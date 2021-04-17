Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 140 мільйонів осіб, понад три мільйони людей померли

Станом на 17 квітня кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 140 мільйонів людей, понад три мільйони осіб померли.

Про це свідчать дані сайту Worldometer, передає Цензор.НЕТ.

Водночас 119 511 602 особи одужали, 3 015 548 осіб померли.

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Лідерами за кількістю випадків захворювання на COVID-19 залишаються США (32 308 687), Індія (14 607 283) та Бразилія (13 834 342)

Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 440 осіб, зафіксовано 14 984 нові випадки зараження, 9 736 осіб одужали.