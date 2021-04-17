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МЗС РФ: Рекомендуємо українському консулу Сосонюку покинути територію Росії упродовж 72 годин. Його перебування небажане

МЗС РФ: Рекомендуємо українському консулу Сосонюку покинути територію Росії упродовж 72 годин. Його перебування небажане

Українському консулу в Санкт-Петербурзі Олександру Сосонюку оголосили про небажаність його перебування на території Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

"17 квітня до МЗС Росії було викликано тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила", - підкреслюється в повідомленні. Також  наголошується, що це пов'язано з діяльністю консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі, якого було затримано 16 квітня.

"З російського боку було вказано на неприпустимість подібної діяльності, несумісної зі статусом консульського співробітника і яка завдає шкоди інтересам безпеки Російської Федерації. Було оголошено про небажаність його перебування на території Росії і рекомендовано покинути її межі упродовж 72 годин, починаючи з 19 квітня поточного року", - додали в МЗС РФ.

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Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що український консул Олександр Сосонюк затриманий у російському місті Санкт-Петербург. Його затримала ФСБ нібито "під час отримання інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином РФ".

У ФСБ заявили, що "до іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права". За інформацією речника МЗС України Олега Ніколенка, Сосонюк був затриманий на кілька годин і вже перебуває в дипустанові.

Автор: 

затримання (4355) консульство (309) МЗС рф (968) росія (66125) Санкт-Петербург (279) ФСБ (1459) консул (134)


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Топ коментарі
+28
Рекомендуем украинскому консулу Сосонюку покинуть территорию России в течение 72 часов. Его пребывание нежелательно, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 9047
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17.04.2021 15:57 Відповісти
+21
МЗС РФ: Рекомендуємо українському консулу Сосонюку покинути територію Росії упродовж 72 годин. Його перебування небажане - Цензор.НЕТ 9849
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17.04.2021 16:30 Відповісти
+18
Пора давно забрать всех представителей Украины из Рашкостана. И выдворить всех рашистских. В том числе и бизнесовых.
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17.04.2021 16:56 Відповісти
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Рекомендуем украинскому консулу Сосонюку покинуть территорию России в течение 72 часов. Его пребывание нежелательно, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 9047
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17.04.2021 15:57 Відповісти
Пора давно забрать всех представителей Украины из Рашкостана. И выдворить всех рашистских. В том числе и бизнесовых.
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17.04.2021 16:56 Відповісти
но мы по прежнему терпим ФСБшную контору Росструдничества в Киеве
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17.04.2021 17:19 Відповісти
Twitter не работает пишет ошибку ,такое у всех или только я наблюдаю
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17.04.2021 15:58 Відповісти
у всех
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17.04.2021 15:59 Відповісти
И то и другое, скорее оба водном
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17.04.2021 16:56 Відповісти
Меня больше интересует судьба того россиянина, который якобы передал Сосонюку секретные сведения. Интересно, это случайный невиновный терпила или подставное лицо?
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17.04.2021 16:00 Відповісти
скорее всего подставное
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17.04.2021 16:08 Відповісти
Тебе зачем знать? За тебя думает *****, русский.Тебе все ********* расскажет
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17.04.2021 16:15 Відповісти
Если вы американский шпион и хотите завербовать сотрудника российских спецслужб, ни в коем случае не пытайтесь сделать это в Воронцовском парке и на улице Пилюгина на юго-западе столицы. В мае 2013 года там задержали агента Центрального разведывательного управления США Райна Кристофера Фогла, работающего под прикрытием третьего секретаря посольства США в Москве. Шпиона поймали ночью возле дома №18 по улице Пилюгина. Он был в парике и нес с собой компас, карту города и два складных ножа. Агент встречался там с сотрудником одной из российских спецслужб, которого пытался переманить.
Подробнее: https://www.m24.ru/articles/istorii/07092017/150733?utm_source=CopyBuf
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17.04.2021 17:36 Відповісти
Чьих служб? Ваших жопоруких?
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17.04.2021 16:17 Відповісти
Вообще-то, есть такая практика устраивать провокацию тем сотрудникам, которые хорошо работают, а повода их поймать с поличным и выдворить из страны найти не получается.....может быть и не зашквар..
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17.04.2021 17:02 Відповісти
Как-то похер на того кацапа
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17.04.2021 16:25 Відповісти
может его и не было вообще...а может подошел к нему на улице и их сразу повязали, представив это, как конспиративную встречу...
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17.04.2021 17:00 Відповісти
Помер Яворівський, тому російські окупанти мають получити відповідь в 10 раз потужнішу. Пропоную взагалі з цими виродками розірвати дипломатичні стосунки!
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17.04.2021 16:05 Відповісти
Трохи не потемі , але сподіваюсь , адмін вибачить .. . Спробував зайти на комменти щодо смерті В. Яворівського , -- щось дивне відбувається з компом : -- не йде , чомусь на коменти , та й коментів показує " 0 " ? !! . Цікаво , це тільки в мене чи ще в когось ?
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17.04.2021 17:16 Відповісти
Вова, «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды»

