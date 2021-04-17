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Новини Агресія Росії проти України
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Україна вимагає, щоб старший дипломат посольства Росії у Києві покинув країну у відповідь на рішення РФ вислати українського консула Сосонюка, - МЗС

Україна вимагає, щоб старший дипломат посольства Росії у Києві покинув країну у відповідь на рішення РФ вислати українського консула Сосонюка, - МЗС

У відповідь на рішення РФ вислати українського консула в Санкт-Петербурзі МЗС України вимагає від старшого дипломата посольства Росії в Києві покинути територію України упродовж 72 годин, починаючи з 19 квітня.

Про це йдеться в заяві МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"На тлі ескалації Російською Федерацією безпекової ситуації та масованої антиукраїнської пропаганди російська сторона продовжує провокації проти співробітників дипломатичних установ України в Росії.

Висловлюємо рішучий протест щодо неправомірного затримання 16 квітня співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі та надання йому припису залишити територію РФ до 21 квітня. Повністю відкидаємо висунуті консульському співробітнику звинувачення", - йдеться в повідомленні.

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У відомстві зазначають, що такі дії російської влади грубо порушують Віденську конвенцію про дипломатичні зносини від 1961 року і Віденську конвенцію про консульські зносини від 1963 року та вкотре підтверджують обраний Росією курс на подальше загострення з Україною".

"У відповідь на зазначену провокацію старший дипломат посольства Росії в Києві має залишити територію України впродовж 72 годин, починаючи із 19 квітня", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 17 квітня стало відомо, що український консул Олександр Сосонюк затриманий у російському місті Санкт-Петербург. Його затримала ФСБ нібито "під час отримання інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином РФ".

У ФСБ заявили, що "до іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права". За інформацією речника МЗС України Олега Ніколенка, Сосонюк був затриманий на кілька годин і вже перебуває в дипустанові.

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Москва заявила, що перебування українського консула Олександра Сосонюка в Росії "небажане", йому рекомендовано покинути країну упродовж 72 годин, починаючи з 19 квітня.

Автор: 

МЗС (4182) росія (66125) Санкт-Петербург (279) дипломати (569)


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Топ коментарі
+59
Та вообще выгнать ВСЕХ этих ватных КРЫС к чёртовой матери .
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17.04.2021 18:38 Відповісти
+38
Много чести для свинособаки его имя упоминать.
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17.04.2021 18:40 Відповісти
+29
У свинособак там шофер старший? В цивилизованных странах приняты вежливые форму обращения - Пан такой-то, Мистер такой-то. У свинособак - "Эй,ты!". Вот именно так и звучит сообщение МИД Украины , в полном соответствии с "этикетом", к которому привыкли свинособаки - "Эй ты, который там главный, пшел вон".
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17.04.2021 18:47 Відповісти
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Та вообще выгнать ВСЕХ этих ватных КРЫС к чёртовой матери .
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17.04.2021 18:38 Відповісти
фамилии старшего дипломата Украина не знает
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17.04.2021 18:39 Відповісти
Много чести для свинособаки его имя упоминать.
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17.04.2021 18:40 Відповісти
шофер может покинуть территорию
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17.04.2021 18:43 Відповісти
У свинособак там шофер старший? В цивилизованных странах приняты вежливые форму обращения - Пан такой-то, Мистер такой-то. У свинособак - "Эй,ты!". Вот именно так и звучит сообщение МИД Украины , в полном соответствии с "этикетом", к которому привыкли свинособаки - "Эй ты, который там главный, пшел вон".
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17.04.2021 18:47 Відповісти
Між шофером і старшим дипломатом існує велика різниця.
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17.04.2021 20:00 Відповісти
то є так, але замість старшего дипломата орки можуть відправити до дому шофера, або вартового Ніхто не знає, хто там головний
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17.04.2021 20:08 Відповісти
Ты из дурки пишешь?
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17.04.2021 21:10 Відповісти
У собак не имена, а клички.
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17.04.2021 18:55 Відповісти
"Пес".
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18.04.2021 10:21 Відповісти
В идеале уже давно надо было выгнать всех из посольства парашии, оставить только посла, чтобы вызывать на ковер по случаю и без
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17.04.2021 18:40 Відповісти
Посол давно в москве
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17.04.2021 18:57 Відповісти
Это и есть то, что было в Киеве вместо посла.
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17.04.2021 21:05 Відповісти
а консула в Одессе слабо?
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17.04.2021 18:44 Відповісти
Пару років тому знімав апартаменти на Аркадії впритул до москальського консульства. Неприємні враженя - вікна з захистом і щоб плюнути треба було з номера на балкон пертися. І за три дні не бачив жодного ворушіня там. Як вимерли... Як гарно
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18.04.2021 06:59 Відповісти
Оперативно.
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17.04.2021 18:47 Відповісти
А на высылку дипломата что сил не хватило полумерки
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17.04.2021 18:49 Відповісти
А старший дипломат хіба не дипломат?
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17.04.2021 20:01 Відповісти
Україна вимагає, щоб старший дипломат посольства Росії у Києві покинув країну, у відповідь на рішення РФ вислати українського консула Сосонюка, - МЗС - Цензор.НЕТ 6978
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17.04.2021 20:27 Відповісти
Українці й не сподіваються що свинособака з паРАШІ щось адекватне гавкнуть зможе. Вас там хочь дупи після того як посерете витирати навчили?
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17.04.2021 19:04 Відповісти
Медведчука с паломницей нужно лишить гражданства и депортировать
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17.04.2021 19:04 Відповісти
Україна вимагає, щоб старший дипломат посольства Росії у Києві покинув країну, у відповідь на рішення РФ вислати українського консула Сосонюка, - МЗС - Цензор.НЕТ 8887
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17.04.2021 19:06 Відповісти
Кацапи гоу хоум!
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17.04.2021 19:11 Відповісти
Усіх свинособак у рідні *****.
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17.04.2021 19:12 Відповісти
Пусть сначала вышлют и доедет жив-здоров, а потом уже решайте) что за мода помоеднее время бежать впереди паровоза!
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17.04.2021 19:23 Відповісти
https://vesti-k.ru/news/2021/02/21/proizvodstvo-zavoda-krymskij-titan-vyjdet-na-polnuyu-moshnost/ Завод «Крымский титан» выйдет на полную мощность в 2021 году.

