В Україні за добу від COVID-19 померли 250 осіб, зафіксовано 10 282 нові випадки зараження, 6 523 особи одужали

10 282 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовані в Україні станом на 18 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 456 дітей і 161 медпрацівник.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Також за минулу добу, за даними Степанова:

-госпіталізовано – 4 274 особи;

-летальних випадків – 250;

-одужало – 6 523 особи;

-здійснено тестувань за добу – 60 380 (зокрема методом ПЛР – 27 278, методом ІФА – 6 558, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 544).

За весь час пандемії в Україні:

-захворіло – 1 946 510 осіб;

-одужало – 1 482 079 осіб;

-летальних випадків – 39 786;

-проведено ПЛР-тестувань – 8 942 671.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 590), Дніпропетровській (1 114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях", - уточнив міністр.

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