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Новини
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Висилка Чехією російських дипломатів - серйозний удар по двосторонніх відносинах. Будуть відповідні заходи, - Слуцький

Висилка Чехією російських дипломатів - серйозний удар по двосторонніх відносинах. Будуть відповідні заходи, - Слуцький

Рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ.

Про це заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Интерфакс.

"Висилка 18 співробітників дипмісії - серйозний удар по двосторонніх відносинах з Росією", - сказав Слуцький журналістам в суботу.

За його словами, "підстави не витримують критики, так само як і відсилання до подій 2014 року".

"Реальних причин для такого кроку, впевнений, не було", - зазначив глава комітету.

Слуцький підкреслив, що "як і прийнято в таких випадках, у відповідь заходи з нашого боку обов'язково будуть".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехія висилає 18 співробітників Посольства РФ у Празі

Як повідомлялося, напередодні глава МЗС Чехії Ян Гамачек прийняв рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Всього в списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії.

Вибухи у Врбетіце відбулися 16 жовтня 2014 року. Вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей. Причина вибуху залишалася невідомою, за однією з версій він трапився через недбалість робітників.

росія (66175) Чехія (1655) дипломати (569) Слуцький Леонід (16)


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Топ коментарі
+31
Весь так называемый мид лаптестана ПНХ!
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18.04.2021 09:04 Відповісти
+30
Со всех сторон миролюбивую росиюшку ущемляют. На каждом шагу русофобия.
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18.04.2021 09:06 Відповісти
+22
у кацапов есть еще много "ответных мер", к примеру,запретят гражданам Чехии посещать общественные туалеты в мухосранске и пиз..плюевке.
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18.04.2021 09:17 Відповісти
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Весь так называемый мид лаптестана ПНХ!
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18.04.2021 09:04 Відповісти
который месяц нет воронежцам житья от тех кремлядских фрицев ))
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18.04.2021 09:06 Відповісти
Со всех сторон миролюбивую росиюшку ущемляют. На каждом шагу русофобия.
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18.04.2021 09:06 Відповісти
конюшню под названием "мид рф" чмырить нужно каждый день.
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18.04.2021 09:07 Відповісти
Шо, рашисты опять помидоры в отместку давить будут?
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18.04.2021 09:08 Відповісти
пиво виливати будуть...
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18.04.2021 09:30 Відповісти
Та Земана на парад 9 травня в Москву не запросять!
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18.04.2021 10:38 Відповісти
мордору міжнародне право до дупи, - казала головна плешива моль. Виконуйте мовчки.
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18.04.2021 09:10 Відповісти
"Ответные меры"........*********** везде уже так обосрались,что скоро высылать будет некого!
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18.04.2021 09:11 Відповісти
у кацапов есть еще много "ответных мер", к примеру,запретят гражданам Чехии посещать общественные туалеты в мухосранске и пиз..плюевке.
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18.04.2021 09:17 Відповісти
та заборонили би взагалі всім іноземцям перетинати кордони...
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18.04.2021 09:26 Відповісти
Та то не можна. Хто ж тоді працювати буде замість рукожопих росіян?
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18.04.2021 09:32 Відповісти
😂🤧
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18.04.2021 09:40 Відповісти
Дебилы ватные с пронюханными кокосом мозгами не понимают как работает удав удав не стреляет и не бомбит он удавливает и проглатывает ...
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18.04.2021 09:14 Відповісти
а шо не лошадь?
Чехия тока слуцкого заслуживает? по кацапски так?
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18.04.2021 09:17 Відповісти
кацапы не желают ехать в обхазию ?
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18.04.2021 09:19 Відповісти
c кацапских санкций можна книгу писать - настолько мощные и ударяющие....
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18.04.2021 09:21 Відповісти
кацы вас еще наура не пнула? а так вроде уже все....
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18.04.2021 09:26 Відповісти
Гонят кацапов отрвсюду ссаными тряпками,а они лезут и лезут. Тараканы. Паразиты.
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18.04.2021 09:27 Відповісти
Судя по той тенденции что происходит сейчас. Раше нужно будет отправлять всех иностранных дипломатов стран Европы и Сев. Америки и принимать обратно высланных своих. ( каждый новый день только и сообщений что какая то из стран высылает очередных рашен "дипломатов" Это коснулось даже лояльной Болгарии, не говоря скажем о США и Польше.
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18.04.2021 09:30 Відповісти
алиоша под горой стоял не над ней - разве шо в кацапии изменилось и алиоша вознесся
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18.04.2021 09:42 Відповісти
принимаетца.
