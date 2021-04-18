Кравчук про підготовку в окупованому Донецьку до "нападу" ЗСУ: Терористи нагнітають обстановку
Україна не готує наступальної операції на Донбасі і ніколи першою не зробить такий крок.
У цьому в програмі "Погляд з Банкової" телеканалу "Дім" запевнив жителів Донецька глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ.
"Філософи кажуть: факти - уперта річ. Я задаю питання: чи були випадки на Донбасі, коли українська армія першою пішла в атаку? Ми постійно відбиваємо атаки, ми постійно захищаємося від агресора. І зараз в України в політичних документах, узгоджених на всіх рівнях, в програмі нашої делегації в ТКГ і слова немає про те, що українські війська можуть піти в наступ, це виключається", - підкреслив Кравчук.
Він нагадав позицію України: "ми будемо захищати свою землю, якщо ворог наважиться напасти в широкому масштабі на Україну. Але ми нападати не будемо".
При цьому, якщо проаналізувати історію Росії, то вона сумарно воює 150 років, додав Кравчук.
"Вона вже не бачить іншого шляху вирішення питання - тільки війни. А Україна ніколи не нападала, Україна захищалася", - продовжив він.
На його думку, демонстративна "оборона" в Донецьку - це просто нагнітання обстановки.
"Тепер їм треба продемонструвати мішки, мовляв, бачите, ми вже готуємося, ми відчуваємо, Україна скоро нападе. Тобто нагнітають", - вважає глава української делегації в ТКГ.
Такі дії вкотре підтверджують, що Росія хоче Україну уявити агресором.
"Але це ж брехня. І все в світі це знають. Всі їм про це говорять прямо в очі. А вони, начебто, не чують, не бачать, не хочуть обговорювати жодних питань, тільки одне: погоджуйтеся на наші умови, не зробите - ми будемо розширювати агресію. Не зробите - будемо стріляти. Ну, це ж не переговори, це ж тиск", - резюмував Леонід Кравчук.
Жителі окупованого Донецька повідомляють виданню, що в місті йде підготовка до нібито наступу української армії. Мішками з піском "обороняють" важливі будівлі, працівників підприємств зобов'язали привести в порядок бомбосховища. Ситуацію підтверджують фотографіями.
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До 2019-го ж простий нарід все сам робив. А після Порох став палки в колеса ставити.
соси трубу в 3х стороннем формате и не мешай бубе не защищать родину.
Не доброта, не знаний сила.
А взятый в руки дробовик
И грамотный отстрел дебилов!
Тішить тільки те, що судячи з одностайної реакції світу, рашці нарешті тризда.