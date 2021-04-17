МЗС РФ: Рекомендуємо українському консулу Сосонюку покинути територію Росії упродовж 72 годин. Його перебування небажане
Українському консулу в Санкт-Петербурзі Олександру Сосонюку оголосили про небажаність його перебування на території Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.
"17 квітня до МЗС Росії було викликано тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила", - підкреслюється в повідомленні. Також наголошується, що це пов'язано з діяльністю консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі, якого було затримано 16 квітня.
"З російського боку було вказано на неприпустимість подібної діяльності, несумісної зі статусом консульського співробітника і яка завдає шкоди інтересам безпеки Російської Федерації. Було оголошено про небажаність його перебування на території Росії і рекомендовано покинути її межі упродовж 72 годин, починаючи з 19 квітня поточного року", - додали в МЗС РФ.
Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що український консул Олександр Сосонюк затриманий у російському місті Санкт-Петербург. Його затримала ФСБ нібито "під час отримання інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином РФ".
У ФСБ заявили, що "до іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права". За інформацією речника МЗС України Олега Ніколенка, Сосонюк був затриманий на кілька годин і вже перебуває в дипустанові.
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пусть лучше покоится с миром В.Яворивский
а идите маршитуйте - каждой бурятской оленихе по копченому аленю.
и даже не сомневаюсь, шо они ее достигнут...
дядьку, а мона я вас не послухаю? - от дуже дякую!
порибенен 3й раб - тi 2 тока бухають i жруть - нiчого падлюки не роблять...
мабуть пристрелю....
"павтарюха муха старая старуха" - вроде так у вас там по обнуленному поют?
но тебя есть оружие - стеляй сволоту и не промахнись!
Дзвоник у двері геленджицької хованки Пу, він відчиняєв двері - на порозі курноса з косою (смерть):
- Тут живе Володимир Володимирович Путін?
- Тут, ну і что?
- Ну і всьо!!!
"культурную столицу" кацапня может себе засунуть вместе с бутылкой....
нормальное название етому месту срущих - жлобоград.