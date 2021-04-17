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Новини Агресія Росії проти України
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17 квітня 2014-го терористи "ДНР" за дорученням Безлера викрали і по-звірячому вбили депутата Горлівської міськради Володимира Рибака

17 квітня 2014-го терористи

Проукраїнський активіст Володимир Рибак був викрадений 17 квітня 2014 роки після спроби зняти прапор проросійських терористів так званої "ДНР" і встановити український прапор на будівлі Горлівської РДА.

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" журналіст Михайло Ухман, інформує Цензор.НЕТ.

"Володимира Рибака, проукраїнського активіста міста Горлівки, викрали 17 квітня 2014 року, одразу після мітингу, організованого на підтримку міського голови Євгена Клепа, під час якого Володимир зробив спробу зняти прапор проросійських терористів, так званої "днр". 19 квітня його тіло було знайдено місцевими рибалками в річці Казенний Торець біля смт Райгородок Слов'янського району Донецької області з ознаками катування і насильницької смертінагадує журналіст...." -нагадує журналіст

Разом із ним було знайдено тіло студента, бійця "Правого сектору"  Юрія Поправки.

"Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, з деталями насилля російських окупантів над Володимиром: "Катували жахливо. Краще ці фото нікому не бачити. Це робили не люди, а звірі. Палили вогнем, різали ножами… Експерти показують — чисто "кавказький почерк" … Є два свідки, які бачили, як катували цих людей у будівлі, яку контролюють "зелені чоловічки", що саме вони охороняли кімнату тортур"!"- продовжує журналіст.

Також читайте: Вдова Героя України Володимира Рибака просить нардепів підтримати закон про військових злочинців

Вже згодом встановили, що 17 квітня російський терорист - Ігор Безлер ("Бєс") доручив начальнику самопроголошеної міліції Горлівки нейтралізувати Володимира Рибака, котрий намагався встановити український прапор на будівлі Горлівської РДА. Також Безлер наказав члену своєї групи, військовому РФ, викрасти Рибака, посадити його до автівки і вивезти в означене місце, де вжити щодо нього заходи фізичного впливу.

Далі за вказівкою Ігоря Гіркіна ("Стрєлок") Володимира Рибака доставили в штаб сепаратистів у Слов'янську, де Гіркін зустрівся з ним особисто. 20 квітня Гіркін особисто наказав самопроголошеному меру Слов'янська Пономарьову вивезти зі штабу тіло вбитого Рибака. Ось так російські найманці та їхні посіпаки, які зрадили свої країні, знущалися над патріотами, які не бажали повернення "руского міра" в Україну. Ви - не забуті, Герої України! Справа ваша продовжується і помста за вас - буде жорстокою. Вічна пам'ять!" -підсумував журналіст.

Також читайте: Дружина Героя України Володимира Рибака заборонила Тимошенко називати загиблого "членом партії "Батьківщина"

бойовик (3414) Горлівка (208) Рибак (46) вбивство (3115) Безлер Ігор (28)


