"Змовники" планували залучити до "військового перевороту" в Білорусі українських націоналістів, - ФСБ

ФСБ Росії спільно з КДБ Білорусі затримали громадян РБ Юрія Зянковича та Олександра Федуту, які "планували здійснення військового перевороту" у своїй державі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ФСБ.

"Унаслідок проведеної спецоперації припинено протиправну діяльність Зянковича Юрія Леонідовича, який має подвійне громадянство США і Республіки Білорусь, та громадянина РБ Федути Олександра Йосиповича, які планували здійснення військового перевороту в Білорусії за відпрацьованим сценарієм "кольорових революцій" із залученням місцевих і українських націоналістів, а також фізичне усунення президента О. Лукашенка", - йдеться в повідомленні.

Нібито "ідеологи білоруської радикальної опозиції" Зянкович і Федута "в приватних чатах одного з інтернет-месенджерів" "організували обговорення плану збройного заколоту в Білорусі і вирішили провести в Москві особисту зустріч із використанням доступних їм заходів конспірації з опозиційно налаштованими генералами ЗС республіки".

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Після "проведених консультацій у США та Польщі намічена зустріч відбулася в окремому кабінеті" одного з ресторанів Москви.

"Під час зустрічі змовники заявили "білоруським генералам", що для успішної реалізації їхнього задуму необхідне фізичне усунення практично всієї верхівки керівництва республіки. Вони докладно виклали план військового перевороту, зокрема захоплення радіо- і телецентрів для трансляції їхнього звернення до народу, блокування у столиці республіки лояльних до чиннлї влади підрозділів внутрішніх військ та ОМОНу. Готувалося повне відключення енергосистеми Білорусі для ускладнення дій силових і правоохоронних структур. Передбачалося, що активну фазу почнуть якісь збройні формування ("партизани"), що перебувають на таких собі "прихованих базах". Кінцевою метою була зміна конституційного ладу зі скасуванням посади президента і покладанням керівництва країною на "Комітет національного примирення". Також Зянковтч планував стати "куратором" парламенту країни і правової системи, а Федута хотів займатися політичною реформою й ідеологічною роботою. Заслуговує уваги те, що датою здійснення військового перевороту опозиціонери обрали день проведення параду Перемоги в Мінську, 9 травня цього року", - йдеться у повідомленні.

"Змовників" затримали.

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