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Підірвана російськими агентами на складах у Чехії зброя могла призначатися для України, - чеські ЗМІ

Підірвана російськими агентами на складах у Чехії зброя могла призначатися для України, - чеські ЗМІ

Організований російськими агентами вибух на складах боєприпасів у комплексі Врбетіце в Чехії був, найімовірніше організований для зриву постачання зброї, в тому числі в Україні.

До такого висновку прийшли чеські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Йдеться про вибух, що стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії, та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років слідство з’ясувало причину тих події: ввечері 17 квітня 2021 року на терміново зібраній пресконференції керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

Це дозволило чеським медіа назвати найімовірнішу причину цих подій.

Як пише видання Irozhlas, підірвані склади та зброя не належали Міноборони Чехії. На той час вони використовувалися комерційною компанією, що офіційно займається торгівлею зброєю – Imex Group. Про це було відомо і у 2014 році, відразу після вибухів, коли в уряді Чехії повідомили, що на час інциденту велася підготовка до експорту підірваної зброї до Болгарії. Однак ще важливіше те, що Болгарія була лише проміжним пунктом.

У іншій публікації видання з’ясувало, що отримувачем була болгарська компанія Emco. Обидві названі компанії належать болгарському бізнесмену, легальному торговцю зброєю Еміліану Гебреву, який невдовзі після вибухів у Чехії також став об’єктом атаки російських агентів – у 2015 році його двічі отруїли нерво-паралітичною речовиною "Новичок". Згодом Bellingcat довели, що це робив той самий підрозділ, що здійснив напад на Скрипаля.

Видання Respect з посиланням на поліцію також стверджує, що зброю готували до постачання Гебреву, і наголошує на важливій деталі – Гебрев був одним з постачальників товарів військового призначення для українського МВС та Нацгвардії, у тому числі у розпал активної фази протистояння російській агресії на Донбасі

Інше авторитетне чеське видання SZ, втім наголошує, що російський намір щодо зриву постачань зброї міг бути націлений на лише на Україну, а й на Сирію – компанія Гебрева постачала збою також сирійським антиурядовим групам, що також не подобалося РФ.

Як повідомлялося, напередодні глава МЗС Чехії Ян Гамачек прийняв рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Всього в списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії.

Вибухи у Врбетіце відбулися 16 жовтня 2014 року. Вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей. Причина вибуху залишалася невідомою, за однією з версій він трапився через недбалість робітників.

боєприпаси (2298) вибух (4527) росія (66175) Чехія (1655)


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Топ коментарі
+27
Чехи, да и не только они должны задаться вопросом почему ********* все сходит с рук ?
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18.04.2021 10:26 Відповісти
+25
Чому держава імпортує військову техніку й доводить до банкрутства український "КрАЗ", - розслідування журналістів "Еспресо"

За підрахунками експертів, потреба силовиків у колісній техніці - близько 30 000 одиниць. Проте за останні два роки "КрАЗ" майже не отримував замовлень.

Один з останніх скандалів - шасі для пускових установок ракетного комплексу "Нептун. Раніше стояли на базі "КрАЗу", тепер ж в Міноборони вирішили замінити їх на продукцію чеської компанії "Tatra Trucks". Все б нічого, але "Татра" вчетверо дорожча за український аналог.

