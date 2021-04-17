17 квітня 2014-го терористи "ДНР" за дорученням Безлера викрали і по-звірячому вбили депутата Горлівської міськради Володимира Рибака
Проукраїнський активіст Володимир Рибак був викрадений 17 квітня 2014 роки після спроби зняти прапор проросійських терористів так званої "ДНР" і встановити український прапор на будівлі Горлівської РДА.
Про це написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" журналіст Михайло Ухман, інформує Цензор.НЕТ.
"Володимира Рибака, проукраїнського активіста міста Горлівки, викрали 17 квітня 2014 року, одразу після мітингу, організованого на підтримку міського голови Євгена Клепа, під час якого Володимир зробив спробу зняти прапор проросійських терористів, так званої "днр". 19 квітня його тіло було знайдено місцевими рибалками в річці Казенний Торець біля смт Райгородок Слов'янського району Донецької області з ознаками катування і насильницької смертінагадує журналіст...." -нагадує журналіст
Разом із ним було знайдено тіло студента, бійця "Правого сектору" Юрія Поправки.
"Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, з деталями насилля російських окупантів над Володимиром: "Катували жахливо. Краще ці фото нікому не бачити. Це робили не люди, а звірі. Палили вогнем, різали ножами… Експерти показують — чисто "кавказький почерк" … Є два свідки, які бачили, як катували цих людей у будівлі, яку контролюють "зелені чоловічки", що саме вони охороняли кімнату тортур"!"- продовжує журналіст.
Вже згодом встановили, що 17 квітня російський терорист - Ігор Безлер ("Бєс") доручив начальнику самопроголошеної міліції Горлівки нейтралізувати Володимира Рибака, котрий намагався встановити український прапор на будівлі Горлівської РДА. Також Безлер наказав члену своєї групи, військовому РФ, викрасти Рибака, посадити його до автівки і вивезти в означене місце, де вжити щодо нього заходи фізичного впливу.
Далі за вказівкою Ігоря Гіркіна ("Стрєлок") Володимира Рибака доставили в штаб сепаратистів у Слов'янську, де Гіркін зустрівся з ним особисто. 20 квітня Гіркін особисто наказав самопроголошеному меру Слов'янська Пономарьову вивезти зі штабу тіло вбитого Рибака. Ось так російські найманці та їхні посіпаки, які зрадили свої країні, знущалися над патріотами, які не бажали повернення "руского міра" в Україну. Ви - не забуті, Герої України! Справа ваша продовжується і помста за вас - буде жорстокою. Вічна пам'ять!" -підсумував журналіст.
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дивлюся я на цю довгу дощову і холодну весну - і серце радіє, що іопана русня мерзне і мокне в своїх землянках за 50 км од нашого кордону
Вот так вот.
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Світла пам'ять.
Героям Слава!
Смерть окупантам!
(Демченко - Президент Украины https://zikua.tv/news/ludyna/ukraina_maie_otrymaty_dostup_do_vaktsyny_vid_covid_19_shchoino_vona_bude_vyhotovlena_zelenskyi_971870 Владимир Зеленский назначил своего советника Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом свидетельствует https://www.president.gov.ua/documents/2282020-34153 указ президента №228, который размещен на сайте ОПУ.
Принимал участие в совещании Кабинета министров Украины от 21 ноября 2013 года в котором было решено отказаться от подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
В 2010-2014 годах работал заместителем министра иностранных дел, в феврале 2014 года несколько дней исполнял обязанности главы ведомства.)
Так що імітує зараз РНБО з цим Демченко теж усі бачать ....
...
Все так. Але бачити потрібно. Аби пам'ятати про те, які звірі прийшли на нашу землю. І ніколи не пробачати такого.
Ці фото досі можна побачити на сайті ОстроВ, засновником і головним редактором якого є Сергій Гармаш (нині - представник України у ТКГ у Мінську):
https://www.ostro.org/general/society/articles/443375/ Жизнь за флаг страны. Как рашисты пытают и убивают патриотов. Фото (не для слабонервных)
мальчик и до сих ето делает...
нарид, у тебя есть мозги или толька челюсти?
Наточит нож за голенище.
свои колокола, своя отметина,
Мгновенья раздают - кому позор,
кому бесславье, а кому бессмертие".
Вечная память патриоту своей родины. Я думаю он уже получил свою награду...