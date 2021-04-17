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Новини Революція в Білорусі
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"Змовники" планували залучити до "військового перевороту" в Білорусі українських націоналістів, - ФСБ

ФСБ Росії спільно з КДБ Білорусі затримали громадян РБ Юрія Зянковича та Олександра Федуту, які "планували здійснення військового перевороту" у своїй державі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ФСБ.

"Унаслідок проведеної спецоперації припинено протиправну діяльність Зянковича Юрія Леонідовича, який  має подвійне громадянство США і Республіки Білорусь, та громадянина РБ Федути Олександра Йосиповича, які планували здійснення військового перевороту в Білорусії за відпрацьованим сценарієм "кольорових революцій" із залученням місцевих і українських націоналістів, а також фізичне усунення президента О. Лукашенка", - йдеться в повідомленні.

Нібито "ідеологи білоруської радикальної опозиції" Зянкович і Федута "в приватних чатах одного з інтернет-месенджерів" "організували обговорення плану збройного заколоту в Білорусі і вирішили провести в Москві особисту зустріч із використанням доступних їм заходів конспірації з опозиційно налаштованими генералами ЗС республіки".

Читайте також: Тіхановську та інших противників режиму Лукашенка внесли до списку терористів у Білорусі й оголосили в міжнародний розшук

Після "проведених консультацій у США та Польщі намічена зустріч відбулася в окремому кабінеті" одного з ресторанів Москви.

"Під час зустрічі змовники заявили "білоруським генералам", що для успішної реалізації їхнього задуму необхідне фізичне усунення практично всієї верхівки керівництва республіки. Вони докладно виклали план військового перевороту, зокрема захоплення радіо- і телецентрів для трансляції їхнього звернення до народу, блокування у столиці республіки лояльних до чиннлї влади підрозділів внутрішніх військ та ОМОНу. Готувалося повне відключення енергосистеми Білорусі для ускладнення дій силових і правоохоронних структур. Передбачалося, що активну фазу почнуть якісь збройні формування ("партизани"), що перебувають на таких собі "прихованих базах". Кінцевою метою була зміна конституційного ладу зі скасуванням посади президента і покладанням керівництва країною на "Комітет національного примирення". Також Зянковтч планував стати "куратором" парламенту країни і правової системи, а Федута хотів займатися політичною реформою й ідеологічною роботою. Заслуговує уваги те, що датою здійснення військового перевороту опозиціонери обрали день проведення параду Перемоги в Мінську, 9 травня цього року", - йдеться у повідомленні.

"Змовників" затримали.

Читайте також: Слідком РБ: До заворушень у Білорусі причетні "анархісти з України та з РФ"

Автор: 

Білорусь (7970) націоналісти (154) ФСБ (1459)


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Топ коментарі
+54
Ну на каких дебилов это рассчитано?
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17.04.2021 22:45 Відповісти
+29
там не все так однозначно ! ))))))))))
"Заговорщики" планировали привлечь к "военному перевороту" в Беларуси украинских националистов, - ФСБ - Цензор.НЕТ 1443

гены... ))))))))))))))
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17.04.2021 22:55 Відповісти
+29
Ничего нового. Все это уже было. Белополяки, белофинны, украинские националисты.. Только почему-то везде торчали уши ВЧК-КГБ- а теперь ФСБ. Кругом "банды", "каратели", шпионы. Расея страна - запуганных идиотов
"Змовники" планували залучити до "військового перевороту" в Білорусі українських націоналістів, - ФСБ - Цензор.НЕТ 115
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17.04.2021 23:09 Відповісти
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Ну на каких дебилов это рассчитано?
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17.04.2021 22:45 Відповісти
на читачів РБК та решти медіапомийок

"Заговорщики" планировали привлечь к "военному перевороту" в Беларуси украинских националистов, - ФСБ - Цензор.НЕТ 7167
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17.04.2021 22:50 Відповісти
Ти на рахунок РБК і її читачів неправий. Це новиний портал якраз для людей в орді, в яких мізки ще є. Навіть цю "сенсацію" вони подали досить розумно, прямо вказавши на її джерело і ніяк не прокоментувавши.
Вот доречі. Почитай відгуки на ту ж подію з помийки
https://www.youtube.com/watch?v=91aHeWL0n3s