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18.04.2021 10:03 Відповісти
шпили-вили голубятня фсбешная...
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18.04.2021 09:40 Відповісти
"не" Приятно познакомиться.. А то " тир- пятнадцать", так бы сразу и написали.
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18.04.2021 09:42 Відповісти
ты не первый "над горой" - спеши дальше...
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18.04.2021 09:46 Відповісти
Чехия позволила кацапам расселиться по стране.
Карловы Вары вообще скуплены кацапами .
Вот чехи и пожинают свою ошибку.
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18.04.2021 09:38 Відповісти
Що ЧНР ? Раися - введи ...???
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18.04.2021 09:39 Відповісти
Як я розумію, крембль приготував собі аварійний вихід заявою Шойги що це навчання, які будуть відбуватись 3 тижні. Щоб потім відкотитись, сказавши шо вже всьо, навчання закінчились і не "потєрять літсо".
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18.04.2021 09:40 Відповісти
Якби з Чехії вислали "на историческую родину" всіх руцьких взагалі свято.
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18.04.2021 09:43 Відповісти
Допоки звіряток не відправлять в родную говень... Це продовжуватиметься - завжди... Вони вже маючи по 30ть років громадянства інших країн - гавари па русски и путен введи... це має бути світовиий підхід до вирішення....
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18.04.2021 09:43 Відповісти
Чехи свого часу розпродали кацапами і свої підприємства, і курорти. Зокрема славнозвісну "Бехеровку". На відміну від поляків, які вважають кацапів ворогами, чехи поряд із сербами є либонь найбільші серед слов'ян кпмради для кацапів. Якщо із сербами все зрозуміло - це такі собі кацапи Балкан, то щодо чехів ситуація дивна. Єдине, що приходить на думку - це зараження чехів ідеями кауапського большевизму у 1915-1922 роках, коли десятки тисяч чехів перебували на території кацапії, як полонені австро-угорської армії і багато з них приймали участь у кацапські громадянській війні. Всім відомо про чеський військовий корпус, який захопив Колчака і видав його большевикам.
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18.04.2021 09:47 Відповісти
Чехі розпродали кацапам не більше, чим інші країни Європи та Україна. А щодо,,любові" чехів до кацапів, то не згоден. 68-рік пам'ятає ще багото людей.
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18.04.2021 09:57 Відповісти
Тій мацковській наволочі даже воду продавати гріх, не то що різні підприємства і дозволяти кпувати нерухомість...
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18.04.2021 10:07 Відповісти
Тому обирають президентом москвофілів Земана. Стокгольмський синдром - незрозуміла дружба жертви із злочинцем.
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18.04.2021 11:29 Відповісти
Так земана вибирали не за те, що він с кацапами товаришує, а того що бачили в ньму ,,свого хлопця", пив, курив,молов якусь муйню, але плебсу це подобалось.
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18.04.2021 12:00 Відповісти
удар по отношениям не высылка кацапов, удар по отношениям кацапские подрывные действия, Чехия чхала на отношения с кацапами.
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18.04.2021 09:57 Відповісти
заметили движуху дипломатов ? 1941 год дипломат Германии свалил с СССР в акурат перед началом ВМВ
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18.04.2021 09:57 Відповісти
Якщо кацапи видворять 18 чеських дипломатів, це буде означати закриття чеського посольства в раші. Ну і добре, можливо меньше буде чути в Празі мань - вань.
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18.04.2021 10:02 Відповісти
Невже і Угорщина також нанесе "удар в спину"? Це б було "**********".
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18.04.2021 10:42 Відповісти
https://www.interfax.ru/russia/676607 В научном центре вирусологии под Новосибирском произошел взрыв
https://www.interfax.ru/russia/676607 "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, геморрагической лихорадки Марбург, тяжелого острого респираторного синдрома (SARS),
https://www.interfax.ru/russia/676607
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18.04.2021 11:03 Відповісти
Молодці чехи! Вислали кацапське бидло нах ! А ми досі соплі жуємо. Бо обережні...
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18.04.2021 11:08 Відповісти
А диверсия на военных складах это акт укрепления отношений?
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18.04.2021 12:32 Відповісти
РФія впевнена, що всі її злочини не матимуть покарання? Крах СССР у 1991 році, настав у результаті єдності найбільш розвинутих країн світу. Вільна частина якого піднялася на боротьбу з "руським міром", а саме: - брехнею, підлістю, підкупом, зрадою, моральною деградацією керівників у всі часи, тероризмом ... - що завжди було присутнім в арсеналі КГБістського карлика.
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18.04.2021 13:35 Відповісти
А що окрім відіслати чеських дипломатів може РФ ? Це ж труси , вони ж з мінометів не стануть стріляти по Європі , чи по Туреччині, США ! Ця мерзота вміє стріляти лише по більш меньшому супротивнику... духу не стане стріляти по європейським країнам НАТО ! Труси...
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18.04.2021 14:02 Відповісти
насыпите соли на заднее место, россияне???
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18.04.2021 16:08 Відповісти
 
 