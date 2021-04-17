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Новини
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Схема на 2 мільярди: НАБУ вивчає причетність керівництва НКРЕКП до збитків "Укрзалізниці"

Схема на 2 мільярди: НАБУ вивчає причетність керівництва НКРЕКП до збитків

Національне антикорупційне бюро розслідує можливу участь керівництва НКРЕКП в схемі постачання електроенергії для потреб Укрзалізниці за завищеними цінами.

Про це повідомив народний депутат Валентин Наливайченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

 За версією слідства, схема діяла, починаючи з 2019 року по вересень 2020 року, і завдала держкомпанії збитків на 1,94 млрд грн. Так, наближені до керівництва НКРЕКП компанії отримували від виробників електроенергію по 1,25 грн/кВт годин, і в той же самий час продавали її для УЗ по 1,67 грн/кВт година.

"Наша ТСК отримала повідомлення від НАБУ про розслідування однієї з корупційних схем НКРЕКП, авторами якої є найвищі посадовці комісії. Мова йде про корупційну оборудку щодо завищення цін на електроенергію для державних підприємств, яку наша ТСК викрила минулого року. Жертвою цих махінацій стала державна компанія "Укрзалізниця", – повідомив нардеп.

Також слідчі Національної поліції проводять обшуки у філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця". Правоохоронці розслідують можливі зловживання під час закупівлі олив та мастильних матеріалів. Зокрема, слідство встановило, що їх закупівля у 2019 – 2021 роках здійснювалася за цінами вище ринкових.

Як відомо, у кінці лютого цього року "Укрзалізниця" закупила електроенергію безпосередньо у виробника - державної енергогенеруючої компанії НАЕК "Енергоатом", без всіляких посередників. Про це повідомив тодішній голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак, підкресливши, що така операція була здійснена компанією вперше. Проте у березні Наглядова рада УЗ звільнила Володимира Жмака з посади без пояснення причин, попри те, що він перебував на лікарняному.

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян висловив припущення, що звільнення Жмака пов'язано з переділом повноважень між групами впливу в оточенні президента. Зі свого боку Жмак подав на Наглядову раду до суду. Він підкреслив, що за пів року роботи він "встиг не тільки поліпшити економічні показники підприємства, а й почав руйнувати усталені корупційні схеми, в тому числі ті, які пов'язані з чинною Наглядовою радою", а після його звільнення Наглядова рада намагається знову повернути корупційні схеми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ розслідує роль керівництва НКРЕКП у корупційній схемі на 1,9 млрд грн, - Наливайченко

Наливайченко Валентин (100) Укрзалізниця (6906) Омелян Володимир (1351) НКРЕКП (1819) Жмак Володимир (47)


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Топ коментарі
+4
Схема на 2 миллиарда: НАБУ изучает причастность руководства НКРЭКУ к убыткам "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 429
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17.04.2021 14:40 Відповісти
+2
Влада безсила бротись с мародерами бо сама и в теме и в доле. Меняем систему . Нужен запрос на перемену системы. Это дырявое владное корыто долго не продержтся.
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17.04.2021 15:04 Відповісти
+2
пока судьев и прокуррв не вычистят ничего ни у пе /зе / де не получится - а делать это никто не собирается .... чумак с рябошапко чуть - чуть тронули это авно - мгновенно уволили .... думайте сами , решайте сами нужен ли нам майдан ....
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17.04.2021 15:43 Відповісти
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Схема на 2 миллиарда: НАБУ изучает причастность руководства НКРЭКУ к убыткам "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 429
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17.04.2021 14:40 Відповісти
все нормально в зализнице, ехал перед НГ в 2019 с Харькова до пункта назначения, топили шо аж уши в трубочку и чистинько всьо и постельное и чайок если нада. там все ок, ток на цензоре беспредел..
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17.04.2021 14:44 Відповісти
правда за два года могли найти цикаве ришення и тупо все просрать...
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17.04.2021 14:45 Відповісти
Если комментарий не заказной, то Вы большой везунчик !
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17.04.2021 16:04 Відповісти
та в тому то і справа, що або топлять так що спати неможливо, то дубак такий що спати неможливо. то кондей не працює влітку то морозить занадто )) сам багато накатався по україні, а от те що вам дісталась чиста білизна(певно нова) це реально везіння ))
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17.04.2021 20:57 Відповісти
Навіть не знаю, де більше с...к? Скотобаза нескінченна... Ак - для половини, для решти - мило. Тварьостан розвів пісюніст ще більший, ніж був при Янукісту...
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17.04.2021 14:56 Відповісти
Вопрос не в том , кто породил , а кто до сих пор с неё харчуется и кого все устраивает
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17.04.2021 15:04 Відповісти
Так команда "Зе" не позволит что то трогать !
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17.04.2021 16:00 Відповісти
Влада безсила бротись с мародерами бо сама и в теме и в доле. Меняем систему . Нужен запрос на перемену системы. Это дырявое владное корыто долго не продержтся.
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17.04.2021 15:04 Відповісти
пока судьев и прокуррв не вычистят ничего ни у пе /зе / де не получится - а делать это никто не собирается .... чумак с рябошапко чуть - чуть тронули это авно - мгновенно уволили .... думайте сами , решайте сами нужен ли нам майдан ....
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17.04.2021 15:43 Відповісти
и шо?
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17.04.2021 15:44 Відповісти
https://www.facebook.com/maksim.goldarb?__cft__[0]=AZUV7q4mamFMSvt5tfnGtryVBEx5y4rSKep3gUP0TVACQJ6ddLFMDDaGK2niRG_XrYzHs2bVc1pv6rrvBxHeDpw5QjFGnS_1CZHe_tKjARjjkDKSjIuZiKzKEGHEz40vzT4&__tn__=-UC%2CP-R Максим Гольдарб

https://www.facebook.com/maksim.goldarb/posts/2612044899104697?__cft__[0]=AZUV7q4mamFMSvt5tfnGtryVBEx5y4rSKep3gUP0TVACQJ6ddLFMDDaGK2niRG_XrYzHs2bVc1pv6rrvBxHeDpw5QjFGnS_1CZHe_tKjARjjkDKSjIuZiKzKEGHEz40vzT4&__tn__=%2CO%2CP-R Вчера в 09:07 ·

Установившийся сегодня в Украине антисоциальный олигархический капитализм - это реакционная, отсталая модель общественного развития, при которой право превращено в беззаконие, свобода - в бесправие, демократия - в фарс.

Государство перестало выполнять свои обязанности и задачи перед гражданами: оно не защищает, не оберегает, а, наоборот, разоряет и изгоняет. Жизнь человека обесценена, игнорирование его прав и свобод возведено в ранжир законов. В результате миллионы наших сограждан оказались лишними и невостребованными в своей стране.
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17.04.2021 18:37 Відповісти
 
 