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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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П'яний російський найманець загинув у ДТП біля Золотого-5. Терористи хочуть представити це як бойову втрату через обстріл ЗСУ, - ОТГ "Північ"

П'яний російський найманець загинув у ДТП біля Золотого-5. Терористи хочуть представити це як бойову втрату через обстріл ЗСУ, - ОТГ

За даними розвідки стало відомо, що 16 квітня поблизу населеного пункту Золоте-5, яке розташоване на тимчасово окупованій території, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, скоїв ДТП і загинув найманець російсько-окупаційних військ. На щастя, жертв серед цивільного населення немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессцентр ОТГ "Північ".

"Командування російсько-окупаційних військ, приховуючи низький рівень військової дисципліни та системне вживання алкогольних напоїв "воїнами" НЗФ, намагається звинуватити Збройні Сили України, представляючи зазначений випадок як бойову втрату через порушення режиму припинення вогню з боку Збройних Сил України", - випливає з повідомлення.

Також читайте: 17 квітня 2014-го терористи "ДНР" за дорученням Безлера викрали і по-звірячому вбили депутата Горлівської міськради Володимира Рибака

бойовик (3414) пияцтво (580) тероризм (2868) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+18
Хоч щось...
Якщо наша влада не здатна опиратись на армію.
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17.04.2021 15:11 Відповісти
+18
Я жодного зелєбоба не можу знайти в районі. Питаю - голосував за чмо? Жодного! Куди поділися 73% уіпанів?
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17.04.2021 15:14 Відповісти
+9
Это как раз именно боевая потеря. Вы думаете на фронтах борьбы с зелёным змеем легко? Отож ...
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17.04.2021 15:20 Відповісти
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Хоч щось...
Якщо наша влада не здатна опиратись на армію.
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17.04.2021 15:11 Відповісти
Я жодного зелєбоба не можу знайти в районі. Питаю - голосував за чмо? Жодного! Куди поділися 73% уіпанів?
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17.04.2021 15:14 Відповісти
наші люді оні такіє - шіфруются...
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17.04.2021 15:15 Відповісти
Хоч так..Але ці люди невиправні.
Наступним можуть і Арестовича обрать, запросто.
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17.04.2021 15:16 Відповісти
Ну тепер вже точно хужє нє будєт, подумав мудрий нарід і проголосував за Люсю Арєстовіч...
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17.04.2021 15:18 Відповісти
Ксеню, єдине що погано, що це не трапилось десь не в сєрпантінє в крисму, так би булоб епічнєй
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17.04.2021 15:14 Відповісти
Ще все може бути. Сєрпантин чекає на кацапів.
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17.04.2021 15:17 Відповісти
Умереть по пьяне єто вам не хухры - мухры, там сразу в Валгалу
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17.04.2021 15:12 Відповісти
Это как раз именно боевая потеря. Вы думаете на фронтах борьбы с зелёным змеем легко? Отож ...
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17.04.2021 15:20 Відповісти
а как он смог дыхнуть в друбку если погиб? для теста?. Или ему надавили на пукан посмертно, вместо медали
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17.04.2021 15:22 Відповісти
Кровь жмура, откинувшегося в пьяном виде, воняет алкоголем.
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17.04.2021 16:09 Відповісти
Алкоголь жмура по цвету напоминал кровь
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18.04.2021 06:29 Відповісти
Макс, а саме смішніше те, що з "Порше", "Форда", "Мерса" і "Запорожця", у подібних випадках, смердить однаково - кров"ю, лайном і перегаром... Знайома судмедексперт розказувала...
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18.04.2021 07:25 Відповісти
Москалі, що погано поводилися у цьому житті, після смерті знову перероджуються у Московії.
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17.04.2021 15:29 Відповісти
Может клован разрешит обстреливать лугандонцев хоть бутылками к водкой? А там-дело техники.
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17.04.2021 15:14 Відповісти
Кто не шарит в дрифте, тот не разу не водитель, крім, серпантин, мама, промка, окорочка, кривое рагу, ПАГНАЛЕЙ!!!!
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17.04.2021 15:16 Відповісти
