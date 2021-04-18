УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8227 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 317 29

Для пацієнтів із COVID-19 у лікарні доступні безкоштовно огляди, тест, аналізи, киснева підтримка, ліки, - НСЗУ

Для пацієнтів із COVID-19 у лікарні доступні безкоштовно огляди, тест, аналізи, киснева підтримка, ліки, - НСЗУ

За лікування одного хворого на коронавірус COVID-19 в стаціонарі лікарні Національна служба здоров'я України (НСЗУ) в середньому платить майже 45 тис. грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НСЗУ.

Як наголошується, сума виплати залежить від стану, в якому перебуває пацієнт. Це означає, що є пацієнти, на яких витрачається в 2-3 рази більше, а є ті, на яких витрачається менше.

За необхідності стаціонарного лікування COVID-19 пацієнт не може вибирати лікарню.

Також читайте: Необхідно забезпечити загальний доступ до вакцин і ліків проти коронавірусу, - генсек ООН Гутерріш

"Пацієнти, у яких наявні покази до госпіталізації, транспортуються бригадою ЕМД у визначений у регіоні заклад охорони здоров'я, у якому є вільні місця. На сьогодні понад 500 лікарень мають контракт з НСЗУ на надання стаціонарної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою", -пояснюють у відомстві.

Що для пацієнта є безоплатним в лікарні при госпіталізації з COVID-19?

-первинний огляд та тестування на COVID-19;

- необхідні інструментальні та лабораторні дослідження, такі як ЕКГ, розгорнутий клінічний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, коагуляційний гемостаз, глюкоза, бактеріологічні та інші;

-медична допомога відповідно до галузевих стандартів;

- киснева підтримка, інтенсивна терапія та підключення до апаратів ШВЛ та ЕКМО;

- медикаментозна терапія та знеболення за потреби. Усі ліки, передбачені національним протоколом лікування COVID-19 та Національним переліком лікарських засобів;

- моніторинг та корекція лікувальних заходів залежно від супутніх патологічних станів;

- забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду;

- профілактика загальних ускладнень;

-консультації лікарів інших спеціальностей та інше.

Також читайте: За вчора в Україні вакцинували проти коронавірусу лише 3 333 людини

У НСЗУ додали, що пацієнтів з легкою та середньою тяжкості формами захворювання, які не мають показань до госпіталізації, рекомендується лікувати в амбулаторних умовах.

Для пацієнтів із COVID-19 у лікарні доступні безкоштовно огляди, тест, аналізи, киснева підтримка, ліки, - НСЗУ 01

карантин (18172) НСЗУ (314) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Насчёт 45 тысяч не соврали, знакомая пролежала почти месяц с COVIDом, еле очухалась, где-то так и потратила, разумеется из своего кармана. Все эти байки для приезжих ещё верящих ЗЭворам😁😁😁😁
показати весь коментар
18.04.2021 00:09 Відповісти
+7
Ученые доказали, что вакцины лучше помогают тем, кто их продает.
показати весь коментар
18.04.2021 00:05 Відповісти
+6
при всей моей ненависти к зеленому кодлу, заступлюсь за медицину - медикам респект и огромная благодарность! после срочной госпитализации в ковидную больничку (8-ая клиническая на Кондратюка) и 16-дневного лечения впечатление - восторг и благодарность. Внимание и забота - супер ( и питание, кстати, отличное). Ни копейки не потратила: при поступлении рентген, узи органов, аллергопробы - ни копейки, все препараты больничные - ни копейки не потратила, условия отличные, концентраторов достаточно, медперсонал - МОЛОДЦЫ. Впечатления - не ожидала такого. Больничку не выбирала, куда скорая отвезла, там и оказалась. Медикам благодарна безгранично. НО зеленых падл ненавижу(
показати весь коментар
18.04.2021 00:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
спасибо зеле за хорошую медецЫну!!!
показати весь коментар
18.04.2021 00:02 Відповісти
И Зе и в ПОПуреднику!!
))
показати весь коментар
18.04.2021 00:35 Відповісти
Баксик, ты ж меня знаешь, всем по уколу в сраку
показати весь коментар
18.04.2021 00:41 Відповісти
Та клізму їм як відро!!))
показати весь коментар
18.04.2021 00:43 Відповісти
У США зробили понад 200 мільйонів щеплень від коронавірусу. Вакцинація в США розпочалась із 14 грудня.

