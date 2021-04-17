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Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 140 мільйонів осіб, понад три мільйони людей померли
Станом на 17 квітня кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 140 мільйонів людей, понад три мільйони осіб померли.
Про це свідчать дані сайту Worldometer, передає Цензор.НЕТ.
Водночас 119 511 602 особи одужали, 3 015 548 осіб померли.
Лідерами за кількістю випадків захворювання на COVID-19 залишаються США (32 308 687), Індія (14 607 283) та Бразилія (13 834 342)
Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 440 осіб, зафіксовано 14 984 нові випадки зараження, 9 736 осіб одужали.
Топ коментарі
+5 РОКСОЛАНА ВЕЛИКАЯ
показати весь коментар17.04.2021 17:24 Відповісти Посилання
+4 belge
показати весь коментар17.04.2021 17:31 Відповісти Посилання
+2 wittmann1980
показати весь коментар17.04.2021 17:46 Відповісти Посилання
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3015548*100/(119511602+3015548)=2,46%
2. Летальность обычного гриппа порядка 0,1%
в 10 раз більше,ніж в грипу..
але від грипу вакцинуються-без протестів,а від ковіду довбо-би не хочуть..
КОВІД ВИКЛИКАЄ в тому числі тромбози..
тому існують РІЗНІ протоколи лікування
жінки ше до акушерок..
З ТАУ кИТА
і ускладнення все більші ((
ПОРА ВЖЕ ЯКІСЬ ЗАКОНИ ПРИЙМАТИ..
ПРОТИ ДОВБО-БІВ АНТИВАКЦИНАТОРІВ (