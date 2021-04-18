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Завтра на засіданні глав МЗС ЄС Чехія порушить питання про підрив агентами РФ складу боєприпасів у Врбетіце, - віцепрем'єр Гамачек

Завтра на засіданні глав МЗС ЄС Чехія порушить питання про підрив агентами РФ складу боєприпасів у Врбетіце, - віцепрем'єр Гамачек

Чехія має намір порушити тему вибуху складу боєприпасів в Чехії в 2014 році (так звана "справа Врбетіце") на міністерській зустрічі ЄС.

Про це перший віцепрем'єр Чехії Ян Гамачек, тимчасовий виконувач обов'язків глави МЗС, повідомив у неділю в Твіттері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я поінформував наших послів в ЄС і в НАТО, щоб повідомили про справу Врбетіце. У понеділок буду говорити про це на засіданні глав МЗС ЄС", - написав він.

Як повідомлялося, напередодні глава МЗС Чехії Ян Гамачек прийняв рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Всього в списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії.

Вибухи у Врбетіце відбулися 16 жовтня 2014 року. Вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей. Причина вибуху залишалася невідомою, за однією з версій він трапився через недбалість робітників.

Також читайте: Підірвана російськими агентами на складах в Чехії зброя могла призначатися для України, - чеські ЗМІ

боєприпаси (2298) вибух (4527) Чехія (1655) Євросоюз (13697) Гамачек Ян (9)


