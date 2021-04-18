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Новини Агресія Росії проти України
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РФ є "конкретною і безпосередньою" загрозою безпеці в Європі, - міністерка оборони ФРН Крамп-Карренбауер

РФ є

Нинішнє нарощування сил РФ біля кордону з Україною є цілеспрямованою провокацією Москви.

Таку думку висловила міністерка оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер у рамках онлайн-конференції фонду імені Конрада Аденауера, інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна DW.

"Нарощування Росією озброєнь та ведення нею війни в центрі Європі створили реальні загрози", - переконана міністерка.

"Той, хто на це вказує, не налаштований антиросійськи. Той, хто на це вказує, розуміє важливий політичний факт та вживає активних заходів безпеки для нашої країни та для Європи".

Крамп-Карренбауер також закинула Росії розгортання ракет, які можуть досягти Німеччини в режимі, що не передбачає раннього оповіщення та не дає Берліну багато часу на реагування. "Це було зроблено всупереч чинним договорам про котроль над озброєннями та таємно", - сказала вона.

Міноборони РФ лише після довгих заперечування в 2018 році визнало те, що в Калінінградській області розміщені і взяті на озброєння ракетні комплекси "Іскандер-М". У Москві у відповідь на стурбованість генсека Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга заявили, що НАТО останнім часом активізувалася біля кордонів Росії, в зв'язку з чим поява "Іскандерів" у Калінінградській області слід вважати наслідком дій альянсу

При цьому Крамп-Карренбауер розціює як цілеспрямовану провокацію нарощування Росією сил біля кордонів з Україною. "Російські дії, на жаль, не призначені для того, щоб сформувати довіру, але явно спрямовані на те, щоби спровокувати реакцію", - впевнена вона.

Міністерка оборони похвалила стриману реакцію України на дії РФ. 

"Ми разом з Україною не хочемо втягуватися в ці ігри росіян", - каже  вона.

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія під час контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту в Париж обговорив ситуацію з безпекою на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макрона жодних пропозицій, які виходили б за рамки інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.

агресія (1195) армія рф (17889) Німеччина (7496) Крамп-Карренбауер (24)


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Топ коментарі
+23
РФ представляет "конкретную и непосредственную" угрозу безопасности в Европе, - министр обороны ФРГ Крамп-Карренбауэр - Цензор.НЕТ 9894
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18.04.2021 10:57 Відповісти
+14
Бандери впіймали москаля і привели його в криївку на допит. Готують розпечені на вогні цвяхи для допиту. Москаль верещить з переляку. Старший каже перекладіть шо він там кричить. Перекладач: каже шо москалі тортур не бояться.
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18.04.2021 11:08 Відповісти
+9
Ай яй яй, да, что вы говорите! КАРАУЛ!!!!
А не подскажет мне эта фроляйн или фрау, кто же выкармливал 30 последних лет этих северных агрессивных безмозгло-безхвостых макак из зоопарка "Россия"? Уж не Германия ли с Францией и Италией и прочими зажравшимися странами проститутки Европы?
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18.04.2021 11:09 Відповісти
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18.04.2021 10:56 Відповісти
РФ представляет "конкретную и непосредственную" угрозу безопасности в Европе, - министр обороны ФРГ Крамп-Карренбауэр - Цензор.НЕТ 9894
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18.04.2021 10:57 Відповісти
Бандери впіймали москаля і привели його в криївку на допит. Готують розпечені на вогні цвяхи для допиту. Москаль верещить з переляку. Старший каже перекладіть шо він там кричить. Перекладач: каже шо москалі тортур не бояться.
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18.04.2021 11:08 Відповісти
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18.04.2021 11:09 Відповісти

