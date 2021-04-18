За добу від COVID-19 у Києві померли 26 осіб, зареєстровано 480 нових випадків захворювання, - Кличко

За добу в Києві виявили 480 нових випадків захворювання на COVID-19 (всього 184 892).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у телеграмі.

Так, захворіли: 271 жінка, у віці від 18 до 95 років, 191 чоловік, у віці від 18 до 89 років, 9 дівчаток від 2 до 16 років і 9 хлопчиків від 5 місяців до 16 років.

Також за минулу добу зареєстровано 26 летальних випадків від коронавірусу (всього 4 198), госпілізіровано 92 хворих COVID-19 і 304 з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

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Також Кличко зазначив, що 432 жителі Києва подолали коронавірус (всього 115 361).

Найбільшу кількість випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (123), Дніпровському (106) і Деснянському (88).