Дані, опубліковані у п'ятницю Американським центром контролю та профілактики захворювань (CDC), свідчать, що у Сполучених Штатах було введено понад 202 мільйони доз вакцини Covid-19.
Джерело: CNN з посиланням на дані CDC
Деталі: CDC повідомив, що загальна кількість введених вакцин становить 202 282 923 дози. При цьому у США роблять близько 3,3 мільйона щеплень на добу.
За даними CDC, близько 38,5% населення США, а це майже 128 мільйонів людей, отримали принаймні одну дозу вакцини.
А близько 24% населення США, тобто майже 81 мільйон людей, повністю вакциновані від Covid-19
показати весь коментар
18.04.2021 01:30 Відповісти
Ученые доказали, что вакцины лучше помогают тем, кто их продает.
показати весь коментар
18.04.2021 00:05 Відповісти
Насчёт 45 тысяч не соврали, знакомая пролежала почти месяц с COVIDом, еле очухалась, где-то так и потратила, разумеется из своего кармана. Все эти байки для приезжих ещё верящих ЗЭворам😁😁😁😁
показати весь коментар
18.04.2021 00:09 Відповісти
А они не уточняли в больницах какой страны все бесплатно.
показати весь коментар
18.04.2021 00:13 Відповісти
Всё намного проще...... эти тоже ушли в параллельную реальность.
показати весь коментар
18.04.2021 00:14 Відповісти
Лечился от тяжелой формы ковида в Александровской (Октябрьской) больнице г. Киева за 0.0
показати весь коментар
18.04.2021 08:02 Відповісти
Так везет не всем к сожалению, возможно только в Киеве (((((
показати весь коментар
18.04.2021 15:29 Відповісти
при всей моей ненависти к зеленому кодлу, заступлюсь за медицину - медикам респект и огромная благодарность! после срочной госпитализации в ковидную больничку (8-ая клиническая на Кондратюка) и 16-дневного лечения впечатление - восторг и благодарность. Внимание и забота - супер ( и питание, кстати, отличное). Ни копейки не потратила: при поступлении рентген, узи органов, аллергопробы - ни копейки, все препараты больничные - ни копейки не потратила, условия отличные, концентраторов достаточно, медперсонал - МОЛОДЦЫ. Впечатления - не ожидала такого. Больничку не выбирала, куда скорая отвезла, там и оказалась. Медикам благодарна безгранично. НО зеленых падл ненавижу(
показати весь коментар
18.04.2021 00:27 Відповісти
Ковид с вирусной пневмонией в 20% поражения легких. Сатурация, правда, была высокая. Киев, Оболонь. Тест сказали делать за свой счёт или ждать бесплатный 3-4 дня очереди, КТ за свой счет без вариантов. Общение с семейным врачом - просто печаль и ад.
показати весь коментар
18.04.2021 01:44 Відповісти
Лечение дома - да, дорого и неэффективно. Я 6 дней пыталась лечиться дома сама, пока не перестала сбиваться 39 и сатурация - 89. Стала задыхаться и вызвала 103, приехали за 15 минут и забрали в 8 больничку, двустороння пневмония. Там ни копейки не потратила, кололи и капали с утра до вечера, персонал - Люди с большой буквы. В больничках реально все препараты есть. Дома долечиваюсь - первых поход в аптеку - 4 тыщи.
показати весь коментар
18.04.2021 02:14 Відповісти
Где же это такой бесплатное место. ... Судя по всему во время болезни вы успели побывать в "РАЮ".. особенно это касается " бесплатных" лекарств. Сейчас близкий знакомый болеет, бегаем каждый день от больницы до аптеки- 1-1,5 тыс в день. ( семья собирает квитанции, говорят потом запечатают в конверт и вышлют президенту, наивные)
показати весь коментар
18.04.2021 09:53 Відповісти
Хороша казочка наніч..
показати весь коментар
18.04.2021 00:28 Відповісти
В Германии в любой аптеке можно сделать тест бесплатно .
А в Украине за 900 гр ?
показати весь коментар
18.04.2021 00:34 Відповісти
Заболел этой дрянью сильно. Скорая привезла 22 августа, выписан был 5 сентября 2020г 22 областная инфекционная г. Харьков. Все чеки аптечные остались. Дома пересчитал относительно точно. Вышло в среднем в день 520---550гр. С учётом возраста 67 лет, и то что видел с такими и старше что чуть---конечно деньги не жаль такие. Медперсонал в целом на высоте почти был---не отнять.
показати весь коментар
18.04.2021 00:52 Відповісти
На щастя влада щось таки робить в цій сфері, вже немає медиків в копійчаних окулярах для плавання і гумових чоботах, в реанімаціях з'явилася більш-менш ******* апаратура (хоча реаніматологи все одно скаржаться). У нас навіть є певний відсоток ковід-дисидентів, і це непогано, вірус не так поширився, щоб всі сиділи вдома і тряслися від жаху. А от в Італії де ставили труну на труну в три поверхи мабуть дисидентів немає.
показати весь коментар
18.04.2021 02:02 Відповісти
Для пациентов с COVID-19 в больнице доступны бесплатно осмотры, тест, анализы, кислородная поддержка, лекарства, - НСЗУ
- хорошо бы что бы и больницы об этом помнили. Особенно на перефериях !
показати весь коментар
18.04.2021 03:23 Відповісти
мест в харькове нет. совсем.
показати весь коментар
18.04.2021 04:11 Відповісти
пора вешать мразей
показати весь коментар
18.04.2021 05:25 Відповісти
нету дописки. НЕ ДЛЯ ВСЕХ ПАЦИЕНТОВ....
показати весь коментар
18.04.2021 07:15 Відповісти
Мы с ними явно в разных больницах лечимся. Их как слушаешь так ощущение что и страны у нас разные.
показати весь коментар
18.04.2021 09:15 Відповісти
Пройшов особисто через реанімацію в київській лікарні № 18. Днів 30. Десятки людей в масках цілодобово рятували мені життя, робили майже всі з вказаних процедур Не було й натяку на гроші. Низький уклін лікарям, сестрам, санітаркам.
показати весь коментар
18.04.2021 10:57 Відповісти
Це все обман. Моя родичка лежала з ковідом. Умови для лікування жахливі. Я пожалівся на гарячу лінію МОЗ. Через тиждень мені зателефонували, сказали, що скаргу ще не розглядали і спитали, чи можна зняти мою скаргу, бо вона напевно вже не актуальна. Степанов - непорядний і брехливий чиновник. Навіть скаргу вже неможливо подати.
показати весь коментар
18.04.2021 12:39 Відповісти
Цинизм зашкаливает.бесплатно *****
показати весь коментар
19.04.2021 13:19 Відповісти
 
 