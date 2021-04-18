За минулу добу пораненено воїна, 17 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з протитанкової гармати біля Новомихайлівки, - ООС

За минулу добу, 17 квітня, було зафіксовано 17 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, поблизу селища Новомихайлівка противник відкривав вогонь в бік позицій наших захисників із протитанкової гармати МТ-12.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Поблизу населених пунктів Майорськ, Новгородське, Зайцеве, Південне, Шуми і Луганське ворог зробив обстріл із заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го і 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У передмісті населених пунктів Піски, Широкине, Авдіївка та Водяне в Донецькій області противник вів обстріл з підствольних, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав осколкового поранення. Стан захисника - середнього ступеня тяжкості. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлені представники ОБСЄ через українську сторону СЦКК. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали у відповідь вогонь", - підкреслюють в штабі.

За даними штабу, станом на 7 ранку 18 квітня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Авдіївки російські окупанти відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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