П'яний російський найманець загинув у ДТП біля Золотого-5. Терористи хочуть представити це як бойову втрату через обстріл ЗСУ, - ОТГ "Північ"

За даними розвідки стало відомо, що 16 квітня поблизу населеного пункту Золоте-5, яке розташоване на тимчасово окупованій території, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, скоїв ДТП і загинув найманець російсько-окупаційних військ. На щастя, жертв серед цивільного населення немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессцентр ОТГ "Північ".

"Командування російсько-окупаційних військ, приховуючи низький рівень військової дисципліни та системне вживання алкогольних напоїв "воїнами" НЗФ, намагається звинуватити Збройні Сили України, представляючи зазначений випадок як бойову втрату через порушення режиму припинення вогню з боку Збройних Сил України", - випливає з повідомлення.

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