Чехія звинуватила Росію в підриві складу боєприпасів і вбивстві двох громадян в 2014-му. ФОТО

Правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які у жовтні 2014 року були на території Чехії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт поліції Чехії.

Зазначається, що розшук оголошено "у зв'язку з розслідуванням обставин тяжкого злочину".

За даними правоохоронців, розшукувані використовували щонайменше дві посвідки особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Боширова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянина Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.).

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Всіх, хто бачив цих людей або знає що-небудь про їхнє пересування і діяльність у Чеській Республіці, просять повідомити правоохоронцям.

Також опубліковано фото підозрюваних.

Вибухи у Врбетіце сталися 16 жовтня 2014 року. Вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. Як наслідок, загинули дві людини. Причина вибуху залишалася невідомою, за однією із версій, він стався через недбалість робітників.

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Нагадаємо, експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, і його дочка Юлія 5 березня 2018 року постраждали унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння у Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Також повідомлялось, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єрка Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Пізніше стало відомо, що справжнє ім'я Руслана Боширова - Анатолій Чепіга, а прізвище Олександра Петрова - Мішкін.

У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до переліку заборонених речовин.

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