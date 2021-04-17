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Новини
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Громадянина України Гладиря засудили до 10 років в'язниці в США за кібератаки на компанії

Громадянина України Гладиря засудили до 10 років в'язниці в США за кібератаки на компанії

Суд у Вашингтоні засудив громадянина України Федора Гладиря до 10 років позбавлення волі за низку кібератак на американські компанії, які призвели до фінансових втрат на понад 3 мільярди доларів.

Про це повідомляється на сайті Мін'юсту США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За даними американського відомства, Гладир працював системним адміністратором у хакерському угрупованні FIN7, до складу якого входили понад 70 осіб. Його затримали ще у 2018 році у Дрездені на вимогу правоохоронних органів США та екстрадували до Сіетлу. У вересні 2019 року він зізнався у здійсненні кібератак та шахрайстві в обмін на зняття решти обвинувачень. Йому загрожував термін ув’язнення до 25 років. Разом із Гладирем покарання отримали ще два українці - Дмитро Федоров та Андрій Копаков.

Згідно з даними розслідування, члени FIN7 шляхом зламу систем американських компаній отримували доступ до особистих даних клієнтів.

Дивіться також: Група українських хакерів зламала понад 150 компаній у країнах Європи і США, завдавши збитків більш як на $80 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Деякі з них були хакерами, інші розробляли шкідливе програмне забезпечення, встановлене на комп’ютерах, а треті створювали шкідливі електронні листи, які змушували жертв заражати системи їхніх компаній", - заявила виконувачка обов'язків прокурора США Тесса М. Горман.

Зазначається, що, починаючи з 2015 року, зловмисники зламали тисячі комп’ютерних систем і викрали мільйони номерів кредитних та дебетових карток клієнтів, а також приватну та непублічну інформацію, яку вони використовували або продавали для отримання прибутку. Лише у США хакери атакували комп'ютерні мережі сотні компаній у 50 штатах та окрузі Колумбія, викравши 20 мільйонів записів карток клієнтів із понад 6500 терміналів торгових точок у більш ніж 3600 окремих місцях бізнесу. Загальний розмір шкоди, заподіяної банкам, торговцям, компаніям та споживачам, оцінюється у понад 3 мільярди доларів. Окрім США, кібератаки були зафіксовані, зокрема, у Великій Британії, Франції та Австралії.

Нагадаємо, Мін'юст США 1 серпня 2018 року повідомив про арешт трьох громадян України за підозрою в причетності до хакерського угруповання Fin7. "Три ключові члени складного міжнародного хакерського угруповання, що діє у Східній Європі, затримані і перебувають під вартою", - йдеться в повідомленні Мін'юсту.

Згідно з даними Мін'юсту, всі троє - громадяни України. Їхні імена - Дмитро Федоров, Федір Гладир та Андрій Копак.

Дивіться також: Український хакер завдав збитків зарубіжним банкам на десятки мільйонів доларів США. ФОТО

За даними міністерства, жертвами угруповання Fin7, відомого також під назвами "Група Карбанак" і "Навігатор", із 2015 року стали понад 100 американських компаній, серед яких ресторани, ігровий і готельний бізнес.

У МЗС України підтвердили інформацію про затримання.

У вересні 2019 року громадянин України Федір Гладир у федеральному суді США в Сіетлі визнав себе винним за обвинуваченням у скоєнні кібератак і шахрайстві в обмін на зняття інших обвинувачень.

Автор: 

кіберзлочин (810) США (23437) хакер (1361)


