Відповісти
Виталик допи..делся о общенациональном лохдауне?
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17.04.2021 14:00 Відповісти
Шмигло ДЛБ і не знає шо мера обрали кияни.
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17.04.2021 14:00 Відповісти
ну він же шишка, треба панти тренувати, раз знань немає. українська школа.
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17.04.2021 14:50 Відповісти
Как всегда на интригах брехливый путинский интерфакс.
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17.04.2021 14:02 Відповісти
Кто такой шмыгаль чтобы увольнять мэра Киева? Это назначенная ахметовым тушка, помагающая обогащатся рыжей скотине. А "херового" Кличко уже дважды избирают киевляне. Так что Виталя абсолютно прав. зе-бараны пускай валят в свой засраный кривой рог там и руководят
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17.04.2021 14:07 Відповісти
шмигальські панти. вони уключаються у пустих від знань головах.
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17.04.2021 14:52 Відповісти
Какой бы Виталик не был косноязычный, он показал что Шмыгаль полный идиот!
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17.04.2021 14:14 Відповісти
ібо панти завжди програють знанням.
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17.04.2021 14:53 Відповісти
Чем косноязычный отличается от идиота ?
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18.04.2021 10:00 Відповісти
Вот бы еще Ермак подал заявление на увольнение.
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17.04.2021 14:19 Відповісти
Дебилов надо увольнять.
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17.04.2021 14:47 Відповісти
Шмигаля, бо понти все же переважують знання і логіку
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17.04.2021 14:54 Відповісти
Неделю думал над таким сложным ответом)
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17.04.2021 14:48 Відповісти
шмыгаль метит на место Кличка? смешно... кто проголосует за этого засранца? посада выборная, Кличко смело может посылать нах....
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17.04.2021 15:05 Відповісти
Встретитесь на нарах - обязательно поможет!
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17.04.2021 15:32 Відповісти
Макаки навіть не можуть розібратись хто серед них іс ху! Макака сригаля погрожує звільнити бабуїна з києва. Бабуїн на вибірній посаді а макака призначена кагалом звірів. Але як писав Іван Крилов-"Тож, як сідати - сварки марні,
Бо з вас музики незугарні". у байці Квартет.
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17.04.2021 15:42 Відповісти
Бездарный мэр . Таким грязным и убогим Киев не был никогда . Всем "киевским" просьба воздержаться от .......
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17.04.2021 16:21 Відповісти
Для молодого поколения 20-летних, которое вступило в социальную жизнь, Кличко - не супер-герой, а бесхозяйственный, нечестный на руку, брехливый, фейсбучный чинуша.

Хоть одна детская поликлиника в Киеве при этом дурачке отремонтирована?
В Святошинском районе рассыпается дом, в котором детская поликлиника расположена - мэрии пофиг. Детский садик уже два года строят из гавняных .материалов, чтобы затем на ремонт списывать деньги. На Колибрисе высушили фонтан и в нем МАФ разместили.

Как такому дурику можно помочь? Только врача найти где-нибудь за рубежом подальше, и отправить на лечение года на три-четыре, до следующих выборов.
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17.04.2021 16:36 Відповісти
Да на фоне зебилов виталька еще и не политика похож. Зеленых он по факту УЖЕ пересидел. Шмыгаля турнут, потом еще по судам будут тягать при новой власти. Зе-зе переизберут, возможно даже на рыгов, но тем не менее, а боксер все так же будет сидеть в кресле. И пох что там кричат "кияне" с хецапетовки, счет на табло. За последние 5 лет было сделано больше чем за последние лет 10. И этого очень мало, но все познается в сравнении. Емеля разве что еще хоть как-то занимался городом. Пусть и традиционно через задницу, но хоть что-то делалось. С тех пор никто ничего не делал в городе вообще.
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17.04.2021 16:50 Відповісти
Виталий не парься, просто вызови его на ринг, и он сам уйдет в отставку.
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17.04.2021 16:52 Відповісти
А как по моему то всё стадо надо гнать на мясокомбинат.
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17.04.2021 17:42 Відповісти
Кличко и Шмыгаль - два сапога пара. И тот и другой, являясь дремучими дилетантами, вместо того, чтобы заниматься вопросами экономического развития, оседлали ни к чему не обязывающую тему борьбы с короновирусом, где все провалы можно списать на стихию. А тем временем цены катастрофически растут, а заводы как стояли, так и стоят.
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17.04.2021 22:32 Відповісти
 
 