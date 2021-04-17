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Новини Агресія Росії проти України
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Українського воїна поранено унаслідок обстрілу бойовиків. Від початку доби ворог 5 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Українського воїна поранено унаслідок обстрілу бойовиків. Від початку доби ворог 5 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріл позицій українських захисників, аби потім звинуватити їх в порушенні режиму припинення вогню.

Як повідомили Цензор.НЕТ в пресцентрі штабу ООС, від початку доби зафіксовано 5 порушень із боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, неподалік селища Новомихайлівка противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із протитанкової гармати МТ-12.

У передмісті населених пунктів Луганське, Майорськ та Водяне в Донецькій області ворог зробив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних сил України зазнав осколкового поранення. Стан захисника - середнього ступеня тяжкості.

Щодо дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь".

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Автор: 

поранення (2819) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+13
Пораненому воїну швидкого та повного одужання.
Горіть у пеклі russische schweine!
Українського воїна поранено унаслідок обстрілу бойовиків. Від початку доби ворог 5 разів порушив перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6812
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17.04.2021 18:10 Відповісти
+10
Швидкого одужання нашому захиснику.
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17.04.2021 18:23 Відповісти
+6
Панi Ксенiя, не годуйте русскую свинью, будь ласочка.
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17.04.2021 18:16 Відповісти
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Пораненому воїну швидкого та повного одужання.
Горіть у пеклі russische schweine!
Українського воїна поранено унаслідок обстрілу бойовиків. Від початку доби ворог 5 разів порушив перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6812
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17.04.2021 18:10 Відповісти
хрюндель, чого нам тебе жаліти ?
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17.04.2021 18:13 Відповісти
Панi Ксенiя, не годуйте русскую свинью, будь ласочка.
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17.04.2021 18:16 Відповісти
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17.04.2021 18:19 Відповісти
Пирла, тобі знову пора на пірс-тебе зачекалися рюське морячки.
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17.04.2021 18:21 Відповісти
Научный проект быть - испытывать на русский свинья удушение фосфорорганического соединения газ массированным холокост, изнасиловать тебя в туалет тюрьмы.
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17.04.2021 18:21 Відповісти
Совокуплять тебя рот и искоренять with предел немилосердия, собака свиньи.
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17.04.2021 18:19 Відповісти
P.S.: був кацап і нема кацапа...
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17.04.2021 18:26 Відповісти
Швидкого одужання нашому захиснику.
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17.04.2021 18:23 Відповісти
"А в ответ -тишина"" ,саме це і прикро,безвідповідні втрати !!!!
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17.04.2021 18:34 Відповісти
Ранили нашего парня, надо нанести в десятки больше потерь кацапским прихвостням !! У нас , что нет артиллерии ?! Хватить терпеть !!!
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17.04.2021 18:38 Відповісти
враг потихоньку выстраивает линию атаки уже 3 неделю .
стягивали они силы в Сирию и что ? Не бомбили они сирийские города ?
таперь посмотрим историю военной кампании в Чечне ..
первая кампания была неудачной и они просто ждали пока не появятся сторонники рф в Чечне .
потом была вторая кампания 2000 году
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17.04.2021 18:43 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!Українського воїна поранено унаслідок обстрілу бойовиків. Від початку доби ворог 5 разів порушив перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1378
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17.04.2021 19:09 Відповісти
///
Українського воїна поранено унаслідок обстрілу бойовиків. Від початку доби ворог 5 разів порушив перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6947

В Каменском рассказали о погибшем на Донбассе военнослужащем: в сводке ООС о нем не упомянули

В среду, 14 апреля, на Донбассе погиб украинский военнослужащий из Каменского (Днепропетровская область).
Об этом сообщил у себя в Инстаграм мэр города Андрей Белоусов.
"14 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил погиб каменчанин Яковлев Евгений Владимирович - военнослужащий воинской части А 3688 отдельного батальона "Айдар", - написал он и выразил соболезнования родным и близким погибшего украинского защитника.
Печально еще и то, что пресс-служба ООС по итогам среды не сообщала о погибших или раненных в зоне проведения боевых действий.
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17.04.2021 19:25 Відповісти
Вот так отвечает имбецилам, руководство-патриоты своей страны.


Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Общество 17-апр, 15:499 1 982 0

Военные атаковали тренировочный лагерь, позицию для зенитных установок, завод по производству бетона, а также склад боеприпасов.

Истребители и вертолеты Израиля минувшей ночью нанесли удары по военным объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории Израиля в пятницу вечером. Об этом в субботу, 17 апреля, сообщила армейская пресс-служба.

"Накануне вечером из сектора Газа была выпущена ракета по территории Израиля. В ответ истребители и боевые вертолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по ряду военных целей ХАМАС в секторе Газа, включая тренировочный лагерь, строящуюся позицию для зенитных установок, завод по производству бетона, использовавшегося в строительстве диверсионных тоннелей под границей, а также склад боеприпасов", - говорится в заявлении военных.

По данным армейской пресс-службы, в пятницу вечером палестинские радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету по израильской территории. Местные СМИ сообщили, что снаряд разорвался в незаселенной местности, не причинив ущерба.

В предыдущий раз палестинские радикалы подвергали обстрелу территорию еврейского государства 15 апреля.

В ответ в ночь на пятницу истребители и боевые вертолеты израильской армии нанесли удары по нескольким военным целям движения ХАМАС на территории палестинского приморского анклава.
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17.04.2021 23:08 Відповісти
Так там є чим наносити, а у нас?!
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17.04.2021 23:42 Відповісти
А у нас хато есть песенки - сгорила хата. вы , 73% телезрителей хотели телегавно, еште.
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18.04.2021 22:03 Відповісти
 
 