За добу в ЗСУ зареєстровано 55 нових випадків COVID-19, 13 осіб госпіталізовано
Станом на 10.00 18 квітня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 2 265 осіб.
Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
Усього за час пандемії одужали 21 532 особи, летальних випадків 72.
На ізоляції (в т. ч. самоізоляції) перебуває 509 осіб.
За минулу добу зареєстровано 55 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хвороби COVID-19. З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 13 осіб.
Від початку прищеплювальної кампанії в Збройних Силах України 41 144 особи отримали 1 дозу вакцини. З них 3 066 військові медики. За минулу добу проти COVID-19 щеплена 941 особа.
Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 250 осіб, зафіксованіо 10 282 нових випадки зараження, 6 523 особи одужали.
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