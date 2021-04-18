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Затримання консула Сосонюка - спланована ФСБ провокація. Його знайома з власної ініціативи дістала якісь незрозумілі матеріали, - Єнін

Затримання консула Сосонюка - спланована ФСБ провокація. Його знайома з власної ініціативи дістала якісь незрозумілі матеріали, - Єнін

Затримання українського консула в Росії Олександра Сосонюка готували заздалегідь за спланованим сценарієм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в коментарі Суспільному.

"ВІд самого початку стало зрозуміло, що це банальна провокація. Він зустрівся з однією зі своїх знайомих. Вона почала діставати якісь незрозумілі матеріали. Він ледь встиг сказати, щоб вона припинила це робити. Як в той же самий момент був фактично затриманий представниками ФСБ Росії", — розповів Єнін.

За його словами, російські спецслужби інкримінують українському консулу збирання закритих відомостей, хоча Сосонюк був ледь знайомий зі співрозмовницею.

"Він (Сосонюк. — Ред.) ніколи не звертався до неї та до будь-кого іншого з такими проханнями. Всі ці речі вона принесла на власний розсуд, без жодних питань з його боку почала викладати їх", — повідомив заступник міністра.

Він зауважив, що затримання українського консула тривало близько однієї години, наразі він перебуває у безпеці, на території консульської установи.

Також дивіться: ФСБ РФ заявила, що консул Сосонюк цікавився базами даних росіян. ВIДЕО

Раніше у ФСБ Росії повідомили про затримання у Петербурзі консула України в цьому місті Олександра Сосонюка нібито під час отримання закритої інформації з баз російських правоохоронних органів.

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін назвав провокацією дії ФСБ щодо Сосонюка, оскільки український консул не причетний до отримання секретної інформації з баз правоохоронних органів РФ.

Пізніше МЗС РФ повідомило, що Сосонюк має покинути територію Росії упродовж 72 годин.

затримання (4355) Санкт-Петербург (279) Єнін Євген (348) консул (134)


