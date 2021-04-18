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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Іран ігнорує запити України щодо осіб, причетних до збиття літака МАУ, - Єнін

Іран ігнорує запити України щодо осіб, причетних до збиття літака МАУ, - Єнін

Влада Ірану ігнорує запити України про надання інформації, що стосується розслідування справи про збитий у січні 2020 року в Тегерані літак "Міжнародних авіаліній України".

Про це заступник міністра закордонних справ Євген Єнін сказав у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, до цього часу іранська сторона не надала жодних офіційних підтверджень та відповідей на чисельні запити в рамках міжнародної правової допомоги, які допомогли б відтворити весь цей ланцюг подій, встановити всіх причетних до катастрофи літака з іранського боку. Він зазначив, що також із відповідними запитами до іранських компетентних органів звертався Офіс генерального прокурора. Як результат, до цього часу Україна не знає жодних імен осіб, які можуть бути причетними до збиття літака МАУ.

"На превеликий жаль, іранська сторона або ігнорує наші запитання, або дає вибіркові відповіді на ці питання, які не дають нам змоги скласти повну картину. Через це до цього часу ми так і не впевнені в обґрунтованості тієї версії, яку упродовж останнього часу активно намагається просувати іранська сторона", – сказав заступник міністра.

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Він припускає, що це пояснюється тим, що іранська сторона готується до "складних і непередбачуваних" президентських виборів у своїй країні, які відбудуться на початку літа цього року. Водночас Єнін заявив, що поведінка Ірану викликає підозри.

"Ми не повіримо жодному слову, доки це не буде підтверджено доказами. Приховування відповідних доказів не сприяє довірі, а тільки посилює певні підозри в упередженості іранської сторони щодо розслідування катастрофи та намагання приховати правду", – підсумував Єнін.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

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Автор: 

Іран (2071) МАУ (823) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+10
Мысль не новая. Если вспомнить, что было в Омане, кто там нарисовался накануне перед ракетным обстрелом.
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17.04.2021 23:46 Відповісти
+6
не удивлюсь что потом выяснится,что и там без кацапов не обошлось
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17.04.2021 23:42 Відповісти
+6
это потому что иран с паРашей заодно,
они - преступники , сообщники
что тут не понятного...
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17.04.2021 23:45 Відповісти
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не удивлюсь что потом выяснится,что и там без кацапов не обошлось
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17.04.2021 23:42 Відповісти
Мысль не новая. Если вспомнить, что было в Омане, кто там нарисовался накануне перед ракетным обстрелом.
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17.04.2021 23:46 Відповісти
конечно не обошлось - как минимум ракеты кацапские...
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18.04.2021 01:06 Відповісти
Некогда им....... у них теракт на ядерном объекте по обогащению урана.
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17.04.2021 23:43 Відповісти
это потому что иран с паРашей заодно,
они - преступники , сообщники
что тут не понятного...
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17.04.2021 23:45 Відповісти
Бував там- !!!!ануть на всю голову....
Як тільки "хомяки" до влади дірвалися...))
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17.04.2021 23:47 Відповісти
Зовнішня політика "найвеличнішого лідера" Всесвіту натрапила на таких самих невігласів, але з досвідом брехні значно більшим, ніж в дЄрмака з ЗЕ
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17.04.2021 23:50 Відповісти
причастных к сбиванию самолета

Русский не родной?
Иран игнорирует запросы Украины относительно лиц, причастных к сбиванию самолета МАУ, - Енин - Цензор.НЕТ 1868
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17.04.2021 23:58 Відповісти
Можливо...
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18.04.2021 00:07 Відповісти
При проведении переговоров между Макроном и Зеленским вопрос передачи Украине находящимися в распоряжении Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции («Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile») бортовых самописцев самолета рейса PS752 не обсуждался.
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18.04.2021 00:12 Відповісти
Оно нам надо?
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18.04.2021 00:29 Відповісти
А он нам нужен тот Иран? Разорвать все "отношения" и выслать всех студентов обратно.
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18.04.2021 01:41 Відповісти
Иран игнорирует Квартал-95.

Как неожиданно...
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18.04.2021 01:58 Відповісти
Це тому що дехто взяв під особистий контроль....
Іран ігнорує запити України щодо осіб, причетних до збиття літака МАУ, - Єнін - Цензор.НЕТ 9628
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18.04.2021 06:49 Відповісти
Россия прове5ряет ираном волю и силу украины для оценки перспектив судпа по сбитию "Боинга"лся" на решительные меры ИМЕННО ПРИНУЖДЕНИЯ,а не "обговаривания".. в 14 году над Украиной.если Украина позволит ирану вот так просто "взять и отморозиться".то перспективы Украины в международных судах упадут "до плинтуса".а авторитет державы вообще перестанут уважать даже "гондурасы"..именно сейчас.пр и наличии потенциальной военной агрессии.Украина должна проявить силу.И Иран "сам напрсился на ПРИНУЖДЕНИЕ,а не на "обговаривания ситуации" и разных "укоризненных компаний".
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18.04.2021 03:04 Відповісти
сволочные сбои смешали текст.Читай в таком порядке-"Что РФ пробует Украину Ираном на предмет своих судебных перспектив за аналогичное преступление.если Украина позволит Ирану 2отморозиться".то престиж страны и судебные иски к РФ упадут до уровня "плинтуса2.пора от уговоров Ирана прийти к ПРИНУЖДЕНИЮ ирана отвечать за содеянное и не позволять "включать дуракак".Только решительность,требующая воли от руководства украины покажет потенциальному возжелателю новой военной эскалации-РФ,что Украина сильна и решительна и может постоять за себя.на примре ирана нужно уже показать всем,что Украина в состочянии защитить свои интересы и себя
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18.04.2021 03:09 Відповісти
Почему перестанут уважать? Уже давно перестали.
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18.04.2021 09:55 Відповісти
Ай-ай-ай как они могут игнорировать найвеличнийшего? Зеленский должен принять меры! Грозно топнуть ножкой и сыграть писюном на рояле!
Іран ігнорує запити України щодо осіб, причетних до збиття літака МАУ, - Єнін - Цензор.НЕТ 7562
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18.04.2021 07:24 Відповісти
А посол ирана у нас в стране есть?
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18.04.2021 08:23 Відповісти
А там виновные те же самые, что Боинг над ОРДЛО сбивали.
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18.04.2021 08:29 Відповісти
Даже какие-то там персы, ни в куй не ставят наше государство. Всё это благодаря нашей власти, которая опустила страну чуть ли не до стран третьего мира.
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18.04.2021 09:53 Відповісти
 
 