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Топ коментарі
+37
Вічна пам'ять Патріоту України.
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17.04.2021 14:20 Відповісти
+31
Это всё происходит днем(похищение) . А вечером… А вечером в Горловке будет долгожданный концерт. Там Зеленский выступал вместе со всем составом «95 квартала» в поддержку Донбасса. Мероприятие проходило в зале завода «Стирол». «После концерта "квартал" вместе с поклонниками отправился в местный паб Берлога, чтобы поужинать. Все весело, прикольно, фоточки в пабе. «Мы с русскими - один народ», - вот так Владимир Зеленский, 17-го апреля 2014 года прокомментировал конфликт в Донбассе.
Вот так вот.
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17.04.2021 14:24 Відповісти
+27
А один членограй в тот же день веселил сепаров, а теперь он президент
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17.04.2021 14:19 Відповісти
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дивлюся я на цю довгу дощову і холодну весну - і серце радіє, що іопана русня мерзне і мокне в своїх землянках за 50 км од нашого кордону
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17.04.2021 14:16 Відповісти
А один членограй в тот же день веселил сепаров, а теперь он президент
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17.04.2021 14:19 Відповісти
он.. ЦЕНЗУРА.. думаю История каждому воздаст по его делам и поступкам...
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17.04.2021 14:22 Відповісти
Вічна пам'ять Патріоту України.
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17.04.2021 14:20 Відповісти
родичі зелярви
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17.04.2021 14:22 Відповісти
Вічна пам'ять загиблому.....
17 апреля 2014 года террористы "ДНР" по поручению Безлера похитили и зверски убили депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака - Цензор.НЕТ 5025
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17.04.2021 14:22 Відповісти
Это всё происходит днем(похищение) . А вечером… А вечером в Горловке будет долгожданный концерт. Там Зеленский выступал вместе со всем составом «95 квартала» в поддержку Донбасса. Мероприятие проходило в зале завода «Стирол». «После концерта "квартал" вместе с поклонниками отправился в местный паб Берлога, чтобы поужинать. Все весело, прикольно, фоточки в пабе. «Мы с русскими - один народ», - вот так Владимир Зеленский, 17-го апреля 2014 года прокомментировал конфликт в Донбассе.
Вот так вот.
показати весь коментар
17.04.2021 14:24 Відповісти
17 апреля 2014 года террористы "ДНР" по поручению Безлера похитили и зверски убили депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака - Цензор.НЕТ 278917 апреля 2014 года террористы "ДНР" по поручению Безлера похитили и зверски убили депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака - Цензор.НЕТ 985

...
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17.04.2021 14:38 Відповісти
17 квітня 2014-го терористи "ДНР" за дорученням Безлера викрали і по-звірячому вбили депутата Горлівської міськради Володимира Рибака - Цензор.НЕТ 9345

17 квітня 2014-го терористи "ДНР" за дорученням Безлера викрали і по-звірячому вбили депутата Горлівської міськради Володимира Рибака - Цензор.НЕТ 3603
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17.04.2021 15:20 Відповісти
17 апреля 2014 года террористы "ДНР" по поручению Безлера похитили и зверски убили депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака - Цензор.НЕТ 3558
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17.04.2021 14:26 Відповісти
17 апреля 2014 года террористы "ДНР" по поручению Безлера похитили и зверски убили депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака - Цензор.НЕТ 6700

..
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17.04.2021 14:34 Відповісти
Российское зверьё, уголовники и садисты.
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17.04.2021 14:35 Відповісти
День пам'яті Володимира Рибака...

Світла пам'ять.
Героям Слава!
Смерть окупантам!

17 апреля 2014 года террористы "ДНР" по поручению Безлера похитили и зверски убили депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака - Цензор.НЕТ 3928
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17.04.2021 14:36 Відповісти
От тепер по рішенню Портновського суда при Татаровсько-Єрамковсько-Демченківській борделі вовиної ОПУ будуть переписувати й історії Майдану й й цю історію з героєм у тому числі...
(Демченко - Президент Украины https://zikua.tv/news/ludyna/ukraina_maie_otrymaty_dostup_do_vaktsyny_vid_covid_19_shchoino_vona_bude_vyhotovlena_zelenskyi_971870 Владимир Зеленский назначил своего советника Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом свидетельствует https://www.president.gov.ua/documents/2282020-34153 указ президента №228, который размещен на сайте ОПУ.
Принимал участие в совещании Кабинета министров Украины от 21 ноября 2013 года в котором было решено отказаться от подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
В 2010-2014 годах работал заместителем министра иностранных дел, в феврале 2014 года несколько дней исполнял обязанности главы ведомства.)
Так що імітує зараз РНБО з цим Демченко теж усі бачать ....
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17.04.2021 14:56 Відповісти
Люди, які затримали Рибака і передали його Безлеру, потім спокійно приїхали в Київ, напевно і зараз тут, ніде не ховалися, і їм нічого не було. Це було при Порошенко. Такщо чи Зелеський, чи Порошенко а договорняк він завжди договорняк.
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17.04.2021 14:41 Відповісти
гнида ты, Порошенко избрали 25 мая, все это было до него
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17.04.2021 14:54 Відповісти
Это вы о Зеленском? Таки да, с Горловки он рванул на Киев
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17.04.2021 15:01 Відповісти
или на мацкву
17 квітня 2014-го терористи "ДНР" за дорученням Безлера викрали і по-звірячому вбили депутата Горлівської міськради Володимира Рибака - Цензор.НЕТ 9290

