ВООЗ попереджає мандрівників про новий вірус на Близькому Сході: від початку року загинули вже три людини

Українці, які планують поїздки в країни Близького Сходу, мають враховувати циркуляцію в регіоні близькосхідного респіраторного синдрому (МЕRS-CoV).

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

У період з 1 січня до 11 березня 2021 року Саудівська Аравія повідомила ВООЗ про 7 нових випадків зараження MERS-CoV, зокрема 3 летальні.

MERS-CoV — це гостра респіраторна вірусна інфекція, спричинена патогенним для людини коронавірусом MERS-CoV. Зараження відбувається внаслідок прямого або непрямого контакту з верблюдами. Від людини до людини вірус передається, в основному, в межах родини.

Перебіг хвороби може мати безсимптомний характер, а може супроводжуватись важкими клінічними проявами, такими як висока температура тіла, кашель і задишка. Часто у хворих діагностують пневмонію.

ВООЗ застережує мандрівників перед відвідуванням країн Близького Сходу та просить дотримуватись таких рекомендацій:

- уникайте близького контакту з тваринами, особливо з верблюдами;

-уникайте споживання сирого верблюжого молока чи вживання м’яса, яке не було належним чином оброблено;

- утримуйтесь від відвідування місць масового скупчення людей;

-дотримуйтесь загальних правил заходів гігієни, таких як регулярне миття рук до і після торкання тварин та уникнення контакту з хворими тваринами, дотримуйтесь практики гігієни харчових продуктів.

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