За добу в ЗСУ зареєстровано 55 нових випадків COVID-19, 13 осіб госпіталізовано

Станом на 10.00 18 квітня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 2 265 осіб.

Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

Усього за час пандемії одужали 21 532 особи, летальних випадків 72.

На ізоляції (в т. ч. самоізоляції) перебуває 509 осіб.

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За минулу добу зареєстровано 55 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хвороби COVID-19. З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 13 осіб.

Від початку прищеплювальної кампанії в Збройних Силах України 41 144 особи отримали 1 дозу вакцини. З них 3 066 військові медики. За минулу добу проти COVID-19 щеплена 941 особа.

Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 250 осіб, зафіксованіо 10 282 нових випадки зараження, 6 523 особи одужали.