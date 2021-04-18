Необхідно забезпечити загальний доступ до вакцин і ліків проти коронавірусу, - генсек ООН Гутерріш

Генсек ООН Антоніу Гутерріш назвав трагедією загибель 3 млн осіб в світі від COVID-19 і закликав країни світу разом боротися проти пандемії.

"Наш світ досяг трагічної позначки в 3 млн померлих від COVID-19. На згадку про цих людей нам слід продовжувати домагатися того, щоб всі мали доступ до терміново поттрібних вакцин і медикаментів", - написав він у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Раніше портал Worldometer і інші ресурси, що збирають подібні дані, повідомили, що кількість людей у світі, які померли від наслідків зараження COVID-19, в суботу подолало позначку в 3 млн.

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