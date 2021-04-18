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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Кравчук про підготовку в окупованому Донецьку до "нападу" ЗСУ: Терористи нагнітають обстановку

Кравчук про підготовку в окупованому Донецьку до

Україна не готує наступальної операції на Донбасі і ніколи першою не зробить такий крок.

У цьому в програмі "Погляд з Банкової" телеканалу "Дім" запевнив жителів Донецька глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Філософи кажуть: факти - уперта річ. Я задаю питання: чи були випадки на Донбасі, коли українська армія першою пішла в атаку? Ми постійно відбиваємо атаки, ми постійно захищаємося від агресора. І зараз в України в політичних документах, узгоджених на всіх рівнях, в програмі нашої делегації в ТКГ і слова немає про те, що українські війська можуть піти в наступ, це виключається", - підкреслив Кравчук.

Він нагадав позицію України: "ми будемо захищати свою землю, якщо ворог наважиться напасти в широкому масштабі на Україну. Але ми нападати не будемо".

Також читайте: Росія гальмує будь-які кроки до миру, але переговори щодо ситуації на Донбасі тривають, - Кравчук

При цьому, якщо проаналізувати історію Росії, то вона сумарно воює 150 років, додав Кравчук.

"Вона вже не бачить іншого шляху вирішення питання - тільки війни. А Україна ніколи не нападала, Україна захищалася", - продовжив він.

На його думку, демонстративна "оборона" в Донецьку - це просто нагнітання обстановки.

"Тепер їм треба продемонструвати мішки, мовляв, бачите, ми вже готуємося, ми відчуваємо, Україна скоро нападе. Тобто нагнітають", - вважає глава української делегації в ТКГ.

Також читайте: Кравчук: Путіну можна дати під дихало

Такі дії вкотре підтверджують, що Росія хоче Україну уявити агресором.

"Але це ж брехня. І все в світі це знають. Всі їм про це говорять прямо в очі. А вони, начебто, не чують, не бачать, не хочуть обговорювати жодних питань, тільки одне: погоджуйтеся на наші умови, не зробите - ми будемо розширювати агресію. Не зробите - будемо стріляти. Ну, це ж не переговори, це ж тиск", - резюмував Леонід Кравчук.

Жителі окупованого Донецька повідомляють виданню, що в місті йде підготовка до нібито наступу української армії. Мішками з піском "обороняють" важливі будівлі, працівників підприємств зобов'язали привести в порядок бомбосховища. Ситуацію підтверджують фотографіями.

Донецьк (948) Кравчук Леонід (546)


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Топ коментарі
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https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D1%96-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7-%D1%8F%D1%81%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D1%89%D0%BE-22-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F-1941-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B9-%D0%BE%D0%B1-%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%8E-%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Мине ще кілька років і москальські історики остаточно з'ясують, що 22 червня 1941 року за підтримки США, Туреччини й Об'єднаної Европи, на Московію віроломно напала Україна.
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18.04.2021 04:24 Відповісти
+7
Просто цифри.
До 2019-го ж простий нарід все сам робив. А після Порох став палки в колеса ставити.

Кравчук о подготовке в оккупированном Донецке к "нападению" ВСУ: Террористы нагнетают обстановку - Цензор.НЕТ 4223
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18.04.2021 04:50 Відповісти
+4
историки то вообще беcполезные люди - бОльших брехунов чем они и не найдешь.
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18.04.2021 04:29 Відповісти
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Аналітику дає чучело, яке перше приступило до розвалу незалежної України.

А Вовк з зовнішньої розвідки зайнятий мільйонами баксів...
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18.04.2021 03:28 Відповісти
закройте снайперу рот - ето старый казел утомляет .
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18.04.2021 04:11 Відповісти
деградация на лицо - от комуняки к кловану - и любят же друг друга в засос....
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18.04.2021 04:16 Відповісти
Кравчук о подготовке в оккупированном Донецке к "нападению" ВСУ: Террористы нагнетают обстановку - Цензор.НЕТ 4783
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18.04.2021 04:23 Відповісти
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D1%96-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7-%D1%8F%D1%81%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D1%89%D0%BE-22-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F-1941-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B9-%D0%BE%D0%B1-%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%8E-%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Мине ще кілька років і москальські історики остаточно з'ясують, що 22 червня 1941 року за підтримки США, Туреччини й Об'єднаної Европи, на Московію віроломно напала Україна.
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18.04.2021 04:24 Відповісти
историки то вообще беcполезные люди - бОльших брехунов чем они и не найдешь.
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18.04.2021 04:29 Відповісти
Ти забув філософів... Порівняно з ними, історики - щенята беззубі... Дайте філософу півгодини, і він доведе "пересічним", що анексія України, Білорусі, Прибалтики, Середньої Азії, Кавказу і Сибіру була прогресивним кроком з боку Росії і дала можливість народам, що їх населяли, більш широкого самовираження і розвитку... Я з такими вже стикався не раз...
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18.04.2021 07:19 Відповісти
Это же в учебнике советской истории написано.
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18.04.2021 09:48 Відповісти
нравится ссылка в етой новости...

