ВООЗ попереджає мандрівників про новий вірус на Близькому Сході: від початку року загинули вже три людини
Українці, які планують поїздки в країни Близького Сходу, мають враховувати циркуляцію в регіоні близькосхідного респіраторного синдрому (МЕRS-CoV).
Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
У період з 1 січня до 11 березня 2021 року Саудівська Аравія повідомила ВООЗ про 7 нових випадків зараження MERS-CoV, зокрема 3 летальні.
MERS-CoV — це гостра респіраторна вірусна інфекція, спричинена патогенним для людини коронавірусом MERS-CoV. Зараження відбувається внаслідок прямого або непрямого контакту з верблюдами. Від людини до людини вірус передається, в основному, в межах родини.
Перебіг хвороби може мати безсимптомний характер, а може супроводжуватись важкими клінічними проявами, такими як висока температура тіла, кашель і задишка. Часто у хворих діагностують пневмонію.
ВООЗ застережує мандрівників перед відвідуванням країн Близького Сходу та просить дотримуватись таких рекомендацій:
- уникайте близького контакту з тваринами, особливо з верблюдами;
-уникайте споживання сирого верблюжого молока чи вживання м’яса, яке не було належним чином оброблено;
- утримуйтесь від відвідування місць масового скупчення людей;
-дотримуйтесь загальних правил заходів гігієни, таких як регулярне миття рук до і після торкання тварин та уникнення контакту з хворими тваринами, дотримуйтесь практики гігієни харчових продуктів.
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Состоялся (вчера) интересный диалог с хорошим человеком из BioNTech SE, мы интересовались вопросами объемов производства вакцины Pfizer, планируемых на второй квартал 2021 года.
Он нам говорит: "Так ваши представители ведут уже переговоры с компанией о начале производства вакцин в Украине по лицензии".
Мы: "Кто ???"
Он: "Так ваш бывший президент, Петр Порошенко"
tZE inform
Але на базі якого фармацевтичного підприємства?
Недавно була заява Фармака, що можуть випускати вакцину по ліцензії.
Обычно ЗЕкоманда страется херить все, что Порох делает для Украины.
В таком деле лучше не просыпаться.
- это случится с кем угодно но только не со мной!
- почему?
- я застрахован...
И на кладбище бегите
Занимайте лучшие места.
Ха-ха.
Оман, ОАЭ, Катар...
Избегайте мест скопления верблюдов!