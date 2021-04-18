УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6944 відвідувача онлайн
Новини
9 025 42

Висилка 18 російських дипломатів вплине на участь РФ у тендері на будівництво АЕС, - міністерство промисловості Чехії

Висилка 18 російських дипломатів вплине на участь РФ у тендері на будівництво АЕС, - міністерство промисловості Чехії

Міністр промисловості Чехії Карел Гавлічек допускає, що ситуація з висилкою 18 російських дипломатів може спровокувати відмову в допуску РФ до тендеру на будівництво енергоблоку АЕС Дуковани.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Reuters.

Раніше глава МЗС Чехії Ян Гамачек оголосив про висилку з країни 18 російських дипломатів, яких в Празі вважають співробітниками російських спецслужб.

"Ці події, звичайно, можуть вплинути на Дуковани (тендер). Це дуже серйозна новина, будь-який такий акт, якщо він буде підтверджений, обов'язково має мати наслідки", - сказав Гавлічек, коли його запитали про висилку дипломатів.

Як повідомлялося, міністр був одним з тих чеських політиків, які виступали за залучення якомога більшої кількості учасників тендера на добудову АЕС, в тому числі з Росії, для підвищення конкурентоспроможності.

Чеські спецслужби і опозиційні політики протягом декількох років попереджали владу про ризики, які виходять від Росії і Китаю.

Тендер, оцінюваний мінімум в 6 мільярдів євро, є найбільшою разовою інвестицією Євросоюзу і країн НАТО.

Також читайте: Підірвана російськими агентами на складах в Чехії зброя могла призначатися для України, - чеські ЗМІ

росія (66175) тендер (2430) Чехія (1655) шпигунство (1019) дипломати (569)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+29
А вы допускаете что АЭС у вас паРаша может построить?? Или зачем она вообще участие в тендере принимает?? Больные на всю голову...
показати весь коментар
18.04.2021 11:39 Відповісти
+20
После взрыва склада русней именно русне надо поручить строить у себя АЕС)
показати весь коментар
18.04.2021 11:43 Відповісти
+10
А вы Допускаете , - Что АЭС в час пик заложенный россиянами может Взорваться , и Это в центре Европы. россиян лишить всех тендеров , где бы они не проходили.
показати весь коментар
18.04.2021 11:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А вы допускаете что АЭС у вас паРаша может построить?? Или зачем она вообще участие в тендере принимает?? Больные на всю голову...
показати весь коментар
18.04.2021 11:39 Відповісти
А может. это на дипломатическом языке значит "пошли на..й отсюда" ?
показати весь коментар
18.04.2021 11:41 Відповісти
Допускают они, потому как совсем с головой плохо. А венгры и фины УЖЕ допустили, и там росьатом УЖЕ строит АЭС.
показати весь коментар
18.04.2021 11:44 Відповісти
О том же подумал. Рашкованы занимаются террористической деятельностью по всей Европе, а эти только пальчиком как детям провинившимся грозят - а-та-та, не делай так больше, а то в угол поставлю, конфетку не дам. Сюрр какой-то. Это ещё раз показывает то, насколько Европа зависима от рашки по всем аспектам. Оттого лидеры Евросоюза Германия и Франция виляют хвостами перед рашкой. Отсюда и нежелание Брюсселя говорить о каком-то вступлении Украины в ЕС и НАТО.
показати весь коментар
18.04.2021 12:48 Відповісти
Лаптєстан отримує пенделі з усіх боків. Ну ви там дєржітєсь.
показати весь коментар
18.04.2021 11:42 Відповісти
а на алтарь покладено життя 12000 українців.
показати весь коментар
18.04.2021 12:39 Відповісти
А вы Допускаете , - Что АЭС в час пик заложенный россиянами может Взорваться , и Это в центре Европы. россиян лишить всех тендеров , где бы они не проходили.
показати весь коментар
18.04.2021 11:43 Відповісти
После взрыва склада русней именно русне надо поручить строить у себя АЕС)
показати весь коментар
18.04.2021 11:43 Відповісти
Еврограбли - они особенные...
показати весь коментар
18.04.2021 11:48 Відповісти
Чехи,ну вы что совсем больные что ли?Ну да у вас полный и старый придурок президент,но вы то что совсем обалдели,какие лаптеногие вам будут строить АЭС,вам перекреститься надо,что в совковые времена вам её не построили.............
показати весь коментар
18.04.2021 11:47 Відповісти
Построили.4 энергоблока
показати весь коментар
18.04.2021 20:36 Відповісти
Тем хуже для чехов.
показати весь коментар
20.04.2021 09:52 Відповісти
+100500!!!
показати весь коментар
18.04.2021 11:48 Відповісти
Чки так. 🤔Тепер Ехай пан міністр разом з русофвлом Земаном знімають штани і наввипемеьки біжать до кацапів вибачатися. Хворі люди. Допустити кацапів до ядерної міни, закладено на власній території. Без страху, що кнопка від цієї міни буде у мацкві. І на жити собі постійний геморой у вигляді шантажу.
показати весь коментар
18.04.2021 11:50 Відповісти
чехи зачем вам эта ядерная бомба?вы больные на всю голову?
показати весь коментар
18.04.2021 11:50 Відповісти
От чехи ні разу не грамотні. Нічого не розуміють в енергетиці. Будувати потрібно сонячні станції та вітряки. Он вам і сам Ахмєтов розкаже. А ви - атомні, атомні.
показати весь коментар
18.04.2021 11:59 Відповісти
немцы он отказываются от Атомной энергии
показати весь коментар
18.04.2021 12:02 Відповісти
Вони тупі, як і їх хазяїн-сибірський валянок. Німці газу хочуть.
показати весь коментар
18.04.2021 12:16 Відповісти
Пан гумор не зрозумів?
показати весь коментар
18.04.2021 12:15 Відповісти
Станция строилась «под ключ» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F шведским концерном https://ru.wikipedia.org/wiki/ABB ABB с использованием собственных технологий.
показати весь коментар
18.04.2021 12:18 Відповісти
и правильно , западные АЭС безопаснее ,у них в случае аварии наружу радиация не проникает
показати весь коментар
18.04.2021 12:01 Відповісти
Японцам расскажи.
показати весь коментар
18.04.2021 12:04 Відповісти
Год начала строительства 1966 год
показати весь коментар
18.04.2021 12:12 Відповісти
Что же тогда будет с украинскими АЭС? Европе не страшно? Только БелАЭС как кость в горле?
показати весь коментар
18.04.2021 12:31 Відповісти
проснись ты всрался
показати весь коментар
18.04.2021 12:13 Відповісти
Оболочки с топливом уцелели...
показати весь коментар
18.04.2021 16:47 Відповісти
Вот смешные, вам денег зашлют и не только допустите ,а и они победят в тендере 😁😁😁
показати весь коментар
18.04.2021 12:06 Відповісти
"Высылка 18 российских дипломатов повлияет на участие РФ в тендере на постройку АЭС, - министерство промышленности Чехии"
ИДИОТЫ, МЛЯТЬ !!! Допустить РФ строить АЭС или вообще каку нибудь детскую площадку в садике после взорванного ими склада
- ВЕРШИНА ГЛУПОСТИ ! Пусть сами у себя, по своим городам, сносят вонючии уличные туалеты с дырками и строят нормальные канализации бо уже и пролетать над рашкой не заткнув наса нельзя!

