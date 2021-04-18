Міжнародна спільнота має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах із Росією, - Макрон

Бездіяльність Заходу в 2014 році після захоплення частини території України лише підбадьорило президента РФ Володимира Путіна.

Про це президент Франції Емманюель Макрон заявив в ефірі програми "Face The Nation" американського телеканалу CBS, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вважаю, нам слід визначити чіткі червоні лінії з Росією", - сказав Макрон.

На його думку, міжнародна спільнота дотримується "наївного підходу" щодо Росії.

"Те, що сталося кілька років тому, коли сталося вторгнення в Україну, не було провалом дипломатії, "це був провал нашої колективної довіри до Росії", - сказав французький лідер. Бездіяльність Заходу, на думку Макрона, лише підбадьорила Путіна.

Також читайте: Чехія звинуватила Росію у підриві складу боєприпасів і вбивстві двох громадян у 2014 році

Французький президент вважає наразі за доцільне запровадження санкцій після будь-якої "неприйнятної поведінки" президента Росії Володимира Путіна. Однак, додав він, одні лише санкцій недостатньо.

"Я думаю, що санкцій мало, але санкції є частиною пакету. Я віддаю перевагу конструктивному діалогу, але щоб вести конструктивний та ефективний діалог, потрібна довіра", - сказав Макрон.

Він заявив, що повністю поділяє бажання президента США Джо Байдена відкрити діалог з Росією. При цьому французький лідер переконаний, що з Путіним важливо бути чітким, коли йдеться про суперечливі питання. Нинішнє нарощування військового особового складу біля України Макрон вважає неприпустимим рівнем напруженості.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов виступив з доповіддю перед комітетом ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки. За його даними, сьогодні поблизу кордону України і в окупованому Криму в цілому розгорнуто 47 батальйонних тактичних груп РФ. До кінця квітня очікується збільшення до 56. Загальна чисельність особового складу повинна збільшитися до 110 тис. осіб. Авіаційну підтримку розгорнутим військам повинні надавати близько 350 літаків і до 250 вертольотів. Можливо залучення літаків командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил ЗС РФ. Підтримку і забезпечення дій військ з моря забезпечує корабельне угруповання з 40 бойових кораблів / катерів і двох підводних човнів.