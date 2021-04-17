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Два великі десантні кораблі РФ через Босфор увійшли в акваторію Чорного моря, - турецькі ЗМІ. ФОТО

Два великі десантні кораблі Північного флоту ВМС РФ пройшли протоку Босфор у Туреччині. Вони увійшли в акваторію Чорного моря.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє турецьке видання Sabah.

Йдеться про кораблі "Олександр Отраківський" і "Кондопога".

"Десантний корабель  "Олександр Отраківський ", що увійшов вчора вранці в протоку Дарданелли з боку Егейського моря, і військовий корабель "Кондопога" з бортовим номером 027 завершили перехід через Босфор о 7:30", - пише видання.

Повідомляється, що катер берегової охорони Туреччини супроводжував російські військові кораблі "з міркувань безпеки".

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Два великі десантні кораблі РФ через Босфор увійшли в акваторію Чорного моря, - турецькі ЗМІ 01
Два великі десантні кораблі РФ через Босфор увійшли в акваторію Чорного моря, - турецькі ЗМІ 02

Автор: 

армія рф (17866) корабель (1617) Туреччина (3628)


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Топ коментарі
+53
А это на борту "ржавчина" виднеется, или просто "по старинке" срут с палубы?
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17.04.2021 17:04 Відповісти
+18
Я взагалі не розумію,як можна сплутати американський есмінець УРО USS Donald Cook (DDG-75) з якимись там кацапськими коритами? Альо,цензор,зовсім з головою непорядок?
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17.04.2021 17:47 Відповісти
+15
Два великі десантні кораблі РФ через Босфор увійшли в акваторію Чорного моря, - турецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 970
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17.04.2021 17:19 Відповісти
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Мокши это Х#йло на ржавом корыте или маскировочный тюнинг...
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17.04.2021 17:37 Відповісти
Нема расєйського прапора ... Нєпанятна ...
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17.04.2021 17:41 Відповісти
это Кук , Я уже сравнил
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17.04.2021 17:47 Відповісти
https://t.me/s/stranaua/13546 Появилось видео задержания консула Украины в РФ
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17.04.2021 17:46 Відповісти
Я взагалі не розумію,як можна сплутати американський есмінець УРО USS Donald Cook (DDG-75) з якимись там кацапськими коритами? Альо,цензор,зовсім з головою непорядок?
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17.04.2021 17:47 Відповісти
вас проверяют
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17.04.2021 17:48 Відповісти
стыдно лаптеевые корабли показывать ,они вобще убитые
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17.04.2021 17:51 Відповісти
А по-моему, с головой непорядок у тех, кто называет (размещённый на фото) американский могучий, сверхвооружённый эсминец четвёртого поколения, ржавой и убитой посудиной.
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17.04.2021 18:30 Відповісти
У троллей задание троллить ....мозга нет ... DDG .... sim клоны
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18.04.2021 02:14 Відповісти
Если у сраной Кондапоги будут антенны АФАР да еще и с Иджис.....тогда нахрен ей усрался какой то десант??.? Ай да Бутусов, ай малядець.....
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17.04.2021 20:44 Відповісти
Хмм м.......кстати о мишенях!! А по моему, боюсь ошибиться, Дания кажись списала ...но не утилизировала!!! подвижные береговые противокорабельные ракетные комплексы с ракетами Harpoon, состоявшие с 1994 по 2003 годы на вооружении ВМС Дании с RGM -84, ну допустим какой то Block.
Кажись гроза была помочь метеллоломом??? Ну что датчане, покажем молот Тораааа.....!!!
В самый раз для ...Кондапоги....
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17.04.2021 21:01 Відповісти
Ох и объективный у нас народ : многократно воспетый на Цензоре, как гроза кацапов, американский эсминец "Дональд Кук", размещённый на фото к новости о русских кораблях, моментально трансформировался в ржавое и засранное корыто.
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17.04.2021 17:53 Відповісти
Тролли)))
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18.04.2021 02:15 Відповісти
Идут захватывать Украину?
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17.04.2021 17:53 Відповісти
Ідуть сідати на пляшку.
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17.04.2021 20:17 Відповісти
Тогда если фото правильное, то это американские эсминцы.
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17.04.2021 17:56 Відповісти
вот это БДК россии
Два великі десантні кораблі РФ через Босфор увійшли в акваторію Чорного моря, - турецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 2267
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17.04.2021 17:57 Відповісти
Воно розраховане на одну єдину висадку десанта на плацдарм і це він може робити іржавим, на одному двигуні без рамп і апарелі з численими пробоїнами у корпусі. Їх треба топити далеко від нашого берега і чим швидше тим краще.
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17.04.2021 18:35 Відповісти
Еще в 2014-м отработали вариант защиты побережья, от высадки десантов с кораблей, путем минирования побережья, установки бетонных заграждений, А ТАК ЖЕ быстрым разворачиванием на побережье "Пионов" и "Гиацинтов", которые двумя снарядами топят корабль типа корвет и при этом на корабле противника нет системы, которая способна сбивать снаряды (в отличии от ракет).
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17.04.2021 21:05 Відповісти
Пионом попасть за 40 км в движущуюся цель не просто. Да и лупить будут по побережью из всего, что у кцп имеется под рукой.
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18.04.2021 16:28 Відповісти
когда украденный кацапами "кузя" войдет в родное чорное море... на усиление кацапской, так называемой, флотилии?
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17.04.2021 18:02 Відповісти
Два великі десантні кораблі РФ через Босфор увійшли в акваторію Чорного моря, - турецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 1033
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17.04.2021 18:04 Відповісти
грех смеяться над убогими
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17.04.2021 18:07 Відповісти
Тебя кто с бутылка вверх-сторона снимать, изнасилованная курица самца?
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17.04.2021 18:15 Відповісти
Два великі десантні кораблі РФ через Босфор увійшли в акваторію Чорного моря, - турецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 520Два великі десантні кораблі РФ через Босфор увійшли в акваторію Чорного моря, - турецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 8434
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17.04.2021 18:05 Відповісти
Российский разведывательный корабль затонул у берегов Турции: ВМСУ ни при чем, скотовоз не пострадал
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17.04.2021 18:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qPXPWYt1gng Потеряли своё я два военных корабля, позабыли свой фарватер и не помнят свою цель. И осталась в их мозгах только сила и тоска (с)
Два великі десантні кораблі РФ через Босфор увійшли в акваторію Чорного моря, - турецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 6130
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17.04.2021 18:14 Відповісти
Возжелание Зеленовски взглядывать в глаз п*тина для того, чтобы обнаруживать пристрастие к замирениям - это смешность. Это слабошт. Нам надо готовность искоренить вражью надежду на победение.