і з РБК
https://www.youtube.com/watch?v=V1DnvjAXBvY

Різниця очевидна.
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17.04.2021 23:18 Відповісти
Салам алейкум ,Мурзо!! Віка та здоров"я тобі та твоїй родинв !!!----------------------- В Росєє та Беларусі незчисленний лохторат !! Будь-яку локшину схряцають ,в необмеженій кількості !!!))))
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17.04.2021 22:51 Відповісти
Ва-Алейкум Цалям, Дмитро. Навзаем. Запасы русских идиотов неисчерпаемы
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17.04.2021 22:53 Відповісти
І параноїдальна маячня "Русского мира" неосяжна та незбагненна !!! "Умом Россию не понять!" !!!))))))
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17.04.2021 22:56 Відповісти
Путін зараз майже не має засобів впливу на події в Україні, крім прямої загрози переважної військової сили. Це являє собою зовнішньополітичний провал катастрофічних масштабів.
Коли Путін взяв владу на рубежі тисячоліть, відносини між Росією та Україною були настільки тісними, що межі між двома пострадянськими країнами часто стиралися. Завдяки ряду помилок, хибних уявлень та зазіхань, він перетворив цю виграшну ситуацію в одну з найбільших геополітичних поразки в історії Росії. Недарма він шаленіє.

Це робить поточний період ще більш небезпечним, ніж це може бути відразу очевидним. Путіна не можна збагнути з точки зору повсякденної раціональності, яка визначає процеси прийняття рішень у більшості західних політиків. Навпаки, ним рухає відчуття своєї історичної місії відродити імперську велич Росії. Перш за все, це означає контроль над Україною.

Путін чітко усвідомлює, що якщо він уславиться як людина, яка втратила Україну, його історичний спадок ляже руїною. Перед такою долею він зараз опинився, і саме тому західний світ повинен дуже серйозно поставитись до цього.
Немає жодних гарантій того, що Путін конче схильний до широкомасштабного військового наступу. Дійсно, набагато вірогідніше, що наказ про масу війська на кордоні багато в чому був зумовлений простим розчаруванням через дії Зеленського та бажанням нагадати молодому українцю про деякі основні геополітичні реалії. Проте не можна виключати й катастрофічну ескалацію.

У найближчі дні та тижні життєво важливо, щоб міжнародне співтовариство демонструвало свою постійну підтримку Україні та непохитну прихильність її територіальній цілісності. Окрім висловлювань підтримки Києву, це означає надсилання чіткого і однозначного повідомлення Кремлю щодо високої ціни, яку Росія заплатить за будь-які акти агресії.

Важливо також зазирнути за межі поточної кризи. Російсько-українська війна триває вже восьмий рік і немає жодних ознак про її закінчення. Це протистояння випливає з відмови Росії прийняти реальність незалежної України. Поки західний світ не змусить Москву відмовитись від цих імперських амбіцій, конфлікт в Україні залишатиметься дестабілізуючим фактором міжнародних відносин. - Пітер Дікінсон https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/putins-saber-rattling-reflects-russian-rage-over-the-loss-of-ukraine/
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17.04.2021 23:06 Відповісти
Придурки.
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17.04.2021 23:13 Відповісти
У нас 73% населения проголосовало за клоуна, столица выбирает как не афериста так боксера. Вы сомневаетесь в количестве таких же дебилов у наших соседей ?
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17.04.2021 23:01 Відповісти
Якесь неподобство: якщо планували переворот, то чому не виконали ?
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17.04.2021 23:10 Відповісти
Так их, напевно, Лизка Богуцкая обучала, она ж в Украине главный спец по переворотам.
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17.04.2021 23:15 Відповісти
Справа в тім, що в українських націоналістів закінчилися запаси "рожевих свинок".
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18.04.2021 07:18 Відповісти
Ну как на каких? На местных!
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17.04.2021 23:19 Відповісти
Я Вам объясню :

