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За добу від COVID-19 у Києві померли 26 осіб, зареєстровано 480 нових випадків захворювання, - Кличко
За добу в Києві виявили 480 нових випадків захворювання на COVID-19 (всього 184 892).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у телеграмі.
Так, захворіли: 271 жінка, у віці від 18 до 95 років, 191 чоловік, у віці від 18 до 89 років, 9 дівчаток від 2 до 16 років і 9 хлопчиків від 5 місяців до 16 років.
Також за минулу добу зареєстровано 26 летальних випадків від коронавірусу (всього 4 198), госпілізіровано 92 хворих COVID-19 і 304 з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
Також Кличко зазначив, що 432 жителі Києва подолали коронавірус (всього 115 361).
Найбільшу кількість випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (123), Дніпровському (106) і Деснянському (88).
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Головне управління статистики у м. Києві подає такі дані:
Кількість населення станом на 1 лютого 2021 року в Дарницькому районі Києва - 345354, в Дніпровському районі - 357775, в Деснянському районі - 368164. Середня чисельність населення у Києві - 2960263. http://kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=3913&lang=1
Приріст захворюваності за добу в Києві складає 0,02%. До чого тут "червона зона", жорсткий карантин і https://censor.net/ru/news/3260292/v_kieve_harkove_i_dnepre_kriticheskaya_covidsituatsiya_lyashko?
Будут гнобить, пока не отобъет бабло.
https://www.slovoidilo.ua/2020/10/13/novyna/suspilstvo/********-zminyly-kryteriyi-chervonoyi-zony якщо захворюваність протягом 14 днів становить більш ніж 320 на 100 тисяч населення.