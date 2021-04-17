"Змовники" планували залучити до "військового перевороту" в Білорусі українських націоналістів, - ФСБ
ФСБ Росії спільно з КДБ Білорусі затримали громадян РБ Юрія Зянковича та Олександра Федуту, які "планували здійснення військового перевороту" у своїй державі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ФСБ.
"Унаслідок проведеної спецоперації припинено протиправну діяльність Зянковича Юрія Леонідовича, який має подвійне громадянство США і Республіки Білорусь, та громадянина РБ Федути Олександра Йосиповича, які планували здійснення військового перевороту в Білорусії за відпрацьованим сценарієм "кольорових революцій" із залученням місцевих і українських націоналістів, а також фізичне усунення президента О. Лукашенка", - йдеться в повідомленні.
Нібито "ідеологи білоруської радикальної опозиції" Зянкович і Федута "в приватних чатах одного з інтернет-месенджерів" "організували обговорення плану збройного заколоту в Білорусі і вирішили провести в Москві особисту зустріч із використанням доступних їм заходів конспірації з опозиційно налаштованими генералами ЗС республіки".
Після "проведених консультацій у США та Польщі намічена зустріч відбулася в окремому кабінеті" одного з ресторанів Москви.
"Під час зустрічі змовники заявили "білоруським генералам", що для успішної реалізації їхнього задуму необхідне фізичне усунення практично всієї верхівки керівництва республіки. Вони докладно виклали план військового перевороту, зокрема захоплення радіо- і телецентрів для трансляції їхнього звернення до народу, блокування у столиці республіки лояльних до чиннлї влади підрозділів внутрішніх військ та ОМОНу. Готувалося повне відключення енергосистеми Білорусі для ускладнення дій силових і правоохоронних структур. Передбачалося, що активну фазу почнуть якісь збройні формування ("партизани"), що перебувають на таких собі "прихованих базах". Кінцевою метою була зміна конституційного ладу зі скасуванням посади президента і покладанням керівництва країною на "Комітет національного примирення". Також Зянковтч планував стати "куратором" парламенту країни і правової системи, а Федута хотів займатися політичною реформою й ідеологічною роботою. Заслуговує уваги те, що датою здійснення військового перевороту опозиціонери обрали день проведення параду Перемоги в Мінську, 9 травня цього року", - йдеться у повідомленні.
"Змовників" затримали.
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Вот доречі. Почитай відгуки на ту ж подію з помийки
https://www.youtube.com/watch?v=91aHeWL0n3s
і з РБК
https://www.youtube.com/watch?v=V1DnvjAXBvY
Різниця очевидна.
Коли Путін взяв владу на рубежі тисячоліть, відносини між Росією та Україною були настільки тісними, що межі між двома пострадянськими країнами часто стиралися. Завдяки ряду помилок, хибних уявлень та зазіхань, він перетворив цю виграшну ситуацію в одну з найбільших геополітичних поразки в історії Росії. Недарма він шаленіє.
Це робить поточний період ще більш небезпечним, ніж це може бути відразу очевидним. Путіна не можна збагнути з точки зору повсякденної раціональності, яка визначає процеси прийняття рішень у більшості західних політиків. Навпаки, ним рухає відчуття своєї історичної місії відродити імперську велич Росії. Перш за все, це означає контроль над Україною.
Путін чітко усвідомлює, що якщо він уславиться як людина, яка втратила Україну, його історичний спадок ляже руїною. Перед такою долею він зараз опинився, і саме тому західний світ повинен дуже серйозно поставитись до цього.
Немає жодних гарантій того, що Путін конче схильний до широкомасштабного військового наступу. Дійсно, набагато вірогідніше, що наказ про масу війська на кордоні багато в чому був зумовлений простим розчаруванням через дії Зеленського та бажанням нагадати молодому українцю про деякі основні геополітичні реалії. Проте не можна виключати й катастрофічну ескалацію.
У найближчі дні та тижні життєво важливо, щоб міжнародне співтовариство демонструвало свою постійну підтримку Україні та непохитну прихильність її територіальній цілісності. Окрім висловлювань підтримки Києву, це означає надсилання чіткого і однозначного повідомлення Кремлю щодо високої ціни, яку Росія заплатить за будь-які акти агресії.
Важливо також зазирнути за межі поточної кризи. Російсько-українська війна триває вже восьмий рік і немає жодних ознак про її закінчення. Це протистояння випливає з відмови Росії прийняти реальність незалежної України. Поки західний світ не змусить Москву відмовитись від цих імперських амбіцій, конфлікт в Україні залишатиметься дестабілізуючим фактором міжнародних відносин. - Пітер Дікінсон https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/putins-saber-rattling-reflects-russian-rage-over-the-loss-of-ukraine/
россия ищет повод для войны в Украине. Пока не находит. Взорвать дома, как путин сделал это в 1999 в Москве и Волгодонске или где там - слишком топорно и очевидно. А так, у россии с Беларусью Союзный договор, ОДКБ и прочие взаимные военные обязательства. Если у союзника соседи организовывают государственный переворот - это типа повод для военного ответа (casus belli, так называемый).
Ну и снова-таки, возможность втянуть в военную авантюру против Украины белорусского бацьку.
То есть разные линии пробуют - какая сработает. Или по совокупности. Там теракт, там "украинцы переворот готовили", там "мальчика с беспилотника убили" . . . Итого "надо принудить кровавый режим к миру".
Думаю, такую подоплёку пытаются слепить. Хотя крайне топорно, согласен. Ну а когда русские что-то нормально делали ?
бульбаши, вам крахмал ударил в мозг, прекращайте...
гены... ))))))))))))))
"улады" , быць ампаратарам хацеў .
Жыве Беларусь ! Жыве вечна !
это для нас юмор а, для эрэфийцев фсё по взрослому. мудозвон часа три-четыре назад пометом во фсе стороны на ютубе брызгал по этому поводу, втаптывая эти бредни ватникам в мозг
Но у трамвая спустило колесо...
https://uainfo.org/blognews/1618684662-v-rf-zayavili-o-predotvrashchenii-ubiystva-lukashenko-sam-lukashenko.html
Пацталом!!
🤣🤣🤣🤣🤣
Так що калгазник теж такий самий вбивця як і куйло мацковский.
это убеждает в их собственной незаменимости, и в их способности управлять страной еще 50 лет..
........это было? нет? тогда это не наши !! ))))))))))))))))))))))))
ходют- бродют икстримисты,
а в ручье, у Могилёва
радикал купался, Лёва,
а у города у Бреста-
выбирал хвашист...невесту,
были все в костюмах лося...
Ужасть скоко развелося !
1. Ну не повірю я московитським ЗМІ, спецслужбам та лавровсько-пєсковським висерам
2. Таке могло б бути, але не при цьому керівництві держави
Не знаю, почему Цензор об этом не пишет, но это очень смешно. Беларусы там в комментах ржут вовсю, насмеялась, пока читала.
Андрей Пионтковский.2014 год...
https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d1%87%d0%b0%d0%bb-%d0%bb%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%bb-%d1%81.html
С 4:10
https://www.youtube.com/watch?v=PpV9s6YIflo
чеченский синдром...........