россия ищет повод для войны в Украине. Пока не находит. Взорвать дома, как путин сделал это в 1999 в Москве и Волгодонске или где там - слишком топорно и очевидно. А так, у россии с Беларусью Союзный договор, ОДКБ и прочие взаимные военные обязательства. Если у союзника соседи организовывают государственный переворот - это типа повод для военного ответа (casus belli, так называемый).
Ну и снова-таки, возможность втянуть в военную авантюру против Украины белорусского бацьку.
То есть разные линии пробуют - какая сработает. Или по совокупности. Там теракт, там "украинцы переворот готовили", там "мальчика с беспилотника убили" . . . Итого "надо принудить кровавый режим к миру".
Думаю, такую подоплёку пытаются слепить. Хотя крайне топорно, согласен. Ну а когда русские что-то нормально делали ?
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18.04.2021 00:09 Відповісти
На своих)))) и оно отлично работает))))
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18.04.2021 02:25 Відповісти
минутка юмора на цензоре
бульбаши, вам крахмал ударил в мозг, прекращайте...
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17.04.2021 22:45 Відповісти
Не хватает медуз-мутантов, переодетых колорадский жуками, и боевые суслиов, переодетых навозными червями...
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17.04.2021 22:55 Відповісти
там не все так однозначно ! ))))))))))
"Заговорщики" планировали привлечь к "военному перевороту" в Беларуси украинских националистов, - ФСБ - Цензор.НЕТ 1443

гены... ))))))))))))))
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17.04.2021 22:55 Відповісти
бацка о них как о детях заботится, а они майданить решили, брут так с цезарем не паступал
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17.04.2021 23:08 Відповісти
Посмертна маска Бульбахамона ?
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17.04.2021 23:37 Відповісти
Маразм крапчаў і мухі дохлі , а кормчы дурку гнаў і не пацеў , хацеў ён "славы" і
"улады" , быць ампаратарам хацеў .
Жыве Беларусь ! Жыве вечна !
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18.04.2021 10:10 Відповісти
Для жесткости могли бы написать не про националистов, а про радикалов во главе с олежкой
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17.04.2021 23:05 Відповісти
Не обижайте основной ингридиент киселя крахмал. То лушпайки картохины забродили для компоста в мозгах!
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17.04.2021 23:22 Відповісти
https://censor.net/ru/user/307359

это для нас юмор а, для эрэфийцев фсё по взрослому. мудозвон часа три-четыре назад пометом во фсе стороны на ютубе брызгал по этому поводу, втаптывая эти бредни ватникам в мозг
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18.04.2021 00:33 Відповісти
Й..бнутим немає спокою...
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17.04.2021 22:45 Відповісти
Весняне загострення параноїдальної шизофреніі !!!)))
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17.04.2021 22:52 Відповісти
... перед парадобесием
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18.04.2021 00:29 Відповісти
Степан Бандера приказал сбросить Лукашеску и его сраное КГБ...
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17.04.2021 22:46 Відповісти
"Заговорщики" планировали привлечь к "военному перевороту" в Беларуси украинских националистов, - ФСБ - Цензор.НЕТ 935
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17.04.2021 22:47 Відповісти
буратина был нормальный мужик, а это просто *****...
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17.04.2021 23:12 Відповісти
"Заговорщики" планировали привлечь к "военному перевороту" в Беларуси украинских националистов, - ФСБ - Цензор.НЕТ 2476 Путлер начальник Белоруси
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17.04.2021 22:50 Відповісти
Государь Вяликая та Белая Руси !!!))))
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17.04.2021 22:54 Відповісти
"Заговорщики" планировали привлечь к "военному перевороту" в Беларуси украинских националистов, - ФСБ - Цензор.НЕТ 1916
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17.04.2021 22:50 Відповісти
"Заговорщики" планировали привлечь к "военному перевороту" в Беларуси украинских националистов, - ФСБ - Цензор.НЕТ 9020 профессор ты не прав,надо все в Белоруси отобрать и поделить,как на Донбассе в 2014 году
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17.04.2021 22:51 Відповісти
оооо.... мания преследования сменила манию величия...
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17.04.2021 22:53 Відповісти
Парноїдальна маячня "Русского мира" !!)))
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17.04.2021 22:55 Відповісти
Знаменитый завод "Топаз" в Донецке где изготавливали знаменитую РЛС "Кольчуга" полностью демонтирован и перевезен на РАБссию...
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17.04.2021 22:56 Відповісти
Давно уже
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17.04.2021 23:02 Відповісти
Потом они собирались угнать трамвай и дождавшись проезда кортежа Лукашенко, таранить его автомобиль!
Но у трамвая спустило колесо...
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17.04.2021 22:56 Відповісти
РФ заявили о предотвращении убийства Лукашенко. Сам Лукашенко заявил, что хотели убить также и его детей. ВИДЕО
https://uainfo.org/blognews/1618684662-v-rf-zayavili-o-predotvrashchenii-ubiystva-lukashenko-sam-lukashenko.html

