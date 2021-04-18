В Україні за добу від COVID-19 померли 250 осіб, зафіксовано 10 282 нові випадки зараження, 6 523 особи одужали
10 282 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовані в Україні станом на 18 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 456 дітей і 161 медпрацівник.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
Також за минулу добу, за даними Степанова:
-госпіталізовано – 4 274 особи;
-летальних випадків – 250;
-одужало – 6 523 особи;
-здійснено тестувань за добу – 60 380 (зокрема методом ПЛР – 27 278, методом ІФА – 6 558, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 544).
За весь час пандемії в Україні:
-захворіло – 1 946 510 осіб;
-одужало – 1 482 079 осіб;
-летальних випадків – 39 786;
-проведено ПЛР-тестувань – 8 942 671.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 590), Дніпропетровській (1 114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях", - уточнив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Коди стану або захворювання (МКХ-10 та інших класифікацій) шифр за МКХ-10: U07.1 - COVID-19 підтверджений лабораторним тестуванням незалежно від тяжкості клінічних ознак або симптомів (вірус ідентифікований);
U07.2 - COVID-19 діагностовано клінічно або епідеміологічно, але лабораторне тестування непереконливе чи недоступне (вірус не ідентифікований).
250..
тижневий цикл..
пОРАДА.
Степанов,виступай з заявами про УСПІХИ лише в понеділок
Смерть також на вихідні відпочиває?
Проаналізуйте статистику по дням тижня.
Схоже на те, що статистику малюють за константою генія "дубілєта", ну як з переписом.
-Владимир Ссаныч, за прошлые сутки всего десять новых случаев!
- Наконец-то нам перестанут тыкать в глаза успехами Израиля! Это все благодаря вакцинации?
- Нет, эо все благодаря Радуцкому!
- Ну вот, и наши евреи тоже кое-что умеют! Что же он сделал?
- Он выгодно продал почти все наши тест-системы за границу!
Своем народе
Умеют считать не только свой деньги но и страны
За любые деньги не дожидаясь /подачек /
Закупили вакцину /провели вакцинацю /
И почти забыли о ковиде
У нас ,,тайна ,, сколько стоит вакцина
Ее закупают ,,непонятные ,, фирмы
Экономя на цене вакцины мы в дестки раз
Больше расходуем на организации лечения
Это выгодно только не народу сколько на этом
Зарабатывают страшно подумать
80% населения уже на пределе