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Топ коментарі
+20
1. вы всё врёте
2. где ваши доказательства?
3. ваши доказательства - не доказательства
4. нас там не было (можем привести 100 человек, которые нас там не видели)
5. русофобы
6. ответ будет ужасным.
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18.04.2021 11:07 Відповісти
+17
Поляки семь лет спали, и потом оказалось, что похоронили они не качинского со своей свитой, а каких-то левых трупов, которые им подбросила гэбня. Теперь чехи пять лет спали и оказалось, что гэбня взрывала их склады. ****, что еще должно произойти в этом проституционном ес, чтобы еврошлюхи начали быстрее раздупляться?!!
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18.04.2021 11:11 Відповісти
+13
Чехия член НАТО. Подрыв на её территории военного склада парашниками можно расценивать, как классический Casus belli? Или у чехов самомнение и пузо от пиво большое, а кишка тоненькая и анус слипается от одной мысли про открытый акт военной агрессии Парашей?
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18.04.2021 11:05 Відповісти
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Чехия член НАТО. Подрыв на её территории военного склада парашниками можно расценивать, как классический Casus belli? Или у чехов самомнение и пузо от пиво большое, а кишка тоненькая и анус слипается от одной мысли про открытый акт военной агрессии Парашей?
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18.04.2021 11:05 Відповісти
чого про то лише зараз говорять? діло було у 2014, ну нехай там розслідували рік, невже 7 розслідували?
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18.04.2021 11:06 Відповісти
А чего вы меня спрашиваете? Вы Земанам вопрос адресуйте.
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18.04.2021 11:11 Відповісти
ти ніколи не чув, що таке риторичне питання?
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18.04.2021 11:17 Відповісти
А вы ни когда не слышали, что такое риторический вопрос и риторический ответ?
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18.04.2021 11:33 Відповісти
у тебе не риторична відповідь. у тебе злив.
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18.04.2021 11:38 Відповісти
У вас не риторичный ответ, а слив, "знаток" вы наш риторики.
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18.04.2021 11:51 Відповісти
ну як ти відповів, таке і тримав.
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18.04.2021 12:36 Відповісти
А грамотно писать не пробовали научиться? Риторик вы наш, вЯлЯчайшАй.
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18.04.2021 15:10 Відповісти
аргументи закінчилися, залишилась граматика. спецом ловлю дятлів на неї.
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18.04.2021 15:18 Відповісти
Глупый вы оказывается, да ещё и спецом ловленный дятел. Вам не понятен был риторически-иронический ответ? Так это ваши проблемы, как и ваша безграмотность.
Уверен, что вы голосовали за ЗЕ или кого то другого из антиукраинских партий и их представителей.
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18.04.2021 15:24 Відповісти
ну ти ж на моє питання висралося серйозно. ти перший протупкацапив.
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18.04.2021 15:56 Відповісти
Какие слова, какие обороты речи!
Достойные пера, однако, человече,
Писать безграмотно вас научили в школе?
Ну, той, что от свинарника сельского недалече?
Ну, раз уж вы, свою безграмотность себе
В заслуги возвели, то должен вам сказать, -
Каков вот вы, такие ваши вами выбранные и короли.
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18.04.2021 16:09 Відповісти
ну а толку, що тебе русские педкороновані хабалки навчили граматиці? тобі це потрібного явно не дало. окрім неї нічого не навчили, як і зараз не можуть нове покоління навчити, лише граматиці. але нехай, то чудово, узьке бидло так тоді виділяється серед нормальних.
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18.04.2021 16:14 Відповісти
Нет разницы, в быдлячьем написании,
Для тех, кто грамотно писать не в состоянии.
Таких встречал немало я на жизненной дороге.
Увы, таков и ученик, какие педагоги.
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18.04.2021 16:25 Відповісти
а по темі аргументи є, чи лише флудить вмієш, папужка кацапська?
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18.04.2021 16:29 Відповісти
Тема просто - ваша надуманная вам или природная, от рождения, тупая былячесть при несоблюдении правил правописания.
Или вы желаете задать другую тему? Какую к примеру? Что хотите обсудить? "Победы" и "достижения" вашего избранника ЗЕ и его Слуг урода?
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18.04.2021 16:44 Відповісти
русский, тут водки нет. іді соси путіну і клепай йому пушечне мясо, ти в же відстав від графіка
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18.04.2021 16:46 Відповісти
Послушайте, хохол, а ваша безграмотность и тупость говорит мне, что вы либо хохол либо пензюк, так вот, я УКРАИНЕЦ. Киевлянин.
Теперь смело можете опять безграмотно какать тут ртом, а я посмеюсь.
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18.04.2021 16:54 Відповісти
ой, так ти малороський кугутарний києвлянін. співчуваю.
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18.04.2021 17:03 Відповісти
ти забув написати КАРЄННОЙ кієвлянін. і що Кієв - русскій горад.
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18.04.2021 17:16 Відповісти
узкій дурень це саме ти : питання не поняв, висрався як малолєтка узкая, і продовжуєш прикривати свої обісрані штани граматикою. упевненість твоя класчно узькомозгла - придумать і радіть зі своєї узької фантазії.
