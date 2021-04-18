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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 250 осіб, зафіксовано 10 282 нові випадки зараження, 6 523 особи одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 250 осіб, зафіксовано 10 282 нові випадки зараження, 6 523 особи одужали

10 282 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовані в Україні станом на 18 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 456 дітей і 161 медпрацівник.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Також за минулу добу, за даними Степанова:

-госпіталізовано – 4 274 особи;

-летальних випадків – 250;

-одужало – 6 523 особи;

-здійснено тестувань за добу – 60 380 (зокрема методом ПЛР – 27 278, методом ІФА – 6 558, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 544).

За весь час пандемії в Україні:

-захворіло – 1 946 510 осіб;

-одужало – 1 482 079 осіб;

-летальних випадків – 39 786;

-проведено ПЛР-тестувань – 8 942 671.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 590), Дніпропетровській (1 114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях", - уточнив міністр.

Також читайте: Вакцинацію проти COVID-19 пройшли перші 50 столичних поліцейських, - Крищенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
-Сепанов, докладывай, как дела на фронте борьбы с ковидом?
-Владимир Ссаныч, за прошлые сутки всего десять новых случаев!
- Наконец-то нам перестанут тыкать в глаза успехами Израиля! Это все благодаря вакцинации?
- Нет, эо все благодаря Радуцкому!
- Ну вот, и наши евреи тоже кое-что умеют! Что же он сделал?

- Он выгодно продал почти все наши тест-системы за границу!
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18.04.2021 09:42 Відповісти
+2
Якщо зменшення кількості захворілих можливе ще якось пояснити тим, що на вихідні роблять менше тестів на ковід, то як пояснити зниження смертності від ковіду саме на вихідні?
Смерть також на вихідні відпочиває?

Проаналізуйте статистику по дням тижня.
Схоже на те, що статистику малюють за константою генія "дубілєта", ну як з переписом.
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18.04.2021 09:27 Відповісти
+2
Статистику - раз плюнути. Можна навіть без тесту )

Коди стану або захворювання (МКХ-10 та інших класифікацій) шифр за МКХ-10: U07.1 - COVID-19 підтверджений лабораторним тестуванням незалежно від тяжкості клінічних ознак або симптомів (вірус ідентифікований);

U07.2 - COVID-19 діагностовано клінічно або епідеміологічно, але лабораторне тестування непереконливе чи недоступне (вірус не ідентифікований).
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18.04.2021 10:34 Відповісти
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Стебанов жонглирует "костями" и так делает "статистику". Вообще можно не читать поток "масс" от этого стильного господинчика. Кстати, если бы я был веротекантропом, то сказал бы шо наш тов. министр - "сотонист". Наслаждается количеством граждан, отправившихся к Аллаху
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18.04.2021 08:30 Відповісти
Статистику - раз плюнути. Можна навіть без тесту )

Коди стану або захворювання (МКХ-10 та інших класифікацій) шифр за МКХ-10: U07.1 - COVID-19 підтверджений лабораторним тестуванням незалежно від тяжкості клінічних ознак або симптомів (вірус ідентифікований);

U07.2 - COVID-19 діагностовано клінічно або епідеміологічно, але лабораторне тестування непереконливе чи недоступне (вірус не ідентифікований).
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18.04.2021 10:34 Відповісти
ЗЕперемога?
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18.04.2021 08:30 Відповісти
450...450..
250..
тижневий цикл..

пОРАДА.
Степанов,виступай з заявами про УСПІХИ лише в понеділок
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18.04.2021 08:54 Відповісти
тести закінчились ще до кінця робочого дня
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18.04.2021 09:09 Відповісти
Якщо зменшення кількості захворілих можливе ще якось пояснити тим, що на вихідні роблять менше тестів на ковід, то як пояснити зниження смертності від ковіду саме на вихідні?
Смерть також на вихідні відпочиває?

Проаналізуйте статистику по дням тижня.
Схоже на те, що статистику малюють за константою генія "дубілєта", ну як з переписом.
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18.04.2021 09:27 Відповісти
-Сепанов, докладывай, как дела на фронте борьбы с ковидом?
-Владимир Ссаныч, за прошлые сутки всего десять новых случаев!
- Наконец-то нам перестанут тыкать в глаза успехами Израиля! Это все благодаря вакцинации?
- Нет, эо все благодаря Радуцкому!
- Ну вот, и наши евреи тоже кое-что умеют! Что же он сделал?

- Он выгодно продал почти все наши тест-системы за границу!
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18.04.2021 09:42 Відповісти
Як можна в Київській області відкривати школи, коли в лікрані не беруть з ковід бо все зайнято? Чи вакцинували всіх вчителів, щоб наражати людей на небеспеку ? Чи, може, Київщина вийшла з червоної зони ?
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18.04.2021 10:00 Відповісти
Брехлива антинаучная статистика степашки не повод для того чтоб лишать себя маленьких радостей жизни . Ведь их так мало а жизнь коротка и не предсказуема и живем мы только раз.И прожить ее надо так чтоб не стать подножным кормом еще и ковидмафии. И это в наших силах. Геть политшаманов, пусть о ковиде говорят только ученые на диспутах за и против.
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18.04.2021 11:16 Відповісти
Учитесь у людей которые заботятся о
Своем народе
Умеют считать не только свой деньги но и страны
За любые деньги не дожидаясь /подачек /
Закупили вакцину /провели вакцинацю /
И почти забыли о ковиде
У нас ,,тайна ,, сколько стоит вакцина
Ее закупают ,,непонятные ,, фирмы
Экономя на цене вакцины мы в дестки раз
Больше расходуем на организации лечения
Это выгодно только не народу сколько на этом
Зарабатывают страшно подумать
80% населения уже на пределе
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18.04.2021 13:57 Відповісти
Хотів би я поглянути на цю диво-країну, якби майже всі фінанси, промисловість, ЗМІ належали хоча б йорданцям, а президентом був сирієць, прем'єром іранець і в кнесеті більшість була б арабами.
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18.04.2021 14:10 Відповісти
А тем временем власти Израиля официально объявили об отмене обязательного масочного режима. А 5-го апреля они объявили о победе над коронавирусом Они считают, что страна первой в мире преодолела болезнь благодаря быстрой и эффективной кампании по вакцинации (на данный момент 80%) населения страны
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18.04.2021 19:47 Відповісти
 
 