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"Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів на великодні свята, щоб уникнути скупчень у поїздах і на вокзалах

"Укрзалізниця" оновила список рейсів на великодні свята, щоб уникнути скупчень у поїздах і на вокзалах, квитки вже у продажу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт перевізника.

"Кількість додаткових поїздів на великодні і травневі свята в різні регіони України збільшено. Зокрема, свій перший рейс після перейменування здійснить "Бойківський експрес" у Славське", - йдеться в повідомленні.

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Графік рейсів:

№29/30 Київ - Ужгород. З Києва вирушає 29, 30 квітня та 2, 3, 7, 8, 9 травня. З Ужгорода - 30 квітня та 1, 3, 4, 8, 9, 10 травня.
№124/123 Київ - Костянтинівка. З Києва вирушає 30 квітня, 3, 7 та 10 травня. З Костянтинівки - 1, 4, 8, 11 травня.
№138/137 Хмельницький - Лисичанськ. З Хмельницького вирушає 30 квітня, 2 та 8 травня. З Лисичанська - 1, 3 та 9 травня.
№209/210 Харків - Одеса. З Харкова вирушає 30 квітня та 2 травня. З Одеси - 1 та 3 травня.
№239/240 - 207/208 Київ - Ужгород. З Києва вирушає 30 квітня, 3, 7 та 9 травня. З Ужгорода - 1, 4, 8, 10 травня.
№242/241 - 210/212 Харків - Одеса. З Харкова вирушає 7 травня. З Одеси - 9 травня.
№211/212 Харків - Львів. З Харкова вирушає 30 квітня та 3, 7, 9 травня, а зі Львова - 1, 4, 8, 10 травня.
№232/231 Запоріжжя - Івано-Франківськ. Із Запоріжжя вирушає 30 квітня та 8 травня, з Івано-Франківська - 1 та 9 травня.
№243/244 Київ - Рахів. З Києва вирушає 29 квітня 3, 7 та 9 травня, з Рахова - 30 квітня, 4, 8 та 10 травня.
№254/253 Київ - Маріуполь. З Києва вирушає 30 квітня та 3, 9 травня, з Маріуполя - 1, 4 та 10 травня.
№251/252 Харків - Миколаїв. З Харкова вирушає 29 квітня та 9 травня. З Миколаєва - 30 квітня та 10 травня.
№298/297 Миколаїв - Київ. З Миколаєва вирушає 29 квітня, 4, 6, 10 травня. З Києва - 30 квітня, 5, 7, 11 травня.
№745/746 "Бойківський експрес" Київ - Славське. Рейси 1 та 4 травня туди і зворотно.
№774/773 Київ - Шостка. З Києва та Шостки вирушає 4, 10 травня.
№779/780 Суми - Вінниця. Із Сум та Вінниці вирушає 30 квітня, 4, 7 та 10 травня.
№781/782 Черкаси - Київ. З Черкас та Києва вирушає 4, 10 травня.

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Повідомляється, що продаж квитків на зазначені рейси відкрито вже з 17 квітня.

В "Укрзалізниці" зазначили, що попит на перевезення в період великодніх і травневих свят продовжує збільшуватись, тому на найпопулярніші напрямки компанія додає рейси заздалегідь. Це забезпечить рівномірніший розподіл пасажиропотоку, щоб у поїздах було можливо зберігати соціальну дистанцію і пасажири на вокзалах були розмежовані в часі і менше перетиналися.

Автор: 

Великдень (362) Укрзалізниця (6907)


