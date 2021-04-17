Росія гальмує будь-які кроки до миру, але переговори щодо ситуації на Донбасі тривають, - Кравчук
Увесь світ закликає Росію зупинитися у своїй агресії в Україні, але вона вдає, що нічого не чує.
Таку думку в ефірі телеканалу "Дім" висловив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що переговори щодо ситуації на Донбасі тривають. Працює ТКГ, зустрічаються політичні радники "нормандської четвірки", зустрічаються лідери країн, що входять до "нормандського формату".
"Я розумію, що люди хочуть результату. Я його теж хочу. Але сказати, що все вже в тупику і все заблоковано, - це не відповідає дійсності... Робота триває, зустрічі відбуваються, переговори відбуваються. Звичайно, немає того результату і тієї ефективності цих переговорів. на це вказують усі, це очевидно", - визнав Кравчук.
Крім того, є чітка позиція Європи, НАТО, США. Демократичний світ на боці України, додав він.
"Всі вимагають від Росії припинити провокації, припинити вогонь і дотримуватися режиму тиші на Донбасі, не провокувати ситуацію на кордоні з Україною, відвести свої війська. Світ говорить Росії: "Зупиніться, адже це небезпечно не тільки для ситуації на Донбасі чи для України, це небезпечно для Європи і всього світу", - сказав Кравчук.
Підтвердженням цьому є і рішення Джо Байдена про запровадження надзвичайної ситуації у США у зв'язку із загрозою країні від Росії.
"Це серйозно, дуже серйозно. Сполучені Штати Америки сказали, що більше не дозволять Росії так діяти, вимагатимуть від неї виконання міжнародних норм", - прокоментував глава української делегації в ТКГ.
Україна закликає Росію до припинення вогню на Донбасі і у межах ТКГ. Однак країна-агресор не реагує на ці заклики і будь-які пропозиції щодо зниження агресії.
"Росія не хоче миру. Росія робить все, щоб заблокувати будь-які кроки", - впевнений Кравчук.
Також Кремль відмовляється обговорювати мирний план щодо Донбасу, розроблений Францією і Німеччиною та підтриманий Україною.
"Ось на 19 квітня заплановано зустріч політичних радників глав країн "нормандського формату". Ну, подивимося. Може, вони домовляться про щось, про подальші кроки. Бо ситуація вкрай важка, напруга висока. Але ми ж не можемо закривати очі на ті наслідки, до яких призводить така ситуація", - резюмував Кравчук.
Будь ласка, зачекайте...
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Для того, щоб розуміти стратегію та тактику Байдена слід мати рівень та досвід Байдена... Більш писати з цього питання нічого не стану. Але хочу заспокоїти переляканих - все має завершитися добре...
Стосовно дій росії - її війська потопчуться-потопчуться поруч з кордонами України, набудуть досвід маневрів, витратяться і ... потім заберуться геть "не солоно хльобнувши"...
NB... Хочу повідомити також, що для того щоб кошти фінансової допомоги та кошти запозичень не розсовувалися по кишенях воротилами України...- через 90 днів США можуть ввести заборону й на торгівлю фінансовими інструментами УКРАЇНИ на міжнародних ринках...
Слід остерігатися позиції Франції доки "біля її руля" перебуватиме неоднозначний і часто ексцентричний Макрон зі своїми, часто різно спрямованими емоціями - він звичайно трішки сильніший політик, ніж ЗЕ... але...
А от кого слід боятися по справжньому, це підступності Німеччини, доки "біля її руля" буде пані Меркель, яка до цієї пори не запропонувала абсолютно жодної військової допомоги Україні, яка була одним з ініціаторів будівництва, а нині педалює завершення "північного потоку-2". Меркель - повністю "під Путіним" і виконує абсолютно всі його забаганки, хоча й не завжди мистецьки завуальованими...
Тому, надія на ефективність "нормандського формату" у нинішньому персональному складі - згубний, жорстокий та трагічний самообман...
Хто надав військову допомогу Україні - ви знаєте...
