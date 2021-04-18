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Новини Агресія Росії проти України
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Міжнародна спільнота має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах із Росією, - Макрон

Міжнародна спільнота має окреслити

Бездіяльність Заходу в 2014 році після захоплення частини території України лише підбадьорило президента РФ Володимира Путіна.

Про це президент Франції Емманюель Макрон заявив в ефірі програми "Face The Nation" американського телеканалу CBS, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вважаю, нам слід визначити чіткі червоні лінії з Росією", - сказав Макрон.

На його думку, міжнародна спільнота дотримується "наївного підходу" щодо Росії.

"Те, що сталося кілька років тому, коли сталося вторгнення в Україну, не було провалом дипломатії, "це був провал нашої колективної довіри до Росії", - сказав французький лідер. Бездіяльність Заходу, на думку Макрона, лише підбадьорила Путіна.

Також читайте: Чехія звинуватила Росію у підриві складу боєприпасів і вбивстві двох громадян у 2014 році

Французький президент вважає наразі за доцільне запровадження санкцій після будь-якої "неприйнятної поведінки" президента Росії Володимира Путіна. Однак, додав він, одні лише санкцій недостатньо.

"Я думаю, що санкцій мало, але санкції є частиною пакету. Я віддаю перевагу конструктивному діалогу, але щоб вести конструктивний та ефективний діалог, потрібна довіра", - сказав Макрон.

Він заявив, що повністю поділяє бажання президента США Джо Байдена відкрити діалог з Росією. При цьому французький лідер переконаний, що з Путіним важливо бути чітким, коли йдеться про суперечливі питання. Нинішнє нарощування військового особового складу біля України Макрон вважає неприпустимим рівнем напруженості.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов виступив з доповіддю перед комітетом ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки. За його даними, сьогодні поблизу кордону України і в окупованому Криму в цілому розгорнуто 47 батальйонних тактичних груп РФ. До кінця квітня очікується збільшення до 56. Загальна чисельність особового складу повинна збільшитися до 110 тис. осіб. Авіаційну підтримку розгорнутим військам повинні надавати близько 350 літаків і до 250 вертольотів. Можливо залучення літаків командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил ЗС РФ. Підтримку і забезпечення дій військ з моря забезпечує корабельне угруповання з 40 бойових кораблів / катерів і двох підводних човнів.

росія (66175) Макрон Емманюель (1516)


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Топ коментарі
+21
Когда какое-то пуйло развязывает войнушки - тут же как черти из табакерки выпрыгивают президенты Германии и Франции, чтобы легитимизировать преступления против человечества. Типа, подпишите это, подпишите то, бла-бла, вот вам договорчик, соблюдайте. А потом спокойно себе покупают углеводороды у террористов.Бизнес, ничого особистого.
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18.04.2021 01:52 Відповісти
+18
Уже давно пора всем Миром чертить контуры вокруг тела *****, а не красные линии.
А в ЕС хотят у Роиси ресурсы покупать и чертить линии.

