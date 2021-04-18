На знак солідарності з Україною Велика Британія відправить військові кораблі в Чорне море, - The Sunday Times

Велика Британія відправить військові кораблі Королівського флоту в Чорне море. В українських водах вони мають з'явитися в травні.

Про це повідомляє газета The Sunday Times, посилаючись на джерела в британському військовому відомстві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що введення кораблів в українські води покликано продемонструвати солідарність з Україною і союзниками по НАТО.

Надіслати в Україну планують один есмінець Type 45, озброєний зенітними ракетами і протичовновий фрегат Type 23. Вони відокремляться від авіаносної групи Королівського флоту в Середземному морі і вирушать через Босфор у Чорне море.

Їх буде підтримувати авіаносець HMS Queen Elizabeth, на борту якого розташовані вертольоти для боротьби з підводними човнами та винищувачі-бомбардувальники F35B. Проте королівський авіаносець залишиться в Середземному морі, оскільки перебування суден такого типу в Чорному морі не дозволяється міжнародною угодою.

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Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія під час контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту в Париж обговорив ситуацію з безпекою на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макрона жодних пропозицій, які виходили б за рамки інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.