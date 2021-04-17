США попередили авіакомпанії про небезпеку польотів над Україною та Росією у зв'язку з ескалацією на кордонах

Державіаслужба України відстежує ситуацію в повітряному просторі. Наразі небезпеки для цивільної авіації немає.

"У зв’язку із геополітичною напругою, пов’язаною із масштабним нарощуванням збройних сил Російської Федерації уздовж кордонів України та в тимчасово окупованому Криму, сьогодні FAA (Федеральна авіаційна адміністрація Департаменту транспорту США) опубліковала NOTAM А0012/21, яким через потенційні небезпеки FAA рекомендує експлуатантам своїх повітряних суден виявляти особливу обережність під час виконання польотів з/в/над частинами Московського РПІ (UUWV) та РПІ Ростов-на-Дону (URRV) в межах 100 морських миль від РПІ Дніпра (UKDV), РПІ Сімферополь (UKFV) і РПІ Київ (UKBV) (включно із частиною Киівського верхнього району польотної інформаціі (UIR) (UKBU) у горизонтальних межах із РПІ UKDV, UKFV і UKBV))", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення Державіаслужби.

NOTAM А0013/21 рекомендує зареєстрованим у США авіакомпаніям і повітряним суднам дотримуватися також обережності під час планування польотів у РПІ Дніпра (UKDV), РПІ Сімферополь (UKFV) і РПІ Київ (UKBV) (включно із частиною Киівського верхнього району польотної інформаціі (UIR) (UKBU) у горизонтальних межах з РПІ UKDV, UKFV і UKBV).

Таке рішення зумовлене ескалацією ситуації уздовж кордонів України, зазначається в повідомленні.

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"Днями в офіційній заяві міністрів закордонних справ G7 було зазначено, що широкомасштабні переміщення російських військ уздовж кордонів України без попереднього повідомлення являють загрозливу та дестабілізуючу активність. Вони закликали Росію припинити провокації та негайно знизити ескалацію напруженості відповідно до своїх міжнародних зобов’язань.

У межах прямого діалогу з авіаційною владою США Державіаслужбою України запропоновано встановити безпосередню взаємодію між відповідними підрозділами з авіаційної безпеки щодо обміну інформацією та координації дій із реагування на загрози від зони конфлікту на сході держави. Українська сторона також готова надавати повну інформацію стосовно стану аеронавігаційного обслуговування та безпеки польотів в Україні задля скоординованих дій у майбутньому", - підкреслюють в Державіаслужбі.

Там нагадують, що з метою гарантування безпеки польотів цивільних літаків у повітряному просторі під відповідальністю України є певні обмеження, які діють із 2014 року і пов’язані з агресією Російськоі Федераціі проти України на сході країни і тимчасовою окупацією Криму.

Увесь інший повітряний простір під відповідальністю України наразі є безпечним і доступним для планування і виконання польотів повітряних суден цивільної авіації.

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В Україні діє спеціальна процедура раннього попередження про загрози для цивільної авіації з метою негайної реакції на виявлені і потенційні загрози, що виникають у зоні конфлікту.

Державіаслужба відстежує ситуацію у повітряному просторі країни. Вона спокійна і контрольована.

Наразі небезпеки для цивільної авіації немає", - підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

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Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

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Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

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