С другой стороны, Украина воюет с Роисей 7 лет, а ЗЕляди хотят за газ и электроэнергию наполнять Роисе военный бюджет, но чтобы Украину все защищали от Роиси.
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18.04.2021 02:16 Відповісти
+12
чи їм хто пошептав, що вони про 2014 усі вспоминають. але не визнають свою вину - колективне Запад у них винне. чи для них запад те, що западніше них - Америка? так вона нормально з Україною із самого початку, на відміну від вас, європроституток і путінпонімак!
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18.04.2021 01:46 Відповісти
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чи їм хто пошептав, що вони про 2014 усі вспоминають. але не визнають свою вину - колективне Запад у них винне. чи для них запад те, що западніше них - Америка? так вона нормально з Україною із самого початку, на відміну від вас, європроституток і путінпонімак!
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18.04.2021 01:46 Відповісти
Ква, ква,ква. Лягушатник все семь лет вылизывал сраку *****,а теперь его прояснило
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18.04.2021 01:46 Відповісти
Ну не надо быть таким уж строгим и категоричным в отношении лягушатников,мистрали раше они всё же не продали
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18.04.2021 07:27 Відповісти
Це лише слова, сказані на публіку популістом французького розливу, для якого як і для Зєлєнского важливий рейтинг. Тому цей, як і наш, говорить гарно і розумно. Але варто дивитись на його дії. А дії вказують на дещо інше - шушукання з пуциним, спільні з ним же економічні проекти і вилизування дупи. Я не розумію загалом цих французів. Після відступу великого Наполеона із кацапії і п'яного розгулу кзАків Платова і гусарів поручика Ржевського у зайнято антинаполєоновською коаліцією Парижі у французів пропав стрижень. Вони перестали бути великими. Це продемонструвала перша світова війна і особливо друга світова війна, коли вони швиденько капітулювали, створивши пронаіистський уряд Віші. Напевне французька кров таки була розбавлена кацапськю, коли бородаті ординці гвалтували французьких жінок у Парижі.
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18.04.2021 09:38 Відповісти
Когда какое-то пуйло развязывает войнушки - тут же как черти из табакерки выпрыгивают президенты Германии и Франции, чтобы легитимизировать преступления против человечества. Типа, подпишите это, подпишите то, бла-бла, вот вам договорчик, соблюдайте. А потом спокойно себе покупают углеводороды у террористов.Бизнес, ничого особистого.
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18.04.2021 01:52 Відповісти
И рыбку съесть, и косточкой не подавиться.
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18.04.2021 06:49 Відповісти
что это на макрона нашло? аж поверить не могу, что он так изменил риторику.
Вариант что это на него вовка повлиял, исключен,

так что же все-таки с ним произошло??
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18.04.2021 01:58 Відповісти
А он её и не менял. Скользкая, мерзкая жаба, не имеющая однозначного и прямого собственного мнения.
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18.04.2021 02:04 Відповісти
А шо ему трудно линию начертить? Да хоть две.
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18.04.2021 02:17 Відповісти
******** линию он может только чертить.от копчика к пупку.
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18.04.2021 11:05 Відповісти
что именно вас удивляет?
все то же махание хвостом и нашим и немного кацапам.
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18.04.2021 03:45 Відповісти
А це напевне реальність.
Висока імовірність того що наше уявлення про нього було сформовано пропагандистами та іпсо.
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18.04.2021 06:21 Відповісти
Международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией, - Макрон - Цензор.НЕТ 6763
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18.04.2021 06:54 Відповісти
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky

Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1383571658263257088 3 ч

Скорость , с которой после беспрецедентной путинской кампании военного запугивания в кустах появился Макрон со своими 11 кластерами, не оставляет сомнений , что это скоординированная двухходовочка Парижа и Москвы.
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18.04.2021 06:57 Відповісти
Уже давно пора всем Миром чертить контуры вокруг тела *****, а не красные линии.
А в ЕС хотят у Роиси ресурсы покупать и чертить линии.

С другой стороны, Украина воюет с Роисей 7 лет, а ЗЕляди хотят за газ и электроэнергию наполнять Роисе военный бюджет, но чтобы Украину все защищали от Роиси.
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18.04.2021 02:16 Відповісти
Макрону следует вспомниьт недавнюю политику Франции под своим руководством,где он продолжал курс,заложенный Олландом на уступки РФ вместе с Германией.так что к расползанию опасности от путина он сам и Олланд причастны в полной мере.Тогда в 14 году у ЕС,где лидируют германия и Франция.были все рычагт остановитьб путина даже в Крыму. Но запах денег паре-тройке немецких бизнесменов и паре-тройке фирм Франции,лидеров экономик своих держав,помешала протестная активность европейцев и через власть была продавлена политика уступок.теперь уже назрел конфликт в бизнес-кругах этих стран из-за возможных санкций.Это заставило макрона "шустро переобуться".Думается с Меркель уже тоже не станут няньчиться и с продажной ХДС-ХСС тоже нужно ждать перетурбаций
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18.04.2021 02:57 Відповісти
Всі "червоні лінії" він вже перетнув в 14р.,не клей дурника,художник.
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18.04.2021 04:21 Відповісти
Международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией, - Макрон - Цензор.НЕТ 9947
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18.04.2021 04:27 Відповісти
чертите уже черти...
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18.04.2021 04:41 Відповісти
Ну а пока он передал требования Зеленскому, которые включают в себя 11 системных блоков вопросов по урегулированию ситуации на Донбассе. 😜
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18.04.2021 05:52 Відповісти
То есть, захват чужих территорий это уже не красная линия? Слизняк.
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18.04.2021 06:11 Відповісти
ПРИЧЁМ ПО ГОРЛАМ РОССИЙСКИХ ЧИНОВНИКОВ !!!
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18.04.2021 06:27 Відповісти
Как же долго вы просыпаетесь, это просто звездец!
Но если прозвучали эти слова, то ЗЕ уже не зря съездил во Францию.
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18.04.2021 06:47 Відповісти
Не читайте перед обедом советских газет. Ну, если не вы их пишете, конечно.
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18.04.2021 06:59 Відповісти
Международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией, - Макрон - Цензор.НЕТ 2221
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18.04.2021 06:49 Відповісти
У каждого свои кумиры. У некоторых они русские.
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18.04.2021 07:00 Відповісти
пля - очередной зебилоид... полезный идиот путена...