Високу якість машин "КрАЗу" підтверджує голова Асоціації оборонних галузей Андрій Сенченко. За 7 років війни не було жодного офіційного запиту щодо комплектуючих або ремонтних робіт. Саме тому корупціонери змушені придумувати складні схеми, аби вибити кременчуцький завод з ринку.
"Якщо звернуться ділки з Міноборони до "КрАЗу" й запропонують вкласти в так звані РКМ - а це калькуляції, за якими визначається ціна військової техніки - вкласти якісь хабарі, то їм відмовлять! Якщо вони запропонують віддати якийсь відкат, то я вважаю що їх здадуть в НАБУ чи ще кудись. Вони це розуміють, і тому вони взяли курс на закупівлю імпортної техніки, озброєння, *********** по різних сірих схемах", - зазначив голова Асоціації роботодавців оборонних галузей України Андрій Сенченко.
Виходить так, що ділки беруть гору: без державних замовлень і стратегічного планування "КрАЗу" загрожує банкрутство.
"Ми працюємо не повною загрузкою, і це відчувають всі працівники. У нас півтори тисячі працівників тільки на нашому заводів. Плюс, вісім наших заводів, які теж мають неповну загрузку» + 16.30. «Ми можемо закрити практично на 80% всю потребу української армії в любих типах колісних автомобілів і колісних шасі різних типів озброєнь", - зазначив гендиректор ПрАТ "АвтоКрАЗ" Роман Черняк.
https://espreso.tv/chomu-derzhava-importue-viyskovu-tekhniku-y-dovodit-do-bankrutstva-ukrainskiy-kraz-rozsliduvannya-zhurnalistiv-espreso
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18.04.2021 10:25 Відповісти
+20
русня уже полным ходом ведет войну в центре ЕС, а эти дбы строят северный поток. Мир сошел с ума!!!
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18.04.2021 10:36 Відповісти
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18.04.2021 10:24 Відповісти
Чому держава імпортує військову техніку й доводить до банкрутства український "КрАЗ", - розслідування журналістів "Еспресо"

За підрахунками експертів, потреба силовиків у колісній техніці - близько 30 000 одиниць. Проте за останні два роки "КрАЗ" майже не отримував замовлень.

Один з останніх скандалів - шасі для пускових установок ракетного комплексу "Нептун. Раніше стояли на базі "КрАЗу", тепер ж в Міноборони вирішили замінити їх на продукцію чеської компанії "Tatra Trucks". Все б нічого, але "Татра" вчетверо дорожча за український аналог.

