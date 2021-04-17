Чехія звинуватила Росію в підриві складу боєприпасів і вбивстві двох громадян в 2014-му. ФОТО
Правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які у жовтні 2014 року були на території Чехії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт поліції Чехії.
Зазначається, що розшук оголошено "у зв'язку з розслідуванням обставин тяжкого злочину".
За даними правоохоронців, розшукувані використовували щонайменше дві посвідки особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Боширова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянина Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.).
Всіх, хто бачив цих людей або знає що-небудь про їхнє пересування і діяльність у Чеській Республіці, просять повідомити правоохоронцям.
Також опубліковано фото підозрюваних.
Вибухи у Врбетіце сталися 16 жовтня 2014 року. Вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. Як наслідок, загинули дві людини. Причина вибуху залишалася невідомою, за однією із версій, він стався через недбалість робітників.
Нагадаємо, експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, і його дочка Юлія 5 березня 2018 року постраждали унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.
Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння у Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Також повідомлялось, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.
5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єрка Великої Британії Тереза Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Пізніше стало відомо, що справжнє ім'я Руслана Боширова - Анатолій Чепіга, а прізвище Олександра Петрова - Мішкін.
У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до переліку заборонених речовин.
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тогда шпили - вили спешат к вам на помощь !
Научная основа генетического оружия - COVID-19 разработана - ******, под эгидой КГБ\ФСБ.
Синтезирована в виде вирусного белка в Новосибирском Центре "Вектор".
Обнаружена в Китайском Ухане, куда была доставлена после внезапной вспышки необъяснимой пневмонии в РФ; для отвлечения внимания от настоящего источника его происхождения.
P.S. Спецслужбы РФ не располагают технологией изготовления антидота для COVID-19. Она известна только разработчикам.
потом пошёл фейк кремлёвской пропаганды об утечке вируса, якобы из-за неисправности холодильника ...
какая мерзкая чушь !
главное что трамп молчал, потому что кацапы имели на него компромат, как он с девочками кувыркался в мацкве....
И вдруг напомнят песню мне
На милом и полузабытом,
На украинском языке.
И в комнате, где, как батоны,
Чужие лица без конца,
Взорвутся черные бутоны -
Окаменевшие сердца.
Я постою у края бездны
И вдруг пойму, сломясь в тоске,
Что все на свете - только песня
На украинском языке
https://uainfo.org/blognews/1618586532--goliy-vbivtsya-pid-posolstvom-rf-v-chehiyi-vstanovili-statuyu.html
Так що калгазник теж такий самий вбивця як і куйло мацковский.
Шпиливилисты, ждёт отчизна вас.
За слёзы ваших матерей,
Что у неё сынуля гей,
По натуралам - огонь, огонь. (ремейкнула від щирого серця).
Они НЕ офицеры ГРУ
- они три-два-расы.
Здорово!
Они, если честно
Не пара.. не пара.. н-не пара-а-аа...
- Слоны идут на север.
- Слоны идут на .... а Штирлиц живёт этажом выше.
думал инопланетяне, а оказалось как всегда - кацапы...
dear Mr. Biden, isn't it time to declare the Russian Federation-a terrorist state with all that it implies ??
"Прокуратура Софии официально опубликовала на днях подлинные имена трёх офицеров ГРУ, обвинённых в "покушении на умышленное убийство в апреле 2015 года трех болгарских граждан - бизнесмена Емельяна Гебрева. Гебрев https://www.svoboda.org/a/30814626.html был отравлен пять лет назад - по данным следствия, веществом, похожим на печально знаменитый "Новичок" https://www.svoboda.org/a/30843716.html Боеприпасы из страны НАТО приходили на склады Украины уже с заложенной взрывчаткой. После взрывов украинских складов, 5 колонна в Украине поднимала вой обвиняя в зраде Порошенко и украинских военных. Так что шпили-вилли совсем не смешные тридарасы
Попытка переворота (октябрь 2016). Шишмаков (был пойман), делал денежные переводы
из Москвы сербам (которые должны были этот переворот осуществить) через
пендосную компанию «Western Union», показывает в банке свой паспорт, своей
рукой вводит обратный адрес: Хорошевское шоссе, 76 (адрес ГРУ - переименовали
после войны РФ с Грузией) и расписывается.…в том числе после
этого (июнь 2017) Черногория (где 60% недвижимости принадлежит кацапам - прячут
наворованные деньги в Гей-Европе) вступила в НАТО… Окурок, целующий мальчика в
живот, всех переиграл…- ГРУшные хакеры
«Fancy Bear» взламывали почту Х.Клинтон, Макрона и др… выложили письма
Макрона, в метаданных писем, там экселевский файл они пытались расшифровать.