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18.04.2021 15:59 Відповісти
Вы претендуете на истину в последней инстанции!?
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18.04.2021 16:04 Відповісти
звичайно, ти узкій, відкрив хлєбало, значить брешеш.
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18.04.2021 16:11 Відповісти
Словарный запас пополняете чтением этикеток ликёро-водочных изделий?
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18.04.2021 16:26 Відповісти
а тобе так русскі хабалихи навчали і ти ділешся досвідом. радь то своїм узкім ублюдкам.
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18.04.2021 16:28 Відповісти
Т.е., ни смотря ни на что, вы будите, с упорством осла и барана, продолжать писать с нарушением правил правописания?
Тем самым вы свою врождённую тупость и быдлость возводите в ранг своего достоинства?
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18.04.2021 16:41 Відповісти
а можна пападробнєє пра маю парвапісаніє? а то пока що ти лише пердиш у лужу. а ти само даунецкое чи гуглом користуєсся?
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18.04.2021 16:45 Відповісти
Аааа, вот у вас, больной, уже и интерес появился к вопросу вашего лечения. Охотно отвечу. Любой предложение, в любом известном человечеству языке, начинают писать с буквы заглавной.
Вас видимо этому в школе не учили. Или вы вместо уроков навоз из свинарника выгребали?
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18.04.2021 16:49 Відповісти
то ти сам себе тішиш надією, бо думаєш, що можеш без аргументів ляпать. ну раз ти досі не вийшов зі школи, чи школа із тебе, то пиши з великої. не дали поки що двох рабів, щоб мені букви переключали.
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18.04.2021 16:53 Відповісти
А скажите, у вас в детстве не было травм головы? Сотрясения мозга? Ударов за клубным сортиром по голове не получали? Может мама вас в детстве роняла головой на пол?
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18.04.2021 16:56 Відповісти
ти перерахував усе, що з тобою робили? ясно, чого ти таке *******.
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18.04.2021 16:59 Відповісти
"Остроумно"!
Я обычно не кормлю вас, парашных ботов, но ей ей, тут я повеселился от души, ведя не навязчивую травлю такого недоразвитого в своем развитии бота.
Ну, на мочу с названием "Клинское" ты уже себе заработал, так же, как и огромный минус в карму. Прощай, дефективный мокшанин.
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18.04.2021 17:04 Відповісти
ой, а з яких пір параша українською говоре? кремль вже пофарбували у блакитно-жовтий? пий сам своє клінскоє. пішов ти, кугут київський.
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18.04.2021 17:06 Відповісти
тобі, рабу, дали команду закінчити писати чи ти вирішив повернутись до клепання солдатиків путіну?
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18.04.2021 17:12 Відповісти
Так вам надо срочно обратиться к психиатру. Ни психолог ни психотерапевт вам уже не помогут.
Симптомы у вас, знаете ли не хорошие. Только кретины претендуют на истину в последней инстанции.
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18.04.2021 16:37 Відповісти
а ти формуний експерд, ставиш діагнози на відстані? Симптоми у тебе такі ж, як і у у всіх гебнявих клоунів, мозги яких склепали русские хабалки у педкоронах. а ти свою освіту почав одразу із етикетов на бутилках, чи як в чать русскі хабалки у німечині - із фантиків заборонених цукерок?
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18.04.2021 16:42 Відповісти
Нет, я военный врач психиатр.
Итак, больной, продолжим лечение онлайн. Интереснейший опят можно получить пользуя таких, как вы.
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18.04.2021 16:46 Відповісти
хаха, та бачили и ми таких лєпіл, лише дипломами махать уміють, а самі дипломом користуватись не можуть, бо тупі.
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18.04.2021 16:48 Відповісти
А вот скажите мне, почему у вас ник взят чисто русский и написан по русски? Вы весь тут из себя такой "патриотичный", а ник русский и пишите вы с ошибками, как урожденный в мордовском крае.
Вы не пензюк случайно?
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18.04.2021 16:51 Відповісти
нік русскій бо ти русскій, і бачиш у ньому русскій нік. але у русскі усе вороване вбачають русским, і не визнають що воно вороване.
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18.04.2021 16:58 Відповісти
У вас ус отклеился, пензюк.
Даже на таких простых вещах вы прокалываетесь, мокшане.
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18.04.2021 17:05 Відповісти
у словник заглянь, чи школа не навчила ним користуватись?
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18.04.2021 17:07 Відповісти
думаєш обмовили білопухнасту росєюшку?
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18.04.2021 11:11 Відповісти
ти про шо, ляпотун?
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18.04.2021 11:18 Відповісти
Невдовзі після вибуху був отруєний "Новічком" болгарський бізнесмен Гебрєв, що продавав Україні зброю, зокрема і чеську.
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18.04.2021 11:56 Відповісти
В сенсі, пропонуєте, щоб Чехія оголосила війну Росії? Розцінювати можна, але чехам це нічого не дає. До того ж НАТО на даний час імпотентна організація на кшталт ООН, вона не може протистояти Росії, або Китаю, або будь-кому іншому. Там ще є боєздатні країни, але їх меншість.
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18.04.2021 11:38 Відповісти
" можно расценивать, как классический Casus belli?"

