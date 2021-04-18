Завтра на засіданні глав МЗС ЄС Чехія порушить питання про підрив агентами РФ складу боєприпасів у Врбетіце, - віцепрем'єр Гамачек
Чехія має намір порушити тему вибуху складу боєприпасів в Чехії в 2014 році (так звана "справа Врбетіце") на міністерській зустрічі ЄС.
Про це перший віцепрем'єр Чехії Ян Гамачек, тимчасовий виконувач обов'язків глави МЗС, повідомив у неділю в Твіттері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я поінформував наших послів в ЄС і в НАТО, щоб повідомили про справу Врбетіце. У понеділок буду говорити про це на засіданні глав МЗС ЄС", - написав він.
Як повідомлялося, напередодні глава МЗС Чехії Ян Гамачек прийняв рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Всього в списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії.
Вибухи у Врбетіце відбулися 16 жовтня 2014 року. Вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей. Причина вибуху залишалася невідомою, за однією з версій він трапився через недбалість робітників.
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Уверен, что вы голосовали за ЗЕ или кого то другого из антиукраинских партий и их представителей.
Достойные пера, однако, человече,
Писать безграмотно вас научили в школе?
Ну, той, что от свинарника сельского недалече?
Ну, раз уж вы, свою безграмотность себе
В заслуги возвели, то должен вам сказать, -
Каков вот вы, такие ваши вами выбранные и короли.
Для тех, кто грамотно писать не в состоянии.
Таких встречал немало я на жизненной дороге.
Увы, таков и ученик, какие педагоги.
Или вы желаете задать другую тему? Какую к примеру? Что хотите обсудить? "Победы" и "достижения" вашего избранника ЗЕ и его Слуг урода?
Теперь смело можете опять безграмотно какать тут ртом, а я посмеюсь.
Тем самым вы свою врождённую тупость и быдлость возводите в ранг своего достоинства?
Вас видимо этому в школе не учили. Или вы вместо уроков навоз из свинарника выгребали?
Я обычно не кормлю вас, парашных ботов, но ей ей, тут я повеселился от души, ведя не навязчивую травлю такого недоразвитого в своем развитии бота.
Ну, на мочу с названием "Клинское" ты уже себе заработал, так же, как и огромный минус в карму. Прощай, дефективный мокшанин.
Симптомы у вас, знаете ли не хорошие. Только кретины претендуют на истину в последней инстанции.
Итак, больной, продолжим лечение онлайн. Интереснейший опят можно получить пользуя таких, как вы.
Вы не пензюк случайно?
Даже на таких простых вещах вы прокалываетесь, мокшане.
Можно. Но это не значит, что им нужен этот Casus belli. Они не хотят воевать с рашкой - это очевидно.
(глава 3, Книга Екклесиаста)
а теперь давят русскую гнидоту и это гут
2. где ваши доказательства?
3. ваши доказательства - не доказательства
4. нас там не было (можем привести 100 человек, которые нас там не видели)
5. русофобы
6. ответ будет ужасным.
"чехия подымет..." ДА ПЕРЕЛОВИТЕ ВСЕХ РУССКИХ СОБАК И ЗАЖМИТЕ ЯЙЦА ПОКА НЕ РАСКОЛЮТСЯ!
будет как в фразе Л .Гайдая
- а если жители не будут покупать билеты ?
-тогда отключим газ .
и ЕС это понимает что они уже давно на углеводородной игле сидят