Високу якість машин "КрАЗу" підтверджує голова Асоціації оборонних галузей Андрій Сенченко. За 7 років війни не було жодного офіційного запиту щодо комплектуючих або ремонтних робіт. Саме тому корупціонери змушені придумувати складні схеми, аби вибити кременчуцький завод з ринку.
"Якщо звернуться ділки з Міноборони до "КрАЗу" й запропонують вкласти в так звані РКМ - а це калькуляції, за якими визначається ціна військової техніки - вкласти якісь хабарі, то їм відмовлять! Якщо вони запропонують віддати якийсь відкат, то я вважаю що їх здадуть в НАБУ чи ще кудись. Вони це розуміють, і тому вони взяли курс на закупівлю імпортної техніки, озброєння, *********** по різних сірих схемах", - зазначив голова Асоціації роботодавців оборонних галузей України Андрій Сенченко.
Виходить так, що ділки беруть гору: без державних замовлень і стратегічного планування "КрАЗу" загрожує банкрутство.
"Ми працюємо не повною загрузкою, і це відчувають всі працівники. У нас півтори тисячі працівників тільки на нашому заводів. Плюс, вісім наших заводів, які теж мають неповну загрузку» + 16.30. «Ми можемо закрити практично на 80% всю потребу української армії в любих типах колісних автомобілів і колісних шасі різних типів озброєнь", - зазначив гендиректор ПрАТ "АвтоКрАЗ" Роман Черняк.
https://espreso.tv/chomu-derzhava-importue-viyskovu-tekhniku-y-dovodit-do-bankrutstva-ukrainskiy-kraz-rozsliduvannya-zhurnalistiv-espreso
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18.04.2021 10:25 Відповісти
Краз , не умеющее вести хозяйственную деятельность падло - живаго, угробило...
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18.04.2021 10:28 Відповісти
КРАЗ вообще то при Сове был идеальным армейским грузовиком , я имею ввиду 250 или 255 . По тому не хер было изобретать велосипед и делать сырую постоянно ломающуюся хрень , а надо было просто поставить современную кабину на проверенную временем технику.
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18.04.2021 10:33 Відповісти
Я все караулы на 255 откатал, мне он нравится
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18.04.2021 14:14 Відповісти
Двигло ямз кацапий только поменять на немца или катенпиллер какой то
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18.04.2021 14:15 Відповісти
КРАЗ необхідно націоналізувати !
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18.04.2021 11:01 Відповісти
Чехи, да и не только они должны задаться вопросом почему ********* все сходит с рук ?
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18.04.2021 10:26 Відповісти
взорвано десять тысяч килограммов? это такая подъе....ка? это сколько ракет и сколько снарядов? 100 снарядов и парочка ракет?? может для Чехии это количество... для войны это груз не полностью загруженной машины....
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18.04.2021 10:26 Відповісти
на цензоре часто как то несуразно новости преподносят .напоминает гуглперевод с али
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18.04.2021 23:19 Відповісти
Кацапов сибись атседа
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18.04.2021 10:30 Відповісти
Ага, то есть ты признаешь, что РФия, поставками оружия "украинским антиправительственным силам" спонсировала терроризм?
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18.04.2021 10:32 Відповісти
Не, он ***** не поставлял, ты попутал козлорылый
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18.04.2021 10:42 Відповісти
Це ті прострочені снаряди які чехи впарили нам зараз?
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18.04.2021 10:27 Відповісти
Росіян треба нарешті судити по всій строгості закону військового часу. Навіть в мирній Чехії вони вбили двох людей заради підриву складу з ************, потім отруїли болгарина прямо в Болгарії. Росія країна підлих вбивць яку було б добре просто утилізувати парою термоядерних бобм.
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18.04.2021 10:28 Відповісти
Если бы нам в Украине такие придворные спецслужбы как в росее то войну мы бы уже выиграли
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18.04.2021 10:28 Відповісти
У чехов по ходу менты явно наши бурситеты заканчивали , ну там где Венедиктова по блату от папаши генерала диплом получила , бо для того что бы расследовать такую очевидную версию им всего на всего 6 лет понадобилось.
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18.04.2021 10:29 Відповісти
ваші менти з бенядіктовою після своїх бурсітетів за добу можуть справу зшити
то ж не переймайся, цапчику, все буде по справедливості
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18.04.2021 14:48 Відповісти
Теперь Чехии надо всех с российским паспортом гастарбайтеров за поребрик отправить.Да и фирм с российским следом там зарегистрировано куева туча,которые неплохо было ликвидировать, недвижимости много скуплено россиянскими выползками. Хотя конечно вряд ли все это будет сделано,потому как либеральные ценности препятствуют.Нет пока у чехов понимания опасности.
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18.04.2021 10:31 Відповісти
Бо реальної загрози там нема.
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18.04.2021 11:50 Відповісти
Та ти шо?
Юдьку і матьківщину ти хочеш без бабла залишити? Ванька за що працюватиме?
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18.04.2021 15:57 Відповісти
та ФСБ може подібну операцію провести і з бєларуським або нашим паспортом
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19.04.2021 08:01 Відповісти
лютует Порох в Чехии../
а буба бы уже на коныке скакал за родину, от тока по повестке забыл явиться... по 4-й...
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18.04.2021 10:33 Відповісти
Порох, буба, Чехия, повестки... это твой, несьедобный для других, венигрет, или чисто для твоего искривленного вкуса, несъедобный высер???
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18.04.2021 11:42 Відповісти
ето тока для тебя - с людьми я по людски...
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18.04.2021 11:58 Відповісти
обратись к психиатру... я увидел твой высер через час его публикации, мог и не увидеть.., каким образом он для меня?? может ты таблетки забыл принять? тогда понятно...
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18.04.2021 12:49 Відповісти
ты, псих, всегда под боком - етого достаточно....
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18.04.2021 12:59 Відповісти
понимаю, ты в больничке... и коллег, дурковатых, как и ты, рядом достаточно... тебе кажется и это естестенно, что весь мир состоит из таких как ты... лечись, дурик.
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18.04.2021 13:31 Відповісти
диды понимале?
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18.04.2021 14:33 Відповісти
тебе скучно, тобик?
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18.04.2021 14:34 Відповісти
Так а хто в ЄС господар ? Німетчина чи франція... ? Не смешите меня, як говорять в Одессі... Номінально - ну начеб то, так, з деякими обов,язками перед РФ....
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18.04.2021 10:33 Відповісти
русня уже полным ходом ведет войну в центре ЕС, а эти дбы строят северный поток. Мир сошел с ума!!!
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18.04.2021 10:36 Відповісти
не наче люди подурилы
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18.04.2021 10:54 Відповісти
"Росатом" могут не допустить к тендеру на строительство блока АЭС в Чехии
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18.04.2021 10:57 Відповісти
А ватные придурки или просто имбецилы могут до сих пор орать,что мы сами поджигали свои склады с вооружением...
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18.04.2021 11:00 Відповісти
А каким надо быть имбецилом,чтоб не видеть разницы в событиях и обстоятельствах?
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18.04.2021 11:03 Відповісти
Там бы и Земана проверить надо:у ***** на него столько компромата,что любое желание выполнит
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18.04.2021 11:01 Відповісти
он щас в инвалидной коляске передвигается
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18.04.2021 11:05 Відповісти
И что?
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18.04.2021 11:06 Відповісти
еще раз что мона?

