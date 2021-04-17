Спецпідрозділи РФ готують провокації на Донбасі з метою завдати максимум втрат особовому складу, - штаб ООС

Російські найманці та спецпідрозділи РФ, які прибувають на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, найближчим часом намагатимуться завдати втрат Збройним силам України, аби спровокувати вогонь у відповідь та використати це в інформаційній війні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив заступник командувача Об'єднаних сил, генерал-майор Віктор Ганущак під час престуру для іноземних журналістів у район проведення ООС у Донецькій та Луганській областях України, відповідаючи на запитання преси, чого очікувати на фронті найближчим часом.

"Надалі буде ескалація, будуть провокаційні обстріли, противник провокуватиме. У них стоїть завдання - завдати максимум втрат особовому складу. Це доводить снайперький вогонь, де застосовуються спецпідрозділи Російської Федерації безпосередньо. Вони сюди заїжджають, вони відпрацьовують, а також іноді бойовики, які перебувають у траншеях, не знають, що заходять специ і працюють окремо за завданнями керівництва 1-го та 2-го армійських корпусів. Завдання у них - завдати втрат, щоб спровокувати вогонь у відповідь і потім це використати в інформаційній площині, як їм це потрібно", - повідомив Ганущак.

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Відповідаючи на запитання, чи готуються наразі Об’єднані сили до відбиття наступу противника, Ганущак зазначив: "Проводиться низка заходів. Тому ми й кажемо, що ми готові до всіх варіантів розвитку подій, зокрема і якщо противник піде в наступ".

Водночас він нагадав, що останнім часом російські ЗМІ розганяють серед населення тимчасово окупованих територій та на російських телеканалах істерію про начебто можливий наступ Об’єднаних сил. Це робиться навмисно та не відповідає дійсності, зазначив заступник командувача.

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"Люди там панікують (на окупованих територіях. – Ред.). Вже довели до того, що кажуть і про наступальні операції, і ви знаєте історію про "вбитого хлопчика" за 20 км від фронту… Все це для того, щоб серед людей посіяти паніку, ввести їх в оману. Це постійно проводиться, це навчені фахівці (росіяни. - Ред. ), які застосовуються в інформаційній площині. ФСБ, Головне розвідуправління, Сили спеціальних операцій – наразі три дивізії, які працюють у цьому напрямку", - наголосив Ганущак.

Відповідаючи на запитання, чи сформовано та подано до вищого військового керівництва дані про потреби в озброєнні, техніці та паливно-мастильних матеріалах на той випадок, якщо почнеться активна фаза наступу з боку РФ, заступник командувача запевнив: "Всім забезпечені. Армія тим і характеризується, що скрізь має бути порядок. Всім забезпечені, і все продумано щодо забезпечення".

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