Завтра на засіданні глав МЗС ЄС Чехія порушить питання про підрив агентами РФ складу боєприпасів у Врбетіце, - віцепрем'єр Гамачек

Чехія має намір порушити тему вибуху складу боєприпасів в Чехії в 2014 році (так звана "справа Врбетіце") на міністерській зустрічі ЄС.

Про це перший віцепрем'єр Чехії Ян Гамачек, тимчасовий виконувач обов'язків глави МЗС, повідомив у неділю в Твіттері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я поінформував наших послів в ЄС і в НАТО, щоб повідомили про справу Врбетіце. У понеділок буду говорити про це на засіданні глав МЗС ЄС", - написав він.

Як повідомлялося, напередодні глава МЗС Чехії Ян Гамачек прийняв рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Всього в списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії.

Вибухи у Врбетіце відбулися 16 жовтня 2014 року. Вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей. Причина вибуху залишалася невідомою, за однією з версій він трапився через недбалість робітників.

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