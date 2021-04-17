П'яний російський найманець загинув у ДТП біля Золотого-5. Терористи хочуть представити це як бойову втрату через обстріл ЗСУ, - ОТГ "Північ"
За даними розвідки стало відомо, що 16 квітня поблизу населеного пункту Золоте-5, яке розташоване на тимчасово окупованій території, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, скоїв ДТП і загинув найманець російсько-окупаційних військ. На щастя, жертв серед цивільного населення немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессцентр ОТГ "Північ".
"Командування російсько-окупаційних військ, приховуючи низький рівень військової дисципліни та системне вживання алкогольних напоїв "воїнами" НЗФ, намагається звинуватити Збройні Сили України, представляючи зазначений випадок як бойову втрату через порушення режиму припинення вогню з боку Збройних Сил України", - випливає з повідомлення.
Топ коментарі
+18 Ksenia VB
показати весь коментар17.04.2021 15:11 Відповісти Посилання
+18 Alex Newman
показати весь коментар17.04.2021 15:14 Відповісти Посилання
+9 Mykola Vovk
показати весь коментар17.04.2021 15:20 Відповісти Посилання
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Якщо наша влада не здатна опиратись на армію.
Наступним можуть і Арестовича обрать, запросто.
🤣
"Ой мля допился", - сказав ватан.
"Не, не то. Набери воздуха. Готов? Ты сдох!" - відповів задорнов.