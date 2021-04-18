Компанія Маска SpaceX розроблятиме для NASA космічний апарат для доставки астронавтів на Місяць

Американське космічне агентство NASA уклало контракт з корпорацією SpaceX Ілона Маска про розробку космічного апарату для доставки астронавтів на Місяць. Вартість замовлення - $2,89 млрд.

SpaceX повинна розробити спусковий місячний модуль, який доставлять на орбіту супутника надважкою ракетою-носієм SLS разом із технічною характеристикою Lockheed Martin і Airbus космічним кораблем "Оріон", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

Передбачається, що на орбіту будуть доставлені четверо астронавтів. Двоє з них спустяться на поверхню Місяця на спусковому апараті SpaceX і проведуть там тиждень. Після цього вони повернуться на борт "Оріона", який поверне їх на Землю.

У разі успіху місії це буде сьома висадка людини на супутник Землі і перша - з 1972 року. Під час нового етапу підкорення Місяця на супутник вперше повинні будуть спуститися жінка і представник етнічної меншини.

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Через проблеми з бюджетом NASA вперше відмовиться від практики дублювання розробки всіх систем як мінімум двома конкуруючими компаніями. Вибравши SpaceX, агентство не фінансуватиме розробку місячного модуля корпорації Blue Origin, яка належить найбагатшій людині у світі Джеффу Безосу.

Бюджетні проблеми фінансування вже привели до ймовірної відстрочення термінів реалізації програми. Раніше передбачалося, що висадка людини на Місяць відбудеться в 2024 році. Не пізніше 2030 року людину на супутник планує відправити Китай.

Росія раніше також заявляла про готовність до висадки перших космонавтів на супутнику до 2030 року. Після цього терміни зрушилися на невизначений час.

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