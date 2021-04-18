Іран ігнорує запити України щодо осіб, причетних до збиття літака МАУ, - Єнін

Влада Ірану ігнорує запити України про надання інформації, що стосується розслідування справи про збитий у січні 2020 року в Тегерані літак "Міжнародних авіаліній України".

Про це заступник міністра закордонних справ Євген Єнін сказав у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, до цього часу іранська сторона не надала жодних офіційних підтверджень та відповідей на чисельні запити в рамках міжнародної правової допомоги, які допомогли б відтворити весь цей ланцюг подій, встановити всіх причетних до катастрофи літака з іранського боку. Він зазначив, що також із відповідними запитами до іранських компетентних органів звертався Офіс генерального прокурора. Як результат, до цього часу Україна не знає жодних імен осіб, які можуть бути причетними до збиття літака МАУ.

"На превеликий жаль, іранська сторона або ігнорує наші запитання, або дає вибіркові відповіді на ці питання, які не дають нам змоги скласти повну картину. Через це до цього часу ми так і не впевнені в обґрунтованості тієї версії, яку упродовж останнього часу активно намагається просувати іранська сторона", – сказав заступник міністра.

Читайте також: Данілов про катастрофу літака МАУ в Ірані: "Це було навмисно. Це була свідома атака"

Він припускає, що це пояснюється тим, що іранська сторона готується до "складних і непередбачуваних" президентських виборів у своїй країні, які відбудуться на початку літа цього року. Водночас Єнін заявив, що поведінка Ірану викликає підозри.

"Ми не повіримо жодному слову, доки це не буде підтверджено доказами. Приховування відповідних доказів не сприяє довірі, а тільки посилює певні підозри в упередженості іранської сторони щодо розслідування катастрофи та намагання приховати правду", – підсумував Єнін.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Читайте також: Україна донесла свою позицію стосовно звіту Ірану щодо катастрофи лайнера МАУ, - МЗС

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

Читайте також: Україна не прийме на віру не підтверджену реальними доказами версію щодо збитого під Тегераном літака МАУ, - МЗС