...
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17.04.2021 15:06 Відповісти
Слава Герою!!!
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17.04.2021 15:05 Відповісти
(смерть ворогам !!!)
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17.04.2021 15:06 Відповісти
Шановний пане! Раніш,я теж вважав так як Ви,але зараз все більше промовляю:Слава Нації!!!,та СМЕРТЬ кацапській підерації!!!"
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17.04.2021 15:29 Відповісти
так ще гарніше - смерть кацпській *********!!!
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17.04.2021 16:09 Відповісти
Катували жахливо. Краще ці фото нікому не бачити. Це робили не люди, а звірі. Палили вогнем, різали ножами… Експерти показують - чисто "кавказький почерк". ©
Все так. Але бачити потрібно. Аби пам'ятати про те, які звірі прийшли на нашу землю. І ніколи не пробачати такого.
Ці фото досі можна побачити на сайті ОстроВ, засновником і головним редактором якого є Сергій Гармаш (нині - представник України у ТКГ у Мінську):
https://www.ostro.org/general/society/articles/443375/ Жизнь за флаг страны. Как рашисты пытают и убивают патриотов. Фото (не для слабонервных)
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17.04.2021 15:33 Відповісти
Вбивць патріота який загинув смертю мученника треба обовязково знищити, незалежно від того в якій вони країні переховуються.
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17.04.2021 15:45 Відповісти
ето когда буба границы с кацапней отодвигал?
мальчик и до сих ето делает...
нарид, у тебя есть мозги или толька челюсти?
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17.04.2021 16:05 Відповісти
Вічна пам'ять Володимиру.

17 квітня 2014-го терористи "ДНР" за дорученням Безлера викрали і по-звірячому вбили депутата Горлівської міськради Володимира Рибака - Цензор.НЕТ 4929
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17.04.2021 16:14 Відповісти
И друг любимый на меня
Наточит нож за голенище.
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17.04.2021 17:12 Відповісти
"У каждого мгновенья свой резон,
свои колокола, своя отметина,
Мгновенья раздают - кому позор,
кому бесславье, а кому бессмертие".

Вечная память патриоту своей родины. Я думаю он уже получил свою награду...
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17.04.2021 17:54 Відповісти
у Вас есть конкретные данные или это только догадки?
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17.04.2021 18:33 Відповісти
Це не терористи, а, на думку вувузєли та куйла, "народна міліція", яка після імплементації мінських клістирів, невдовзі стане невід'ємною частиною українських правопохоронців.
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17.04.2021 19:28 Відповісти
Чертятьня Русского мира !
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17.04.2021 19:35 Відповісти
13 березня 14 р. в Донецьку прибічники "руського міра" зарізали активіста Черняхівського , за те , що ніс стяг України. 17 квітня 14р. в Горлівці за стяг такі ж прибічники закатували та по звірячому убили Рибака Володимира та щє Юрія Поправку . Затим були щє звірячі злочини "руського міра". Саме так починалась "руская весна" .Добробати були адекватною відповіддю на ці злочини.
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17.04.2021 22:05 Відповісти
В тот день, там же в Горловке, криворогие клоуны развлекали российских ублюдков - делали приятное убийцам и палачам украинцев. 17 квітня 2014-го терористи "ДНР" за дорученням Безлера викрали і по-звірячому вбили депутата Горлівської міськради Володимира Рибака - Цензор.НЕТ 3682
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17.04.2021 22:39 Відповісти
17 квітня 2014-го терористи "ДНР" за дорученням Безлера викрали і по-звірячому вбили депутата Горлівської міськради Володимира Рибака - Цензор.НЕТ 861
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17.04.2021 22:40 Відповісти
.. а сегодняшняя первая лядь лично сдавала россиянам жизни украинских воинов.
17 квітня 2014-го терористи "ДНР" за дорученням Безлера викрали і по-звірячому вбили депутата Горлівської міськради Володимира Рибака - Цензор.НЕТ 8738
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17.04.2021 22:49 Відповісти
 
 