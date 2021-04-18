Міжнародна спільнота має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах із Росією, - Макрон
Бездіяльність Заходу в 2014 році після захоплення частини території України лише підбадьорило президента РФ Володимира Путіна.
Про це президент Франції Емманюель Макрон заявив в ефірі програми "Face The Nation" американського телеканалу CBS, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Вважаю, нам слід визначити чіткі червоні лінії з Росією", - сказав Макрон.
На його думку, міжнародна спільнота дотримується "наївного підходу" щодо Росії.
"Те, що сталося кілька років тому, коли сталося вторгнення в Україну, не було провалом дипломатії, "це був провал нашої колективної довіри до Росії", - сказав французький лідер. Бездіяльність Заходу, на думку Макрона, лише підбадьорила Путіна.
Французький президент вважає наразі за доцільне запровадження санкцій після будь-якої "неприйнятної поведінки" президента Росії Володимира Путіна. Однак, додав він, одні лише санкцій недостатньо.
"Я думаю, що санкцій мало, але санкції є частиною пакету. Я віддаю перевагу конструктивному діалогу, але щоб вести конструктивний та ефективний діалог, потрібна довіра", - сказав Макрон.
Він заявив, що повністю поділяє бажання президента США Джо Байдена відкрити діалог з Росією. При цьому французький лідер переконаний, що з Путіним важливо бути чітким, коли йдеться про суперечливі питання. Нинішнє нарощування військового особового складу біля України Макрон вважає неприпустимим рівнем напруженості.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов виступив з доповіддю перед комітетом ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки. За його даними, сьогодні поблизу кордону України і в окупованому Криму в цілому розгорнуто 47 батальйонних тактичних груп РФ. До кінця квітня очікується збільшення до 56. Загальна чисельність особового складу повинна збільшитися до 110 тис. осіб. Авіаційну підтримку розгорнутим військам повинні надавати близько 350 літаків і до 250 вертольотів. Можливо залучення літаків командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил ЗС РФ. Підтримку і забезпечення дій військ з моря забезпечує корабельне угруповання з 40 бойових кораблів / катерів і двох підводних човнів.
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Вариант что это на него вовка повлиял, исключен,
так что же все-таки с ним произошло??
все то же махание хвостом и нашим и немного кацапам.
Висока імовірність того що наше уявлення про нього було сформовано пропагандистами та іпсо.
https://twitter.com/apiontkovsky
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1383571658263257088 3 ч
Скорость , с которой после беспрецедентной путинской кампании военного запугивания в кустах появился Макрон со своими 11 кластерами, не оставляет сомнений , что это скоординированная двухходовочка Парижа и Москвы.
А в ЕС хотят у Роиси ресурсы покупать и чертить линии.
С другой стороны, Украина воюет с Роисей 7 лет, а ЗЕляди хотят за газ и электроэнергию наполнять Роисе военный бюджет, но чтобы Украину все защищали от Роиси.
Но если прозвучали эти слова, то ЗЕ уже не зря съездил во Францию.
https://gordonua.com/news/politics/na-scenu-vyhodit-makron-piontkovskiy-opisal-scenariy-vozmozhnogo-vtorzheniya-rossii-v-ukrainu-1548280.html это статья от 12 апреля:
https://gordonua.com/news/politics/na-scenu-vyhodit-makron-piontkovskiy-opisal-scenariy-vozmozhnogo-vtorzheniya-rossii-v-ukrainu-1548280.html "На сцену выходит Макрон". Пионтковский описал сценарий возможного вторжения России в Украину.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/na-scenu-vyhodit-makron-piontkovskiy-opisal-scenariy-vozmozhnogo-vtorzheniya-rossii-v-ukrainu-1548280.html
То, что сейчас делается - это никакой не блеф. Это сознательный шантаж, и Россия в этом шантаже готова идти дальше. Это не угроза, которая просто раскручивается для того, чтобы получить лучшую переговорную позицию", - подчеркнул дипломат.
По мнению Климкина, Путин хочет "торговаться" с Байденом по двум вопросам. "О том, чтобы, во-первых, американцы не раскачивали путинский режим, а во-вторых, за сохранение зоны российского влияния".
По его оценкам, страна-агрессор может планировать более широкое вторжение в Украину.
"Я не хочу спекулировать относительно территориальных границ, но это точно может быть не только Донбасс. Это может быть и южное направление, и не только по водоснабжению Крыма, а шире. Поскольку Россия точно хочет отсечь нас от Черного моря. Конечно, ей это не удастся, но такие планы, безусловно, существуют, как существовали планы по оккупации Крыма", - сказал Климкин.
https://plus.obozrevatel.com/crime/klimkin-putin-gotov-idti-dalshe-on-hochet-otsech-nas-ot-chernogo-morya.htm
Про це https://www.thetimes.co.uk/article/british-warships-head-for-black-sea-as-russian-troops-mass-on-ukrainian-border-vnrjjczgd повідомляє видання The Sunday Times з посиланням на джерела в ВМС Британії.
Йдеться про відправлення есмінця типу 45, озброєного зенітними ракетами, та протичовнового фрегата типу 23 Королівського військово-морського флоту Британії. За даними видання, кораблі відокремляться від авіаносної ударної групи ВМС у Середземному морі та через протоку Босфор попрямують в Чорне море.А ШО ФРАНЦІЯ ????
ную душу лаптеногих мокшанцев не плохо бы услышать вот скажем это -
https://www.youtube.com/watch?v=KumnS-qjIl8
Если бы так мир был устроен , то не было бы ниодной крупной бойни , ибо крупному капиталу гораздо выгоднее торговать а не воевать . Редко умный и расчётливый чувак не понимает элементарную истину , что от войны больше потерь комерции , чем выгоды . Во время войны недоедают , строят минимум , одеваются и покупают шмуток по миниму . Эту неприложную истину знают даже первокурсники-экономисты ...
Анализ даже последних 150 лет истории - даёт чёткую картину , что крупнейшие бойни это на 99% : амбиции , фанатизм и слабый интеллект зачинщиков .
Вот и сейчас , сказки про некую погоню европейцев за чистоганом и русской икрой и нефте-газами ... бред и просто продолжение той глупости , какая ещё 30х годах 20 века дали немецкому недоучке неврастенику захватить почти всю Западную Европу .
Такие же недалёкие чемберлено-лавали и сейчас пытаются продать свой ситуативный мир , и ещё более ситуативную выгоду тут и сейчас своих пару лишних лярдов , чтобы потом тратить триллионы на восстановление довоенного уровня через 10...20 лет . Но унижение , марш нацистов под Триумфльной Аркой и десятки миллионов убитых и покалеченных ...
Как жаль , что миром правит не "тайное ложе" , как говаривал Пелевин -- явная лажа !
Потому что массонами были и де Винчи , и Декарт , и Ньютон , и Лапласс , Верди , Планк...
Это великие интеллектуалы , собиравшиеся раз несколько лет и обсуждавшие праздно , как лучше было бы обустроить этих глупых и слаборазвиты ...
Но решения принимали почти всегда люди , которым по интеллекту до Ньютона или Макса Планка как до космоса ...
Які разом з тобою ще нещодавно знущались зі "стіни Яценюка"?
Вам, анархістам потрібно свою лінію Манергейма на кордоні з касапами?
А теперішні хранцузські президенти якісь всі мляві та жалюгідні...
дорогой макронушка, ты ж первый ему очко лижешь и не знаешь каким местом к нему развернутся.....