Пацталом!!
🤣🤣🤣🤣🤣
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17.04.2021 22:57 Відповісти
"Они в мыня стрыляли... ".
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17.04.2021 23:52 Відповісти
Вот так нужно работать .А в Украине Медведчук до сих пор живой и торговый партнёр .
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17.04.2021 22:57 Відповісти
Реально ,є чому повчитись !!!)))
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17.04.2021 22:59 Відповісти
Самое интересное что спецы завода Топаз остались в Украине и сконструировали новую Кольчугу и более круче старой...
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17.04.2021 22:58 Відповісти
Ведмедчуку не принадлежит даже велосипед Оксаны Марченко... не то что бизнес Оксанки,любимая Кума Путлера..
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17.04.2021 23:01 Відповісти
Беріївщиною від цієї сенсації смердить. А в цей час - "Білоруського пілота Су-25 довічно засудили у Франції за бої в Кот-д'Івуарі" https://mil.in.ua/uk/news/biloruskogo-pilota-su-25-zasudyly-dovichno-u-frantsiyi-za-boyi-v-kot-d-ivuari/
Так що калгазник теж такий самий вбивця як і куйло мацковский.
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17.04.2021 23:02 Відповісти
Ну звичайно ж українські націоналісти на своїй базі в Москві готували переворот в Білорусі. Звичайні будні націоналіста
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17.04.2021 23:05 Відповісти
все диктаторы тайно любят раскрытые покушения..
это убеждает в их собственной незаменимости, и в их способности управлять страной еще 50 лет..
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17.04.2021 23:05 Відповісти
тяжео бухать, когда твою родину сливают, конечно если ты не беларуст 🤣🤣🤣.
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17.04.2021 23:06 Відповісти
Путлера ждет Суд за превращение Сирийского Алеппо в Руины...,отмазаться невозможно...
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17.04.2021 23:06 Відповісти
"Змовники" планували залучити до "військового перевороту" в Білорусі українських націоналістів, - ФСБ - Цензор.НЕТ 1743"Змовники" планували залучити до "військового перевороту" в Білорусі українських націоналістів, - ФСБ - Цензор.НЕТ 7739"Змовники" планували залучити до "військового перевороту" в Білорусі українських націоналістів, - ФСБ - Цензор.НЕТ 2668"Змовники" планували залучити до "військового перевороту" в Білорусі українських націоналістів, - ФСБ - Цензор.НЕТ 6996