похоже кацапы хотели кокнуть Рауля Кастро на Кубе, чтоб приблизиться к Штатам....
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17.04.2021 15:17 Відповісти
Хороший ґанж зараз є доступним. Але не кожен може його вживати.🙃
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17.04.2021 15:20 Відповісти
Дай божде здоровля погибшему боевику 🙏🙏🙏.
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17.04.2021 15:19 Відповісти
Кто то когда то сказал, что во всем плохом надо искать положительные моменты. Тут их валом: Сходит на концерт кобзона, посмеётся вместе с задорновым, поживет при сталине ...
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17.04.2021 15:22 Відповісти
тот же хор александрова не плохой ансамбль песен, хора и ваты
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17.04.2021 15:23 Відповісти
Это тот, который удачно полетел в Сирию?
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17.04.2021 15:25 Відповісти
именно, до сих пор билеты ОНЛАЙН продают)))
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17.04.2021 15:27 Відповісти
земля ему бетоном и стекловатой
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17.04.2021 15:25 Відповісти
кабздон рад. на евойный концерт прибыло. ждет бес_путина антихриста люциферовича, в миру *****.
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17.04.2021 15:26 Відповісти
а как рада соседка по аду доктор лиза менгле. и все это под хор удмуртского министерства нападения.
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17.04.2021 16:14 Відповісти
Здохла кацапська сабака, це свято, не зрозуміло, навіщо оправдуватись?
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17.04.2021 15:26 Відповісти
Мабуть трохи раніше написали чим він здох.
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17.04.2021 16:50 Відповісти
Снаряд в дупу всуньте.. Точняк, всі повірять..
🤣
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17.04.2021 15:27 Відповісти
Типа украинский беспилотник выпустил снейперскую струю самогона, когда сепар, откыв рот, наблюдал Бетельгейзе в кульминации?
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17.04.2021 15:33 Відповісти
Бутыльгейзе...
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17.04.2021 15:37 Відповісти
А пулю в лоб, посмертно, для пущей убедительности, влепили?
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17.04.2021 15:43 Відповісти
нет. ему просто дали ыркуцкой боярки а она поэффективнее чем новичек.
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17.04.2021 16:15 Відповісти
Очухався такий з бодуна - а перед ним співає кабздон і хір алєксандрова.
"Ой мля допился", - сказав ватан.
"Не, не то. Набери воздуха. Готов? Ты сдох!" - відповів задорнов.
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17.04.2021 15:49 Відповісти
мордовский малчик в трусиках и лаптях версия 2.0
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17.04.2021 16:12 Відповісти
воно врізалося у снаряд....
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17.04.2021 16:21 Відповісти
Я бы тоже хотел, что бы это была боевая потеря от обстрела ВСУ, но у нас армия не для этого. А для того...чего-то там.
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17.04.2021 16:30 Відповісти
Пьяный наемник) Шоб тебе в гробу сыро и твердо было.
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17.04.2021 16:40 Відповісти
Да походу боевая, прийдется признать, должен был сесть на бутылку, так нет напортачил и бутылкой вдавился.
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17.04.2021 16:48 Відповісти
Все правильно... Літрова пляшка горілки, в 90-ті, іменувалася "фугас". От і напишуть - "падарвался на фугасе"...
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17.04.2021 17:09 Відповісти
добре хоч в дтп дохнуть
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17.04.2021 17:32 Відповісти
а що там робив той наьобник і яка різниця як вони напишуть.Головне що 200.
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17.04.2021 18:22 Відповісти
П'яний російський найманець загинув у ДТП біля Золотого-5. Терористи хочуть представити це як бойову втрату через обстріл ЗСУ, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 2934
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17.04.2021 18:28 Відповісти
Ізидооооох, не пАхіп( ну йо майо, скільки можно...
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17.04.2021 19:19 Відповісти
Привыкший к браге, первака не перенёс!
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17.04.2021 20:07 Відповісти
Отряд не заметил потери бойца и оставшийся шмурдяк допил до конца.
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17.04.2021 20:34 Відповісти
 
 