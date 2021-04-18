Кравчук про підготовку в окупованому Донецьку до "нападу" ЗСУ: Терористи нагнітають обстановку

Україна не готує наступальної операції на Донбасі і ніколи першою не зробить такий крок.

У цьому в програмі "Погляд з Банкової" телеканалу "Дім" запевнив жителів Донецька глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Філософи кажуть: факти - уперта річ. Я задаю питання: чи були випадки на Донбасі, коли українська армія першою пішла в атаку? Ми постійно відбиваємо атаки, ми постійно захищаємося від агресора. І зараз в України в політичних документах, узгоджених на всіх рівнях, в програмі нашої делегації в ТКГ і слова немає про те, що українські війська можуть піти в наступ, це виключається", - підкреслив Кравчук.

Він нагадав позицію України: "ми будемо захищати свою землю, якщо ворог наважиться напасти в широкому масштабі на Україну. Але ми нападати не будемо".

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При цьому, якщо проаналізувати історію Росії, то вона сумарно воює 150 років, додав Кравчук.

"Вона вже не бачить іншого шляху вирішення питання - тільки війни. А Україна ніколи не нападала, Україна захищалася", - продовжив він.

На його думку, демонстративна "оборона" в Донецьку - це просто нагнітання обстановки.

"Тепер їм треба продемонструвати мішки, мовляв, бачите, ми вже готуємося, ми відчуваємо, Україна скоро нападе. Тобто нагнітають", - вважає глава української делегації в ТКГ.

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Такі дії вкотре підтверджують, що Росія хоче Україну уявити агресором.

"Але це ж брехня. І все в світі це знають. Всі їм про це говорять прямо в очі. А вони, начебто, не чують, не бачать, не хочуть обговорювати жодних питань, тільки одне: погоджуйтеся на наші умови, не зробите - ми будемо розширювати агресію. Не зробите - будемо стріляти. Ну, це ж не переговори, це ж тиск", - резюмував Леонід Кравчук.

Жителі окупованого Донецька повідомляють виданню, що в місті йде підготовка до нібито наступу української армії. Мішками з піском "обороняють" важливі будівлі, працівників підприємств зобов'язали привести в порядок бомбосховища. Ситуацію підтверджують фотографіями.