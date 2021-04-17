Апеляційний суд задовольнив позов Портнова і зобов'язав Міносвіти переписати підручники з історії щодо подій Революції Гідності

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва залишив чинним рішення Окружного адмінсуду столиці за позовом ексзаступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова про перегляд підручників з історії щодо подій Революції Гідності в Україні в 2013-14 рр.

Про це йдеться в повідомленні Центру протидії корупції в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Раніше був правопис, назви вулиць і проспектів. Тепер судді вирішують про те, як потрібно висвітлювати події на Майдані. Ще й з подачі одного з псів режиму Януковича - Портнова. На тижні судді Шостого апеляційного адмінсуду Києва залишили в силі рішення ОАСКу і зобов'язали Міносвіти переглянути підручники історії, де згадується Майдан. Мовляв, не доведеною є вина силовиків у розстрілах протестувальників.

Справу слухала колегія суддів на чолі з Яною Глущенко, яка закінчила Ростовський державний університет імені Горького. За дивним збігом обставин, Глущенко і Портнов володіють апартаментами в одній і тій же столичній новобудові на Коновальця.

В колегію також входила суддя Людмила Черпіцька. Її чоловік - Олег Черпіцький - входив разом з Портновим до фракції БЮТ у Верховній Раді 6 скликання. Разом з Портновим Черпіцький був одним із перших тушок, які перебігали від БЮТ до регіоналів.

Це ще один доказ того, що одним ОАСКом обмежуватись не варто. Нам обіцяли справжню судову реформу. І рано чи пізно ми доб'ємось її втілення", - зазначили в Центрі протидії корупції.

Нагадаємо, раніше ексзаступник голови Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов заявив про те, що виграв суд у Міністерства освіти щодо перегляду підручників з історії щодо подій Революції Гідності в Україні в 2013-14 рр.

Також читайте: Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"