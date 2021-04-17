Українського воїна поранено унаслідок обстрілу бойовиків. Від початку доби ворог 5 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріл позицій українських захисників, аби потім звинуватити їх в порушенні режиму припинення вогню.

Як повідомили Цензор.НЕТ в пресцентрі штабу ООС, від початку доби зафіксовано 5 порушень із боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, неподалік селища Новомихайлівка противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із протитанкової гармати МТ-12.

У передмісті населених пунктів Луганське, Майорськ та Водяне в Донецькій області ворог зробив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних сил України зазнав осколкового поранення. Стан захисника - середнього ступеня тяжкості.

Щодо дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь".

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