Затримання консула Сосонюка - спланована ФСБ провокація. Його знайома з власної ініціативи дістала якісь незрозумілі матеріали, - Єнін
Затримання українського консула в Росії Олександра Сосонюка готували заздалегідь за спланованим сценарієм.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в коментарі Суспільному.
"ВІд самого початку стало зрозуміло, що це банальна провокація. Він зустрівся з однією зі своїх знайомих. Вона почала діставати якісь незрозумілі матеріали. Він ледь встиг сказати, щоб вона припинила це робити. Як в той же самий момент був фактично затриманий представниками ФСБ Росії", — розповів Єнін.
За його словами, російські спецслужби інкримінують українському консулу збирання закритих відомостей, хоча Сосонюк був ледь знайомий зі співрозмовницею.
"Він (Сосонюк. — Ред.) ніколи не звертався до неї та до будь-кого іншого з такими проханнями. Всі ці речі вона принесла на власний розсуд, без жодних питань з його боку почала викладати їх", — повідомив заступник міністра.
Він зауважив, що затримання українського консула тривало близько однієї години, наразі він перебуває у безпеці, на території консульської установи.
Раніше у ФСБ Росії повідомили про затримання у Петербурзі консула України в цьому місті Олександра Сосонюка нібито під час отримання закритої інформації з баз російських правоохоронних органів.
Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін назвав провокацією дії ФСБ щодо Сосонюка, оскільки український консул не причетний до отримання секретної інформації з баз правоохоронних органів РФ.
Пізніше МЗС РФ повідомило, що Сосонюк має покинути територію Росії упродовж 72 годин.
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или вы что обычно в ресторане ?
Мл.ть, дипломатия уровня пещерного века. Мозгов нет, образования нет, страна ЗЕбиляка (с)
Зачем с бабой в ресторан ходят?
и сразу направить их на сохранение в Гаагу.
Ты их в дверь - они в окно!
Говори, что с этим делом
Мы покончили давно
Могут действовать они не прямиком
Шасть в купе - и притвориться мужиком
А сама наложит тола под корсет
Ты проверяй, какого пола твой сосед!
Тут давай его пытать я
"Опасаюсь - маху дам!
Как проверить - лезть под платье?
Так схлопочешь по мордам..."
покупал какие-то базы физлиц на ЯРМАРКЕ.
особо секретные.
вот наградил Бог соседями, конченными дебилами.