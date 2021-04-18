Висилка 18 російських дипломатів вплине на участь РФ у тендері на будівництво АЕС, - міністерство промисловості Чехії

Міністр промисловості Чехії Карел Гавлічек допускає, що ситуація з висилкою 18 російських дипломатів може спровокувати відмову в допуску РФ до тендеру на будівництво енергоблоку АЕС Дуковани.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Раніше глава МЗС Чехії Ян Гамачек оголосив про висилку з країни 18 російських дипломатів, яких в Празі вважають співробітниками російських спецслужб.

"Ці події, звичайно, можуть вплинути на Дуковани (тендер). Це дуже серйозна новина, будь-який такий акт, якщо він буде підтверджений, обов'язково має мати наслідки", - сказав Гавлічек, коли його запитали про висилку дипломатів.

Як повідомлялося, міністр був одним з тих чеських політиків, які виступали за залучення якомога більшої кількості учасників тендера на добудову АЕС, в тому числі з Росії, для підвищення конкурентоспроможності.

Чеські спецслужби і опозиційні політики протягом декількох років попереджали владу про ризики, які виходять від Росії і Китаю.

Тендер, оцінюваний мінімум в 6 мільярдів євро, є найбільшою разовою інвестицією Євросоюзу і країн НАТО.

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