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Топ коментарі
+22
Зачем эти оправдания? Перед кем? Для нас, даже если он собирал информацию, это норм... А кацапам и подкацапникам все равно ничего не докажешь) Да и зачем?)
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18.04.2021 08:57 Відповісти
+14
На такой должности на такой территории о б лядях забывать надо. Идиот
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18.04.2021 09:18 Відповісти
+11
Тщательнее нужно знакомых выбирать любому человеку, а уж дипломату во враждебной стране тем более, тщательнее.
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18.04.2021 09:22 Відповісти
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Тупой он какой-то.
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18.04.2021 08:53 Відповісти
тупой не тупой, а кацапам по губам досталось
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18.04.2021 09:01 Відповісти
Это некоторые комментаторы тупые!
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18.04.2021 09:09 Відповісти
Баба да, баба да.
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18.04.2021 08:54 Відповісти
Мене цікавить навіщо він пішов в той ресторан, та ще і на зустріч з малознайомою?
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18.04.2021 08:56 Відповісти
кушать хотел ?
или вы что обычно в ресторане ?
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18.04.2021 09:00 Відповісти
Шпили-вили на вечерок.
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18.04.2021 09:50 Відповісти
Дипломат, КОНСУЛ и без жены! Шляется по бабам и кабакам без сопровождения! Есть же ПРОПИСНЫЕ СТАНДАРТЫ.
Мл.ть, дипломатия уровня пещерного века. Мозгов нет, образования нет, страна ЗЕбиляка (с)
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18.04.2021 10:15 Відповісти
Толик, у тебя как с ориентацией?
Зачем с бабой в ресторан ходят?
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18.04.2021 11:38 Відповісти
Причому тут орієнтація, лоханувся консул, розбірливішим треба бути в жінках. Та ще й у ворожій до нас країні.
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18.04.2021 17:13 Відповісти
Толик, весна - она даже в Расии бывает!
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18.04.2021 20:18 Відповісти
Ну мог же в МИДе РФ какую-то Машку найти!
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18.04.2021 21:38 Відповісти
Зачем эти оправдания? Перед кем? Для нас, даже если он собирал информацию, это норм... А кацапам и подкацапникам все равно ничего не докажешь) Да и зачем?)
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18.04.2021 08:57 Відповісти
ФСБ використовує жінок постійно. Нємцов, Ісаєв - російські опозиціонери, що загинули в компанії дівок
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18.04.2021 12:38 Відповісти
интересно, данные распечатаны или на микрохвотопылёнке ?
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18.04.2021 08:59 Відповісти
"дпд" - добровольные подруга дипломата.
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18.04.2021 09:01 Відповісти
нефиг шастать в России по бабам ибо они там в вашем окружении все агенты фсб!
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18.04.2021 09:02 Відповісти
Медовая ловушка. П.С. Жена и двое детей.
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18.04.2021 09:09 Відповісти
надо было нормальную "рабочую сосну", а он на березу полез...
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18.04.2021 09:10 Відповісти
Є Нін - гігант мьіслі.
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18.04.2021 09:12 Відповісти
Украину террором пытаются привести к капитуляции , а этот Ватник встречается с сомнительной особой из ФСБ , - Уволить . Ничему не учатся , - Срамота.
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18.04.2021 09:15 Відповісти
Да ,Сосонюк значит просто дурачок и попал туда видимо по блату ,ну попасться на такую дешёвку это надо было постараться ...
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18.04.2021 09:16 Відповісти
На такой должности на такой территории о б лядях забывать надо. Идиот
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18.04.2021 09:18 Відповісти
Нужно чтоб в консульстве был достаточный контингент женского персонала. И ни-ни! Только со своими
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18.04.2021 09:52 Відповісти
Тщательнее нужно знакомых выбирать любому человеку, а уж дипломату во враждебной стране тем более, тщательнее.
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18.04.2021 09:22 Відповісти
це ще питання, для кого касапія - ворожа... А для кого - корова дойна.
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18.04.2021 09:29 Відповісти
Нахальная шпионка с Бангладеш.
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18.04.2021 09:26 Відповісти
. Он встретился с одной из своих знакомых. Она начала доставать какие-то непонятные материалы, с матрёшки . Как в тот же самый момент был задержан представителями ФСБ России, в матрёшке мало места оказалось для пакетика наркоты. Грязная работа ФСБ, могли бы в валенках всё это проделать, туда можно было вместить целый "Крымский набор украинского диверсанта" Источник: https://censor.net/ru/n3260412
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18.04.2021 09:36 Відповісти
Русский (советский) это один народ у которого нет свого государства, а есть только столица Мацква, эти потомки кочевого народа московской Орды могут оправдываться по всякому и под всяким надуманным предлогом лезут к своим соседям грабить и убивать ,так как ленятся работать на своих бескрайних землях ,которые пока имеют сейчас.
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18.04.2021 09:56 Відповісти
Даже какие то модельки или кто нибудь там чуть чуть не имеют права по кабакам и дням рождения ходить, а это дипломат, Украина, пошел себе.
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18.04.2021 09:39 Відповісти
В консульстві їсти, пити і спати
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18.04.2021 09:41 Відповісти
Сосонюк сидить і просто дивиться на кацапсячих дебілів...
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18.04.2021 09:43 Відповісти
Міг би сидіти- руки на колінах. А він смикається, за хвилину п'ять раз уже переклав ногу за ногу. Мабуть і перекладача не попросить
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18.04.2021 10:19 Відповісти
Я б подивився, що б ти робив коли тебе кацапи арештували... А якщо він і причетний до розвідки то це нормально. Ми ж з кацапсинами зараз у війні і вони окупували частину наших земель.
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18.04.2021 12:02 Відповісти
Выслали и ладно. В ответ, молчком, подобрать какого-нибудь москальского консула и тоже выслать. И всё!
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18.04.2021 09:49 Відповісти
на такую враждебную акцию мацквы нужно высылать не 1-го, а десять кацапских дипломатов, давать на выезд не 72 часа, та еще и с понедельника - позор!! 48 часов, как Чехия, с момента уведомления...
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18.04.2021 09:53 Відповісти
Попався ..на ПРофурсетке ..
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18.04.2021 10:05 Відповісти
Попахивает женской местью. А в такое время по бабам шастать нужно аккуратно.
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18.04.2021 10:14 Відповісти
Затримання консула Сосонюка - спланована ФСБ провокація. Його знайома з власної ініціативи дістала якісь незрозумілі матеріали, - Єнін - Цензор.НЕТ 361
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18.04.2021 10:30 Відповісти
Песков как живой.
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18.04.2021 10:59 Відповісти
а шо, он уже сдох?
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18.04.2021 11:25 Відповісти
Це- або абсолютно топорна робота наших "фахівців", або дійсно, спецоперація ФСБ, яку дуже легко організувати(при необхідності).
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18.04.2021 10:35 Відповісти
Верно, не Штирлиц какой. Встретился с сомнительной бабёнкой, та выложила в его сторону телефон, а он его сразу взял и положил ближе к себе, на видео это видно, это провал, пусть даже и на подставе
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18.04.2021 11:12 Відповісти
Я думаю, що таких "передач інформації" з участю російських дипломатів в Україні , при бажанні і потребі, можна сконстроювати скільки завгодно. Але, мені здається, наші не можуть або не вміють все це "красиво " оформити. Так, щоб це було переконливо і дуже наочно. Це прослідковується навіть, при затриманні внутрішніх злочинців (контрабандистів, хабарників і т.п.)
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18.04.2021 11:23 Відповісти
Украина могла бы задержать два десятка московских бидарассов
и сразу направить их на сохранение в Гаагу.
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18.04.2021 11:00 Відповісти
А что там, вообще, делают украинские дипломаты во время войны ? Весь мир знает : при агрессии дипотношения прерываются... А то Украина взывает к миру : помогите! На нас напали!У нас война! А все смотрят: дмпломаты, работают... поезда ходят... договор о Дружбе не расторгнут... торговля идёт... компания президента Украины работает на телеканалах РФ, продаёт туда франшизы... Это ж е***ся можно какая война...
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18.04.2021 11:01 Відповісти
у нас не война, а антитеррористическая операция. Во всяком случае, официально. Это еще Порох так решил.
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18.04.2021 11:04 Відповісти
Там шпионки с крепким телом
Ты их в дверь - они в окно!
Говори, что с этим делом
Мы покончили давно
Могут действовать они не прямиком
Шасть в купе - и притвориться мужиком
А сама наложит тола под корсет
Ты проверяй, какого пола твой сосед!
Тут давай его пытать я
"Опасаюсь - маху дам!
Как проверить - лезть под платье?
Так схлопочешь по мордам..."
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18.04.2021 11:03 Відповісти
так дешево сляпано.
покупал какие-то базы физлиц на ЯРМАРКЕ.
особо секретные.
вот наградил Бог соседями, конченными дебилами.
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18.04.2021 13:36 Відповісти
Беспорядочные половые связи до добра не доводят))
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18.04.2021 14:24 Відповісти
 
 