чисто на поржать и бис!
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18.04.2021 12:02 Відповісти
Ты бы не ржало,а писать училось
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18.04.2021 14:23 Відповісти
люди понимают - тебе прощуха
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18.04.2021 14:37 Відповісти
Не льсти себе)Как можно понять тупое безграмотное падло?Отож)
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18.04.2021 20:05 Відповісти
дегенератам скидка всегда....
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18.04.2021 14:45 Відповісти
Ты что, больной или тебя ударили?
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18.04.2021 11:06 Відповісти
ты точно ударенный
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18.04.2021 11:11 Відповісти
Он не ударенный, а зеле-ольгинский...
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18.04.2021 13:09 Відповісти
Ага, порошенко лично поджигал все семь складов. Мне одна бабка говорила, она сама все видела собственными глазами.
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18.04.2021 11:23 Відповісти
https://censor.net/ru/user/486503, який в тебе був логідо деактивації?
Бо ти вперше зайшов з новим - не впізнаю.
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18.04.2021 15:55 Відповісти
О! А ось і перший зебіл
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19.04.2021 07:58 Відповісти
Наші склади підірвати виявилось набагато простіше, ніж у Чехії, кацапські диверсанти " не шукали доступу для закладання вибухівки, бо агент Мертвечук виїжджав уночі від Порошенка до Москви вже з точними координатами розташування складів, інформацією про вміст і схему системи охорони.
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18.04.2021 11:22 Відповісти
Кстати, мертведчук один из тех кто привел зелупу к власти. Это что получается преЗЕрватив теперь лично передает расположение складов?
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18.04.2021 11:25 Відповісти
А ось і другий!
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19.04.2021 07:59 Відповісти
эрефия перебросила в Крим су25 модернизированные, а мы можем попросить у Чехии Эл-39, или 159, наши лётчики знакомы с ними, и нам они не помешают, только сейчас на фоне этого скандала
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18.04.2021 11:26 Відповісти
А зрадогнидские зебилы всё рассказывали, что это Порошенко лично склады взрывает, а не диверсионная деятельность
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18.04.2021 11:27 Відповісти
Ні це в Чехії - громадянська війна( за версією паРАШІ) - Вибачте, можливо жарт недолугий...
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18.04.2021 11:36 Відповісти
Это все Порошенко
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18.04.2021 11:49 Відповісти
У них прямо в доме русня лютый треш устраивает, а они только что-то мямлят в ответ. Насколько же прогнило всё в этой Европе. Никак они не хотят перестраиваться под современные вызовы. Зажирели за сытые и спокойные годы после ВМВ, всё никак просыпаться не хотят.
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18.04.2021 13:03 Відповісти
да отключите им Свифт! и все! они загнутся сами через пару недель! и воевать не надо будет!
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18.04.2021 13:17 Відповісти
Воевать по любому прийдется
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18.04.2021 14:16 Відповісти
МОСКАЛІ - ПОВЕРТАЙТЕСЬ НА СВОЇ РІДНІ БОЛОТА І СИДІТЬ ТАМ БЕЗВИЛАЗНО
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18.04.2021 15:03 Відповісти
"братушки" че
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19.04.2021 00:42 Відповісти
Де зебіли? Чому не кричать, що то Порошенко?

А якщо серйозно, то по цій новині можна дізнатись, що в нас нема ЗМІ - бо я цю новину чую вперше
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19.04.2021 07:56 Відповісти
у зебилов бабки на интернет кончились
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07.05.2021 22:12 Відповісти
 
 