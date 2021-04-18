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Новини Коронавірус і карантин
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Необхідно забезпечити загальний доступ до вакцин і ліків проти коронавірусу, - генсек ООН Гутерріш

Необхідно забезпечити загальний доступ до вакцин і ліків проти коронавірусу, - генсек ООН Гутерріш

Генсек ООН Антоніу Гутерріш назвав трагедією загибель 3 млн осіб в світі від COVID-19 і закликав країни світу разом боротися проти пандемії.

"Наш світ досяг трагічної позначки в 3 млн померлих від COVID-19. На згадку про цих людей нам слід продовжувати домагатися того, щоб всі мали доступ до терміново поттрібних вакцин і медикаментів", - написав він у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Раніше портал Worldometer і інші ресурси, що збирають подібні дані, повідомили, що кількість людей у світі, які померли від наслідків зараження COVID-19, в суботу подолало позначку в 3 млн.

Також читайте: За вчора в Україні вакцинували проти коронавірусу лише 3 333 людини

карантин (18172) ООН (3380) Гутерріш Антоніу (394) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ситуация с Грузией и Украиной показала, что на ЕС во главе с двумя старыми политическими проститутками Германией и Францией набивающих свои закрома парашными деньгами пахнущих человеческой кровью, надеяться нельзя, а можно надеяться только на себя и США, Британию с Канадой.
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18.04.2021 10:07 Відповісти
Хоминид, уколися сам.
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18.04.2021 10:01 Відповісти
Сам то уже с семейкой своей Пфайзером укололся, гнида озабоченная.
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18.04.2021 10:03 Відповісти
тут тоже Зе виноват?
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18.04.2021 17:19 Відповісти
 
 