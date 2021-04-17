Прибулих до окупованого Криму громадян України зобов'язали робити ПЛР і оприлюднювати результат у російському реєстрі

Окупаційна влада Криму внесла зміни в чинні правила для тих, хто прибуває на півострів, розроблені у зв'язку з пандемією коронавірусу.

З 17 квітня "іноземні громадяни та особи без громадянства" мають упродовж трьох календарних днів із дня приїзду "пройти лабораторне дослідження на COVID-19 методом ПЛР і розмістити інформацію про результат на сайті російського Єдиного порталу державних і муніципальних послуг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Також необхідно буде заповнити електронну анкету, розміщену на цьому порталі.

Відповідний порядок прописано у змінах, внесених маріонеткою Кремля Сергієм Аксьоновим в указ "Про запровадження режиму підвищеної готовності".

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За минулу добу в Криму виявили 99 випадків коронавірусної інфекції COVID-19. За даними місцевої влади, з 99 випадків 66 виявлено під час звернення за медичною допомогою, 33 - серед контактних осб за раніше зареєстрованим випадками.

Видання зазначає, що дані російської влади Криму і Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, зокрема інфікування в лавах російських військових і спецслужб.