Висилка 18 російських дипломатів вплине на участь РФ у тендері на будівництво АЕС, - міністерство промисловості Чехії
Міністр промисловості Чехії Карел Гавлічек допускає, що ситуація з висилкою 18 російських дипломатів може спровокувати відмову в допуску РФ до тендеру на будівництво енергоблоку АЕС Дуковани.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
Раніше глава МЗС Чехії Ян Гамачек оголосив про висилку з країни 18 російських дипломатів, яких в Празі вважають співробітниками російських спецслужб.
"Ці події, звичайно, можуть вплинути на Дуковани (тендер). Це дуже серйозна новина, будь-який такий акт, якщо він буде підтверджений, обов'язково має мати наслідки", - сказав Гавлічек, коли його запитали про висилку дипломатів.
Як повідомлялося, міністр був одним з тих чеських політиків, які виступали за залучення якомога більшої кількості учасників тендера на добудову АЕС, в тому числі з Росії, для підвищення конкурентоспроможності.
Чеські спецслужби і опозиційні політики протягом декількох років попереджали владу про ризики, які виходять від Росії і Китаю.
Тендер, оцінюваний мінімум в 6 мільярдів євро, є найбільшою разовою інвестицією Євросоюзу і країн НАТО.
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ИДИОТЫ, МЛЯТЬ !!! Допустить РФ строить АЭС или вообще каку нибудь детскую площадку в садике после взорванного ими склада
- ВЕРШИНА ГЛУПОСТИ ! Пусть сами у себя, по своим городам, сносят вонючии уличные туалеты с дырками и строят нормальные канализации бо уже и пролетать над рашкой не заткнув наса нельзя!
И вообще каким образом вести с ними финансовые дела если не за горами отключение от СВИФТа этих воинственных даунов зомбированных разными соловьевами... киселевыми... и прочими путеноидами. Нах всех их из бизнеса, из политики, вообще с планеты!
а Чехия всегда была независимой страной... Ладно у нас этого г*на полно, но в Чехии!! А таблички в аэропорту на русском там на кой х*р?
Почему главный аэропорт чехии ориентирован на кацапов - вам лучше знать.