Українського воїна поранено унаслідок обстрілу бойовиків. Від початку доби ворог 5 разів порушив перемир'я, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріл позицій українських захисників, аби потім звинуватити їх в порушенні режиму припинення вогню.
Як повідомили Цензор.НЕТ в пресцентрі штабу ООС, від початку доби зафіксовано 5 порушень із боку збройних формувань Російської Федерації.
Зокрема, неподалік селища Новомихайлівка противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із протитанкової гармати МТ-12.
У передмісті населених пунктів Луганське, Майорськ та Водяне в Донецькій області ворог зробив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних сил України зазнав осколкового поранення. Стан захисника - середнього ступеня тяжкості.
Щодо дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь".
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Горіть у пеклі russische schweine!
стягивали они силы в Сирию и что ? Не бомбили они сирийские города ?
таперь посмотрим историю военной кампании в Чечне ..
первая кампания была неудачной и они просто ждали пока не появятся сторонники рф в Чечне .
потом была вторая кампания 2000 году
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!
В Каменском рассказали о погибшем на Донбассе военнослужащем: в сводке ООС о нем не упомянули
В среду, 14 апреля, на Донбассе погиб украинский военнослужащий из Каменского (Днепропетровская область).
Об этом сообщил у себя в Инстаграм мэр города Андрей Белоусов.
"14 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил погиб каменчанин Яковлев Евгений Владимирович - военнослужащий воинской части А 3688 отдельного батальона "Айдар", - написал он и выразил соболезнования родным и близким погибшего украинского защитника.
Печально еще и то, что пресс-служба ООС по итогам среды не сообщала о погибших или раненных в зоне проведения боевых действий.
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Общество 17-апр, 15:499 1 982 0
Военные атаковали тренировочный лагерь, позицию для зенитных установок, завод по производству бетона, а также склад боеприпасов.
Истребители и вертолеты Израиля минувшей ночью нанесли удары по военным объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории Израиля в пятницу вечером. Об этом в субботу, 17 апреля, сообщила армейская пресс-служба.
"Накануне вечером из сектора Газа была выпущена ракета по территории Израиля. В ответ истребители и боевые вертолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по ряду военных целей ХАМАС в секторе Газа, включая тренировочный лагерь, строящуюся позицию для зенитных установок, завод по производству бетона, использовавшегося в строительстве диверсионных тоннелей под границей, а также склад боеприпасов", - говорится в заявлении военных.
По данным армейской пресс-службы, в пятницу вечером палестинские радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету по израильской территории. Местные СМИ сообщили, что снаряд разорвался в незаселенной местности, не причинив ущерба.
В предыдущий раз палестинские радикалы подвергали обстрелу территорию еврейского государства 15 апреля.
В ответ в ночь на пятницу истребители и боевые вертолеты израильской армии нанесли удары по нескольким военным целям движения ХАМАС на территории палестинского приморского анклава.