........это было? нет? тогда это не наши !! ))))))))))))))))))))))))
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17.04.2021 23:07 Відповісти
у Бобруйска в поле чистом
ходют- бродют икстримисты,
а в ручье, у Могилёва
радикал купался, Лёва,
а у города у Бреста-
выбирал хвашист...невесту,
были все в костюмах лося...
Ужасть скоко развелося !
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17.04.2021 23:08 Відповісти
Ничего нового. Все это уже было. Белополяки, белофинны, украинские националисты.. Только почему-то везде торчали уши ВЧК-КГБ- а теперь ФСБ. Кругом "банды", "каратели", шпионы. Расея страна - запуганных идиотов
"Змовники" планували залучити до "військового перевороту" в Білорусі українських націоналістів, - ФСБ - Цензор.НЕТ 115
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17.04.2021 23:09 Відповісти
Споконвічна лякалка московитів ,про ворожу облогу "матушки Росєи " !!!))))
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17.04.2021 23:13 Відповісти
А дійсно, чомусь на думку Луки з ****** українські націоналісти в Україні не чіпають тих хто на їх думку розпалив і підтримує війну, а всі свої сили віддають тому, щоби сусідам хату спалити
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17.04.2021 23:14 Відповісти
"Змовники" планували залучити до "військового перевороту" в Білорусі українських націоналістів, - ФСБ - Цензор.НЕТ 3777 Этот окровавленный сирийский мальчик из Алеппо сказал Я ВСЕ РАССКАЖУ АЛЛАХУ...
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17.04.2021 23:15 Відповісти
"Змовники" планували залучити до "військового перевороту" в Білорусі українських націоналістів, - ФСБ - Цензор.НЕТ 1132
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17.04.2021 23:15 Відповісти
Вот это треш!!! После бомбежки дома в Берлине, в котором на явочной квартире находилась советская радистка Кэт, Штирлиц для согласования дальнейших действий назначил ей встречу в бункере Гитлера. Там они незаметно должны были обсудить дальнейшие шаги по уходу от преследования гестапо... Аргентинский кокс, однако...
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17.04.2021 23:15 Відповісти
У украинских националистов в своей стране роботы непочатый край
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17.04.2021 23:16 Відповісти
ага почта телеграф , электростации ..... и ленин в шалаше.....кгб жжи ещё
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17.04.2021 23:16 Відповісти
Украина сама ничего не устраивает, просто ждет мощную плюху по-морде. А потом встанем, если встанем, и будем думать. А так хоть кто-то за нас все придумывает, можно гордится, пусть и фантазиями врагов.
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17.04.2021 23:20 Відповісти
Степан Бандера прилетает в Москву 23 августа 1939 года и каже Сралину,давай заключим братство на 10 лет,Риббентроп заболел,я вместо него...,Сралин подумал й каже : Давай,только 22 июня не нападай на этот долбанный СССр... он все рамно сдохне...
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17.04.2021 23:21 Відповісти
Аж гордість бере за спеців наших спецслужб! Я б пишався такими їхніми досягненнями, якби не два "але":
1. Ну не повірю я московитським ЗМІ, спецслужбам та лавровсько-пєсковським висерам
2. Таке могло б бути, але не при цьому керівництві держави
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17.04.2021 23:27 Відповісти
Всем рекомендую почитать на ТутБае, как якобы сыновей Лукашенко хотел украсть ФБР и посадить в погреб под Гомелем https://news.tut.by/economics/726994.html
Не знаю, почему Цензор об этом не пишет, но это очень смешно. Беларусы там в комментах ржут вовсю, насмеялась, пока читала.
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17.04.2021 23:27 Відповісти
Бульбофюрер тот ещё сказочник
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18.04.2021 05:37 Відповісти
80 % информации из Мацковии Фейк...
Андрей Пионтковский.2014 год...
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17.04.2021 23:29 Відповісти
... и десиптиконаф!
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17.04.2021 23:36 Відповісти
ПЗДБ !!!
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17.04.2021 23:37 Відповісти
Свободу Вашнорії!
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17.04.2021 23:44 Відповісти
Луку можно понять, надо придумать что то чтоб не ехать на парад к путену на Москву 9 мая, типа, куда же ехать, тут у меня госпереворот , после моего госпереворота, не могу я !
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17.04.2021 23:49 Відповісти
Как бы там ни было, но есть видео с диалогом заговорщиков против Лукашенко...
"Змовники" планували залучити до "військового перевороту" в Білорусі українських націоналістів, - ФСБ - Цензор.НЕТ 2759
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17.04.2021 23:57 Відповісти
Колонна украинских националистов участвующая в параде должна была открыть огонь по трибуне на которой стоял картофельный фюрер, но агенты ФСБ вовремя разгадали их коварные замыслы и все шпиены были обезврежены😁😁😁😁
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17.04.2021 23:59 Відповісти
Та ні, вони планували розбити двері резиденції і розписати стіни.
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18.04.2021 07:24 Відповісти
Чуваки на весь золота, вдвоеи пириварот у цельной Беларуси совершить собирались. апосранный ссарь мардвы не магет, а ане магли.
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18.04.2021 00:09 Відповісти
Маразм крепчал. Лукашенко пригрозил «страшной резней» за попытку США убить его и его детей
https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d1%87%d0%b0%d0%bb-%d0%bb%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%bb-%d1%81.html
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18.04.2021 00:18 Відповісти
млять. "маловато будет"! а почему не дарта вейдера с его армией?!
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18.04.2021 00:26 Відповісти
забавно что и *****, и лукашенко и зебилы - все они не любят украинских националистов
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18.04.2021 00:31 Відповісти
Теперь понятно, что это были снова....Петров и Баширов. Как этот кремлеидиот уже всем надоел.....
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18.04.2021 06:51 Відповісти
Видео выложили - действительно триндели про госпереворот
С 4:10
https://www.youtube.com/watch?v=PpV9s6YIflo
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18.04.2021 09:00 Відповісти
Впізнаю кацапню. "Гав", аби не мовчки.
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18.04.2021 09:34 Відповісти
белорусы !!! проверяйте подвалы своих многоэтажек !!! в ********** начался очередной
чеченский синдром...........
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18.04.2021 11:23 Відповісти
что эти дебилы курят?
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18.04.2021 12:15 Відповісти
 
 