Сырье и электричество поставляется из Украины несколько лет!
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17.04.2021 19:31 Відповісти
Давно треба було розірвати з цапами всі відношення.
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17.04.2021 19:51 Відповісти
Гоните кацапского посла из Украины ссаными тряпками!!
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17.04.2021 19:53 Відповісти
Так их посла ж вроде нет у нас...
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17.04.2021 20:00 Відповісти
У нас вместо посла был старший дипломат. Теперь будет младший дипломат. А потом будет шофёр( По фр. водитель).
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17.04.2021 21:08 Відповісти
высылка послов - первый признак войны ? или я ошибаюсь ?
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17.04.2021 20:01 Відповісти
Це дипломатична війна.
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17.04.2021 20:03 Відповісти
глупо - проснетесь летом...
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17.04.2021 20:14 Відповісти
А що то було в 2014, хіба не перший "признак"?
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18.04.2021 10:36 Відповісти
никто не гонит танки за 1000 километров, шо бы потом не наступать....
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17.04.2021 20:13 Відповісти
нахiй спляжу
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17.04.2021 20:14 Відповісти
я вообще поражаюсь сколько там бастовали и машины били и все такое и оно 7 лет стоит его снести давно пора было еще в 14 году и выгнать всех.))
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17.04.2021 20:15 Відповісти
шо б тока потом не поздно было
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17.04.2021 20:41 Відповісти
кацы узкозлазые - вы готовы умереть за *****?
пощады не будет,,,, вы готовы? - кацы?
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17.04.2021 20:52 Відповісти
А у них что есть выбор? Погонят как баранов на бойню.
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17.04.2021 20:54 Відповісти
"узкоглазьіе" -- вони не "кацьі". Одна компетентна особа роз'яснила, що все, що далі від Москви -- за Уралом, на Півночі, Сибір та Далекий Схід -- то все "русские", а касапи -- то Москва, Рязань, Саратов, Пенза, Нижний Новгород.
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18.04.2021 11:00 Відповісти
Вы разницу видите между кацапами в маскве и бурятами в танках? - я нет.
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18.04.2021 11:15 Відповісти
Так би хотілося,щоб його проводжали вболівальники київського "Динамо",як проводжали колись вболівальників росіян....
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17.04.2021 20:56 Відповісти
Вообще его в опу ******.
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17.04.2021 21:12 Відповісти
Надеюсь направление движения наши правильно кацапошпиону указали без перевода.
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17.04.2021 21:32 Відповісти
Україна вимагає, щоб старший дипломат посольства Росії у Києві покинув країну у відповідь на рішення РФ вислати українського консула Сосонюка, - МЗС - Цензор.НЕТ 7422 ПТН-ПНХ
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17.04.2021 22:07 Відповісти
Закрытие российского посольства в Украине
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18.04.2021 12:35 Відповісти
починаючи з 19 квітня...



???

чому 19-го ? це не дзеркально. з 17-го повинно бути.
********* зажадали, щоб український консул покинув паРашу до середи.
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17.04.2021 23:15 Відповісти
В тексті багато разів повторюється одна помилка - росія пишеться з
маленької букви!
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18.04.2021 10:23 Відповісти
Крадену назву можна й не писати.
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18.04.2021 11:03 Відповісти
Надо было требовать покинуть Украину ещё в марте 2014 года притом в полном составе
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18.04.2021 12:18 Відповісти
Кацапское посольство в Киеве (находится на Соломе,на Повитрофлотском по),с 2014 года стоит с закрытыми окнами,все окна о внутренний двор.Сцыкливые,чумазые твари.
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18.04.2021 13:55 Відповісти
Усіх з російськими паспортами - нах з України ще кацапську саму правільну церкву прихопіть
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18.04.2021 14:06 Відповісти
Якраз,на часі, ввести візовий режим
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18.04.2021 14:54 Відповісти
УКРАИНА ничего не должна требовать.....Она должна выслать всю россию с УКРАИНЫ!!!!
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18.04.2021 17:41 Відповісти
Гнать его сраной метлой в рассею, чтоб и духу его не было.
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18.04.2021 19:08 Відповісти
 
 