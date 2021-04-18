Для пацієнтів із COVID-19 у лікарні доступні безкоштовно огляди, тест, аналізи, киснева підтримка, ліки, - НСЗУ

За лікування одного хворого на коронавірус COVID-19 в стаціонарі лікарні Національна служба здоров'я України (НСЗУ) в середньому платить майже 45 тис. грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НСЗУ.

Як наголошується, сума виплати залежить від стану, в якому перебуває пацієнт. Це означає, що є пацієнти, на яких витрачається в 2-3 рази більше, а є ті, на яких витрачається менше.

За необхідності стаціонарного лікування COVID-19 пацієнт не може вибирати лікарню.

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"Пацієнти, у яких наявні покази до госпіталізації, транспортуються бригадою ЕМД у визначений у регіоні заклад охорони здоров'я, у якому є вільні місця. На сьогодні понад 500 лікарень мають контракт з НСЗУ на надання стаціонарної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою", -пояснюють у відомстві.

Що для пацієнта є безоплатним в лікарні при госпіталізації з COVID-19?

-первинний огляд та тестування на COVID-19;

- необхідні інструментальні та лабораторні дослідження, такі як ЕКГ, розгорнутий клінічний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, коагуляційний гемостаз, глюкоза, бактеріологічні та інші;

-медична допомога відповідно до галузевих стандартів;

- киснева підтримка, інтенсивна терапія та підключення до апаратів ШВЛ та ЕКМО;

- медикаментозна терапія та знеболення за потреби. Усі ліки, передбачені національним протоколом лікування COVID-19 та Національним переліком лікарських засобів;

- моніторинг та корекція лікувальних заходів залежно від супутніх патологічних станів;

- забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду;

- профілактика загальних ускладнень;

-консультації лікарів інших спеціальностей та інше.

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У НСЗУ додали, що пацієнтів з легкою та середньою тяжкості формами захворювання, які не мають показань до госпіталізації, рекомендується лікувати в амбулаторних умовах.