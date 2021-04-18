Підірвана російськими агентами на складах у Чехії зброя могла призначатися для України, - чеські ЗМІ

Організований російськими агентами вибух на складах боєприпасів у комплексі Врбетіце в Чехії був, найімовірніше організований для зриву постачання зброї, в тому числі в Україні.

До такого висновку прийшли чеські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Йдеться про вибух, що стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії, та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років слідство з’ясувало причину тих події: ввечері 17 квітня 2021 року на терміново зібраній пресконференції керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

Це дозволило чеським медіа назвати найімовірнішу причину цих подій.

Як пише видання Irozhlas, підірвані склади та зброя не належали Міноборони Чехії. На той час вони використовувалися комерційною компанією, що офіційно займається торгівлею зброєю – Imex Group. Про це було відомо і у 2014 році, відразу після вибухів, коли в уряді Чехії повідомили, що на час інциденту велася підготовка до експорту підірваної зброї до Болгарії. Однак ще важливіше те, що Болгарія була лише проміжним пунктом.

У іншій публікації видання з’ясувало, що отримувачем була болгарська компанія Emco. Обидві названі компанії належать болгарському бізнесмену, легальному торговцю зброєю Еміліану Гебреву, який невдовзі після вибухів у Чехії також став об’єктом атаки російських агентів – у 2015 році його двічі отруїли нерво-паралітичною речовиною "Новичок". Згодом Bellingcat довели, що це робив той самий підрозділ, що здійснив напад на Скрипаля.

Видання Respect з посиланням на поліцію також стверджує, що зброю готували до постачання Гебреву, і наголошує на важливій деталі – Гебрев був одним з постачальників товарів військового призначення для українського МВС та Нацгвардії, у тому числі у розпал активної фази протистояння російській агресії на Донбасі

Інше авторитетне чеське видання SZ, втім наголошує, що російський намір щодо зриву постачань зброї міг бути націлений на лише на Україну, а й на Сирію – компанія Гебрева постачала збою також сирійським антиурядовим групам, що також не подобалося РФ.

Як повідомлялося, напередодні глава МЗС Чехії Ян Гамачек прийняв рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Всього в списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії.

Вибухи у Врбетіце відбулися 16 жовтня 2014 року. Вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей. Причина вибуху залишалася невідомою, за однією з версій він трапився через недбалість робітників.