https://gordonua.com/news/politics/na-scenu-vyhodit-makron-piontkovskiy-opisal-scenariy-vozmozhnogo-vtorzheniya-rossii-v-ukrainu-1548280.html это статья от 12 апреля:
https://gordonua.com/news/politics/na-scenu-vyhodit-makron-piontkovskiy-opisal-scenariy-vozmozhnogo-vtorzheniya-rossii-v-ukrainu-1548280.html "На сцену выходит Макрон". Пионтковский описал сценарий возможного вторжения России в Украину.
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18.04.2021 07:34 Відповісти
Как сказал почетный удмурт Жерар Депардье -- Россия - это большой вонючий сарай. Если я когда-нибудь соскучусь по такой жизни, я могу пару дней пожить в своем сарае.
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18.04.2021 06:55 Відповісти
Как показывает практика и история все эти "красные линии" оказываются на деле "резиновыми"! В БЕСПРИНЦИПНОЙ МИРЕ торжества БАРЫЖНОГО ОЛИГАРХАТА и МЕЩАНСКОЙ СЫТОСТИ нет НИКАКИХ ПРИНЦИПОВ, кроме ТУПОЙ ЖАДНОСТИ И НАЖИВЫ (баблос - мерило всему сегодня)! ТФУ!
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18.04.2021 07:29 Відповісти
Слова ці як бублики, - круглі і котяться, котяться і будуть далі роками ще котитися.
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18.04.2021 07:29 Відповісти
Сп 2 до красной линии или после?
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18.04.2021 07:34 Відповісти
"Стандартная роль французских президентов - легитимизировать все российские агрессии. Так было [во время российско-грузинской войны] в 2008 году с [на тот момент президентом Франции Николя] Саркози. Макрон тоже будет скакать с каким-нибудь листочком бумаги, мирными условиями в Москву, в Киев, в Вашингтон", - объяснил Пионтковский.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/na-scenu-vyhodit-makron-piontkovskiy-opisal-scenariy-vozmozhnogo-vtorzheniya-rossii-v-ukrainu-1548280.html
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18.04.2021 07:35 Відповісти
В сенсі, він на себе показує? Бо в 14 році саме франція та німеччина вимагали того ж Турчинова не провокувати хvйла в Криму. Саме франція та німеччина є локомотивом європи і можуть ввести санкції та ембарго, що можуть знищити московитську економіку, саме франція та німеччина примушують Україну виконати так звані мінські угоди, які поставлять хрест на нашому розвитку та навіть можуть знищити Україну.
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18.04.2021 07:40 Відповісти
Путин может пойти вперед, - Климкин

То, что сейчас делается - это никакой не блеф. Это сознательный шантаж, и Россия в этом шантаже готова идти дальше. Это не угроза, которая просто раскручивается для того, чтобы получить лучшую переговорную позицию", - подчеркнул дипломат.
По мнению Климкина, Путин хочет "торговаться" с Байденом по двум вопросам. "О том, чтобы, во-первых, американцы не раскачивали путинский режим, а во-вторых, за сохранение зоны российского влияния".
По его оценкам, страна-агрессор может планировать более широкое вторжение в Украину.
"Я не хочу спекулировать относительно территориальных границ, но это точно может быть не только Донбасс. Это может быть и южное направление, и не только по водоснабжению Крыма, а шире. Поскольку Россия точно хочет отсечь нас от Черного моря. Конечно, ей это не удастся, но такие планы, безусловно, существуют, как существовали планы по оккупации Крыма", - сказал Климкин.