пусть лучше покоится с миром В.Яворивский
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17.04.2021 17:22 Відповісти
як правило, коли інформація, що хтось помер чи загинув, коментарі відключають, щоб бидло не срало
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17.04.2021 20:31 Відповісти
кацыки занервничали - мо прилетухи забоялись?
а идите маршитуйте - каждой бурятской оленихе по копченому аленю.
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17.04.2021 16:10 Відповісти
курносый ваня шойга - бонус!
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17.04.2021 16:12 Відповісти
"Ви бурят? Как я рад!"© Йося Копзон
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17.04.2021 16:21 Відповісти
Час розірвати дипломатичні стосунки з амперієй сакралов!
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17.04.2021 16:17 Відповісти
у каждого украинца есть цель - убить москаля,
и даже не сомневаюсь, шо они ее достигнут...
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17.04.2021 16:18 Відповісти
Кожному українцю потрібно знищити по 3 москаля, так правильніше
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17.04.2021 16:24 Відповісти
три так три.
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17.04.2021 16:29 Відповісти
П'ятнадцать
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17.04.2021 19:11 Відповісти
флаг смени панамычь вертихвостый - мне с тобой под одним неудобно,,,
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17.04.2021 16:38 Відповісти
пасть прихлопни, **************
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17.04.2021 16:44 Відповісти
угадал, вычислил кацапеныш
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17.04.2021 16:45 Відповісти
Прапорец смени на ссаный триколор, русский.
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17.04.2021 16:43 Відповісти
та то совок - песок с него сыпется в носки...
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17.04.2021 17:29 Відповісти
Ви помиляєтесь шановний, орда московська, більш ніж втричі - чисельніша, тому кожен поважаючий себе - Козацюра, має прилаштувати до ватного раю > 5 аленей, навіть я - людина - літня, на менш ніж 10к рогатих не погоджусь... ; )
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17.04.2021 16:39 Відповісти
Не хулигань, 1 москаль 200х сотый и два раба.
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17.04.2021 16:59 Відповісти
то я хулиганю?
дядьку, а мона я вас не послухаю? - от дуже дякую!
порибенен 3й раб - тi 2 тока бухають i жруть - нiчого падлюки не роблять...
мабуть пристрелю....
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17.04.2021 17:07 Відповісти
Рекомендую, очень экологично
МЗС РФ: Рекомендуємо українському консулу Сосонюку покинути територію Росії упродовж 72 годин. Його перебування небажане - Цензор.НЕТ 1074
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17.04.2021 17:12 Відповісти
тебя девачки не любят? - ты криворогатый?
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17.04.2021 18:50 Відповісти
Нах-нах. Но своих двух рабов, как хочу так и использую
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17.04.2021 18:53 Відповісти
толик - спать иди...
"павтарюха муха старая старуха" - вроде так у вас там по обнуленному поют?
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17.04.2021 18:56 Відповісти
Мда, или тебя взломали, или ты жестко забухал..
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17.04.2021 19:11 Відповісти
******** дети кукурузы навсегда.
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17.04.2021 18:57 Відповісти
То стріляй наздоров`я, тим паче бухарів, я й сам одного маскальського раба прикопав, бо каже, не можу їсти сало. Це ж треба, дати такій паскуді сала, подобрівшав)
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17.04.2021 17:35 Відповісти
от как вас срусни не станет - так сразу и пойду.... толик...
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17.04.2021 18:48 Відповісти
