Росія гальмує будь-які кроки до миру, але переговори щодо ситуації на Донбасі тривають, - Кравчук

Увесь світ закликає Росію зупинитися у своїй агресії в Україні, але вона вдає, що нічого не чує.

Таку думку в ефірі телеканалу "Дім" висловив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що переговори щодо ситуації на Донбасі тривають. Працює ТКГ, зустрічаються політичні радники "нормандської четвірки", зустрічаються лідери країн, що входять до "нормандського формату".

"Я розумію, що люди хочуть результату. Я його теж хочу. Але сказати, що все вже в тупику і все заблоковано, - це не відповідає дійсності... Робота триває, зустрічі відбуваються, переговори відбуваються. Звичайно, немає того результату і тієї ефективності цих переговорів. на це вказують усі, це очевидно", - визнав Кравчук.

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Крім того, є чітка позиція Європи, НАТО, США. Демократичний світ на боці України, додав він.

"Всі вимагають від Росії припинити провокації, припинити вогонь і дотримуватися режиму тиші на Донбасі, не провокувати ситуацію на кордоні з Україною, відвести свої війська. Світ говорить Росії: "Зупиніться, адже це небезпечно не тільки для ситуації на Донбасі чи для України, це небезпечно для Європи і всього світу", - сказав Кравчук.

Підтвердженням цьому є і рішення Джо Байдена про запровадження надзвичайної ситуації у США у зв'язку із загрозою країні від Росії.

"Це серйозно, дуже серйозно. Сполучені Штати Америки сказали, що більше не дозволять Росії так діяти, вимагатимуть від неї виконання міжнародних норм", - прокоментував глава української делегації в ТКГ.

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Україна закликає Росію до припинення вогню на Донбасі і у межах ТКГ. Однак країна-агресор не реагує на ці заклики і будь-які пропозиції щодо зниження агресії.

"Росія не хоче миру. Росія робить все, щоб заблокувати будь-які кроки", - впевнений Кравчук.

Також Кремль відмовляється обговорювати мирний план щодо Донбасу, розроблений Францією і Німеччиною та підтриманий Україною.

"Ось на 19 квітня заплановано зустріч політичних радників глав країн "нормандського формату". Ну, подивимося. Може, вони домовляться про щось, про подальші кроки. Бо ситуація вкрай важка, напруга висока. Але ми ж не можемо закривати очі на ті наслідки, до яких призводить така ситуація", - резюмував Кравчук.

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