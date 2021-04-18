РФ є "конкретною і безпосередньою" загрозою безпеці в Європі, - міністерка оборони ФРН Крамп-Карренбауер

Нинішнє нарощування сил РФ біля кордону з Україною є цілеспрямованою провокацією Москви.

Таку думку висловила міністерка оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер у рамках онлайн-конференції фонду імені Конрада Аденауера, інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна DW.

"Нарощування Росією озброєнь та ведення нею війни в центрі Європі створили реальні загрози", - переконана міністерка.

"Той, хто на це вказує, не налаштований антиросійськи. Той, хто на це вказує, розуміє важливий політичний факт та вживає активних заходів безпеки для нашої країни та для Європи".

Крамп-Карренбауер також закинула Росії розгортання ракет, які можуть досягти Німеччини в режимі, що не передбачає раннього оповіщення та не дає Берліну багато часу на реагування. "Це було зроблено всупереч чинним договорам про котроль над озброєннями та таємно", - сказала вона.

Міноборони РФ лише після довгих заперечування в 2018 році визнало те, що в Калінінградській області розміщені і взяті на озброєння ракетні комплекси "Іскандер-М". У Москві у відповідь на стурбованість генсека Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга заявили, що НАТО останнім часом активізувалася біля кордонів Росії, в зв'язку з чим поява "Іскандерів" у Калінінградській області слід вважати наслідком дій альянсу

При цьому Крамп-Карренбауер розціює як цілеспрямовану провокацію нарощування Росією сил біля кордонів з Україною. "Російські дії, на жаль, не призначені для того, щоб сформувати довіру, але явно спрямовані на те, щоби спровокувати реакцію", - впевнена вона.

Міністерка оборони похвалила стриману реакцію України на дії РФ.

"Ми разом з Україною не хочемо втягуватися в ці ігри росіян", - каже вона.

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія під час контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту в Париж обговорив ситуацію з безпекою на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макрона жодних пропозицій, які виходили б за рамки інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.