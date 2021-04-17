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Новини Агресія Росії проти України
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США попередили авіакомпанії про небезпеку польотів над Україною та Росією у зв'язку з ескалацією на кордонах

США попередили авіакомпанії про небезпеку польотів над Україною та Росією у зв'язку з ескалацією на кордонах

Державіаслужба України відстежує ситуацію в повітряному просторі. Наразі небезпеки для цивільної авіації немає.

"У зв’язку із геополітичною напругою, пов’язаною із масштабним нарощуванням збройних сил Російської Федерації уздовж кордонів України та в тимчасово окупованому Криму, сьогодні FAA (Федеральна авіаційна адміністрація Департаменту транспорту США) опубліковала NOTAM А0012/21, яким через потенційні небезпеки FAA рекомендує експлуатантам своїх повітряних суден виявляти особливу обережність під час виконання польотів з/в/над частинами Московського РПІ (UUWV) та РПІ Ростов-на-Дону (URRV) в межах 100 морських миль від РПІ Дніпра (UKDV), РПІ Сімферополь (UKFV) і РПІ Київ (UKBV) (включно із частиною Киівського верхнього району польотної інформаціі (UIR) (UKBU) у горизонтальних межах із РПІ UKDV, UKFV і UKBV))", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення Державіаслужби.

NOTAM А0013/21 рекомендує зареєстрованим у США авіакомпаніям і повітряним суднам дотримуватися також обережності під час планування польотів у РПІ Дніпра (UKDV), РПІ Сімферополь (UKFV) і РПІ Київ (UKBV) (включно із частиною Киівського верхнього району польотної інформаціі (UIR) (UKBU) у горизонтальних межах з РПІ UKDV, UKFV і UKBV).

Таке рішення зумовлене ескалацією ситуації уздовж кордонів України, зазначається в повідомленні.

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"Днями в офіційній заяві міністрів закордонних справ G7 було зазначено, що широкомасштабні переміщення російських військ уздовж кордонів України без попереднього повідомлення являють загрозливу та дестабілізуючу активність. Вони закликали Росію припинити провокації та негайно знизити ескалацію напруженості відповідно до своїх міжнародних зобов’язань.

У межах прямого діалогу з авіаційною владою США Державіаслужбою України запропоновано встановити безпосередню взаємодію між відповідними підрозділами з авіаційної безпеки щодо обміну інформацією та координації дій із реагування на загрози від зони конфлікту на сході держави. Українська сторона також готова надавати повну інформацію стосовно стану аеронавігаційного обслуговування та безпеки польотів в Україні задля скоординованих дій у майбутньому", - підкреслюють в Державіаслужбі.

Там нагадують, що з метою гарантування безпеки польотів цивільних літаків у повітряному просторі під відповідальністю України є певні обмеження, які діють із 2014 року і пов’язані з агресією Російськоі Федераціі проти України на сході країни і тимчасовою окупацією Криму.

Увесь інший повітряний простір під відповідальністю України наразі є безпечним і доступним для планування і виконання польотів повітряних суден цивільної авіації.

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В Україні діє спеціальна процедура раннього попередження про загрози для цивільної авіації з метою негайної реакції на виявлені і потенційні загрози, що виникають у зоні конфлікту.

Державіаслужба відстежує ситуацію у повітряному просторі країни. Вона спокійна і контрольована.

Наразі небезпеки для цивільної авіації немає", - підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

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Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

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Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

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Автор: 

росія (66125) США (23437) Державіаслужба (219)


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Топ коментарі
+43
Та яка ескалація ? Яка війна ? Україна збирається продати паРАШІ 2а готелі в центрі Киева, мабудь для транзиту вагнерівців з озброенням в інші країни.... : ) Почитаєш новини - волосся дибки... Алеееее в цій країні( Зе) інституції є....?
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17.04.2021 21:14 Відповісти
+34
Наш гундосик вернулся из Парижа, или по традиции завис на сутки-другие?
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17.04.2021 21:15 Відповісти
+24
Особливо небезпечно буде літати поблизу Вороніжу.
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17.04.2021 21:08 Відповісти
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джерела дніпро годують
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17.04.2021 23:16 Відповісти
И?
Куда должна деваться вода, на пути которой дамба? Источники перестанут Днепр подпитывать или надо все-таки воду будет куда-то отводить, чтобы не затопило нафиг близлежащие территории?

