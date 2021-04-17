Уряд має не погрожувати мерам міст, а допомагати подолати пандемію, - Кличко про заяву Шмигаля щодо його звільнення

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що уряд має не загрожувати мерам міст, а допомагати подолати пандемію COVID-19 в Україні.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова", коментуючи відповідь прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на його пропозицію ввести загальнонаціональний локдаун в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На жаль, у відповідь на заклик ввести загальнонаціональний локдаун я отримав відповідь із погрозою: якщо ні, будемо вас звільняти. Так от, хочу нагадати: мене можуть звільнити кияни, які обрали мене мером, відповідно до закону Про місцеве самоврядування. Якщо таким чином ми будемо лікувати і боротися з пандемією, це сумно", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що локдаун у всій країні - єдиний спосіб зменшити кількість хворих у нинішній ситуації.

"От у Києві десять районів. Уявіть: у нас половина районів на локдауні, тому що там велика захворюваність, а друга половина відпочиває. Воно не працює так. Доки у нас немає масової вакцинації, єдиний спосіб зменшити захворюваність - загальнонаціональний локдаун. І це не тільки моя думка, а й фахівців. Така сама ситуація в інших країнах", - підсумував Кличко.

Як повідомлялося, раніше Кличко звернувся до Кабінету міністрів з вимогою розглянути питання про введення загальнонаціонального локдауну, із забороною пересування між регіонами.

"Україна сьогодні - в трійці європейських країн за кількістю хворих на добу і кількості смертей від COVID-19. Тільки від початку цього місяця, з 1 квітня, в країні померли 3556 осіб. У Києві померли 392 хворих. Це за 9 днів! Скільки ще людей повинні захворіти, скільки померти, щоб уряд, центральна влада зрозуміли, що потрібні негайні заходи на державному рівні?! Інакше, ще й в умовах відсутності масового вакцинації, країну чекає катастрофа", - заявив Кличко.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зі свого боку запропонував Віталію Кличку разом звернутися до президента за призначенням нового голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).