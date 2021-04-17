МОК виділив українським спортсменам-олімпійцям 1,5 тис. доз вакцини проти коронавірусу, - Беленюк

Українські спортсмени, які представлятимуть нашу країну на Олімпійських та Паралімпійських іграх у Токіо, можуть отримати щеплення проти коронавірусу. Для цього Міжнародний олімпійський комітет надав Україні 1,5 тис. доз китайської вакцини CoronaVac.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Жан Беленюк.

"Це справа добровільна. Ніхто не буде примусово нав’язувати, щоб кожен спортсмен вакцинувався. Але буде дуже прикро, якщо спортсмен безпосередньо перед Олімпійськими іграми захворіє на коронавірусну інфекцію. По-перше, тоді він не зможе поїхати на ці змагання, а по-друге, може підвести свою команду", – пояснив Жан Беленюк.

За його словами, вакцини призначені для тих спортсменів, які потенційно мають шанси потрапити на Олімпійські ігри, вже перебувають у процесі здобуття ліцензій або найближчим часом візьмуть участь у відборі. Наразі таких спортсменів близько 100.

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Водночас депутат розповів, що у деяких спортсменів виникають сумніви щодо вакцинації, тому наразі триває роз’яснювальна робота з тренерами, керівниками профільних шкіл про необхідність вакцинації.

"Чим раніше спортсмен вакцинується, тим більше у нього буде часу, щоб простежити за своїм станом, тренуваннями. Також можна встигнути отримати дві дози вакцини", - акцентував Беленюк.

Він також зазначив, що якщо спортсмен відмовиться вакцинуватися препаратом CoronaVac, то зможе отримати вакцину Pfizer за умови, що у Міністерства охорони здоров'я буде така можливість.

Як повідомлялося, літні Олімпійські ігри в Токіо мають відбутися із 23 липня до 8 серпня 2021 року включно. Ігри мали відбутися 2020 року, але їх перенесли на рік через пандемію коронавірусу.

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