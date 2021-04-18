УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6944 відвідувача онлайн
Новини
14 481 49

ВООЗ попереджає мандрівників про новий вірус на Близькому Сході: від початку року загинули вже три людини

ВООЗ попереджає мандрівників про новий вірус на Близькому Сході: від початку року загинули вже три людини

Українці, які планують поїздки в країни Близького Сходу, мають враховувати циркуляцію в регіоні близькосхідного респіраторного синдрому (МЕRS-CoV).

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

У період з 1 січня до 11 березня 2021 року Саудівська Аравія повідомила ВООЗ про 7 нових випадків зараження MERS-CoV, зокрема 3 летальні.

MERS-CoV — це гостра респіраторна вірусна інфекція, спричинена патогенним для людини коронавірусом MERS-CoV. Зараження відбувається внаслідок прямого або непрямого контакту з верблюдами. Від людини до людини вірус передається, в основному, в межах родини.

Перебіг хвороби може мати безсимптомний характер, а може супроводжуватись важкими клінічними проявами, такими як висока температура тіла, кашель і задишка. Часто у хворих діагностують пневмонію.

ВООЗ застережує мандрівників перед відвідуванням країн Близького Сходу та просить дотримуватись таких рекомендацій:

- уникайте близького контакту з тваринами, особливо з верблюдами;

 -уникайте споживання сирого верблюжого молока чи вживання м’яса, яке не було належним чином оброблено;

- утримуйтесь від відвідування місць масового скупчення людей;

-дотримуйтесь загальних правил заходів гігієни, таких як регулярне миття рук до і після торкання тварин та уникнення контакту з хворими тваринами, дотримуйтесь практики гігієни харчових продуктів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень в Україні від COVID-19 померла 2 741 особа, - ЦОЗ

вірус (820) ВООЗ (770) подорож (92) Близький Схід (49) ЦГЗ (264)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
Порох - таки Криголам, Бульдозер, Лідер!
Состоялся (вчера) интересный диалог с хорошим человеком из BioNTech SE, мы интересовались вопросами объемов производства вакцины Pfizer, планируемых на второй квартал 2021 года.
Он нам говорит: "Так ваши представители ведут уже переговоры с компанией о начале производства вакцин в Украине по лицензии".
Мы: "Кто ???"
Он: "Так ваш бывший президент, Петр Порошенко"
tZE inform
показати весь коментар
18.04.2021 12:15 Відповісти
+9
Так почему клоун-наркоман Зеленский вместо того что-бы перестать снимать для окупанта агитки не начнет производить для своего народа вакцины? Фармак это тот что Богатырёвой готов выпускать шмудяк под названием "Спутник"? А у нас есть фатмацептические предприятия способные выпускать что-то сложней чем аспирин и ЗЕлёнка? Думаю Порох построит новое предприятие и вкратчайшие сроки! За что нибрался Порох у него всё получаеться!
показати весь коментар
18.04.2021 12:29 Відповісти
+7
Господи, награди оманского ослика MERS-CoV!!!
показати весь коментар
18.04.2021 12:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Господи, награди оманского ослика MERS-CoV!!!
показати весь коментар
18.04.2021 12:10 Відповісти
показати весь коментар
18.04.2021 12:16 Відповісти
І його вєрблчюядєй, вибачте, верблюдів теж. 🙏😊
показати весь коментар
18.04.2021 12:22 Відповісти
Будем надеяться, что Ермак тоже катался на верблюдах в Катаре.
показати весь коментар
18.04.2021 12:27 Відповісти
Єрмак сам є тою ********, вибачте, верблюдом.
показати весь коментар
18.04.2021 12:28 Відповісти
Не загинули, блдь, а померли.
показати весь коментар
18.04.2021 14:30 Відповісти
Там рулит Мендель.
показати весь коментар
18.04.2021 12:40 Відповісти
воз трохи заколупал уже лошадку...
показати весь коментар
18.04.2021 12:11 Відповісти
прививайесь идите и возможно у вас будут внуки...
показати весь коментар
18.04.2021 12:13 Відповісти
Порох - таки Криголам, Бульдозер, Лідер!
Состоялся (вчера) интересный диалог с хорошим человеком из BioNTech SE, мы интересовались вопросами объемов производства вакцины Pfizer, планируемых на второй квартал 2021 года.
Он нам говорит: "Так ваши представители ведут уже переговоры с компанией о начале производства вакцин в Украине по лицензии".
Мы: "Кто ???"
Он: "Так ваш бывший президент, Петр Порошенко"
tZE inform
показати весь коментар
18.04.2021 12:15 Відповісти
Просто бізнес і ніякої політики.
Але на базі якого фармацевтичного підприємства?