Но... Но что надо для этого сделать? Не быть Зеленовски.
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17.04.2021 18:17 Відповісти
Два великі десантні кораблі РФ через Босфор увійшли в акваторію Чорного моря, - турецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 8548
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17.04.2021 18:18 Відповісти
Юра, имейте совесть. Почему в новости о заходе БДК РФ - фото https://www.seaforces.org/usnships/ddg/DDG-75-USS-Donald-Cook.htm DDG 75 Donald Cook США?.
Фильтруйте пожалуйста...
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17.04.2021 18:19 Відповісти
шоб ты спросил
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17.04.2021 18:31 Відповісти
Так само було у грудні 2013 та січні 2014. Декілька десантних кораблів з північного та балтійського морів по тривозі пішли начебто для перевезень спорядження до Сирії, але, після того як простояли у Новоросійську кілька тижнів, були задіяні у перекиданні військ на полігон Опук та Севастополь. Отакий собі черговий (третій), після 30 листопада та 1 грудня, дзвіночок був. Але наші військові високопосадовці, як довбні, розказують нам, що все було раптово та несподівано
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17.04.2021 18:25 Відповісти
Два великі десантні кораблі РФ через Босфор увійшли в акваторію Чорного моря, - турецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 2654

БДК "Александр Отраковский"

и
«Кондопога»
Два великі десантні кораблі РФ через Босфор увійшли в акваторію Чорного моря, - турецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 3451

.
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17.04.2021 18:40 Відповісти
https://twitter.com/newkc14
https://twitter.com/newkc14

