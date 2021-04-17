"Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів на великодні свята, щоб уникнути скупчень у поїздах і на вокзалах

"Укрзалізниця" оновила список рейсів на великодні свята, щоб уникнути скупчень у поїздах і на вокзалах, квитки вже у продажу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт перевізника.

"Кількість додаткових поїздів на великодні і травневі свята в різні регіони України збільшено. Зокрема, свій перший рейс після перейменування здійснить "Бойківський експрес" у Славське", - йдеться в повідомленні.

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Графік рейсів:

№29/30 Київ - Ужгород. З Києва вирушає 29, 30 квітня та 2, 3, 7, 8, 9 травня. З Ужгорода - 30 квітня та 1, 3, 4, 8, 9, 10 травня.

№124/123 Київ - Костянтинівка. З Києва вирушає 30 квітня, 3, 7 та 10 травня. З Костянтинівки - 1, 4, 8, 11 травня.

№138/137 Хмельницький - Лисичанськ. З Хмельницького вирушає 30 квітня, 2 та 8 травня. З Лисичанська - 1, 3 та 9 травня.

№209/210 Харків - Одеса. З Харкова вирушає 30 квітня та 2 травня. З Одеси - 1 та 3 травня.

№239/240 - 207/208 Київ - Ужгород. З Києва вирушає 30 квітня, 3, 7 та 9 травня. З Ужгорода - 1, 4, 8, 10 травня.

№242/241 - 210/212 Харків - Одеса. З Харкова вирушає 7 травня. З Одеси - 9 травня.

№211/212 Харків - Львів. З Харкова вирушає 30 квітня та 3, 7, 9 травня, а зі Львова - 1, 4, 8, 10 травня.

№232/231 Запоріжжя - Івано-Франківськ. Із Запоріжжя вирушає 30 квітня та 8 травня, з Івано-Франківська - 1 та 9 травня.

№243/244 Київ - Рахів. З Києва вирушає 29 квітня 3, 7 та 9 травня, з Рахова - 30 квітня, 4, 8 та 10 травня.

№254/253 Київ - Маріуполь. З Києва вирушає 30 квітня та 3, 9 травня, з Маріуполя - 1, 4 та 10 травня.

№251/252 Харків - Миколаїв. З Харкова вирушає 29 квітня та 9 травня. З Миколаєва - 30 квітня та 10 травня.

№298/297 Миколаїв - Київ. З Миколаєва вирушає 29 квітня, 4, 6, 10 травня. З Києва - 30 квітня, 5, 7, 11 травня.

№745/746 "Бойківський експрес" Київ - Славське. Рейси 1 та 4 травня туди і зворотно.

№774/773 Київ - Шостка. З Києва та Шостки вирушає 4, 10 травня.

№779/780 Суми - Вінниця. Із Сум та Вінниці вирушає 30 квітня, 4, 7 та 10 травня.

№781/782 Черкаси - Київ. З Черкас та Києва вирушає 4, 10 травня.

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Повідомляється, що продаж квитків на зазначені рейси відкрито вже з 17 квітня.

В "Укрзалізниці" зазначили, що попит на перевезення в період великодніх і травневих свят продовжує збільшуватись, тому на найпопулярніші напрямки компанія додає рейси заздалегідь. Це забезпечить рівномірніший розподіл пасажиропотоку, щоб у поїздах було можливо зберігати соціальну дистанцію і пасажири на вокзалах були розмежовані в часі і менше перетиналися.