И вообще каким образом вести с ними финансовые дела если не за горами отключение от СВИФТа этих воинственных даунов зомбированных разными соловьевами... киселевыми... и прочими путеноидами. Нах всех их из бизнеса, из политики, вообще с планеты!
показати весь коментар
18.04.2021 12:06 Відповісти
еще 3 каzапских флага запости...
показати весь коментар
18.04.2021 12:20 Відповісти
вас каsапов даже не смешно в кучу собрать - от они - все тута...
показати весь коментар
18.04.2021 12:23 Відповісти
Здесь много адекватных политиков, которые понимают, что такое кацапы. Но есть прослойка проплаченных кремлём дегенератов, коммунистов и прочей швали, которые пользовались поддержкой маразматика президента, вот они и проталкивали мордор на тендер. Но не факт, что кацапов бы пустили. Ну а теперь всё ОК! Кстати, не надо украинцам так обвинять Запад, посмотрите вокруг, как сильна пятая колонна, а телевизора сами украинские политики говорят о ,,гражданской войне" и ведут враждебную деятельность.
показати весь коментар
18.04.2021 12:33 Відповісти
что вы сравниваете, мы бывшая республика СССР, 25 лет независимости всего лишь!
а Чехия всегда была независимой страной... Ладно у нас этого г*на полно, но в Чехии!! А таблички в аэропорту на русском там на кой х*р?
показати весь коментар
18.04.2021 16:32 Відповісти
А почему таблички на русском в Египте и Турции? А например в Испании, местечко Лорет Дель мар, вышел я с катера прогуляться, а там вывески и объявления на русском. Так что теперь, это тоже вассалы кремля?
показати весь коментар
18.04.2021 17:07 Відповісти
Египет и Турция - ориентированы на кацапских туристов. Это их бизнес.
Почему главный аэропорт чехии ориентирован на кацапов - вам лучше знать.
показати весь коментар
18.04.2021 17:12 Відповісти
Вы сами ответили на свой врпрос. Кацапских туристов здесь, как говна.
показати весь коментар
18.04.2021 18:25 Відповісти
Зачем чехам российская АЭС на своей земле - для вечного шантажа ?
показати весь коментар
18.04.2021 12:37 Відповісти
Та нє. Чого ж так жорстоко? Гроші ж не пахнуть. Ні німецькі, ні французькі. Велика британія он теж поглинає мільярди крадених рублєфунтів і навіть не морщиться. Принюхалися давно. Ще в 30-ті роки весь захід вилазив з депресії завдяки рублям під час голодоморів. Ніхто "не здогадувався". Так шо не заморочуйтеся )) Москалі і так вже скупили половину Праги.
показати весь коментар
18.04.2021 12:52 Відповісти
не связывайтесь с кака-цапскими "высокими" технологиями
показати весь коментар
18.04.2021 13:22 Відповісти
вот больные люди эти чехи. как еще назвать тех, кто может доверить даже гипотетически, строить у себя в стране атомную электростанцию кацапам?
показати весь коментар
18.04.2021 16:09 Відповісти
 
 