Німеччина має зіграти роль першопроходця, щоб Україна стала членом НАТО. Якнайшвидше, без будь-яких якщо та чи", - посол Мельник

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Берлін допомогти Україні зі вступом в НАТО.

За його словами, Німеччина несе особливу історичну відповідальність перед Україною. Про це йдеться в коментарі посла виданню Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Німеччина, яка несе особливу історичну відповідальність за злочини нацистів проти українського народу, має зіграти роль першопроходця, щоб Україна могла стати членом НАТО. І якомога швидше, без будь-яких якщо та чи", - заявив він.

Мельник пояснив, що тільки швидке приєднання України до НАТО може назавжди запобігти новій широкомасштабній війні в Європі.

"Це може для німецьких вух звучати як провокація Путіна. Якраз навпаки: це буде холодний душ, який погасить усі вогнища в Кремлі. Єдина гарантія того, що Москва не наважиться знову втрутитися", - сказав посол.

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