Оставили свои метаданные: Ф.М.О - Рошка Г.П. Проверяем его, смотрим -
участвовал в таких-то конференциях, при участии в конференциях написал свои
данные. Войсковая часть такая-то. Пробиваем войсковую часть - часть ГРУ,
которая занимается криптоанализом и шифрованием…сами написали своими руками … и
сами забыли потом в метаданных.- Boeing 777, рейс
MH17. Нашли Иванникова. Он же А.Лаптев. Ищем мобильный телефон, забиваем
мобильный телефон в Google - выпадает заказ в интернет-магазине на адрес
штаб-квартиры ГРУ…даже подросток знает, что если вы на мобильный телефон
заказываете что-то, то потом найти элементарно…а эти люди, которые годами жили
под фамилиями прикрытий…. Лаптев до «Boeing» работал, под прикрытием был мин.
обороны Ю.Осетии, человек годами скрывал свое лицо, свое имя, нигде не
светился. Все его видео отовсюду вырезаны…вы понимаете уровень
проФФесионализма.
При СССР был жесткий контроль над ними со стороны Партии…
сейчас контроля нет… БЕСПРЕДЕЛ… на выполнение акции выделяется 1 000 000 (не
дерева), а к исполнителям доходит 100… поэтому "Баширов" и "Петров" спят на одной кровати в бомжатнике
за 40 фунтов… а где деньги, Зин?... а деньги в Черногории и других странах
Загнивающего Запада… круг замкнулся…
расчитывать, что эти евро-сцыкуны помогут в войне смысла нет.
легли под мигрантов, лягут и под оккупантов.
Александра "Петрова"-Мишкина британские власти назвали сотрудником российской спецслужбы ГРУ (ГУ Генштаба РФ) и непосредственным отравителем бывшего разведчика Сергея Скрипаля в городе Солсбери 4 марта 2018 года.
https://www.currenttime.tv/a/29533984.html
Як пишуть чеські ЗМі, на складах могла знаходитися зброя та **********, що через болгарського посередника мали бути відправлені в Україну та Сирію...
Чехія висилає 18 російських дипломатів і заявила про підозру, що вибух на складі *********** Чехії у 2014 р. влаштували російські спецслужби.
До чого я це пишу?
До того, що я кілька років писав, що вибухи на українських складах *********** 2014-2016 - це справа рук російських спецслужб.
Бо охороняти ті склади було реально тільки в умовах масового призиву - голодних організмів з автоматами було до фіга.
Саме тому, за Порошенка почали будувати ******* сховища ***********. Навіть побудували перший комплекс на Хмельниччині.
А потім...
А потім - ЗЕлені згорнули навіть уже початі будівництва.
І тут Чехія - з заявою.
Д.Калинчук (Вовнянко)
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До речі, диверсію на складах вчинили «старі знайомі» - ті самі «Петров і Боширов», які пізніше засвітилися у британському Солсбері, де труїли Скрипалів.
Поліція Чехії оголосила в розшук двох агентів Головного розвідувального управління росії:
Ідеться про чоловіків, які використовували паспорти з іменами Руслан Боширов та Олександр Петров.
Нагадаємо, британські прокурори назвали їх причетними до отруєння колишнього співробітника російських спецслужб Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.
Розслідувачі виявили, що справжні імена чоловіків - Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга. Обидва - полковники Головного розвідуправління рашки.