- И что вы с нами будете делать?
- Ми з вами зробимо те, що і ви з нами робили...
- Садисты! Фашисты! Извращенцы! Убийцы!
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18.04.2021 13:37 Відповісти
А эта Краб-Карамба фишку рубит.
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18.04.2021 10:57 Відповісти
Хотя... "Крамп-Карренбауэр в этой связи похвалила сдержанную реакцию Киева.
"Потому что мы вместе с Украиной не хотим вмешиваться в эту игру русских", - добавила руководитель оборонного ведомства Германии".
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18.04.2021 10:59 Відповісти
После уничтожения Украины европейские путинские прихвостни в полной хлебнут дерьма "русского мира". И поделом тварям! Стройте выгребные ямы и гоните самогон. Встречайте мордор
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18.04.2021 10:59 Відповісти
...танунах...
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18.04.2021 11:17 Відповісти
так ними русские вже керують, вони просто то толерастять, бо русские керують ними використовуючи правила європейців, тому європейці, які лише інструкції розуміють, самі на умазаключення не способні і не можуть відповісти русским.
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18.04.2021 11:23 Відповісти
Що і фрау рібентроп-штазі посадять ? За співпрацю з агрессором в ЄС ?
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18.04.2021 11:02 Відповісти
Посадят. В кресло филиала "Газпрома".
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18.04.2021 11:10 Відповісти
А я думаю,чому фрау постійно пукіну посміхається.. Дякую за підказку... А вони вже і крісло під старечий зад фрау, замовили... : )
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18.04.2021 11:27 Відповісти
Ай яй яй, да, что вы говорите! КАРАУЛ!!!!
А не подскажет мне эта фроляйн или фрау, кто же выкармливал 30 последних лет этих северных агрессивных безмозгло-безхвостых макак из зоопарка "Россия"? Уж не Германия ли с Францией и Италией и прочими зажравшимися странами проститутки Европы?
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18.04.2021 11:09 Відповісти
Неожиданно...
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18.04.2021 11:11 Відповісти
"РФ представляет "конкретную и непосредственную" угрозу безопасности в Европе, - министр обороны ФРГ Крамп-Карренбауэр"

Курица кудахчет про одну и ту же новость ничего не предпринимая...
- дождешься того что сгонят с сидола и ощипав сварят суп!
Вы не против второго потока *********** газа
- так готовтесь вместе с газом заполучить танки русишь швайне ...
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18.04.2021 11:15 Відповісти
вони вже у супі і супєц починає закіпать.
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18.04.2021 11:24 Відповісти
Бюргер-проститутки строят сп2 с целью высосать весь газ из парашии и таким образом лишить лаптеногих возможности зарабатывать на экспорте?!! Я правильно понимаю позицию бундестага по умиротворению кремлефашистов?
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18.04.2021 11:15 Відповісти
Как говорится " лучше поздно чем никогда". Но главное что бы за словами были дела.
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18.04.2021 11:16 Відповісти
Но СП-2 все равно нужно достроить.
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18.04.2021 11:21 Відповісти
куй те в жопу нужно достроить до самого горла чтоб стоял вместо позвоночниа.
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18.04.2021 11:26 Відповісти
Вообще-то рашисты уже напали на ЕС! И на НАТО!
РФ представляет "конкретную и непосредственную" угрозу безопасности в Европе, - министр обороны ФРГ Крамп-Карренбауэр - Цензор.НЕТ 3878
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18.04.2021 11:22 Відповісти
Було тоді відео як вони їх добивали, але потім зникло. Жаль що не скачав.
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18.04.2021 11:28 Відповісти
поляки з мертвих оживали... кацапи їх повторно добивали...? чим, дрючками чи сперними лопатами?
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18.04.2021 11:31 Відповісти
літак при швидкості 300 км. розвалився на дрібні частини... а поляки такі міцні, що вижили - міцніше металу - живі термінатори.
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18.04.2021 11:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=K2FXdav8a4c О том, как путинские палачи добивали правительство Польши.
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18.04.2021 11:39 Відповісти
Оце воно і є.
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18.04.2021 11:51 Відповісти
https://censor.net/ru/user/27028 Все трупы переданы Польше. В расследовании, принимали участие 40 польских специалистов, в т. ч. судмедэксперты. Почему пули не нашли? Один парень мне здесь объяснил, что пули были рассасывающиеся. Тоже так считаешь?
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18.04.2021 12:48 Відповісти
А потом через несколько лет при эксгумации в некоторых гробах оказались части непонятных тел, которых не было в самолете.
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18.04.2021 13:25 Відповісти
https://censor.net/ru/user/467595 Михаил, не надо выходить за пределы разумного. Повторяю, что в работе комиссии, принимали участие 40 польских специалистов. У Польши нет никаких притензий, кроме того, что самолету разрешили приземлиться, в таких погодных условиях
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18.04.2021 13:30 Відповісти
Еще расскажу, что до смоленской катастрофы, был инцидент с Качинским, при полете в Грузию. Командир лайнера, отказался приземляться в Тбилиси, из-за плохих погодных условий. Качинский сказал, что он приказывает приземляться, на что командир ответил, что на борту приказывает только он. Самолет сел в Кутаиси. Качинский поблагодарил командира за принципиальность, а через месяц весь экипаж списали.
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18.04.2021 13:40 Відповісти
Nado konkretnix shagov,nepokupat gaza i nefti s raski,nedavat viz grazdanam ordi v Evropu.Pod sankciji vsex ix oligarxov
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18.04.2021 11:25 Відповісти
Таки да, але з фоткою ти лохонувся.
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18.04.2021 11:30 Відповісти
угрозу Европе с кацапии понимают... угрозу 2 вонючего потока не понимают, или прикидываются дурачками...
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18.04.2021 11:29 Відповісти
А в паралельній реальності - Труба убер алес!
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18.04.2021 11:31 Відповісти
На жаль, пошук цієї новини англійською чи німецкою не дав результату.
На Königsbronner розмовах вони про свої партійні справи балакали..
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18.04.2021 11:33 Відповісти
Це власне і не новина. Це думка міністра оборони, яку вона висловила "в рамках проходившей онлайн конференции "Кёнигсброннские разговоры" (Königsbronner Gespräche) фонда имени Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung)". Тому нічого дивного, що вона пройшла повз увагу німецьких журналістів, а тільки російська редакція "DW" про це написала.