Также читайте: https://censor.net/ru/news/3260364/pyanyyi_rossiyiskiyi_naemnik_pogib_v_dtp_vozle_zolotogo5_terroristy_hotyat_predstavit_eto_kak_boevuyu..."
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18.04.2021 04:45 Відповісти
Просто цифри.
До 2019-го ж простий нарід все сам робив. А після Порох став палки в колеса ставити.

Кравчук о подготовке в оккупированном Донецке к "нападению" ВСУ: Террористы нагнетают обстановку - Цензор.НЕТ 4223
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18.04.2021 04:50 Відповісти
чучело когда мертвечук начал "освобождать"?
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18.04.2021 08:58 Відповісти
опять етот черт - шо бакану позвонить некому?
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18.04.2021 05:04 Відповісти
та все уже тебя знают...
соси трубу в 3х стороннем формате и не мешай бубе не защищать родину.
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18.04.2021 05:27 Відповісти
переоденутся в "всу" - ну и дальше, по схеме...
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18.04.2021 05:34 Відповісти
Постоянные оправдания перед захватчиком собственной территории,что мы не собираемся эту самую территорию освобождать от захватчика. И пусть не волнуется. Большей дичи и абсурда трудно представить.
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18.04.2021 06:02 Відповісти
дайте деду роту - он и ту погубит....
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18.04.2021 06:11 Відповісти
Кравчук о подготовке в оккупированном Донецке к "нападению" ВСУ: Террористы нагнетают обстановку - Цензор.НЕТ 1599
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18.04.2021 06:53 Відповісти
Кравчук о подготовке в оккупированном Донецке к "нападению" ВСУ: Террористы нагнетают обстановку - Цензор.НЕТ 1887
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18.04.2021 06:54 Відповісти
Наш мир спасёт не красота,
Не доброта, не знаний сила.
А взятый в руки дробовик
И грамотный отстрел дебилов!
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18.04.2021 06:57 Відповісти
Так учебники пишут победители.
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18.04.2021 06:54 Відповісти
Слово «россии» пишется с маленькой буквы. Запомни, лапоть, и в будущем не пались так глупо.
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18.04.2021 07:23 Відповісти
Нехай сепарня боїться шо знов доведеться карміть бандер.
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18.04.2021 06:59 Відповісти
Особисто мені подібна риторика не до вподоби - Україна має готуватися і реформувати армію(і не тільки армію) до саме силового вирішення питання. Так званий "дипломатичний шлях" може бути лише компромісним, а це неприйнятно, і може згодом вибухнути ще потужніше.
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18.04.2021 07:30 Відповісти
США пару дней назад приняли уникальный документ типа "Центр Маршалла"...,на РАБссии поставили КРЕСТ...называется документ "Сайбер Флаг"....
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18.04.2021 07:39 Відповісти
Кравчук о подготовке в оккупированном Донецке к "нападению" ВСУ: Террористы нагнетают обстановку - Цензор.НЕТ 273
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18.04.2021 07:49 Відповісти
Все йде до третьої світової жахливо швидко. Треба готуватися: робити запаси дров, свічок, ліхтариків, консерви, крупи, борошно, питної води, ліків десь на півроку мінімум.
Тішить тільки те, що судячи з одностайної реакції світу, рашці нарешті тризда.
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18.04.2021 09:31 Відповісти
Старе рьігівське чмо щоденно привчає українців до ідеї реального існування днр/лнр. Павутиння в черепі не дозволяє зрозуміти що авторитету - 0.
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18.04.2021 09:36 Відповісти
 
 