Недавно була заява Фармака, що можуть випускати вакцину по ліцензії.
показати весь коментар
18.04.2021 12:23 Відповісти
Так почему клоун-наркоман Зеленский вместо того что-бы перестать снимать для окупанта агитки не начнет производить для своего народа вакцины? Фармак это тот что Богатырёвой готов выпускать шмудяк под названием "Спутник"? А у нас есть фатмацептические предприятия способные выпускать что-то сложней чем аспирин и ЗЕлёнка? Думаю Порох построит новое предприятие и вкратчайшие сроки! За что нибрался Порох у него всё получаеться!
показати весь коментар
18.04.2021 12:29 Відповісти
Дивно що він його досі не збудував,хоч би і в логістичних складах Яготина
показати весь коментар
18.04.2021 15:43 Відповісти
Цікаво, чому інші "бізнесмени", як от Коломойський, Ахмєтов, чи альтруїст Пінчук не займаються цим бізнесом? Може тому, що він не прибутковий?
показати весь коментар
18.04.2021 12:29 Відповісти
можна виробляти вакцину, але для виробництва потрібне бабло для закупівлі стартової усячини, без якої ліцензії не отримати. так ось це бабло можна тримати або від держави, у якї не тільки бабла емає, а і мозгів, або 50на50 від держава-частний інвестор. Порох має можливість і мозок не тільки стати цим інвестором, а і налагодити усе діло.
показати весь коментар
18.04.2021 12:30 Відповісти
ну по твоїм словам виходить - не нада нам такої вакцини, аби ворог зелених зелених не здєлав.
показати весь коментар
18.04.2021 12:34 Відповісти
ну правильно, фаза срочної вакцинації у нормальних країн підходить до кінця і скоро будуть продукувати на продаж. Порох вчасно хоче застолбить це діло. поки Зе із Єрмаком ставлять киримли у позу і нянчаться із олігархами.
показати весь коментар
18.04.2021 12:25 Відповісти
Не спугни.
Обычно ЗЕкоманда страется херить все, что Порох делает для Украины.
показати весь коментар
18.04.2021 12:25 Відповісти
Президент бувший у нас лише один- це яник. Всі інші є президентами, проте лише 1 є діючим.
показати весь коментар
18.04.2021 16:23 Відповісти
Истинно говорю вам - 24 мая 2021 года Земля таки налетит на Небесную Ось!!!
показати весь коментар
18.04.2021 12:16 Відповісти
о котрій годині, щоб я не проспав.
показати весь коментар
18.04.2021 12:19 Відповісти
Космосу это не важно.
В таком деле лучше не просыпаться.
показати весь коментар
18.04.2021 12:29 Відповісти
"ВОЗ предупреждает путешественников о новом вирусе на Ближнем Востоке: с начала года погибли уже три человека"
- это случится с кем угодно но только не со мной!
- почему?
- я застрахован...
показати весь коментар
18.04.2021 12:20 Відповісти
...як верблюд.
показати весь коментар
18.04.2021 12:24 Відповісти
Кавалок слини - гарна страховка.
показати весь коментар
18.04.2021 12:28 Відповісти
А сколько оздоровилось на курортах.
показати весь коментар
18.04.2021 12:26 Відповісти
Майки, трусики берите
И на кладбище бегите
Занимайте лучшие места.
Ха-ха.
показати весь коментар
18.04.2021 12:26 Відповісти
Тада. Зачастил ЗЕ на ближний Восток.

Оман, ОАЭ, Катар...
показати весь коментар
18.04.2021 12:29 Відповісти
Может подхватит что-нибудь посерьёзней чем гонконгский трипер и сдохнет!
показати весь коментар
18.04.2021 12:30 Відповісти
Так понимаю диких верблюдов нельзя больше продавать, и шашлык башлык из верблюжатины тоже? Так бедуины просто подохнут скоро. ВООЗ вы хоть не сморозьте им такое.
показати весь коментар
18.04.2021 12:34 Відповісти
шо вони таке приймають ,всім вже смішно , а їх далі пре!
показати весь коментар
18.04.2021 12:34 Відповісти
Верблюжья болезнь наступает... Чую, сейчас Стёпа попросит денег ещё на одну вакцину.
показати весь коментар
18.04.2021 12:36 Відповісти
Московитские гордые горцы с овечек переключились на верблюдов.
показати весь коментар
18.04.2021 12:39 Відповісти
Девушка -подержи верблюдицу....
показати весь коментар
18.04.2021 13:57 Відповісти
"ВООЗ попереджає мандрівників про новий вірус на Близькому Сході: від початку року загинули вже три людини"- їпать , епіздємія космічного масштабу!
показати весь коментар
18.04.2021 12:37 Відповісти
ВООЗ попереджає мандрівників про новий вірус на Близькому Сході: від початку року загинули вже три людини - Цензор.НЕТ 6024
показати весь коментар
18.04.2021 13:20 Відповісти
Сперва короной проехались, тепер мерсом проедуся. МОЗ это уже контора, без репутации. Простые вруны.
показати весь коментар
18.04.2021 14:52 Відповісти
Чому одразу вруни? Вони ж попереджали ще в 19-му, навіть епідемію ВІЛ-СНІДу наобіцяли.
показати весь коментар
18.04.2021 17:52 Відповісти
Від хвороб ПОМИРАЮТЬ, а не гинуть.
показати весь коментар
18.04.2021 17:09 Відповісти
А ***********
показати весь коментар
18.04.2021 18:01 Відповісти
Нехер было зеленкина туда звать, он несчастья приносит.
показати весь коментар
18.04.2021 18:02 Відповісти
А что теперь будут писать в паспорте прививок? Привит от китайского короновируса. Привит от британского короновируса. Привит от Африканского, от ближне-восточного, от индийского, тайваньского, вьетнамского, пакестанского... С короновирусом будет то же самое что и с грипом, каждые пол года новый штамп (вообщето их гораздо больше будет за пол года, но наиболее заразные). Идея такая себе ,с этим паспортом прививок.
показати весь коментар
18.04.2021 23:11 Відповісти
ВОЗ в своем репертуаре - птичий грипп, свиной грипп, верблюжий грипп, фантазия кончилась....

Избегайте мест скопления верблюдов!
показати весь коментар
14.10.2021 04:19 Відповісти
 
 