Kavkaz Center

@newkc14


Экономика России в глубой стагнации, предупреждают эксперты. Отрыв от развитых стран быстро растет, развивающиеся страны обгоняют Россию. За 10 лет по уровню ВВП Россию обогнали 6 стран, в том числе Литва, Панама, Румыния, Малайзия, Латвия и Сейшелы. Казахстан сравнялся с Россией
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17.04.2021 19:03 Відповісти
Никакой путаницы! Речь о ВВП на душу населения( по паритету покупательной способности)--Литва 34 место(38 600$), кацапы --50ое(27 394 $)!
по данным Международного валютного фонда, оценка на 2020 г.
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17.04.2021 19:41 Відповісти
мы пока не очень, рядом с Молдовой ок. 13 000$, но если верить власти, что половина экономики у нас в тени, то умножайте на 2)))
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17.04.2021 19:55 Відповісти
Тут важно понятие: доступ к с/х продукции.
У украинцев есть такое благо - или самим выращивать для своих нужд, или покупать где-то рядом.
60% россиян не имеют этой возможности.
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18.04.2021 16:11 Відповісти
Это не расейский корабль!
Де дым? Де вёсла??
ХЭЭЭЭЙК!!!
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17.04.2021 19:17 Відповісти
По договорённости через Босфор корабли которые на дровах, должны переключаться на батарейки
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17.04.2021 19:26 Відповісти
...а тим часом козак байденко скасував входження до Чорного моря двох американських есмінців. Про що тутешні корисні ідіоти глобалістів мовчать, як риба об льод.
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17.04.2021 19:24 Відповісти
А что, кричать нужно? Уже обсосали эту тему, тем более, что суда американские рядом в Греции стоят---несколько часов и в Черном море)))
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17.04.2021 19:43 Відповісти
О, один корисний ідіот обізвався. Ні, кричать нє нужно. Брехати не треба. Про могутнього байдена, який захистить Україну і так дасть пуйлу у вухо, що аж загуде.
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18.04.2021 10:18 Відповісти
А зачем им входить - они и так накрывают всю эту территорию.
Российские корабли там есть - это видит весь мир, а американских нет.
Но ******* могут в любой момент.
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17.04.2021 20:08 Відповісти
Да-да, навіщо входити, якщо і з території США можна балістичною ракетою гепнути. Ключове слово "скасував", корисні ідіоти. Тобто, всрався. А й справді, на фіга йому сваритися з пуйлом. Можна на зустріч запросити. І втіхаря парочку мільярдів за послуги випросити. Як у Китаю.
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18.04.2021 10:14 Відповісти
Два великі десантні кораблі РФ через Босфор увійшли в акваторію Чорного моря, - турецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 1473
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17.04.2021 20:18 Відповісти
Почему турки не запретили проход?
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17.04.2021 20:22 Відповісти
помощь США и НАТО Украине на лицо
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17.04.2021 20:24 Відповісти
Два великі десантні кораблі РФ через Босфор увійшли в акваторію Чорного моря, - турецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 8660Два великі десантні кораблі РФ через Босфор увійшли в акваторію Чорного моря, - турецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 7466
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17.04.2021 21:06 Відповісти
Два великі десантні кораблі РФ через Босфор увійшли в акваторію Чорного моря, - турецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 6986
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17.04.2021 21:06 Відповісти
Ну и шо, вздрочнув на ихтамнетов?
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17.04.2021 21:44 Відповісти
Мост красивый, напоминает "Золотые ворота".
А что за корытца голубенькие ?
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18.04.2021 00:54 Відповісти
атомные авианосцы "Байденко" и "Эрдоганенко"
терплячє чекають
пока кацапы загонят свои корыта в Чорне море,
чтоби закрыть ворота Босфора
и разобраться
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17.04.2021 22:24 Відповісти
а два американских єсминца не вошли... будапештские подптсалы
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17.04.2021 22:55 Відповісти
Побрезговали.
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18.04.2021 00:55 Відповісти
Если Турция это НАТО, то нахрена они пропускают военные корабли России через пролив, чтобы потом выразить обеспокоенность?😡
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17.04.2021 23:33 Відповісти
Чтобы поржать с этих устаревших "караблей" и с того, что с ними будет.
Вход - руб, выход - 5.
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18.04.2021 00:58 Відповісти
А всегда в последний момен все предадут, закон жизни, ПС. Никогда не понимал тут пишущих идиотов называющих ТУРОК БРАТАМИ ИЛИ ПОЛЯКОВ, ПОЕДТЕ В ПОЛЬШУ ПОЧУВСТВУЙТЕ ЭТУ БРАТСКУЮ ЛЮБОВЬ, Сироты мы если честно и с этого выходить надо.
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17.04.2021 23:52 Відповісти
Если вы сироты, то кто вам доктор.
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18.04.2021 00:59 Відповісти
Время все покажет, посмотрим, дай Бог что тут я не прав?!
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18.04.2021 01:26 Відповісти
Сироты и доктор -это две разные сферы, сиротам нужны родычи, опекуны итд, а доктор нужен Путлеру и больным маниакальным кацапам.
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18.04.2021 01:30 Відповісти
Чувство сиротства сидит в голове.
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18.04.2021 12:34 Відповісти
Це - боти глобалістів, їхні корисні ідіоти. Тому щось доводити всіляким кольтам і гигам немає сенсу. Тим більше, що, згідно з куцою методичкою, у них на всі аргУменти є дві відповіді: "набутилочник" і "мокшанін". Вони мало того, що підлі, бо брешуть, але ще й елементарно тупі.
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18.04.2021 10:22 Відповісти
А что ты хочешь неидиот от поляков? Чтобы они тебя деньгами забрасывали и вели в хилтон забесплатно лишь потому что ты к ним приехал?! Польша, Литва, Латвия, Эстония, Турция - наши главные адвокаты в НАТО. Та же Турция потеряла полмиллиона туристов из парашии только за то что Эрдоган выразил поддержку Украины. Какой тебе еще любви надо?
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18.04.2021 12:25 Відповісти
В Крым проникли террористы, не для того чтобы теракт - а чтобы вдоволь накупаться, а уж потом конечно - ДА. © Н.П. Патрушев
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18.04.2021 01:04 Відповісти
Швабру всунули в патрушева чтобы помыть. А заодно, конечно - ДА.
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18.04.2021 12:35 Відповісти
Черномрский Флот Украины тоже перед крахом вернулся на свои базы из внешних рейдов.А Черное Море своего рода тже только корыто с вдой.
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18.04.2021 11:29 Відповісти
Чего то у него нехилый крен на правый борт - судя по фото. Баб голых увидели на берегу, несчастные?
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18.04.2021 16:52 Відповісти
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