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Новини
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Єнін про затримання консула в Петербурзі: Ми зіткнулися фактично з нападом на нашого співробітника. Якщо РФ вишле Сосонюка, реагуватимемо так само дієво

Єнін про затримання консула в Петербурзі: Ми зіткнулися фактично з нападом на нашого співробітника. Якщо РФ вишле Сосонюка, реагуватимемо так само дієво

Російська сторона зробила вигляд, що не впізнала представника українського консульства.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радио".

"Вчора ми стикнулися фактично з нападом правоохоронних органів РФ на нашого співробітника. Вони зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства", — зазначив Єнін.

Він зауважив, що російська сторона після вчинення цієї провокації найімовірніше запропонує нашому консулу залишити територію РФ.

"Ми абсолютно не сприймаємо подібний шантаж і практику провокацій, яка стає дедалі грубішою. Обов’язково нашої держави є зробити все можливе для безпеки закордонних дипломатичних установ, навіть якщо йдеться про установи у державі-агресорі. Водночас, якщо російська сторона оголосить нашого співробітника персоною нон-грата, ми будемо змушені так само дієво реагувати на цей провокативний крок з боку РФ", — додав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що український консул Олександр Сосонюк затриманий в російському місті Санкт-Петербург. Його затримала ФСБ нібито "при отриманні інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином РФ".

У ФСБ заявили, що "до іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права". За інформацією речника МЗС України Олега Ніколенка, Сосонюк був затриманий на кілька годин і вже перебуває в дипустанові.

затримання (4355) МЗС (4175) росія (66125) Санкт-Петербург (279) ФСБ (1459) Єнін Євген (348) консул (134)


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Топ коментарі
+23
Ніяких наших дипломатів не повинно бути на орді ще з 2014.
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17.04.2021 15:50 Відповісти
+16
Уникальный мировой случай. Идет война с россией а украинские консулы в россии, дипломатические отношения не разорваны, безвизовый въезд...
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17.04.2021 16:04 Відповісти
+13
не розумів, не розумію і ніколи не зрозумію, чому Україна не розірвала дипвідносини з мордором.чи хоча б не позакривала їхні консульства. що робить їхне консульство у Львові?
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17.04.2021 16:13 Відповісти
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Енин о задержании консула в Петербурге: Мы столкнулись фактически с нападением на нашего сотрудника. Если РФ вышлет Сосонюка - будем реагировать так же действенно - Цензор.НЕТ 3669
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17.04.2021 15:49 Відповісти
Ніяких наших дипломатів не повинно бути на орді ще з 2014.
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17.04.2021 15:50 Відповісти
Как же они без консула будут сериал "Папик" продавать?
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17.04.2021 16:06 Відповісти
Справді. Але війна не вчора почалась.
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17.04.2021 16:11 Відповісти
Е, нє-є! А як жеж тоді клістирна, тобто кластерна імплементація?
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17.04.2021 18:15 Відповісти
Паршивая кацапня будет гадить где только можно и как только можно. Вековая данность для Украины.
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17.04.2021 15:52 Відповісти
Уникальный мировой случай. Идет война с россией а украинские консулы в россии, дипломатические отношения не разорваны, безвизовый въезд...
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17.04.2021 16:04 Відповісти
Да, много удивительного-вагоны РЖД битком на Украине,а в порт Мариуполя заходят корабли через Крым, с досмотром.
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17.04.2021 16:22 Відповісти
Хомчак просе не панікувати та не дратувати окупанта.
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17.04.2021 16:08 Відповісти
не розумів, не розумію і ніколи не зрозумію, чому Україна не розірвала дипвідносини з мордором.чи хоча б не позакривала їхні консульства. що робить їхне консульство у Львові?
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17.04.2021 16:13 Відповісти
рукі проч от разведорганоф!
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17.04.2021 17:16 Відповісти
Єнін про затримання консула в Петербурзі: Ми зіткнулися фактично з нападом на нашого співробітника. Якщо РФ вишле Сосонюка, реагуватимемо так само дієво - Цензор.НЕТ 1594
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17.04.2021 17:09 Відповісти
Гоніть все фєдєрашкіне консульство з Одеси, разом з двірниками кішками та собаками... Я за, обома руками...
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17.04.2021 16:23 Відповісти
Так уже выслали
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17.04.2021 16:38 Відповісти
Ви дебіли - треба було вже давно закрити ці гадюшники під виглядом посольства і консульств "рузьке мира" на території України і відізвати всіх дипломатів з **********! Що "віра" не дозволяє це зробити чи "піклування" про наших громадян - так піклуватись треба про громадян тут в Україні щоб вони не "шастали" на території ворога в пошуку куска хліба для своїх сімей! Господи як ви вже остогидли своїм дебілізмом - будьте ви тричі прокляті!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.04.2021 17:51 Відповісти
вы возьмите лаврова - хамство запредельное. даже предложил послу США выехать "для консультаций" Судя по видео, нотаря (консула) взяли в кафе, выкрутили руки, забрали телефон - не узнали, как потом сказали. Да им похер конвенция,им все равно, что кокс возить, что красть и перепродавать тем же терпилам велосипеды При посещении америки хрущев много ездил по стране, изучал жизнь. Американцы продали ему завод по выпуску магнитофонов, електронных часов, убедил Сикорского подарить технологию изготовления вертолетов и впридачу два ми 2. На встрече с тогдашним вицепрезом Никсоном переводчиком у Никсона был сын эмигранта из России. Хрущев понял по переводу, что имеет дело с русским, заподозрил подвох и удостоверившись набросился на переводчика, что он враг советкой власти и потребовал его убрать. Это потом в своих мемуарах, сказал что был не прав настроенние ему испортила сама америка ее превосходство и что все на него сммотрели как на дикого зверя. Этот хоть осознал а Лавров и его камарилья что гнусы в период спариванья в тайге.
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17.04.2021 22:16 Відповісти
 
 