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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від COVID-19 у Києві померли 26 осіб, зареєстровано 480 нових випадків захворювання, - Кличко

За добу від COVID-19 у Києві померли 26 осіб, зареєстровано 480 нових випадків захворювання, - Кличко

За добу в Києві виявили 480 нових випадків захворювання на COVID-19 (всього 184 892).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у телеграмі.

Так, захворіли: 271 жінка, у віці від 18 до 95 років, 191 чоловік, у віці від 18 до 89 років, 9 дівчаток від 2 до 16 років і 9 хлопчиків від 5 місяців до 16 років.

Також за минулу добу зареєстровано 26 летальних випадків від коронавірусу (всього 4 198), госпілізіровано 92 хворих COVID-19 і 304 з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

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Також Кличко зазначив, що 432 жителі Києва подолали коронавірус (всього 115 361).

Найбільшу кількість випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (123), Дніпровському (106) і Деснянському (88).

За добу від COVID-19 у Києві померли 26 осіб, зареєстровано 480 нових випадків захворювання, - Кличко 01

карантин (18172) Київ (19693) Кличко Віталій (3529) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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18.04.2021 12:42 Відповісти
"За сутки в Киеве выявили 480 новых случаев заболевания COVID-19. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (123), Днепровском (106) и Деснянском (88)".

Головне управління статистики у м. Києві подає такі дані:
Кількість населення станом на 1 лютого 2021 року в Дарницькому районі Києва - 345354, в Дніпровському районі - 357775, в Деснянському районі - 368164. Середня чисельність населення у Києві - 2960263. http://kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=3913&lang=1
Приріст захворюваності за добу в Києві складає 0,02%. До чого тут "червона зона", жорсткий карантин і https://censor.net/ru/news/3260292/v_kieve_harkove_i_dnepre_kriticheskaya_covidsituatsiya_lyashko?
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18.04.2021 13:25 Відповісти
Бродский продал Кличко часть своего фармацевтического бизнеса.
Будут гнобить, пока не отобъет бабло.
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18.04.2021 13:52 Відповісти
Критерій червоної зони по захворюваності
https://www.slovoidilo.ua/2020/10/13/novyna/suspilstvo/********-zminyly-kryteriyi-chervonoyi-zony якщо захворюваність протягом 14 днів становить більш ніж 320 на 100 тисяч населення.
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18.04.2021 16:44 Відповісти
 
 