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Топ коментарі
+5
Убытки - еще не означает что они заработали 3 "льярда". Это как алкаш стырит сервопривод с станка, и сдаст с него медь. "Заработает" он на пару "фанфуриков" пойла низкопробного, а убытку принесёт на баксов 500.
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17.04.2021 20:24 Відповісти
+4
Таких дурнів - тьма, або використовували його москалики в сліпу, або недоразумение з україньким паспортом типу ківи, шуфрича, бойка...... хакер ламає СБ держустанови США, а посол купує бази данних на базарі( стаття вище)... : )
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17.04.2021 20:15 Відповісти
+3
3лярда... за такі гроші і посидіти можна. Якщо 10 років сумлінно пахати на будівництві, ніколи три лярда не заробиш, та і в IT теж.
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17.04.2021 20:12 Відповісти
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3лярда... за такі гроші і посидіти можна. Якщо 10 років сумлінно пахати на будівництві, ніколи три лярда не заробиш, та і в IT теж.
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17.04.2021 20:12 Відповісти
Убытки - еще не означает что они заработали 3 "льярда". Это как алкаш стырит сервопривод с станка, и сдаст с него медь. "Заработает" он на пару "фанфуриков" пойла низкопробного, а убытку принесёт на баксов 500.
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17.04.2021 20:24 Відповісти
Згоден. Навіть там народ ніколи не втратить можливість записати в бюджет компанії "втрати 3 лярда" і таким чином оптимізувати податки) Але однозначно хлопці потягнули 20млн "картону", навіть якщо рахувати оптовими цінами це буде десь... 4$ за картку, вже 80 лям, дууже непогано. Але це якщо просто здати, а там ймовірно була своя команда нальщиків і не одна. Короче як ні крути, а улов вийшов суттєвий.
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17.04.2021 21:11 Відповісти
ага ,щас другое имя и хлебная работа в фбр на благо вашингтонского обкома
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17.04.2021 21:51 Відповісти
Якраз ні. Амери це люті злодюги в цьому плані, вони саджають навіть тих, хто їм допомагав. От почитайте дуже цікаву історію нашого хакера, якому https://habr.com/ru/company/rootwelt/blog/301246/ не пощастило зв'язатись з американськими спецслужбами .
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17.04.2021 22:04 Відповісти
главное чтобы вашингтонский обком тебя сотоварищи на бутылку вовремя насадил
на это никаких ярдов не жалко
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17.04.2021 22:23 Відповісти
Таких дурнів - тьма, або використовували його москалики в сліпу, або недоразумение з україньким паспортом типу ківи, шуфрича, бойка...... хакер ламає СБ держустанови США, а посол купує бази данних на базарі( стаття вище)... : )
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17.04.2021 20:15 Відповісти
Думаю, що хлопчина, якщо не дурний і не москаль, то з часом працюватиме на ФБР і ламатиме РВСН паРАШІ....
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17.04.2021 20:24 Відповісти
расстрелять
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17.04.2021 20:21 Відповісти
ГРУ РАБссии организовывали кибарактаки на сайты Госдепа Минфина Пентагона и прочих госструктур США,Байден недавно выгнал из РАБссиянского посольства 10 крыс Путлера,остальным наложил миллиардные санкции...,включая госдолг РАБссии...
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17.04.2021 20:23 Відповісти
А кто вам сказал что подобных чуваков и прочих Айтишников сажают в тюрягу?
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17.04.2021 20:27 Відповісти
Незаменимых айтишников нет...
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17.04.2021 20:34 Відповісти
Путлер давно капут,зуб даю...
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17.04.2021 20:37 Відповісти
Дай.
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18.04.2021 09:21 Відповісти
В россии все вундеркинды с 1945 года все раБотают на зонах (закрытых городах)
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18.04.2021 13:36 Відповісти
Малувато...
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17.04.2021 20:28 Відповісти
Самым крутым РАБссиянцем в области Айтитехнологий считается в США Майкл Тэлэн,частенько его интервью в Ютьюбе вбрасывает наш украинский блогер Саша Кушнарь на сайте NEWSADER
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17.04.2021 20:33 Відповісти
В Україні за вбивство, викрадення і катування дають 9 років. Це вам не США!
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17.04.2021 20:41 Відповісти
Ну,кожен сам коваль свого щастя!!! Нарешті серьозні дядьки помітили зусилля молодого заробітчанина.Дайте йому нормальну зарплатню- і він витрахає ваших ворогів.
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17.04.2021 20:51 Відповісти
Горжусь...хоть что-то могут, если сильно захотят!
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17.04.2021 21:36 Відповісти
А десь за вбивство 9 років дають як що 'занести'....
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17.04.2021 22:59 Відповісти
 
 