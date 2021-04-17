Громадянина України Гладиря засудили до 10 років в'язниці в США за кібератаки на компанії

Суд у Вашингтоні засудив громадянина України Федора Гладиря до 10 років позбавлення волі за низку кібератак на американські компанії, які призвели до фінансових втрат на понад 3 мільярди доларів.

Про це повідомляється на сайті Мін'юсту США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За даними американського відомства, Гладир працював системним адміністратором у хакерському угрупованні FIN7, до складу якого входили понад 70 осіб. Його затримали ще у 2018 році у Дрездені на вимогу правоохоронних органів США та екстрадували до Сіетлу. У вересні 2019 року він зізнався у здійсненні кібератак та шахрайстві в обмін на зняття решти обвинувачень. Йому загрожував термін ув’язнення до 25 років. Разом із Гладирем покарання отримали ще два українці - Дмитро Федоров та Андрій Копаков.

Згідно з даними розслідування, члени FIN7 шляхом зламу систем американських компаній отримували доступ до особистих даних клієнтів.

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"Деякі з них були хакерами, інші розробляли шкідливе програмне забезпечення, встановлене на комп’ютерах, а треті створювали шкідливі електронні листи, які змушували жертв заражати системи їхніх компаній", - заявила виконувачка обов'язків прокурора США Тесса М. Горман.

Зазначається, що, починаючи з 2015 року, зловмисники зламали тисячі комп’ютерних систем і викрали мільйони номерів кредитних та дебетових карток клієнтів, а також приватну та непублічну інформацію, яку вони використовували або продавали для отримання прибутку. Лише у США хакери атакували комп'ютерні мережі сотні компаній у 50 штатах та окрузі Колумбія, викравши 20 мільйонів записів карток клієнтів із понад 6500 терміналів торгових точок у більш ніж 3600 окремих місцях бізнесу. Загальний розмір шкоди, заподіяної банкам, торговцям, компаніям та споживачам, оцінюється у понад 3 мільярди доларів. Окрім США, кібератаки були зафіксовані, зокрема, у Великій Британії, Франції та Австралії.

Нагадаємо, Мін'юст США 1 серпня 2018 року повідомив про арешт трьох громадян України за підозрою в причетності до хакерського угруповання Fin7. "Три ключові члени складного міжнародного хакерського угруповання, що діє у Східній Європі, затримані і перебувають під вартою", - йдеться в повідомленні Мін'юсту.

Згідно з даними Мін'юсту, всі троє - громадяни України. Їхні імена - Дмитро Федоров, Федір Гладир та Андрій Копак.

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За даними міністерства, жертвами угруповання Fin7, відомого також під назвами "Група Карбанак" і "Навігатор", із 2015 року стали понад 100 американських компаній, серед яких ресторани, ігровий і готельний бізнес.

У МЗС України підтвердили інформацію про затримання.

У вересні 2019 року громадянин України Федір Гладир у федеральному суді США в Сіетлі визнав себе винним за обвинуваченням у скоєнні кібератак і шахрайстві в обмін на зняття інших обвинувачень.