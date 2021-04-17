Єнін про затримання консула в Петербурзі: Ми зіткнулися фактично з нападом на нашого співробітника. Якщо РФ вишле Сосонюка, реагуватимемо так само дієво
Російська сторона зробила вигляд, що не впізнала представника українського консульства.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радио".
"Вчора ми стикнулися фактично з нападом правоохоронних органів РФ на нашого співробітника. Вони зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства", — зазначив Єнін.
Він зауважив, що російська сторона після вчинення цієї провокації найімовірніше запропонує нашому консулу залишити територію РФ.
"Ми абсолютно не сприймаємо подібний шантаж і практику провокацій, яка стає дедалі грубішою. Обов’язково нашої держави є зробити все можливе для безпеки закордонних дипломатичних установ, навіть якщо йдеться про установи у державі-агресорі. Водночас, якщо російська сторона оголосить нашого співробітника персоною нон-грата, ми будемо змушені так само дієво реагувати на цей провокативний крок з боку РФ", — додав він.
Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що український консул Олександр Сосонюк затриманий в російському місті Санкт-Петербург. Його затримала ФСБ нібито "при отриманні інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином РФ".
У ФСБ заявили, що "до іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права". За інформацією речника МЗС України Олега Ніколенка, Сосонюк був затриманий на кілька годин і вже перебуває в дипустанові.
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