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Новини Агресія Росії проти України
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За минулу добу пораненено воїна, 17 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з протитанкової гармати біля Новомихайлівки, - ООС

За минулу добу пораненено воїна, 17 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з протитанкової гармати біля Новомихайлівки, - ООС

За минулу добу, 17 квітня, було зафіксовано 17 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, поблизу селища Новомихайлівка противник відкривав вогонь в бік позицій наших захисників із протитанкової гармати МТ-12.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Поблизу населених пунктів Майорськ, Новгородське, Зайцеве, Південне, Шуми і Луганське ворог зробив обстріл із заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го і 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У передмісті населених пунктів Піски, Широкине, Авдіївка та Водяне в Донецькій області противник вів обстріл з підствольних, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав осколкового поранення. Стан захисника - середнього ступеня тяжкості. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлені представники ОБСЄ через українську сторону СЦКК. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали у відповідь вогонь", - підкреслюють в штабі.

За даними штабу, станом на 7 ранку 18 квітня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Авдіївки російські окупанти відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також читайте: США попередили авіакомпанії про небезпеку польотів над Україною та Росією у зв'язку з ескалацією на кордонах

бойовик (3414) обстріл (29282) поранення (2820) тероризм (2868) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+5
мЬІролюбне ЗЕ перемЬІріє.
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18.04.2021 08:10 Відповісти
+3
За минулу добу пораненено воїна, 17 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з протитанкової гармати біля Новомихайлівки, - ООС - Цензор.НЕТ 7708
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18.04.2021 09:41 Відповісти
+3
Швикдкого одужання нашому захиснику.
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18.04.2021 11:13 Відповісти
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мЬІролюбне ЗЕ перемЬІріє.
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18.04.2021 08:10 Відповісти
Так это тебе в окна укропы бамкают. Не веришь? смотри завтра Скабееву.
За минувшие сутки ранен воин, 17 нарушений режима тишины. Террористы стреляли из противотанковой пушки у Новомихайловки, - ООС - Цензор.НЕТ 7497
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18.04.2021 08:17 Відповісти
Гуляйізба для овоспечених лаптєй.
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18.04.2021 08:23 Відповісти
Хорошо уже что хата а не изба.
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18.04.2021 08:26 Відповісти
Интересно, завтра Скабеевы снова будут говорить про мальчика убитого дроном , пролетевшим 14 км в глубокий тыл,
или расскажут про украинских собак...За минувшие сутки ранен воин, 17 нарушений режима тишины. Террористы стреляли из противотанковой пушки у Новомихайловки, - ООС - Цензор.НЕТ 5712
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18.04.2021 08:24 Відповісти
Расскажут про украинских собак запущеных нарасейку украинскими нациками с целью диверсий.
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18.04.2021 09:02 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!

За минулу добу пораненено воїна, 17 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з протитанкової гармати біля Новомихайлівки, - ООС - Цензор.НЕТ 5387
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18.04.2021 08:59 Відповісти
За минулу добу пораненено воїна, 17 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з протитанкової гармати біля Новомихайлівки, - ООС - Цензор.НЕТ 7708
показати весь коментар
18.04.2021 09:41 Відповісти
Швикдкого одужання нашому захиснику.
показати весь коментар
18.04.2021 11:13 Відповісти
 
 