https://plus.obozrevatel.com/crime/klimkin-putin-gotov-idti-dalshe-on-hochet-otsech-nas-ot-chernogo-morya.htm
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18.04.2021 07:40 Відповісти
Блаблабла. А потом какой-нибудь "план Макронмайера" опять втюхивать начнут.
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18.04.2021 07:41 Відповісти
Вот уж было подумал что макрон прозрел, но финальный опус расставил всё на свои места, со своими диалогами с бесом только доломают остатки существующего миропорядка.
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18.04.2021 07:43 Відповісти
Велика Британія планує у травні відправити у Чорне море два військових кораблі через зростання напруги між Україною та Росією.
Про це https://www.thetimes.co.uk/article/british-warships-head-for-black-sea-as-russian-troops-mass-on-ukrainian-border-vnrjjczgd повідомляє видання The Sunday Times з посиланням на джерела в ВМС Британії.
Йдеться про відправлення есмінця типу 45, озброєного зенітними ракетами, та протичовнового фрегата типу 23 Королівського військово-морського флоту Британії. За даними видання, кораблі відокремляться від авіаносної ударної групи ВМС у Середземному морі та через протоку Босфор попрямують в Чорне море.А ШО ФРАНЦІЯ ????
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18.04.2021 07:43 Відповісти
А Франция устами Макрона собирается чертить очередные "красные линии" в отношениях с россией!
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18.04.2021 10:28 Відповісти
нада забрасать лаптей азабоченостями
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18.04.2021 07:45 Відповісти
для того что бы не только Эммануэль а и вся инфантильная еропа лучше понимала загадоч-
ную душу лаптеногих мокшанцев не плохо бы услышать вот скажем это -
https://www.youtube.com/watch?v=KumnS-qjIl8
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18.04.2021 07:49 Відповісти
США Красную линию уже очертили пару дней назад...на РАБссии поставлен Крест,толстый и жирний типа СССР сдох от Инфаркта,РАБссия сдохнет от Инсульта...
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18.04.2021 07:51 Відповісти
В новом Альянсе НАТО которое создает Байден,место для Франции вряд ли найдут,а на первый план выйдет Эстония...
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18.04.2021 07:56 Відповісти
Вечером того же дня "визнаному поціновувачу грудей стареньких бабусь"® Макрону любимая школьная учительница Брижит Жановна надавала по жопе и при этом по-матерински заботливо наставляла: "Эмманюэльчик, ты уже взрослый мальчик, не связывайся с хулиганом Путиным, вы очень разные: он - педофил, ты - геронтофил, никогда вы не поймёте друг друга".
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18.04.2021 07:58 Відповісти
Штаб - квартиру нового НАТО Байден выбрал не Брюссель,а тихий городок на юге Германии на границе с Австрией....
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18.04.2021 08:01 Відповісти
Два боевых британских корабля войдут в Черное море - СМИ
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18.04.2021 08:01 Відповісти
Детали: Для поддержки кораблей в состоянии готовности будет находиться флагманское судно "Королева Елизавета" с вертолетами для борьбы с подводными лодками и истребителями-бомбардировщиками F35B на борту.
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18.04.2021 08:02 Відповісти
Международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией, - Макрон - Цензор.НЕТ 3393
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18.04.2021 08:06 Відповісти
Предполагается постоянное базирование двенадцати https://ru.wikipedia.org/wiki/F-35 F-35 B (в боевой обстановке - до 24-х F-35B) и четырнадцати вертолётов.
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18.04.2021 08:12 Відповісти
Завтра доллар упадет до исторического минимума, 17 копеек Путлера.... или даже 10 копейков...
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18.04.2021 08:07 Відповісти
Международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией, - Макрон - Цензор.НЕТ 9439
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18.04.2021 08:09 Відповісти
Никто роиссю не бросит, вы что за 7лет это не поняли. Украину нарезают как салями. Европа с москалями всегда договорятся. Потому что разговаривают только с сильными. Просто у масколей есть газ и нефть у Европы деньги, а при чем тут Украина.
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18.04.2021 08:12 Відповісти
Чехия высылает 18 российских дипломатов и разыскивает "Петрова" и "Боширова"
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18.04.2021 08:14 Відповісти
Мавзолейное быдло,вы совсем не поняли что сделал Байден....скоро поймете,Шариковское отродие...
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18.04.2021 08:18 Відповісти
твой Байден сопляк , а вот Британцы Герои
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18.04.2021 08:20 Відповісти
жабоїд ти ідіот і власне всім відповідь хто нам союзник на сьомому році війни...
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18.04.2021 08:30 Відповісти
Скорость , с которой после беспрецедентной путинской кампании военного запугивания в кустах появился Макрон со своими 11 кластерами, не оставляет сомнений , что это скоординированная двухходовочка Парижа и Москвы.Пионтковский.
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18.04.2021 09:13 Відповісти
Да они давно перешли все красные линии, а вы опять их рисовать хотите, пдц идиоты. Эвтаназия россии единственный способ прекратить их постимперские хронические боли.
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18.04.2021 09:17 Відповісти
Смешно читать подростковые посты про то "как миром правит бабло и олигархат" .
Если бы так мир был устроен , то не было бы ниодной крупной бойни , ибо крупному капиталу гораздо выгоднее торговать а не воевать . Редко умный и расчётливый чувак не понимает элементарную истину , что от войны больше потерь комерции , чем выгоды . Во время войны недоедают , строят минимум , одеваются и покупают шмуток по миниму . Эту неприложную истину знают даже первокурсники-экономисты ...
Анализ даже последних 150 лет истории - даёт чёткую картину , что крупнейшие бойни это на 99% : амбиции , фанатизм и слабый интеллект зачинщиков .
Вот и сейчас , сказки про некую погоню европейцев за чистоганом и русской икрой и нефте-газами ... бред и просто продолжение той глупости , какая ещё 30х годах 20 века дали немецкому недоучке неврастенику захватить почти всю Западную Европу .
Такие же недалёкие чемберлено-лавали и сейчас пытаются продать свой ситуативный мир , и ещё более ситуативную выгоду тут и сейчас своих пару лишних лярдов , чтобы потом тратить триллионы на восстановление довоенного уровня через 10...20 лет . Но унижение , марш нацистов под Триумфльной Аркой и десятки миллионов убитых и покалеченных ...
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18.04.2021 09:19 Відповісти
Ведь Гитлера можно было в 1933 ..35 года придушить , потеряв 10 ... 15 тысяч .