Можно. Но это не значит, что им нужен этот Casus belli. Они не хотят воевать с рашкой - это очевидно.
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18.04.2021 11:59 Відповісти
Согласен. Они с нацистами Германии воевать не захотели.
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18.04.2021 12:03 Відповісти
7 лет, чого лише зараз?
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18.04.2021 11:05 Відповісти
Время разбрасывать камни.
(глава 3, Книга Екклесиаста)
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18.04.2021 11:12 Відповісти
Та понятно шо оббрехали госдєповські русофоби расєюшку.
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18.04.2021 11:13 Відповісти
на іншу відповідь ума не вистачає, чи методичка така скудна?
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18.04.2021 11:19 Відповісти
Ггг) А на яку відповідь ти чекав задаючи подібне питання?
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18.04.2021 11:39 Відповісти
у тебе відповідь школяра у стилі "аби не мовчки, тре шось ляпнуть"
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18.04.2021 12:37 Відповісти
приюерегли на потом, сразу не хотели , пока было выгодно,
а теперь давят русскую гнидоту и это гут
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19.04.2021 01:45 Відповісти
Тому що не через місяць.
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18.04.2021 11:25 Відповісти
це тільки ти можеш розслідувати зникнення пиваса з твого холодильника за 1 день
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18.04.2021 11:29 Відповісти
Еще бы чехи своего Земана вместе с коляской бандеролью отправили в Кремль. Вообще бы были красавы.
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18.04.2021 11:05 Відповісти
1. вы всё врёте
2. где ваши доказательства?
3. ваши доказательства - не доказательства
4. нас там не было (можем привести 100 человек, которые нас там не видели)
5. русофобы
6. ответ будет ужасным.
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18.04.2021 11:07 Відповісти
не сцы в компот он сладкий ,доказательства ест !
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18.04.2021 11:09 Відповісти
Мы полетим в рай через зад, а вы в ад через рай.
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18.04.2021 11:10 Відповісти
Завтра на заседании глав МИД ЕС Чехия поднимет вопрос о подрыве агентами РФ склада боеприпасов во Врбетице, - вице-премьер Гамачек - Цензор.НЕТ 6090
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18.04.2021 11:09 Відповісти
Зєман завтра відійде від бодуна скаже, що це лайновброс і намагання підірвати братерські стосунки з х@йлостаном
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18.04.2021 11:10 Відповісти
Поляки семь лет спали, и потом оказалось, что похоронили они не качинского со своей свитой, а каких-то левых трупов, которые им подбросила гэбня. Теперь чехи пять лет спали и оказалось, что гэбня взрывала их склады. ****, что еще должно произойти в этом проституционном ес, чтобы еврошлюхи начали быстрее раздупляться?!!
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18.04.2021 11:11 Відповісти
Даже если взорвали не цапы - но репутацию ********* єтот случай характеризует)
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18.04.2021 11:17 Відповісти
Шановні чехи, це не пішаки - агенти рашки підірвали склади, це, затямте, пуйло зробило
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18.04.2021 11:18 Відповісти
Чехія підніме питання, а далі ?? Німці і французи наполягатимуть не провокувати - ТЕРРОРИСТА( бо це вже кваліфікується так) бо він злякається і нападе... І країни - "лідери ЄС" виконали свою миротворчу міссію, бізнес збережено і Чехію якщо буде вести себе тихенько, можливозвільнять від сплати моральних збитків ображенній стороні - паРАШІ... ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ, але все до цього іде....
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18.04.2021 11:18 Відповісти
"Завтра на заседании глав МИД ЕС Чехия поднимет вопрос о подрыве агентами РФ склада боеприпасов во Врбетице, - вице-премьер Гамачек"
"чехия подымет..." ДА ПЕРЕЛОВИТЕ ВСЕХ РУССКИХ СОБАК И ЗАЖМИТЕ ЯЙЦА ПОКА НЕ РАСКОЛЮТСЯ!
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18.04.2021 11:21 Відповісти
Завтра на заседании глав МИД ЕС Чехия поднимет вопрос о подрыве агентами РФ склада боеприпасов во Врбетице, - вице-премьер Гамачек - Цензор.НЕТ 5431
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18.04.2021 11:21 Відповісти
Взорванное российскими агентами на складах в Чехии оружие предназначалось для Украины, - чешские СМИ.
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18.04.2021 11:25 Відповісти
а что говорит по этому поводу КаПутин ?
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18.04.2021 11:26 Відповісти
вчера склады подорвали ,сегодня армию свою подогнали ...
будет как в фразе Л .Гайдая
- а если жители не будут покупать билеты ?
-тогда отключим газ .
и ЕС это понимает что они уже давно на углеводородной игле сидят
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18.04.2021 11:27 Відповісти
Vizy nado zakryt v Evropu dlia grazdan ordi,mense problem budet
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18.04.2021 11:27 Відповісти
І тільки наші, **** внутрішні паразити все Порошенка звинувачують у підриві складів.
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18.04.2021 11:28 Відповісти
Вот почему Чехи поставили у посольства РФ голого путина и на воротах надпись - "убийца вор диктатор "
Завтра на заседании глав МИД ЕС Чехия поднимет вопрос о подрыве агентами РФ склада боеприпасов во Врбетице, - вице-премьер Гамачек - Цензор.НЕТ 6472
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18.04.2021 11:29 Відповісти
это какая то русофобия !
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18.04.2021 11:55 Відповісти
Это фотошоп.
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18.04.2021 12:34 Відповісти
Росія збила літак президента Польщі, збила малазійський Боїнг, бомбила мирне населення Сирії. Вбивала купу людей в Україні, Грузії, Молдові, окупувала території цих країн. Труїть людей в Британії і Болгарії своїм "Новічком". І ще робить купу подібних речей. То чи не краще просто цю країну-вбивцю знищити за допомогою ядерної зброї раз і назавжди? Чи мають російські окупанти після всіх цих злочинів взагалі право на життя? Чи є в росіян взагалі право на існування? Чи будуть взагалі російські вбивці покарані?
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18.04.2021 11:38 Відповісти
Про ракеты средней дальности загнули, так как стартовая масса одной такой ракеты, вероятно, превышает взорванные на складе 10 тонн. Возможно речь идет о ракетах к "Граду". Да и вообще маловероятно, чтобы частная компания имела в "меню" ракеты средней дальности.
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18.04.2021 11:46 Відповісти
Возможно , бьіли ракетьі к ОТРК"СКАД" , от Варшавского договора. Но они не относятся к ракетам средней дальности.
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18.04.2021 12:27 Відповісти
Да, может так, на Ближний Восток советы их как раз поставляли. Но они тоже тяжелые. Посмотрел - не заправленная топливом одна ракета к Скаду - 2 тонны. Армяне недавно пару раз скадами били по городам Азербайджана вне Карабаха. Просто забавно, как журналисты пишут про Чехию в килограммах, чтобы придать новости устрашающий вид - 10 тысяч кг. Диверсия то есть диверсия, но уверен, что в тоннах специально не пишут.
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18.04.2021 13:05 Відповісти
Иванов , пишут о взрьіве 10 тонн тротила . Не тупите с "тяжельіми" ракетами.
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18.04.2021 15:40 Відповісти
 
 