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Новини
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Компанія Маска SpaceX розроблятиме для NASA космічний апарат для доставки астронавтів на Місяць

Компанія Маска SpaceX розроблятиме для NASA космічний апарат для доставки астронавтів на Місяць

Американське космічне агентство NASA уклало контракт з корпорацією SpaceX Ілона Маска про розробку космічного апарату для доставки астронавтів на Місяць. Вартість замовлення - $2,89 млрд.

SpaceX повинна розробити спусковий місячний модуль, який доставлять на орбіту супутника надважкою ракетою-носієм SLS разом із технічною характеристикою Lockheed Martin і Airbus космічним кораблем "Оріон", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

Передбачається, що на орбіту будуть доставлені четверо астронавтів. Двоє з них спустяться на поверхню Місяця на спусковому апараті SpaceX і проведуть там тиждень. Після цього вони повернуться на борт "Оріона", який поверне їх на Землю.

У разі успіху місії це буде сьома висадка людини на супутник Землі і перша - з 1972 року. Під час нового етапу підкорення Місяця на супутник вперше повинні будуть спуститися жінка і представник етнічної меншини.

Також читайте: Україна планує брати участь у програмах з освоєння Місяця і вивчення Марса, - глава космічного агентства Тафтай

Через проблеми з бюджетом NASA вперше відмовиться від практики дублювання розробки всіх систем як мінімум двома конкуруючими компаніями. Вибравши SpaceX, агентство не фінансуватиме розробку місячного модуля корпорації Blue Origin, яка належить найбагатшій людині у світі Джеффу Безосу.

Бюджетні проблеми фінансування вже привели до ймовірної відстрочення термінів реалізації програми. Раніше передбачалося, що висадка людини на Місяць відбудеться в 2024 році. Не пізніше 2030 року людину на супутник планує відправити Китай.

Росія раніше також заявляла про готовність до висадки перших космонавтів на супутнику до 2030 року. Після цього терміни зрушилися на невизначений час.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": SpaceX відправила на орбіту ще 60 супутників Starlink. ВIДЕО

NASA (172) космос (865) Місяць (61) SpaceX (278)


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Топ коментарі
+5
"В ходе нового этапа покорения Луны на спутник впервые должны будут спуститься женщина и представитель этнического меньшинства."
Это шутка?
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18.04.2021 00:31 Відповісти
+4
Маск сказал,Маск сделал..это вам не гагаринские сказочники страны дохлых Советов..
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18.04.2021 00:38 Відповісти
+4
СССр спалился дважды с полетами Гагарина и Леонова,который якобы первым в Мире вылез в открытый космос....я разов 10 смотрел видео с Леоновым и убедился,это Фейк чистого разлива...,другими словами мультик для детей дошкольного возраста...
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18.04.2021 00:46 Відповісти
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Шо вони там забули?
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18.04.2021 00:29 Відповісти
хороший вопрос... но видать что-то там есть..(как говорил один известный астронавт который высаживался на Луне , и ныне уже покойный , и перед смертью сказал одну загадочную фразу - "нам просто дали там понять, что это место(Луна) уже занята".)
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18.04.2021 00:56 Відповісти
Цікаво, а чому НАСА не скористається своїми наробками 50-літньої давнини? Чи не тому, що польоти гамериканців на Місяць - це така ж туфта, як і політ гагаріна в коцмос? http://arracis.com/vostok/index2c.html А ось іще: https://www.youtube.com/watch?v=8U2FTCYXakY Цікаво, що насівці й самі визнали, що знімали всю оту туфту в павільйоні - мовляв, якість картинки з місяця була вкрай поганою. Ага. Хороша відмазка.
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18.04.2021 14:35 Відповісти
"В ходе нового этапа покорения Луны на спутник впервые должны будут спуститься женщина и представитель этнического меньшинства."
Это шутка?
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18.04.2021 00:31 Відповісти
Просто новость с кацапского сайта, потому что сайт НАСА пишет цука непонятно по-английски.
Ну а кацапм свои акценты расставили)
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18.04.2021 00:36 Відповісти
Настоящее время (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 укр. Поточний час) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російськомовний телеканал з редакцією у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0 Празі , медіа-проєкт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB Радіо «Свобода» та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 «Голосу Америки» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)#cite_note-1 [1] . Офіційне цілодобове мовлення розпочавhttps://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 7 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2017 2017 року. Доступний глобально на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F кабельних , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F супутникових , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F цифрових платформах тощо https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)#cite_note-reuters-2 [2] .
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18.04.2021 00:41 Відповісти
Дама с собачкой?
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18.04.2021 00:37 Відповісти
Маск сказал,Маск сделал..это вам не гагаринские сказочники страны дохлых Советов..
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18.04.2021 00:38 Відповісти
Выбор НАСА в качестве HLS Starship Moon - это мудрый ход. Два компонента программы, за которые НАСА отвечает - SLS и Orion практически готовы. Третий компонент - HLS отдали SpaceX. На него и свалят провал программы.
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18.04.2021 00:45 Відповісти
"SLS и Orion практически готовы" - так практически готовы, что сроки постоянно сдвигают? ))
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18.04.2021 09:20 Відповісти
макс і НАСА - такі ж самі сказочнікі, як і гагарінці. http://arracis.com/vostok/index2c.html
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18.04.2021 14:36 Відповісти
СССр спалился дважды с полетами Гагарина и Леонова,который якобы первым в Мире вылез в открытый космос....я разов 10 смотрел видео с Леоновым и убедился,это Фейк чистого разлива...,другими словами мультик для детей дошкольного возраста...
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18.04.2021 00:46 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8 Вам сюда
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18.04.2021 01:26 Відповісти
Закусывай, хотя бы через раз!
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18.04.2021 03:44 Відповісти
Рогозинские батуты обошлись бы дешевле...
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18.04.2021 00:55 Відповісти
Недавно була новина,що мали 10 людей відправити.

''В ходе нового этапа покорения Луны на спутник впервые должны будут спуститься женщина и представитель этнического меньшинства.''Источник: https://censor.net/ru/n3260400

З таким підходом.нікого не відправлять.
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18.04.2021 00:57 Відповісти
Женщин с детьми😁
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18.04.2021 01:20 Відповісти
Анекдот в тему, который я слышал в Израиле.
Женщина усаживает в атобус своих шестерых детей, процесс занимает какое-то время. Водитель, не выдерживая:
- Ты не могла оставить половину детей дома?
- Я так и сделала.
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18.04.2021 01:29 Відповісти
😂😁
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18.04.2021 01:33 Відповісти
Новость позавчерашняя, что с тобой Ц ен зор?!
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18.04.2021 01:16 Відповісти
Флаг лгбт в Луну воткнуть надо!
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18.04.2021 03:42 Відповісти
А зачем на Луну, когда можно этот флаг вставить пуйлу в сраку.
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18.04.2021 04:50 Відповісти
то два разних флага.
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18.04.2021 09:00 Відповісти
А что разве все два не поместятся?
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18.04.2021 11:59 Відповісти
...в сраку.
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18.04.2021 14:38 Відповісти
рагозин с кацапами давно батутится на Луну, батут китайский
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18.04.2021 09:08 Відповісти
 
 