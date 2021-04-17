Україна вимагає, щоб старший дипломат посольства Росії у Києві покинув країну у відповідь на рішення РФ вислати українського консула Сосонюка, - МЗС
У відповідь на рішення РФ вислати українського консула в Санкт-Петербурзі МЗС України вимагає від старшого дипломата посольства Росії в Києві покинути територію України упродовж 72 годин, починаючи з 19 квітня.
Про це йдеться в заяві МЗС, передає Цензор.НЕТ.
"На тлі ескалації Російською Федерацією безпекової ситуації та масованої антиукраїнської пропаганди російська сторона продовжує провокації проти співробітників дипломатичних установ України в Росії.
Висловлюємо рішучий протест щодо неправомірного затримання 16 квітня співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі та надання йому припису залишити територію РФ до 21 квітня. Повністю відкидаємо висунуті консульському співробітнику звинувачення", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначають, що такі дії російської влади грубо порушують Віденську конвенцію про дипломатичні зносини від 1961 року і Віденську конвенцію про консульські зносини від 1963 року та вкотре підтверджують обраний Росією курс на подальше загострення з Україною".
"У відповідь на зазначену провокацію старший дипломат посольства Росії в Києві має залишити територію України впродовж 72 годин, починаючи із 19 квітня", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, 17 квітня стало відомо, що український консул Олександр Сосонюк затриманий у російському місті Санкт-Петербург. Його затримала ФСБ нібито "під час отримання інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином РФ".
У ФСБ заявили, що "до іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права". За інформацією речника МЗС України Олега Ніколенка, Сосонюк був затриманий на кілька годин і вже перебуває в дипустанові.
Москва заявила, що перебування українського консула Олександра Сосонюка в Росії "небажане", йому рекомендовано покинути країну упродовж 72 годин, починаючи з 19 квітня.
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Сырье и электричество поставляется из Украины несколько лет!
пощады не будет,,,, вы готовы? - кацы?
???
чому 19-го ? це не дзеркально. з 17-го повинно бути.
********* зажадали, щоб український консул покинув паРашу до середи.
маленької букви!