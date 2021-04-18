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Новини Коронавірус і карантин
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За вчора в Україні вакцинували проти коронавірусу лише 3 333 людини

За вчора в Україні вакцинували проти коронавірусу лише 3 333 людини

3 333 людини були вакциновані проти COVID-19 в Україні за добу 17 квітня 2021.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

За даними міністра, 449 194 особи були щеплені від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 449 192 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу кордоном).

Найбільше щеплень від коронавірусу за минулу добу зробили в Донецькій (620) та Одеській (381) областях. У більшості регіонів за добу зробили лише кілька десятків вакцинацій.

Зазначимо, що 16 квітня в Україні вакцинували проти коронавірусу 13 044 людини.

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вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Хорошо хоть не 6 666.
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18.04.2021 09:33 Відповісти
+2
Если бы только, в т. н. "МОЗе", зЕбилы везде!
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18.04.2021 09:39 Відповісти
+2
За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса лишь 3 333 человека - Цензор.НЕТ 7610
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18.04.2021 09:49 Відповісти
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Тупые уроды в МОЗе...
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18.04.2021 09:14 Відповісти
Если бы только, в т. н. "МОЗе", зЕбилы везде!
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18.04.2021 09:39 Відповісти
За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса лишь 3 333 человека - Цензор.НЕТ 7610
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18.04.2021 09:49 Відповісти
Та и тот слава Богу ну вы посмотрите на Степашку ,та его за пальтишко разведёт кто угодно и на что угодно ,лох он ,просто лох ...
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18.04.2021 09:19 Відповісти
На скільки років це розраховано з такими темпами?
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18.04.2021 09:22 Відповісти
поки вірус сам по собі не пропаде.
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18.04.2021 09:22 Відповісти
За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса лишь 3 333 человека - Цензор.НЕТ 8181
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18.04.2021 09:51 Відповісти
У США роблять близько 3,3 мільйона щеплень на добу
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18.04.2021 12:22 Відповісти
Хорошо хоть не 6 666.
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18.04.2021 09:33 Відповісти
По факту в Украине привиты только 5 человек, позорище просто.
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18.04.2021 09:34 Відповісти
ЗЕборін ....!
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18.04.2021 10:01 Відповісти
Пока, судя по резельтатам выборов и не только, производятся массово отупин и зебилин.
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18.04.2021 10:04 Відповісти
ЗеЛенка пісюнограйна! Назву вже придумали
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18.04.2021 10:09 Відповісти
За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса лишь 3 333 человека - Цензор.НЕТ 2779
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18.04.2021 10:00 Відповісти
А то, багато хто не хоче взагалі вакцинуватись ...А хто хоче ...чекає *файзера * !
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18.04.2021 10:02 Відповісти
Митенька якщо 72% проголосували за кремлівского клуна-наркомана то нехай виздихают я ввакцінувався! А тобі лібше здохнути! Всі будуть у виграші і світ і Україна. Чим меньше кацапів лаптеногих тим кращя екологія!
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18.04.2021 10:07 Відповісти
То добр, якщо такі малороси, як ти ...визд ...!
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18.04.2021 10:09 Відповісти
Митенка тварино ти лаптенога скілки раз тобі казати що я українец і поважаю С.А. Бандеру. Можешь скавучакти від люті цап великоросійский!
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18.04.2021 10:15 Відповісти
За вчора в Україні вакцинували проти коронавірусу лише 3 333 людини - Цензор.НЕТ 3615
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18.04.2021 10:10 Відповісти
У кацапів головна мета в жітті нажратись !
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18.04.2021 10:16 Відповісти
 
 