Схема на 2 мільярди: НАБУ вивчає причетність керівництва НКРЕКП до збитків "Укрзалізниці"

Національне антикорупційне бюро розслідує можливу участь керівництва НКРЕКП в схемі постачання електроенергії для потреб Укрзалізниці за завищеними цінами.

Про це повідомив народний депутат Валентин Наливайченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За версією слідства, схема діяла, починаючи з 2019 року по вересень 2020 року, і завдала держкомпанії збитків на 1,94 млрд грн. Так, наближені до керівництва НКРЕКП компанії отримували від виробників електроенергію по 1,25 грн/кВт годин, і в той же самий час продавали її для УЗ по 1,67 грн/кВт година.

"Наша ТСК отримала повідомлення від НАБУ про розслідування однієї з корупційних схем НКРЕКП, авторами якої є найвищі посадовці комісії. Мова йде про корупційну оборудку щодо завищення цін на електроенергію для державних підприємств, яку наша ТСК викрила минулого року. Жертвою цих махінацій стала державна компанія "Укрзалізниця", – повідомив нардеп.

Також слідчі Національної поліції проводять обшуки у філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця". Правоохоронці розслідують можливі зловживання під час закупівлі олив та мастильних матеріалів. Зокрема, слідство встановило, що їх закупівля у 2019 – 2021 роках здійснювалася за цінами вище ринкових.

Як відомо, у кінці лютого цього року "Укрзалізниця" закупила електроенергію безпосередньо у виробника - державної енергогенеруючої компанії НАЕК "Енергоатом", без всіляких посередників. Про це повідомив тодішній голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак, підкресливши, що така операція була здійснена компанією вперше. Проте у березні Наглядова рада УЗ звільнила Володимира Жмака з посади без пояснення причин, попри те, що він перебував на лікарняному.

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян висловив припущення, що звільнення Жмака пов'язано з переділом повноважень між групами впливу в оточенні президента. Зі свого боку Жмак подав на Наглядову раду до суду. Він підкреслив, що за пів року роботи він "встиг не тільки поліпшити економічні показники підприємства, а й почав руйнувати усталені корупційні схеми, в тому числі ті, які пов'язані з чинною Наглядовою радою", а після його звільнення Наглядова рада намагається знову повернути корупційні схеми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ розслідує роль керівництва НКРЕКП у корупційній схемі на 1,9 млрд грн, - Наливайченко