Как жаль , что миром правит не "тайное ложе" , как говаривал Пелевин -- явная лажа !

Потому что массонами были и де Винчи , и Декарт , и Ньютон , и Лапласс , Верди , Планк...
Это великие интеллектуалы , собиравшиеся раз несколько лет и обсуждавшие праздно , как лучше было бы обустроить этих глупых и слаборазвиты ...
Но решения принимали почти всегда люди , которым по интеллекту до Ньютона или Макса Планка как до космоса ...
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18.04.2021 09:30 Відповісти
це ти до своїх 73/43%-них одновірців звертаєшся?
Які разом з тобою ще нещодавно знущались зі "стіни Яценюка"?
Вам, анархістам потрібно свою лінію Манергейма на кордоні з касапами?
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18.04.2021 09:38 Відповісти
Тре робити як Наполеон - спалити мацкву нафіг...
А теперішні хранцузські президенти якісь всі мляві та жалюгідні...
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18.04.2021 09:36 Відповісти
какой Наполеон? То была гражданская война.
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18.04.2021 11:16 Відповісти
"Красные линии" для РФерии это международно признанные границы РФ при этом с соблюдением общепринятых демократических норм внутри страны. и это максимум. ( в идеале же это еще и без всех Курил, финской Карелии и прочих территорий захваченных в результате агрессии их " попердниками")
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18.04.2021 09:39 Відповісти
По его мнению, международное сообщество придерживается "наивного подхода" в отношении России.

дорогой макронушка, ты ж первый ему очко лижешь и не знаешь каким местом к нему развернутся.....
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18.04.2021 09:40 Відповісти
Чертят линии седьмой год.чертежники хер ровы
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18.04.2021 09:58 Відповісти
Макрон умеет только ******** линию чертить - от копчика к пупку.
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18.04.2021 11:08 Відповісти
Макрон осел, а осел говорит только иааааа иаааа
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18.04.2021 13:40 Відповісти
Уже Грузия подписала договор , который накидал Саркози ! И что росийские войска отошли ??
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18.04.2021 17:15 Відповісти
 
 