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Топ коментарі
+5
Кущ Зеленського )
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17.04.2021 21:49 Відповісти
+4
"Укрзализныця" увеличила количество рейсов на Пасхальные праздники, чтобы избежать скоплений в поездах и на вокзалах - Цензор.НЕТ 3549
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17.04.2021 21:40 Відповісти
+4
"Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів на великодні свята, щоб уникнути скупчень у поїздах і на вокзалах - Цензор.НЕТ 7592
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17.04.2021 22:09 Відповісти
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"Укрзализныця" увеличила количество рейсов на Пасхальные праздники, чтобы избежать скоплений в поездах и на вокзалах - Цензор.НЕТ 3549
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17.04.2021 21:40 Відповісти
"Укрзализныця" увеличила количество рейсов на Пасхальные праздники, чтобы избежать скоплений в поездах и на вокзалах - Цензор.НЕТ 1802
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17.04.2021 21:41 Відповісти
Кущ Зеленського )
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17.04.2021 21:49 Відповісти
Ксюша ,ти чомусь неподобаєшься зебілоїдам ,спамят тебе недолуге !!!Незгадуй "величнішого" всує !!!)))
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17.04.2021 22:09 Відповісти
Я сьогодні себе розспамлювала десь в п'яти темах.
Якийсь зловмисник з'явився.
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17.04.2021 22:23 Відповісти
Зебілоїд чи БЮТоголове нещастя !!!)))
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17.04.2021 22:24 Відповісти
О ,бач, ти вже ожила !!!)))
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17.04.2021 22:10 Відповісти
Дякую, Дмитре )
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17.04.2021 22:23 Відповісти
Вам видніше...😁
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17.04.2021 22:01 Відповісти
ЯКа охрідея ,цеж рослинка щастя та натхнення !!!)))
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17.04.2021 22:07 Відповісти
Вчора купив Орхідею за 400 грв...
Дитині днюха..)))
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17.04.2021 22:10 Відповісти
Гарний подарунок,якщо дитина любить квіти доглядати !!!)))
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17.04.2021 22:14 Відповісти
Знає, 35 років..))
Завжди залишаються дитиною..))
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17.04.2021 22:20 Відповісти
Знаю ,що орхідея привередлива та вибаглива рослина !!!))))
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17.04.2021 22:23 Відповісти
Ага, в інтернеті нема проблем...
Замовили ще на літо....))
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17.04.2021 22:35 Відповісти
***
после долгого отсутствия приехал на дачу...
картошка вся заросла коноплей...
и что теперь выпалывать выпалывать??! ))))
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17.04.2021 22:16 Відповісти
В тебе що дача в Чуйській долині???)))
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17.04.2021 22:18 Відповісти
не...соседи наркоманы ))))
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17.04.2021 22:19 Відповісти
Фартіт тобі !!!)))
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17.04.2021 22:20 Відповісти
Дай об'яву ....
І город перекопають..))
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17.04.2021 22:24 Відповісти
Запроси бригаду на конопельні жнива !!!)))
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17.04.2021 22:26 Відповісти
та і без об"яви набіжать)))) падлюки...картоплю ж потовчуть з жуками разом))))
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17.04.2021 22:26 Відповісти
Тобі без крупнокаліберного,12,7 мм., кулемета ,ну ніяк !!!))))
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17.04.2021 22:29 Відповісти
та хвата 2-х стволки з солью ))))
"Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів на великодні свята, щоб уникнути скупчень у поїздах і на вокзалах - Цензор.НЕТ 1985

...
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17.04.2021 22:35 Відповісти
Може-щоб запобігти "скоплєній" поїздів на вокзалах??
))
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17.04.2021 22:00 Відповісти
"Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів на великодні свята, щоб уникнути скупчень у поїздах і на вокзалах - Цензор.НЕТ 7592
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17.04.2021 22:09 Відповісти
І молоковмісний сирок !!!)))
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17.04.2021 22:11 Відповісти
***
скоро жарить картошку на вискаре будет дешевле чем на масле
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17.04.2021 22:17 Відповісти
На домашньому "віскарю"!
))
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17.04.2021 22:26 Відповісти
та абы не на кошачьем))))
***
иногда коты между собой "Вискас" называют вискарем )))))))
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17.04.2021 22:29 Відповісти
Про смажити забудь ,будемо пекти і для здоров"я корисніше !!!)))
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17.04.2021 22:27 Відповісти
И на фото поезда 1960 года выпуска.За 30 лет не был обновлен пасажирский парк.Так и тягают плацкарты 50-60 годов выпуска.Куда они интересно девают деньги в Укрзалізниці.?Зарплаты платят три копейки своим работникам.Новые поезда и локомотивы не закупают и не выпускают.Продайте Укрзалізницю китайцам и порядка будет больше.И через пять лет максимум все поезда будут на магнитной подушке.И поезда будут все новые.
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17.04.2021 22:12 Відповісти
Блин, на потягу Харків-Херсон штормить нєпадєцкі-
кидає і зверху вниз і по бокам... рельси криві..
Покійний кум працювавав на шліфовальному потягу
ще років з 20 тому, казав-жах страшенний..
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17.04.2021 22:31 Відповісти
там все зарятся
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17.04.2021 23:25 Відповісти
отменяйте всё. Вы только увеличиваете смерти
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17.04.2021 22:41 Відповісти
 
 