П.С. У тебя больше одной мысли в голове удерживается?
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18.04.2021 01:54 Відповісти
Там для особо одаренних вентілятори в греблі стоять вони і гонять воду по Дніпру- во як !
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18.04.2021 16:01 Відповісти
Сам бачив - включають вентілятори і вода в Дніпрі одразу тече ,виключають -не тече 🤣
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18.04.2021 16:04 Відповісти
😆
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18.04.2021 11:14 Відповісти
Да ты что!!!!! Речку остановить нельзя - по ходу её движения в неё впадает сотни малых рек и тысячи речушек, Территория Украины словно артериями пронизана руслами этих рек и речушек. И дамбы служат лишь для того что бы собрать необходимый запас воды для работы турбин. Перекрытие дамбы не останавливает реку,может лишь слегка обмельчить на недолгое время потому что у дамбы есть определённый запас прочности, прорыв дамбы подымает волну высотой 15 метров, хорошего мало
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17.04.2021 22:42 Відповісти
Это поколение тик тока телефонных игр... В школе не учились . Или ходят но не учатся. Детки почитайте Гугл заодно и обучитесь. Самое страшное у нас президент такой же.
"Не ругайте музыканта он играет так как может.".
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18.04.2021 00:20 Відповісти
Та вони й річку не бачили із-за своїх гаджетів. Тільки пі_ьки шлють одне одному.
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18.04.2021 11:36 Відповісти
Цікава версія
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18.04.2021 11:10 Відповісти
😆
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18.04.2021 11:18 Відповісти
А воду з Дніпра, яка буде накопичуваться на верхніх дамбах, тобі, придурку, за пазуху лить?
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18.04.2021 12:05 Відповісти
В интервью испанскому изданию глава мид РАБссии лавров заявил,...мы выходим из долларовой зависимости,...это означает Путлер капут....
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17.04.2021 22:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oiMAfBEgdMQ
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17.04.2021 22:17 Відповісти
Ерма - долбоящер. Пусть глянет у всех ли стран-членов НАТО есть Пєтриоті? А потом пусть сядет віяснять почему и как так получилось.
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18.04.2021 17:53 Відповісти
Денег нет,но вы держитесь там...
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17.04.2021 22:17 Відповісти
Александр Невзоров сказал что теперь на РАБссии не будет даже Жигулей Глебыч Красава
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17.04.2021 22:22 Відповісти
гарик мартиросян
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17.04.2021 22:22 Відповісти
Комплектующие для РАБссиянской промышленности включая автомобильную покупают за доллары и евры....бедная РАБссия..
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17.04.2021 22:27 Відповісти
карабах нгагорный не нужен
корчевые программы
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17.04.2021 22:27 Відповісти
США попередили авіакомпанії про небезпеку польотів над Україною та Росією у зв'язку з ескалацією на кордонах - Цензор.НЕТ 6013
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17.04.2021 22:29 Відповісти
Пару бомб на Кремль було б достатньо.
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18.04.2021 12:46 Відповісти
Контора платежной системы SWIFT находится не в США,а в Европе...ждем-с... отключения....
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17.04.2021 22:32 Відповісти
Европа как раз на это не пойдёт а вот штаты могли бы
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18.04.2021 00:17 Відповісти
Ля
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17.04.2021 22:34 Відповісти
Сибирские реки повернут в Крым но не в Среднюю Азию как мечтало кпSS когда то
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17.04.2021 22:40 Відповісти
ЗЕ кто-нибудь предупредите обязательно.

Бо этот клоун готов пойти на все, но только в противоположную от защиты Украины сторону.
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17.04.2021 23:04 Відповісти
походу, будем отбивать у орков Донбасс с Крымом...
Трепещите противники нового,
Перед натискои не устоять.
Вдохновитель ваш скреповый пыня
Дал вам ордер могилочку НА...
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18.04.2021 01:55 Відповісти
Завтра была война! 1,2 тыс. танков ...
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18.04.2021 06:34 Відповісти
Як тепер літатимуть Мау?
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18.04.2021 10:06 Відповісти
этот песец будет последним что увидит ХЛО
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18.04.2021 10:14 Відповісти
https://www.jetphotos.com/photo/9081852 Оця птичка літає біля Криму й кацапського Кавказу постійно
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18.04.2021 12:13 Відповісти
Цікаво, що кола накручує строго по одній траєкторії.
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18.04.2021 12:19 Відповісти
А морда в неї як в чужого з фільму
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18.04.2021 16:09 Відповісти
Якщо Америка попереджує свої авіакомпанії - значить щось назріває...
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18.04.2021 13:32 Відповісти
Американці сказали - невідворотний
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18.04.2021 16:06 Відповісти
козлячие выродки еще до сих пор не наказаны за МН17.
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18.04.2021 15:36 Відповісти
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