Для пацієнтів із COVID-19 у лікарні доступні безкоштовно огляди, тест, аналізи, киснева підтримка, ліки, - НСЗУ
За лікування одного хворого на коронавірус COVID-19 в стаціонарі лікарні Національна служба здоров'я України (НСЗУ) в середньому платить майже 45 тис. грн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НСЗУ.
Як наголошується, сума виплати залежить від стану, в якому перебуває пацієнт. Це означає, що є пацієнти, на яких витрачається в 2-3 рази більше, а є ті, на яких витрачається менше.
За необхідності стаціонарного лікування COVID-19 пацієнт не може вибирати лікарню.
"Пацієнти, у яких наявні покази до госпіталізації, транспортуються бригадою ЕМД у визначений у регіоні заклад охорони здоров'я, у якому є вільні місця. На сьогодні понад 500 лікарень мають контракт з НСЗУ на надання стаціонарної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою", -пояснюють у відомстві.
Що для пацієнта є безоплатним в лікарні при госпіталізації з COVID-19?
-первинний огляд та тестування на COVID-19;
- необхідні інструментальні та лабораторні дослідження, такі як ЕКГ, розгорнутий клінічний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, коагуляційний гемостаз, глюкоза, бактеріологічні та інші;
-медична допомога відповідно до галузевих стандартів;
- киснева підтримка, інтенсивна терапія та підключення до апаратів ШВЛ та ЕКМО;
- медикаментозна терапія та знеболення за потреби. Усі ліки, передбачені національним протоколом лікування COVID-19 та Національним переліком лікарських засобів;
- моніторинг та корекція лікувальних заходів залежно від супутніх патологічних станів;
- забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду;
- профілактика загальних ускладнень;
-консультації лікарів інших спеціальностей та інше.
У НСЗУ додали, що пацієнтів з легкою та середньою тяжкості формами захворювання, які не мають показань до госпіталізації, рекомендується лікувати в амбулаторних умовах.
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Дані, опубліковані у п'ятницю Американським центром контролю та профілактики захворювань (CDC), свідчать, що у Сполучених Штатах було введено понад 202 мільйони доз вакцини Covid-19.
Джерело: CNN з посиланням на дані CDC
Деталі: CDC повідомив, що загальна кількість введених вакцин становить 202 282 923 дози. При цьому у США роблять близько 3,3 мільйона щеплень на добу.
За даними CDC, близько 38,5% населення США, а це майже 128 мільйонів людей, отримали принаймні одну дозу вакцини.
А близько 24% населення США, тобто майже 81 мільйон людей, повністю вакциновані від Covid-19
А в Украине за 900 гр ?
- хорошо бы что бы и больницы об этом помнили. Особенно на перефериях !