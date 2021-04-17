19 січня Яворівський був першим біля "Беркута" на Грушевського. Саме він переконав ВР створити ТСК із переслідувань Автомайдану, - адвокат Маселко

Письменник і громадський діяч Володимир Яворівський був активним учасником Автомайдану.

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"Помер Володимир Яворівський. Велика і світла людина. Ціла епоха. Ще студентом слухав його передачі по радіо. У нього безліч заслуг та добрих справ. Пан Володимир був активним учасником Автомайдану. Їхав у голові колони наймасовішої акції протесту на колесах - поїздки до Межигіря Януковича у грудні 2013. Був першим біля беркуту і 19 січня на Грушевського. Завжди приходив на допомогу.

Потім саме він відгукнувся на моє прохання створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування переслідувань Автомайдану. Яворівський переконав парламент проголосувати за створення ТСК та очолив її. Завдяки її роботі зібрані перші докази масової фальсифікації рапортів ДАІшниками та залучення сотні суддів для засудження невинних.

Я безмежно вдячний пану Володимиру. Він пішов у вічність, залишивши по собі лише добрі спогади. Висловлюю щирі співчуття його рідним і близьким. Вічна память", - підсумував активіст.

Як повідомлялося, на 79-му році життя помер український письменник і громадський діяч Володимир Яворівський.

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