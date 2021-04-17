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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 140 мільйонів осіб, понад три мільйони людей померли

Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 140 мільйонів осіб, понад три мільйони людей померли

Станом на 17 квітня кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 140 мільйонів людей, понад три мільйони осіб померли.

Про це свідчать дані сайту Worldometer, передає Цензор.НЕТ.

Водночас 119 511 602 особи одужали, 3 015 548 осіб померли.

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Лідерами за кількістю випадків захворювання на COVID-19 залишаються США (32 308 687), Індія (14 607 283) та Бразилія (13 834 342)

Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 440 осіб, зафіксовано 14 984 нові випадки зараження, 9 736 осіб одужали.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
3/140=2,1%. Это обыкновенный грипп при всех потугах СМИ назвать это панлемией.
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17.04.2021 17:24 Відповісти
+4
Сейчас верующие (тут целое стадо таких пасётся) тебе объяснят, кто ты такая.
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17.04.2021 17:31 Відповісти
+2
Какой ужас, на земле живёт 7млрд человек, за больше чем год заболело 140млн, пандемия капец.
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17.04.2021 17:46 Відповісти
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3/140=2,1%. Это обыкновенный грипп при всех потугах СМИ назвать это панлемией.
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17.04.2021 17:24 Відповісти
Сейчас верующие (тут целое стадо таких пасётся) тебе объяснят, кто ты такая.
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17.04.2021 17:31 Відповісти
1. Текущую летальность считают для тех, у кого болезнь закончиласть - те отношение умерших к сумме умерших и выздоровевших.
3015548*100/(119511602+3015548)=2,46%

2. Летальность обычного гриппа порядка 0,1%
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17.04.2021 18:11 Відповісти
вибудовуючи статистичну криву ОРІЄНТОВНО НА КІНЕЦЬ ПАНДЕМІЇ
в 10 раз більше,ніж в грипу..
але від грипу вакцинуються-без протестів,а від ковіду довбо-би не хочуть..
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18.04.2021 12:35 Відповісти
Какой ужас, на земле живёт 7млрд человек, за больше чем год заболело 140млн, пандемия капец.
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17.04.2021 17:46 Відповісти
Я вообще советую не доверять здравоохранению, врачам и медицине, вдруг чего можно пустотелом и подорожником подлечится. Срущих на медицину и неверующих много, а очереди в больницах откуда я хз. Или подлечат, а там можно дальше умничать в интернет пространстве?))
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17.04.2021 18:14 Відповісти
Ты себя вообще слышишь?))) Что ты несешь?
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17.04.2021 18:26 Відповісти
Не, не надо, надо, как у нас в протоколе: болезнь, якобы вызывающую тромбозы, лечить препаратами, вызывающими тот же тромбоз и еще кучу всего.
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17.04.2021 19:13 Відповісти
ГНИЛА ДЕМАГОГІЯ І БРЕХНЯ,"танк єврейський"

КОВІД ВИКЛИКАЄ в тому числі тромбози..
тому існують РІЗНІ протоколи лікування
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18.04.2021 12:46 Відповісти
Це хто тобі сказав про різні протоколи?
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18.04.2021 17:18 Відповісти
вони всі лише до стоматологів і травматологів..
жінки ше до акушерок..
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18.04.2021 12:36 Відповісти
Мля, это пи*дец, откуда такие берутся то? Адепты теории заговора и проповедники "ковид это не страшно" или "ковид - его не существует". В наше информационное время, отрицать пандемию могут только весьма скудоумные люди....
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17.04.2021 18:06 Відповісти
Не только они, но и "проповедники"-кремлеботы. Они через впн тут пишут. Жаль, что команда Цензора до сих пор не вставил все эти впн-ы в спам-фильтр, как это делают в википедии.
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17.04.2021 18:49 Відповісти
"ХЛОПАКА З ХОДОРОВА"Остап Стахів відомий у Львові як керівник Громадської організації "Ідея нації", його часто можна побачити на різноманітних пікетах та акціях протесту сумнівного характеру. Свого часу, намагався балотуватися до Верховної Ради, як самовисуванець. Славу також нажив будучи https://www.youtube.com/watch?v=1xEbNwEQ2dQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1M6K1bojQvd1x_opBAN4CDnk8zHb6h6dQErzypYd3bj1kz_v7fvEgigwg кинутим в смітник і ******* зеленкою за ймовірну причетність до організації замовних пікетів. Останнім часом активно агітує проти носіння медичних масок та заперечує існування коронавірусу.Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 140 мільйонів осіб, понад три мільйони людей померли - Цензор.НЕТ 4483
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18.04.2021 12:42 Відповісти
Нічого-нічого, невдовзі глобалісти навчаться світовою статистикою маніпулювати.
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17.04.2021 18:06 Відповісти
Они уже давно научились этому...
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17.04.2021 18:19 Відповісти
Такі да. Але я мав на увазі ковідну статистику. Вони на певний час випустили її з виду, а коли стало ясно, що щорічна смертність тримається на зваичному рівні, почали гнати пургу.
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18.04.2021 14:54 Відповісти
НІ.. ЦЕ РЕПТИЛОЇДИ.
З ТАУ кИТА
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18.04.2021 12:43 Відповісти
Таки рептилоїди. Достатньо на іпало сцукерберга поглянути. Воно ж не людина.
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18.04.2021 14:55 Відповісти
На Земле - 7 млрд. 859 млн. людей. Если не ускорить вакцинацию, то через год ~ каждый седьмой заболеет короновирусом. Самое плохое в этой истории, это не только то, что умрут еще миллионы, а еще и то, что многие переболевшие имеют осложнения после короны. Ну и еще неизвестно, как это отразиться на днк и последующих поколениях.
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17.04.2021 18:45 Відповісти
а ще заражаються другий..третій раз..
і ускладнення все більші ((

ПОРА ВЖЕ ЯКІСЬ ЗАКОНИ ПРИЙМАТИ..
ПРОТИ ДОВБО-БІВ АНТИВАКЦИНАТОРІВ (
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18.04.2021 12:38 Відповісти
Побийся головою об стінку. Може попустить.
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18.04.2021 14:56 Відповісти
У природы нет плохой погоды. Природа не терпит пустоты.
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17.04.2021 20:10 Відповісти
 
 