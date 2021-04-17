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МОК виділив українським спортсменам-олімпійцям 1,5 тис. доз вакцини проти коронавірусу, - Беленюк

МОК виділив українським спортсменам-олімпійцям 1,5 тис. доз вакцини проти коронавірусу, - Беленюк

Українські спортсмени, які представлятимуть нашу країну на Олімпійських та Паралімпійських іграх у Токіо, можуть отримати щеплення проти коронавірусу. Для цього Міжнародний олімпійський комітет надав Україні 1,5 тис. доз китайської вакцини CoronaVac.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Жан Беленюк.

"Це справа добровільна. Ніхто не буде примусово нав’язувати, щоб кожен спортсмен вакцинувався. Але буде дуже  прикро, якщо спортсмен безпосередньо перед Олімпійськими іграми захворіє на коронавірусну інфекцію. По-перше, тоді він не зможе поїхати на ці змагання, а по-друге, може підвести свою команду", – пояснив Жан Беленюк.

За його словами, вакцини призначені для тих спортсменів, які потенційно мають шанси потрапити на Олімпійські ігри, вже перебувають у процесі здобуття ліцензій або найближчим часом візьмуть участь у відборі. Наразі таких спортсменів близько 100.

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Водночас депутат розповів, що у деяких спортсменів виникають сумніви щодо вакцинації, тому наразі триває роз’яснювальна робота з тренерами, керівниками профільних шкіл про необхідність вакцинації.

"Чим раніше спортсмен вакцинується, тим більше у нього буде часу, щоб простежити за своїм станом, тренуваннями. Також можна встигнути отримати дві дози вакцини", - акцентував Беленюк.

Він також зазначив, що якщо спортсмен відмовиться вакцинуватися препаратом CoronaVac, то зможе отримати вакцину Pfizer за умови, що у Міністерства охорони здоров'я буде така можливість.

Як повідомлялося, літні Олімпійські ігри в Токіо мають відбутися із 23 липня до 8 серпня 2021 року включно. Ігри мали відбутися 2020 року, але їх перенесли на рік через пандемію коронавірусу.

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Автор: 

вакцина (4419) МОК (173) Олімпіада (687) спорт (1632) Беленюк Жан (59)


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Топ коментарі
+7
Єрмак зєлєнському виділив 1,5 тис. доз , але не вакцини. Інтрига....
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17.04.2021 19:16 Відповісти
+3
В Україні все робиться з власної волі !!! Дєрьмак не даст збрехати -Якщо Джеміляв ,з власної волі війде з ЄС то і проблеми почнут вирішуватись жвавіше ,головне з власної волі !!!)))
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17.04.2021 19:23 Відповісти
+2
А коли зеленій плісняві гуманітарку подженут ,з декілька тисчонц доз ,но не вакцини !!!)))
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17.04.2021 19:20 Відповісти
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Єрмак зєлєнському виділив 1,5 тис. доз , але не вакцини. Інтрига....
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17.04.2021 19:16 Відповісти
А коли зеленій плісняві гуманітарку подженут ,з декілька тисчонц доз ,но не вакцини !!!)))
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17.04.2021 19:20 Відповісти
В Україні все робиться з власної волі !!! Дєрьмак не даст збрехати -Якщо Джеміляв ,з власної волі війде з ЄС то і проблеми почнут вирішуватись жвавіше ,головне з власної волі !!!)))
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17.04.2021 19:23 Відповісти
Серед олімпійців-спортсменів виявили увесь склад ОП, МОЗ та їх сім'ї.
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17.04.2021 19:51 Відповісти
они что, с ума сошли вакцинироваться такой вакциной... это для бедных...
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18.04.2021 08:14 Відповісти
У Великобританії в першу чергу вакцинували літніх людей. Те що у нас медиків раніше за них вакцинували то нормально. Але те, що спортсменів - то вже неправильно.
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17.04.2021 20:05 Відповісти
Ага, бляха-муха, выделили самым бедным, самым нуждающимся.....
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17.04.2021 20:11 Відповісти
МОК - це міжнародний олімпійський комітет
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17.04.2021 20:19 Відповісти
В Германии тесты делают в аптеках бесплатно всем подряд
А в Украине семейные врачи из себя богоизбранных изображают
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17.04.2021 20:26 Відповісти
зачем на врачей волну гнать... у них есть приказы МОЗ, вот врачи и не могут сделать бОльшего, чем им разрешено.
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18.04.2021 08:18 Відповісти
Врач должен лечить !!!!!!!!!

