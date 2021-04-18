Висилка Чехією російських дипломатів - серйозний удар по двосторонніх відносинах. Будуть відповідні заходи, - Слуцький

Рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ.

Про це заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Интерфакс.

"Висилка 18 співробітників дипмісії - серйозний удар по двосторонніх відносинах з Росією", - сказав Слуцький журналістам в суботу.

За його словами, "підстави не витримують критики, так само як і відсилання до подій 2014 року".

"Реальних причин для такого кроку, впевнений, не було", - зазначив глава комітету.

Слуцький підкреслив, що "як і прийнято в таких випадках, у відповідь заходи з нашого боку обов'язково будуть".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехія висилає 18 співробітників Посольства РФ у Празі

Як повідомлялося, напередодні глава МЗС Чехії Ян Гамачек прийняв рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Всього в списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії.

Вибухи у Врбетіце відбулися 16 жовтня 2014 року. Вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей. Причина вибуху залишалася невідомою, за однією з версій він трапився через недбалість робітників.