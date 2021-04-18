Затримання консула Сосонюка - спланована ФСБ провокація. Його знайома з власної ініціативи дістала якісь незрозумілі матеріали, - Єнін

Затримання українського консула в Росії Олександра Сосонюка готували заздалегідь за спланованим сценарієм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в коментарі Суспільному.

"ВІд самого початку стало зрозуміло, що це банальна провокація. Він зустрівся з однією зі своїх знайомих. Вона почала діставати якісь незрозумілі матеріали. Він ледь встиг сказати, щоб вона припинила це робити. Як в той же самий момент був фактично затриманий представниками ФСБ Росії", — розповів Єнін.

За його словами, російські спецслужби інкримінують українському консулу збирання закритих відомостей, хоча Сосонюк був ледь знайомий зі співрозмовницею.

"Він (Сосонюк. — Ред.) ніколи не звертався до неї та до будь-кого іншого з такими проханнями. Всі ці речі вона принесла на власний розсуд, без жодних питань з його боку почала викладати їх", — повідомив заступник міністра.

Він зауважив, що затримання українського консула тривало близько однієї години, наразі він перебуває у безпеці, на території консульської установи.

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Раніше у ФСБ Росії повідомили про затримання у Петербурзі консула України в цьому місті Олександра Сосонюка нібито під час отримання закритої інформації з баз російських правоохоронних органів.

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін назвав провокацією дії ФСБ щодо Сосонюка, оскільки український консул не причетний до отримання секретної інформації з баз правоохоронних органів РФ.

Пізніше МЗС РФ повідомило, що Сосонюк має покинути територію Росії упродовж 72 годин.