У меня знакомая лежит сейчас под кислородом дома
А ведь этого можно было избежать , если бы врач во время тест назначил и лечение , НО ОН ГОНЯЛ ЧЕЛОВЕКА НЕДЕЛЮ ПО АНАЛИЗАМ , ОЧЕРЕДЯМ И КТ
А Степанов будет сидеть за свой протокол лечения
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18.04.2021 08:22 Відповісти
А де Ви в Україні "лікарів" бачили? Вони вже років з тридцять готуються стать "бізнесменами від медицини"... Якщо один з сотні і йде вчиться на лікаря "за покликанням", то його "система" або змусить стать "бізнесменом", або просто, "зжере"... Ви Некрасова читать любите? Відкрийте "Кому на Руси жить хорошо...". Він там чітко подібну ситуацію розмалював:
Средь мира дольнего
Для сердца вольного
Есть два пути.
Взвесь силу гордую.
Взвесь волю твердую:
Каким идти?
Одна просторная -
Дорога торная,
Страстей раба,
По ней громадная,
К соблазну жадная
Идет толпа.
О жизни искренней,
О цели выспренней
Там мысль смешна.
Кипит там вечная.
Бесчеловечная
Вражда-война
За блага бренные...
Там души пленные
Полны греха.
На вид блестящая,
Там жизнь мертвящая
К добру глуха.
Другая - тесная
Дорога, честная,
По ней идут
Лишь души сильные,
Любвеобильные,
На бой, на труд
За обойденного.
За угнетенного -
Умножь их круг,
Иди к униженным,
Иди к обиженным -
И будь им друг!
А Авіценна теж про це згадував: "Коли лікар стає торговцем, де хворому відшукать цілителя?..."
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18.04.2021 08:31 Відповісти
"У ЗЕленых "слуг уродца" вранье-это неотъемлемая часть жизни. МОК вакцину не предоставлял.Это из закупленой "Лекхимом" партии.На этот счёт есть статья в "Зеркале недели" https://zn.ua/HEALTH/epidemija-manipuljatsij.html%D0%95 Эпидемия манипуляций ." "Хотя главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявлял, что CoronaVac в первую очередь будут вакцинировать маломобильных пожилых людей и их опекунов, в итоге первыми провакцинировали олимпийцев и паралимпийцев"
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17.04.2021 20:54 Відповісти
Всем дебилам гавкавшим на вакцину АстраЗенека, -включите Чемпионат мира по снуккеру в Шефильде,и увидите,что англичане проводят данный турнир у себя в стране УЖЕ со зрителями! Это потому что вакцина АстроЗенека плохая вакцина? Да,холопы? Дебилы,тля...
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17.04.2021 21:17 Відповісти
спортсмены они важнее, каких-то бабушек персионерок, как лучшие люди блогеры, и прочие публичные...
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17.04.2021 22:01 Відповісти
это полный минус
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17.04.2021 22:22 Відповісти
Афро-слуга Зеленюк Беленюк не даст ни одной дозе уйти "налево".Он этих выздоровевших нюхом чует.
https://censor.net/ru/news/3249337/spetsificheskiyi_zapah_podmyshek_sluga_naroda_belenyuk_zayavil_chto_nauchilsya_otlichat_perebolevshih
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18.04.2021 11:13 Відповісти
 
 