Все по плану. Путе нужна истерия в сторону Украины. С убитым мальчиком на востоке Украины не задалось. С задержанным в Крыму журналистом тоже. У него по-прежнему в голове только план им же взорванных домов на рашке для агрессии против Чечни. Так что недолго ждать терактов в метро, взрывов жилых зданий, массовых отравлениях в кинотеатрах с обнаружением визиток Правого Сектора.
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17.04.2021 16:18 Відповісти
взрывы домов на територии Крыма ? фсб проходной двортогда так они ж свою разведку и фсб делают посмешище так как известно напичканый оружием фсб и агентами Крым и мухе не даст пролететь чтоб не заметили а тут целые дома или теракты при том что сами кацапы подсказывают и говорят и дураку понятно что то свои и запад не такой глупый чтоб поверить в украинских экстремистов и понимает если взрывы то это это дело фсб
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17.04.2021 16:30 Відповісти
В Крыму регулярно гестапо хватает "Украинских террористов и экстремистов ", и русстадо в это верит. Поверят и в "теракт Украинских спецслужб".
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17.04.2021 17:00 Відповісти
с ПИД,,,рашенским Фекалистаном нужно разрывать все отношения!!!
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17.04.2021 16:18 Відповісти
Я думаю, их просто фамилия раздражала.
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17.04.2021 16:27 Відповісти
Просто они дикари.
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17.04.2021 16:30 Відповісти
Дикари как то раздобыли бомбу. Это факт. Как с ними общаться, на ваше усмотрение.
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17.04.2021 16:40 Відповісти
Во-первых, не "как-то", а тупо украли. Во-вторых, наличие большой дубины никак не противоречит определению "дикарь", который продает полезные ископаемые за стеклянные бусы.
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17.04.2021 16:42 Відповісти
У тебя нет Президента, у тебя нет Веховного головнюка,
но тебя есть оружие - стеляй сволоту и не промахнись!
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17.04.2021 16:27 Відповісти
Анекдот:
Дзвоник у двері геленджицької хованки Пу, він відчиняєв двері - на порозі курноса з косою (смерть):
- Тут живе Володимир Володимирович Путін?
- Тут, ну і что?
- Ну і всьо!!!
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17.04.2021 16:28 Відповісти
МЗС РФ: Рекомендуємо українському консулу Сосонюку покинути територію Росії упродовж 72 годин. Його перебування небажане - Цензор.НЕТ 9849
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17.04.2021 16:30 Відповісти
Назва іхтамнета, який повернувся на родину: ОЦИНКОВАНА ВАТА.
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17.04.2021 16:35 Відповісти
Цицьки на хлебе, это нечто))
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17.04.2021 17:01 Відповісти
русские дизайнеры это услада бендеровских глаз
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17.04.2021 17:33 Відповісти
дайте два
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17.04.2021 19:21 Відповісти
Главная задача Путина это зищишать граждан Украины от Украины и многие в это верят...
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17.04.2021 16:35 Відповісти
Да и ладно. Многие верят, что от вакцины против ковида можно заболеть ковидом. Это всего лишь вопрос невежества значительной массы. Так было, есть, и будет.
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17.04.2021 17:18 Відповісти
Ага, от "простуды" реанимации и морги забиты, ну да, ну да...
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17.04.2021 18:20 Відповісти
Гугл в помощь. А мне достаточно того, что знаю из реальной жизни.
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17.04.2021 23:05 Відповісти
вот когда у тебя мать умрет от такой вот "простуды", тогда я посмотрю, как ты запоешь
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17.04.2021 21:02 Відповісти
Мне не надо придумывать ничего, у меня мать умерла от ковида, месяц назад.
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18.04.2021 03:44 Відповісти
