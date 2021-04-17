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Прибулих до окупованого Криму громадян України зобов'язали робити ПЛР і оприлюднювати результат у російському реєстрі

Прибулих до окупованого Криму громадян України зобов'язали робити ПЛР і оприлюднювати результат у російському реєстрі

Окупаційна влада Криму внесла зміни в чинні правила для тих, хто прибуває на півострів, розроблені у зв'язку з пандемією коронавірусу.

З 17 квітня "іноземні громадяни та особи без громадянства" мають упродовж трьох календарних днів із дня приїзду "пройти лабораторне дослідження на COVID-19 методом ПЛР і розмістити інформацію про результат на сайті російського Єдиного порталу державних і муніципальних послуг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Також необхідно буде заповнити електронну анкету, розміщену на цьому порталі.

Відповідний порядок прописано у змінах, внесених маріонеткою Кремля Сергієм Аксьоновим в указ "Про запровадження режиму підвищеної готовності".

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За минулу добу в Криму виявили 99 випадків коронавірусної інфекції COVID-19. За даними місцевої влади, з 99 випадків 66 виявлено під час звернення за медичною допомогою, 33 - серед контактних осб за раніше зареєстрованим випадками.

Видання зазначає, що дані російської влади Криму і Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, зокрема інфікування в лавах російських військових і спецслужб.

Автор: 

карантин (18172) Крим (14192) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Прибулих до окупованого Крим громадян України зобов'язали робити ПЛР і оприлюднювати результат у російському реєстрі - Цензор.НЕТ 8435
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17.04.2021 19:55 Відповісти
+10
Вперед.
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17.04.2021 19:28 Відповісти
+9
Крым это Украина и надо гнать оттуда ВСЮ сволочь ватную !
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17.04.2021 19:26 Відповісти
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Крым это Украина и надо гнать оттуда ВСЮ сволочь ватную !
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17.04.2021 19:26 Відповісти
Вперед.
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17.04.2021 19:28 Відповісти
вот и попробуйте тараканов уговорить уйти,
ничего не делая,
когда они прибегут к вам на кухню,
от грязного соседа...
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17.04.2021 19:34 Відповісти
Цікаво ,що є місця де таргани не живут !!!)))
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17.04.2021 19:36 Відповісти
в голові горішнього сіроманця тарганів та клопів хоч греблю гати.
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17.04.2021 19:40 Відповісти
при чём тут живут - не живут...
я спрашиваю как "гнать оттуда ВСЮ ватную сволочь"?
и кто будет гнать
"Серый Вовк" что ль?
чьими руками?
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17.04.2021 19:52 Відповісти
Та охолонь,я що тебе образив ?? Я лише поділився цікавим спостереженням !!! Я бачу лише один цивілізований засіб -вдала євроінтеграція України, але з зеленою пліснявої ми марнуємо час !!!)))
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17.04.2021 19:56 Відповісти
В Украине так всегда, то шоколадом помажут, то зеленой болотной тиной.
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17.04.2021 20:36 Відповісти
Ганебна спадщина багатовікової асиміляціі українців московитами !!)))
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17.04.2021 20:48 Відповісти
А как ?
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17.04.2021 20:42 Відповісти
Класіка-"В СССР секса нет!"-"В Криму -Ковида нет! "" !!!!))))
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17.04.2021 19:33 Відповісти
Да пусть хоть бирку в ухо им цепляют....то не граждане Украины...то хохлы...
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17.04.2021 19:36 Відповісти
Татуху на лобі ,у вигляді двоголового бройлера !!!)))
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17.04.2021 19:58 Відповісти
А ПЦР, це такий кулемет ? Без дідового кулемета, в Крим ? Щоб поповнювати обмінний фонд москалям ? Не розумію ?
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17.04.2021 19:37 Відповісти
піддакувач окупантів.
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17.04.2021 19:41 Відповісти
Кацапська прокладка
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17.04.2021 19:45 Відповісти
КАЦАПСЮРА, чо просираешься под буржуйскими именами???
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17.04.2021 19:56 Відповісти
Ну это требование для всей территории мордора, а не только Крыма, что хотят, то на подконтрольной территории и делают
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17.04.2021 19:54 Відповісти
НЕКУЙ туда шастать
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17.04.2021 19:54 Відповісти
Так родичі там. ***, я родичів за 500м не дуже хочу бачить, а вони туди пруть аж сльозу видавлюють - родня, хочу пагаварить. Скайп, вайбер, телеграм вам в дупу. В Воркуте родичів також кохаєте?
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18.04.2021 07:07 Відповісти
Прибулих до окупованого Крим громадян України зобов'язали робити ПЛР і оприлюднювати результат у російському реєстрі - Цензор.НЕТ 8435
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17.04.2021 19:55 Відповісти
https://ria.ru/20210417/samolet-1728747678.html

Самолет из Волгограда готовится к аварийной посадке в Шереметьево
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17.04.2021 19:57 Відповісти
Ожидается посадка самолета Airbus "Волгоград-Москва" компании http://ria.ru/organization_Aehroflot/ "Аэрофлот" после срабатывания индикации "открытие грузового отсека", - сказал собеседник агентства.
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17.04.2021 19:59 Відповісти
Що ,якісь москаль пішов пляшки здавати ???)))
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17.04.2021 20:00 Відповісти
через грузовой отсек
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17.04.2021 20:01 Відповісти
"Нормальние герои ,всегда идут в обход!" !!!)))
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17.04.2021 20:08 Відповісти
Невже почали мішки з "цукром" скидати на Вороніж?
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17.04.2021 20:46 Відповісти
нехер прибывать
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17.04.2021 19:59 Відповісти
А це непогана стратегія... Вата з України(вороги) їде в Крим, там звичайно її затримують(бухають, байдикують, звичайні ватні будні) починається - кіпіш, з,являється полонені - ватники(початок 2ї світової)... Україна обмінює вату на вату....
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17.04.2021 20:01 Відповісти
прибывших совецких на территорию Одессы, германское командование обязало регистрироваца в городской управе 1941г.
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17.04.2021 20:04 Відповісти
Це зветься дозвізділися!!!)))
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17.04.2021 20:17 Відповісти
Мабуть за руской пенсией туда шли . ))
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17.04.2021 20:30 Відповісти
А те, что туда ездят на аннексированные территории и в парашку, то НЕГРАЖДАНЕ Украины, в лучшем случае безответственные ПОДДАННЫЕ, а то и РАБЫ, но хуже, если они по факту и менталитету ХОЛОПЫ москальской ымперии!
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17.04.2021 20:46 Відповісти
Какая досада, так давно хотел свозить жену на юбк чтобы посмотреть камни с неба при закате солнца, а проклятый аксенов испортил всю романтику. Низабудем нипростим.
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17.04.2021 20:55 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3260386/pribyvshih_v_okkupirovannyyi_krym_grajdan_ukrainy_obyazali_delat_ptsr_i_obnarodovat_rezultat_v_rossiyiskomhttps://censor.net/ru/news/3260386/pribyvshih_v_okkupirovannyyi_krym_grajdan_ukrainy_obyazali_delat_ptsr_i_obnarodovat_rezultat_v_rossiyiskom ....при германской оккупации такого не было
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17.04.2021 21:26 Відповісти
прибывающих из Крыма обратно нужно тоже заставить пройти тест.
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17.04.2021 21:43 Відповісти
 
 