У внутрішній оборонній політиці -надіятися слід лише на себе, на свої сили, розвиваючи та укріплюючи їх. Внісши зміни в наше законодавство, яким дозволити існування іноземних військових баз для країн-друзів України.
В європейському організаційному аспекті - прикласти зусилля на створення довгострокового оборонного та інтелектуального поясу в Європі навколо росії з істинних друзів України і які на собі вже відчули, що таке росія (як скунс і ворог та загарбник), задля інтеграції в ньому всіх його складових - від військового компоненту до гуманітарного
А в зовнішньо-організаційному аспекті - прикласти зусилля на створення довгострокових двосторонніх та багатосторонніх угод на стратегічне партнерство
Але на будівництво всього цього має бути толковий "прораб", а не диверсант-з групою мінерів-підривників Путіна та олігархів в тилу від фронту України з росією ...
Или только украинцы гибнут
...Ну, вот я жила в 12 км от РФ, у меня 3 кумы урожденные РФ, получившие гражданство Украины по факту проживания в Украине на момент получения нами Независимости. Ездили в РФ спокойно. Многие из моих соседей-шахтеров в 90-е работали в Гуково. Как бы меня особо и не интересовала РФ, как таковая. Отношение было такое: ну, есть себе такая страна, во всем мире тысячи стран, они нас не трогают, мы их.
И тут ко мне в огород приехали танки со стороны РФ, из Гуково ко мне во двор прилетели "ГРАДы", на улицах моего города стояли танки, набитые бурятами, киргизами, осетинами, абхазцами, псковянами, питерцами, москвичами, мурмончанами, архангельцами, тамбовчанами.
Все они таращили глазища на "убитый украинскими фашистами Донбасс" с кованным заборами, спутниковыми антеннами, крышами, крытыми ондулином, джипами у дворов, асфальтом, памятниками погибшим во Вторую Мировую, розами и удивлялись "почему ваши города, оккупированные укро-фашистами такие ухоженные, а наши города похожи на города, прожившие 100 лет в оккупации".
Честно? Мы тогда верили, что мы сможем их убедить уехать назад в РФ. Мы рассказывали, что нас никто не оккупировал, кроме них, что у нас есть работа и зарплата, пенсии и соцгарантии, что им врет их пропаганда.
Они смеялись. Да, это потом, когда мы увидели, что они везут назад в РФ унитазы и заборы, кровати и люстры с разгромленных домов и городов, пришло осознание, что пропаганда - это просто маневр. Они все понимают. Они все осознают. Они все знают. И мы для них ресурс и заработок, не более. Нет политики. Политика - ширма и прикрытие для мародерства. - О. Степова https://news.obozrevatel.com/society/esli-zavtra-vojna/amp.htm?__twitter_impression=true
Як там хатинка в Альпах під "стріхою" після "продажи" ЧМП ??
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2647106-kravcuk-skarzitsa-so-ne-otrimue-prezidentskoi-pensii.html
КРАВчук,мля..
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1420094295009322&set=p.1420094295009322&type=3&av=100010262946037&eav=AfZnPy3VugIIM1AJS8brmsHcGJgSaCCfuhzE3DsbcuOTmJUSBnn2LGEAhyg1vayHRAc&__cft__[0]=AZXSwstvRFPUx9nMfJmn10oENvaGfjmERHkuExwI_k1djehuviyD9ejOw-McH5wgGAjsc_9RWmn82_RU99p_w9_F7uvV0LMoP1IMQxgLx3kroyxO-YomNT3WR6aG61AjtYJ65YDwyQYv_esHIro-qTgtvWexC49xfYP0M_3NKSSZ7UTdxC9p09iOXwlYdFX5ROr_VjqfhVwvft8339HdDDAp&__tn__=R]-R .
@Canjok6
· 7 апр.
пройшовся по ерефівським пропагандистським каналам.там МРАК.разбомбіть кієв.унічтожіть до последнего солдата.і про 500 тис рос паспортів на донбасі.защіщать своїх граждан.і коменти під відео.давно пора загнать хахлов в стойло.ось такий ***....кій народ... . Здоровя шановні!