Украинский консул Сосонюк, без взаимного согласия, вошел в ... контакт с агентом "Ху.ло" для получения информации закрытого характера. Агент в слезах и соплях, просит наказать агрессора и заставить теперь на нем жениться.
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17.04.2021 16:37 Відповісти
Толи дело кокс самолетами возить это по российскодипломатски.
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17.04.2021 16:46 Відповісти
Мы тоже предлогаем всем ватникам,кацапам и путиноидам покинуть территорию Украины.Ваше нахождение тут КРАЙНЕ нежелательно.
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17.04.2021 16:51 Відповісти
Что вообще во время войны консул делает в стане врага?
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17.04.2021 16:53 Відповісти
Только ее не объявили, а так ничего
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17.04.2021 17:10 Відповісти
Кто ее должен объявлять? Тот, на кого напали?
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18.04.2021 05:03 Відповісти
Вообще с Московией надо обрывать дипотношения и общаться через Польшу или Грузию.
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17.04.2021 17:11 Відповісти
Так що, а ми збираємося затримати російського консула?
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17.04.2021 17:11 Відповісти
Та хоча б російських посіпак почали затримувати, куди там ще до консула.
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17.04.2021 17:51 Відповісти
Война. 7 лет идет, если кто забыл? Из-за кучки ватников, которые ездят работать на Россию. Эти консульства исчерпали себя. Зачем давать повод давать рос. агентуре возможность координировать свою работу. Может пора уже заканчивать это кровавое "братство"?
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17.04.2021 17:11 Відповісти
положа руку на сердце, ездят в роиссю работать тольте те, кто ничего не умеет делать, т.н. рукожопы
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17.04.2021 19:22 Відповісти
Получается, что в Украине нет рабочих мест для людей, которых вы так беззапеляционно записали в "рукожопы"?
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17.04.2021 19:35 Відповісти
В реальности консулы нужнее послов. А в РФ не только на заработках украинцы. Масса родственников с обеих сторон.Где то родители, и где то дети и прочая. Есть вопросы справочного, архивного характера итд, завещания, стаж, поиск уехавших. А вот в посольствах там и шпионы под прикрытием запросто. Даже когда разорваны дипломатические отношения, консулы работают. Тут не стоит рубать. Это дежурная дипломатическая война.
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17.04.2021 19:53 Відповісти
Могли б і в підготовці теракта звинуватити, там ще ті "видумщики".
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17.04.2021 17:50 Відповісти
вы не были ******? - беспредельный болотняк.
"культурную столицу" кацапня может себе засунуть вместе с бутылкой....
нормальное название етому месту срущих - жлобоград.
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17.04.2021 19:18 Відповісти
А что они там в кацапии вообще делают? Как можно иметь ЛЮБЫЕ отношения (включая в первую очередь дипломатические и торговые) с агрессором и оккупантом, ЭТО ШИЗОФРЕНИЯ БАРЫЖНОГО СОЗНАНИЯ и АБСОЛЮТНАЯ БЕСПРИНЦИПНОСТЬ МЕЩАНСТВА И РАБСКОГО МЕНТАЛИТЕТА!
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17.04.2021 20:26 Відповісти
Кацапи які не брешуть це нонсенс
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17.04.2021 21:17 Відповісти
Вишлите из Украини всю партию "За життя".
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18.04.2021 07:56 Відповісти
эти придурки после путен-киллер вызвали из США своего на консультации и не знают как его вернуть, теперь хотят отправить на консультации американского. Чтобы после возврата американского в Маскву они типа зеркально вернули своего в штаты. Дебилы ***..... сказала путенский сивый мерин.... и был прав
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18.04.2021 10:01 Відповісти
 
 