https://www.dw.com/ru/glava-minoborony-frg-rossija-predstavljaet-neposredstvennuju-ugrozu-bezopasnosti-evropy/a-57242649
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18.04.2021 14:10 Відповісти
Но поток достроят
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18.04.2021 11:42 Відповісти
Звісно франко/нем., та і іншу єврошушеру, влаштувала б ситуація поглинення України мордором. Усі жваво потринділи б і заспокоїлися. Але по-їхньому не сталося і волелюбна Україна тепер головний біль пох@їстичної роз'єднаної Європи, яку тіко США можуть примусити до активних дій...
Де вихід, мля?
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18.04.2021 11:49 Відповісти
Но Северный поток здесь не причем, это другое правильно?
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18.04.2021 12:08 Відповісти
Российский след в подрьіве артсклада в Чехии говорит о том , что РФ развязала военньіе действия не только против Украиньі , но и против европейских стран НАТО. Кремль напросился на согласованную реакцию Альянса , вьісьілка дипломатов из Праги - цветочки , завтра ожидается серьезное коллективное заявление на уровне министров иностранньіх дел стран НАТО. А Украина существенно продвинется к своей цели.
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18.04.2021 12:21 Відповісти
Думаю, що "согласованная реакция Альянса" обмежиться глибокою стурбованістю.
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18.04.2021 13:54 Відповісти
"развертывании ракет, которые смогут достичь ФРГ в режиме, не предполагающем раннего оповещения и не дающем Берлину много времени на реагирование".
А якби ще й випустили пару іскандерів на Берлін, щоб фріци нарешті відчули на своїй шкурі ціну дружби з путіним.
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18.04.2021 13:52 Відповісти
так что там с "Северным потоком"?
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18.04.2021 14:26 Відповісти
Мир готовится "вырезать опухоль"? Боюсь это приведет к смерти носителя.
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18.04.2021 14:59 Відповісти
 
 