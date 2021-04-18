За вчора в Україні вакцинували проти коронавірусу лише 3 333 людини

3 333 людини були вакциновані проти COVID-19 в Україні за добу 17 квітня 2021.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

За даними міністра, 449 194 особи були щеплені від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 449 192 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу кордоном).

Найбільше щеплень від коронавірусу за минулу добу зробили в Донецькій (620) та Одеській (381) областях. У більшості регіонів за добу зробили лише кілька десятків вакцинацій.

Зазначимо, що 16 квітня в Україні вакцинували проти коронавірусу 13 044 людини.

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