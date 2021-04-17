Любов до України покликала Яворівського одним із перших розповісти правду про Чорнобиль, - Порошенко

Українська література і українська демократія зазнали важких втрат. На 79-му році життя зупинилося гаряче серце Володимира Яворівського.

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Він був талановитим, яскравим, а найголовніше – небайдужим. В його серці жила пристрасна любов до України, вона покликала його одним з перших розповісти правду про Чорнобиль, шукати по світу допомогу, стукати в усі двері тоді, коли це було дуже непросто. Ця любов привела його до лав Народного Руху і в зал Верховної Ради, де йому випало стати одним з "батьків-засновників" української незалежності.

Його імя назавжди залишиться в лавах тих, хто виводив молоду державу на шлях у майбутнє, допомагав робити важливі кроки, емоційно переживав успіхи і невдачі. Його оцінки і симпатії викликали дискусії, але в очах усіх українців він був незмінним у своєму патріотизмі, вірі в українську свободу і демократію", - додав Порошенко.

Як повідомлялося, на 79-му році життя помер український письменник і громадський діяч Володимир Яворівський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 19 січня Яворівський був першим біля "Беркута" на Грушевського. Саме він переконав ВР створити ТСК із переслідувань Автомайдану, - адвокат Маселко