Уряд має не погрожувати мерам міст, а допомагати подолати пандемію, - Кличко про заяву Шмигаля щодо його звільнення
Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що уряд має не загрожувати мерам міст, а допомагати подолати пандемію COVID-19 в Україні.
Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова", коментуючи відповідь прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на його пропозицію ввести загальнонаціональний локдаун в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На жаль, у відповідь на заклик ввести загальнонаціональний локдаун я отримав відповідь із погрозою: якщо ні, будемо вас звільняти. Так от, хочу нагадати: мене можуть звільнити кияни, які обрали мене мером, відповідно до закону Про місцеве самоврядування. Якщо таким чином ми будемо лікувати і боротися з пандемією, це сумно", - наголосив Кличко.
Він зазначив, що локдаун у всій країні - єдиний спосіб зменшити кількість хворих у нинішній ситуації.
"От у Києві десять районів. Уявіть: у нас половина районів на локдауні, тому що там велика захворюваність, а друга половина відпочиває. Воно не працює так. Доки у нас немає масової вакцинації, єдиний спосіб зменшити захворюваність - загальнонаціональний локдаун. І це не тільки моя думка, а й фахівців. Така сама ситуація в інших країнах", - підсумував Кличко.
Як повідомлялося, раніше Кличко звернувся до Кабінету міністрів з вимогою розглянути питання про введення загальнонаціонального локдауну, із забороною пересування між регіонами.
"Україна сьогодні - в трійці європейських країн за кількістю хворих на добу і кількості смертей від COVID-19. Тільки від початку цього місяця, з 1 квітня, в країні померли 3556 осіб. У Києві померли 392 хворих. Це за 9 днів! Скільки ще людей повинні захворіти, скільки померти, щоб уряд, центральна влада зрозуміли, що потрібні негайні заходи на державному рівні?! Інакше, ще й в умовах відсутності масового вакцинації, країну чекає катастрофа", - заявив Кличко.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зі свого боку запропонував Віталію Кличку разом звернутися до президента за призначенням нового голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/Hlopak_
https://twitter.com/Hlopak_
https://twitter.com/Hlopak_
https://twitter.com/Hlopak_
https://twitter.com/Hlopak_ Зãступ бараболі https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1383372417360224267 18 мин
Щось не розумію. Яке відношення "члени сімєй" мають до позачоргової вакцинаціїї?
Коли лікарів та медперсонал з "зони ризику" вакцинували, ніхто їхнім сім'ям вакцину не пропонував.
А мєнти що, якісь особливі? Це при тому, що більшість з них з хворими на ковід не стикається...
https://twitter.com/Hlopak_/status/1383372417360224267/photo/1
Бо з вас музики незугарні". у байці Квартет.
Хоть одна детская поликлиника в Киеве при этом дурачке отремонтирована?
В Святошинском районе рассыпается дом, в котором детская поликлиника расположена - мэрии пофиг. Детский садик уже два года строят из гавняных .материалов, чтобы затем на ремонт списывать деньги. На Колибрисе высушили фонтан и в нем МАФ разместили.
Как такому дурику можно помочь? Только врача найти где-нибудь за рубежом подальше, и отправить на лечение года на три-четыре, до следующих выборов.